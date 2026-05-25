Индексная книга (каталог) CNews*
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Поляков Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 54, упоминаний - 58
Поляков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведовский Илья 34 5
|Частухин Дмитрий 10 4
|Тюрин Алексей 17 4
|Синцов Алексей 13 3
|Коротков Андрей 87 2
|Иконников Александр 15 2
|Левенчук Анатолий 13 2
|Курносов Иван 9 2
|Вартанова Елена 6 2
|Юдинцев Юрий 2 2
|Ярочкин Федор 2 2
|Миноженко Александр 3 2
|Grassmuck Volker - Грассмук Фолькер 2 2
|Сеславинский Михаил 32 2
|Якушев Михаил 50 2
|Благирев Вячеслав 15 1
|Матросов Александр 45 1
|Kaspersky Kris - Касперский Крис 3 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Куваев Леонид 7 1
|Дубровский Юрий 9 1
|Белевицкий Сергей 9 1
|Щербина Сергей 14 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Климов Евгений 19 1
|Андрианов Дмитрий 20 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Васильев Михаил 16 1
|Петухов Андрей 9 1
|Красавин Дмитрий 2 1
|Менде Андрей 3 1
|Алмазов Андрей 2 1
|Пильцов Сергей 7 1
|Клеменков Павел 3 1
|Гутара Константин 3 1
|Котов Кирилл 2 1
|Решетников Александр 1 1
|Джаарбеков Станислав 3 1
|Бродский Леонид 3 1
|Медведев Иван 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.