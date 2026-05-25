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Индексная книга (каталог) CNews*
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Поляков Александр

СОБЫТИЯ


25.05.2026 «Мобиус Технологии» и RusPoint объединяют технологии защиты данных 1
18.07.2024 Ученые из России и Кореи усовершенствовали метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков 1
21.06.2024 Ученые НИТУ МИСИС в десятки раз повысили производительность силовых электронных устройств 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
19.06.2015 Российские эксперты: Через «дыру» в СУБД SAP можно украсть все данные компании 1
09.02.2015 В НИТУ МИСиС работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти бесконечный источник света и сверхъёмкое устройство хранения данных 2
18.06.2014 В системах SAP найдено 3000 уязвимостей 1
04.06.2014 Московское правительство создает конкурента «Яндекс.Пробкам» 1
31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие 1
05.02.2014 Adobe экстренно обновляет Flash Player из-за критической уязвимости 1
04.02.2014 Эксперты ждут появления опасных «червей» для SAP 1
05.08.2013 Эксперты: Разработчики BI-систем забыли о безопасности 1
11.07.2013 SAP рекомендует решение Digital Security для анализа безопасности 1
10.07.2013 Oculus Rift в War Thunder 1
21.02.2013 В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения 1
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс 2
07.12.2012 Уязвимости транспортных технологий позволяют угнать автомобиль или имитировать столкновение самолетов 1
24.10.2012 Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине 1
19.10.2012 ERPScan 2.1: поиск уязвимостей SAP, ошибок в исходном коде ABAP и конфликтов полномочий 1
05.10.2012 Digital Security предупреждает о новом виде атак на корпоративные системы 1
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему 1
26.07.2012 Digital Security получила благодарность от Adobe за найденную уязвимость 1
20.07.2012 Июльское обновление безопасности SAP: закрыто 20 уязвимостей 1
04.07.2012 Digital Security помогла SAP закрыть две уязвимости в интеграционной шине SAP 1
26.04.2012 Digital Security выпустила ERPScan Security Scanner for SAP 2.0 1
07.12.2011 В продуктах SAP обнаружены 8 уязвимостей различной степени критичности 1
16.11.2011 В Санкт-Петербурге пройдет конференция по методам взлома и защиты ZeroNights 1
04.10.2011 Ведущие хакеры мира встретятся в Санкт-Петербурге на конференции ZeroNights 2011 1
27.07.2011 Русские нашли критическую уязвимость в ядре SAP 1
11.07.2011 Digital Security сертифицировала «Деньги Online» по стандарту PCI DSS 1
08.06.2011 В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости 1
25.05.2011 Digital Security выпустила сканер безопасности для комплексной защиты платформы SAP 1
11.02.2011 Архитектурные уязвимости в ERP-системах и СУБД открывают доступ к корпоративным данным 1
19.11.2010 В SAP Netweaver обнаружены новые критичные уязвимости 1
19.10.2010 SAP расскажет всё об актуальных угрозах в своих продуктах 1
10.08.2010 Digital Security провела аудит Uniteller по стандарту PCI DSS 1
28.08.2009 «Сервис Плюс» обновила продуктовую линейку интерактивных досок Interwrite 1
04.08.2009 Вышла книга «Безопасность Oracle глазами аудитора: нападение и защита» 2
05.03.2009 «Сервис Плюс»: итоги работы в 2008 г. 1

Публикаций - 54, упоминаний - 58

Поляков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 28
SAP SE 5601 25
Сервис Плюс 187 13
ERPScan - ЕРПСкан 27 12
Oracle Corporation 7074 6
Microsoft Corporation 25775 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Google LLC 12690 3
Сервис Плюс Интеграция - СПИНТ 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Adobe Systems 1597 2
Utilex - Утилекс 48 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 1
NetSquare 1 1
ДиЛеММа - СофтИнформБюро 4 1
GTCO CalComp 6 1
Телеком Сервис 4 1
ЦСС Новосибирск - Центр Сотовой Связи Новосибирск 1 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 1
BCC - Корпоративные Системы Обучения - КСО 22 1
РусПлатформа - RusPoint - Руспоинт 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Broadcom - VMware 2610 1
Cisco Systems 5372 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
9594 1
Информзащита 941 1
ESET - ESET Software 1161 1
SAS Institute 1082 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Верхневолжский кожевенный завод - Осташковский кожевенный завод - Volga tannery 1 1
Агропродмаш 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Газпром ПАО 1493 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Tata Motors 7 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Конституционный суд РФ 112 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 24
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 6
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость - SSRF-атаки 28 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 3
Стандартизация - Standardization 2339 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 305 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 25
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 7
SAP NetWeaver 158 4
SAP Notes 14 4
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 3
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 3
Oracle PeopleSoft 426 3
SAP Security Note - SAP Security Optimization 9 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 2
Минобрнауки РФ - Электронная библиотека России - программа 3 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
SAP Router 4 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
SAP PM - SAP Process Monitoring 1 1
SAP PCo - SAP Plant Connectivity 1 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 1
Oracle OpenAM - Oracle Open Access Management - Oracle OpenSSO - Oracle Open Single Sign-On 5 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Apache Flex - Adobe Flex - Macromedia Flex 19 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Linux OS 11533 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 51 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
Медведовский Илья 34 5
Частухин Дмитрий 10 4
Тюрин Алексей 17 4
Синцов Алексей 13 3
Коротков Андрей 87 2
Иконников Александр 15 2
Левенчук Анатолий 13 2
Курносов Иван 9 2
Вартанова Елена 6 2
Юдинцев Юрий 2 2
Ярочкин Федор 2 2
Миноженко Александр 3 2
Grassmuck Volker - Грассмук Фолькер 2 2
Сеславинский Михаил 32 2
Якушев Михаил 50 2
Благирев Вячеслав 15 1
Матросов Александр 45 1
Kaspersky Kris - Касперский Крис 3 1
Менькова Татьяна 62 1
Куваев Леонид 7 1
Дубровский Юрий 9 1
Белевицкий Сергей 9 1
Щербина Сергей 14 1
Разуваев Владимир 18 1
Климов Евгений 19 1
Андрианов Дмитрий 20 1
Мосеев Виталий 16 1
Васильев Михаил 16 1
Петухов Андрей 9 1
Красавин Дмитрий 2 1
Менде Андрей 3 1
Алмазов Андрей 2 1
Пильцов Сергей 7 1
Клеменков Павел 3 1
Гутара Константин 3 1
Котов Кирилл 2 1
Решетников Александр 1 1
Джаарбеков Станислав 3 1
Бродский Леонид 3 1
Медведев Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа 24964 3
Швеция - Королевство 3782 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Индия - Bharat 5870 2
Финляндия - Хельсинки 253 2
Германия - Берлин 732 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 25 1
Москва - САО, СЗАО - Волоколамское шоссе 7 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 26 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Китай - Тайвань 4245 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Нидерланды 3746 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Таиланд - Королевство 926 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Куба - Республика 417 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 38 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Аудит - аудиторский услуги 1265 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 222 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 2
Образование в России 2893 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
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