Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Поляков Александр
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Публикаций - 47, упоминаний - 69
Поляков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3218 17
|Microsoft Corporation 11143 3
|Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 2
|ERPScan - ЕРПСкан 21 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 391 1
|Avast Software 120 1
|Splunk 33 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Leta IT-company 89 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Интер РАО ПАО 159 1
|Май - Российская торговая компания 49 1
|Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
|Снежная Королева 38 1
|Шоколадница - сеть кофеен 34 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
|Михалев Евгений 40 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Спевак Сергей 12 1
|Сидоров Александр 10 1
|Шляпнев Максим 7 1
|Алтухов Дмитрий 32 1
|Орешкин Сергей 4 1
|Теличева Наталья 125 1
|Савицкий Павел 4 1
|Медведовский Илья 29 1
|Кукоев Игорь 5 1
|Юрьев Вадим 3 1
|Соловьев Игорь 35 1
|Матросов Александр 42 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
|Business Insider 182 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner 2196 1
|Ericsson Mobility Report 27 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|CNews Analytics 1991 1
|НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
|МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru