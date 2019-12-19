Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Луизиана
Публикаций - 45, упоминаний - 49
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 19456 5
|AT&T Inc 1326 2
|AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 259 2
|Verizon 818 2
|AT&T Wireless Services 252 2
|Veeam Software 253 2
|Google LLC 8944 2
|Nokia Corporation 4944 2
|Spirit DSP - Спирит Корп 335 2
|Oracle Sun Microsystems 1819 1
|Cisco Systems 4223 1
|IBM 7690 1
|Desktone 4 1
|Галактика - Корпорация 454 1
|Juniper Networks 397 1
|SAP SE 4109 1
|1С 4739 1
|Intel Corporation 9627 1
|Oracle Corporation 5402 1
|Nokia Networks 94 1
|Earthlink 135 1
|Марс ФГУП НПО 355 1
|VMware 1913 1
|Twitter 2209 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 362 1
|Neurotechnology 6 1
|VCognition 6 1
|Dermalog 6 1
|Rank One Computing 6 1
|TongYi Transportation Technology 6 1
|Samtech InfoNet 6 1
|Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 242 1
|Genetec 7 1
|3DiVi - Тридиви 10 1
|Vocord - Вокорд 117 1
|NtechLab - НтехЛаб 80 1
|Ростех - Ростехнологии 2248 1
|Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
|Сухой - Авиационный холдинг 85 1
|eBay Inc 1460 1
|McKay Peter - Маккей Питер 20 2
|Путин Владимир 2156 1
|Danny Allan - Дэнни Аллан 24 1
|Иванов Сергей 241 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Bush George - Буш Джордж 134 1
|Алкснис Виктор 56 1
|ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
|Федеральное законодательство 291 1
|Associated Press 1108 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1215 1
|The Wall Street Journal 1020 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5120 1
|CNET - Издание 1534 1
|New Scientist 524 1
|Space Daily 194 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
|USA Today 115 1
|IDC - International Data Corporation 4212 2
|IHS Markit 21 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 1
|Gartner 3040 1
|Current Analysis 24 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 168 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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