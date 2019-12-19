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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Луизиана

США - Луизиана


19.12.2019 38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки 1
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1
28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» 1
20.02.2017 Veeam укрепила позиции на рынке решений для непрерывной доступности данных в облачной среде 1
29.08.2016 Veeam представила новую версию Veeam Availability Platform для гибридного «облака» 1
17.09.2013 IBM вложит $1 млрд в Linux 1
10.03.2010 Cisco создала основу для интернета нового поколения 1
23.11.2007 Виктор Алкснис: Чудовищное отставание в сфере ИТ угрожает независимости России 1
20.09.2007 США готовятся к кибервойне: открыт первый штаб 1
22.03.2007 С бывшего главы SportingBet сняли обвинения 2
12.01.2007 В США снова пытаются запретить «жестокие» игры 1
13.10.2006 За ложь в интернете нещадно штрафуют 1
30.08.2006 В США разрешили продажу детям игр с насилием 2
20.06.2006 Террористы ничему не научили США 1
18.05.2006 В США начинают менять русла рек 2
28.04.2006 Звезда-спутник Солнца: новые доказательства существования 1
24.04.2006 Золото “продлевает жизнь” сверхпроводникам 1
24.04.2006 Создана новая компьютерная модель слияния черных дыр 1
01.02.2006 В США отказываются от мобильных вышек в пользу шаров 1
02.12.2005 Джорджия привлекает разработчиков игр 1
30.11.2005 В Новом Орлеане введут первый в стране бесплатный беспроводной доступ в интернет 1
20.09.2005 Бирки на трупах заменили чипами 1
30.05.2005 У Марса было взрывоопасное прошлое 1
17.03.2005 Взломщик WebTV получил 6 месяцев тюрьмы за рассылку вируса 1
20.12.2004 НАСА: смена власти 1
27.07.2004 SAP выпустила ПО для военных и полицейских структур 1
07.06.2004 Нанотрубки заменят вольфрам в лампах накаливания 1
13.05.2003 В США будут сажать за спам 1
03.02.2003 Обломки "Колумбии" разбросаны на территории двух штатов 1
03.02.2003 Гибель "Колумбии": первые версии 2
03.02.2003 Обломки взорвавшегося шаттла продавались на eBay 1
26.12.2002 В США появится крупный оператор мобильной связи стандарта GSM 1
06.11.2002 Голосование на компьютерах: у американцев все получилось 1
17.06.2002 Nokia поставит AT&T Wireless оборудование с поддержкой технологии EDGE 1
22.03.2002 Cingular инвестирует $700 млн. в модернизацию сети 1
20.03.2002 ALLTEL приобретёт активы беспроводной связи CenturyTel на сумму $1,65 млрд. 1
18.03.2002 Еще 25 штатов присоединились к борьбе против Microsoft 1
04.02.2002 Microsoft возместит юридические затраты по антимонопольному разбирательству 1
15.12.2000 Магазины Office Depots записывают компакт-диски с программами по мере необходимости 1
14.12.2000 Самыми активными участниками аукциона радиочастот в США были Verizon и Cingular 1

Публикаций - 45, упоминаний - 49

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 19456 5
AT&T Inc 1326 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 259 2
Verizon 818 2
AT&T Wireless Services 252 2
Veeam Software 253 2
Google LLC 8944 2
Nokia Corporation 4944 2
Spirit DSP - Спирит Корп 335 2
Oracle Sun Microsystems 1819 1
Cisco Systems 4223 1
IBM 7690 1
Desktone 4 1
Галактика - Корпорация 454 1
Juniper Networks 397 1
SAP SE 4109 1
4739 1
Intel Corporation 9627 1
Oracle Corporation 5402 1
Nokia Networks 94 1
Earthlink 135 1
Марс ФГУП НПО 355 1
VMware 1913 1
Twitter 2209 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 362 1
Neurotechnology 6 1
VCognition 6 1
Dermalog 6 1
Rank One Computing 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Samtech InfoNet 6 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 242 1
Genetec 7 1
3DiVi - Тридиви 10 1
Vocord - Вокорд 117 1
NtechLab - НтехЛаб 80 1
Ростех - Ростехнологии 2248 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
Сухой - Авиационный холдинг 85 1
eBay Inc 1460 1
Пентагон - Министерство обороны США 762 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1115 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 343 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 185 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 982 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 329 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 454 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 305 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 59 1
Управление делами президента Российской Федерации 43 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 208 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 141 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1249 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2231 1
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 332 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 466 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8276 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 159 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 568 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 438 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1789 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 100 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 298 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 82 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9209 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 278 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 726 1
Linux OS 6728 3
Microsoft Windows 1290 3
Microsoft Windows 10 9598 2
Veeam Availability for the Always-On Enterprise 19 2
Veeam Availability Platform 15 2
Veeam Availability Suite 46 1
Veeam Backup&Replication 92 1
Veeam Cloud Connect 34 1
IBM Power Systems - Серия серверов 138 1
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 18 1
Microsoft Windows Update 106 1
Veeam Agent 12 1
Veeam Availability Orchestrator - VAO 6 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
Veeam Availability Console 4 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 34 1
IBM Storwize 16 1
Cisco CRS-3 5 1
Abbyy FineReader 171 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1359 1
NtechLab FindFace 26 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 338 1
Microsoft Windows XP 2009 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 220 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1063 1
Microsoft Office 365 771 1
Microsoft Exchange 894 1
Microsoft Azure 1176 1
Google FaceNet 5 1
Genetec Security Center (GSC) 1 1
NtechLab FindFace Security 11 1
McKay Peter - Маккей Питер 20 2
Путин Владимир 2156 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 24 1
Иванов Сергей 241 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Bush George - Буш Джордж 134 1
Алкснис Виктор 56 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27597 21
США - Техас 564 7
США - Нью-Йорк 2236 5
США - Калифорния 2235 5
США - Колумбия - Вашингтон 813 4
Россия - Российская федерация - РФ 75826 3
США - Флорида 425 3
США - Луизиана - Новый Орлеан 20 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11565 2
США - Нью-Джерси 208 2
Солнечная система 503 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9253 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7915 2
Грузия 975 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24903 1
Азия - Азиатский регион 2808 1
Армения - Республика 988 1
Беларусь - Белоруссия 2914 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 852 1
Бельгия - Королевство 726 1
Украина 5122 1
Узбекистан - Республика 1203 1
Германия - Гессен 7 1
США - Северная Дакота 10 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 752 1
Таджикистан - Республика 683 1
США - Айдахо 42 1
Плутон - планета Солнечной системы 63 1
США - Техас - Хьюстон 111 1
Туркмения - Туркменистан 370 1
США - Миссури 52 1
Латвия - Латвийская Республика 605 1
Европа 6360 1
Америка 884 1
Канада 2251 1
Германия - Федеративная Республика 6621 1
США - Аризона 238 1
США - Колорадо 197 1
Канада - Квебек 46 1
США - Джорджия - Атланта 153 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
Федеральное законодательство 291 1
Associated Press 1108 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1215 1
The Wall Street Journal 1020 1
Thomson Reuters - Рейтер 5120 1
CNET - Издание 1534 1
New Scientist 524 1
Space Daily 194 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
USA Today 115 1
IDC - International Data Corporation 4212 2
IHS Markit 21 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 1
Gartner 3040 1
Current Analysis 24 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 168 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 68 1
VeeamON Forum 9 2
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 680 1
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Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
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