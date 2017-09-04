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Поляков Александр


04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
19.06.2015 Российские эксперты: Через «дыру» в СУБД SAP можно украсть все данные компании 1
09.02.2015 В НИТУ МИСиС работают над новым поколением материалов, позволяющих создать почти бесконечный источник света и сверхъёмкое устройство хранения данных 2
18.06.2014 В системах SAP найдено 3000 уязвимостей 3
04.06.2014 Московское правительство создает конкурента «Яндекс.Пробкам» 1
31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие 4
05.02.2014 Adobe экстренно обновляет Flash Player из-за критической уязвимости 1
04.02.2014 Эксперты ждут появления опасных «червей» для SAP 1
05.08.2013 Эксперты: Разработчики BI-систем забыли о безопасности 1
11.07.2013 SAP рекомендует решение Digital Security для анализа безопасности 1
10.07.2013 Oculus Rift в War Thunder 1
21.02.2013 В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения 2
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс 4
07.12.2012 Уязвимости транспортных технологий позволяют угнать автомобиль или имитировать столкновение самолетов 1
24.10.2012 Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине 2
19.10.2012 ERPScan 2.1: поиск уязвимостей SAP, ошибок в исходном коде ABAP и конфликтов полномочий 1
05.10.2012 Digital Security предупреждает о новом виде атак на корпоративные системы 4
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему 2
26.07.2012 Digital Security получила благодарность от Adobe за найденную уязвимость 1
04.07.2012 Digital Security помогла SAP закрыть две уязвимости в интеграционной шине SAP 1
26.04.2012 Digital Security выпустила ERPScan Security Scanner for SAP 2.0 1
07.12.2011 В продуктах SAP обнаружены 8 уязвимостей различной степени критичности 1
16.11.2011 В Санкт-Петербурге пройдет конференция по методам взлома и защиты ZeroNights 1
04.10.2011 Ведущие хакеры мира встретятся в Санкт-Петербурге на конференции ZeroNights 2011 1
27.07.2011 Русские нашли критическую уязвимость в ядре SAP 1
11.07.2011 Digital Security сертифицировала «Деньги Online» по стандарту PCI DSS 1
08.06.2011 В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости 1
25.05.2011 Digital Security выпустила сканер безопасности для комплексной защиты платформы SAP 1
11.02.2011 Архитектурные уязвимости в ERP-системах и СУБД открывают доступ к корпоративным данным 3
19.11.2010 В SAP Netweaver обнаружены новые критичные уязвимости 1
19.10.2010 SAP расскажет всё об актуальных угрозах в своих продуктах 2
10.08.2010 Digital Security провела аудит Uniteller по стандарту PCI DSS 1
28.08.2009 «Сервис Плюс» обновила продуктовую линейку интерактивных досок Interwrite 1
04.08.2009 Вышла книга «Безопасность Oracle глазами аудитора: нападение и защита» 2
05.03.2009 «Сервис Плюс»: итоги работы в 2008 г. 1
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1
31.10.2008 «Сервис Плюс» представила комплексное решение для склада на выставке «Склад. Транспорт. Логистика-2008» 1
24.10.2008 «Сервис Плюс» на «Агропродмаш»: решения для пищевой промышленности 1
25.09.2008 «Осташковский кожевенный завод» автоматизировал учет и маркировку товаров 1

Публикаций - 47, упоминаний - 69

Поляков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 17
Microsoft Corporation 11143 3
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 2
ERPScan - ЕРПСкан 21 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 391 1
Avast Software 120 1
Splunk 33 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Merlion - Мерлион 275 1
Leta IT-company 89 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Интер РАО ПАО 159 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Снежная Королева 38 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
Flash 479 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Digital Security ERPScan Security Scanner for SAP - ЕРПскан 9 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 3
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 2
Java - Язык программирования 1179 2
Microsoft Windows 10 6670 1
SAP PCo - SAP Plant Connectivity 1 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
SAP Router 3 1
SQL - Язык программирования 434 1
SAP Security Note 5 1
Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
SAP NetWeaver JAVA 5 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP Afaria 17 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP NetWeaver ABAP 4 1
Oracle PeopleSoft 51 1
Михалев Евгений 40 1
Соловьев Владимир 98 1
Спевак Сергей 12 1
Сидоров Александр 10 1
Шляпнев Максим 7 1
Алтухов Дмитрий 32 1
Орешкин Сергей 4 1
Теличева Наталья 125 1
Савицкий Павел 4 1
Медведовский Илья 29 1
Кукоев Игорь 5 1
Юрьев Вадим 3 1
Соловьев Игорь 35 1
Матросов Александр 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Южная Корея - Республика 1466 1
Нидерланды 977 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Business Insider 182 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner 2196 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
CNews Analytics 1991 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
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