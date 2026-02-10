Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190349
ИКТ 14684
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82739
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 742
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

SAP Security Note SAP Security Optimization


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.02.2026 «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP 2
24.03.2017 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей 1
18.06.2014 В системах SAP найдено 3000 уязвимостей 1
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему 1
19.10.2010 SAP расскажет всё об актуальных угрозах в своих продуктах 1
20.12.2004 SAP запустила сервис защиты корпоративных сетей 1
27.07.2004 SAP выпустила ПО для военных и полицейских структур 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

SAP Security Note и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5463 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 186 4
ERPScan - ЕРПСкан 26 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1542 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Microsoft Corporation 25328 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31997 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2721 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 751 3
Оповещение и уведомление - Notification 5384 3
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 303 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13656 3
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость - SSRF-атаки 25 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 374 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2668 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7340 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2305 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 28 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 1
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 28 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 440 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 35 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 344 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 569 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 52 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1908 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3584 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 7
SAP Notes 14 3
Oracle Java - язык программирования 3351 3
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 2
SAP Management Console 5 2
SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 9 2
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 441 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 158 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 83 2
SAP NetWeaver 156 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 47 2
SAP NetWeaver KM - SAP NetWeaver Knowledge Management 1 1
SAP NetWeaver SLD - SAP NetWeaver System Landscape Directory 1 1
SAP BPA - SAP Business Process Automation 2 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 1
SAP Invoker Servlet 1 1
SAP for Aerospace & Defense 3 1
JavaScript - JS - язык программирования 1341 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Oracle PeopleSoft 418 1
SAP NetWeaver ABAP 6 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit 1 1
Поляков Александр 53 3
Костров Дмитрий 34 2
Гуцко Дмитрий 3 2
Ключников Михаил 20 2
Алейнов Юрий 3 1
Медведовский Илья 34 1
Димитренко Егор 8 1
Варданян Ваагн 2 1
Понеев Роман 2 1
Швецов Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158282 2
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 109 1
США - Луизиана 109 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53572 1
Израиль 2788 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Английский язык 6889 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3217 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
Vnunet 224 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
SAP Security Patch Day 1 1
Black Hat - Конференция 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418199, в очереди разбора - 726362.
Создано именных указателей - 190349.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще