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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Луизиана

США - Луизиана

СОБЫТИЯ


26.02.2026 Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России 1
25.04.2025 В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ 1
07.04.2025 Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics 2
17.07.2024 Создатели детекторов оружия на ИИ из США использует лоббистов, чтобы писать под себя законы и получать гранты 1
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 1
03.01.2022 Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне 2
19.12.2019 38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки 1
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1
28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» 2
07.12.2018 Хакер с рекордным сроком заключения доставлял себе дроном в тюрьму ИТ-гаджеты 1
20.02.2017 Veeam укрепила позиции на рынке решений для непрерывной доступности данных в облачной среде 2
29.08.2016 Veeam представила новую версию Veeam Availability Platform для гибридного «облака» 2
14.07.2014 Аэрофотосъемка станет доступной благодаря беспилотникам 1
15.10.2013 Если на Марсе есть жизнь, ее можно возродить? 1
17.09.2013 IBM вложит $1 млрд в Linux 2
11.03.2013 Климатические особенности Земли - быстрые и радикальные перемены 1
14.06.2012 Россиянок задержали в США за махинации с iPhone 1
05.03.2012 Как найти работу в сфере ИТ? 1
22.02.2012 Насколько безопасна добыча сланцевого газа? 1
16.01.2012 Гвинейская лягушка стала самым маленьким позвоночным в мире 1
17.11.2011 22-летний основатель «анти-Facebook», умерший в США, был выходцем из России 1
28.07.2011 Нефтяные магнаты США спонсируют разработку школьного ПО советского ученого 1
30.06.2010 На США и Мексику надвигается ураган "Алекс" 1
28.05.2010 Топ-менеджер Nvidia назначен руководителем программы Fusion Experience в AMD 1
12.05.2010 На дно Мексиканского залива опущен второй купол для предотвращения утечки нефти 1
11.05.2010 Подводным куполом не удалось остановить утечку нефти в Мексиканском заливе 1
30.04.2010 В штате Луизиана объявлен режим ЧП из-за гигантского нефтяного пятна 2
26.04.2010 Торнадо обрушилось на юг США 1
10.03.2010 Cisco создала основу для интернета нового поколения 2
09.11.2009 США ожидают ураган "Ида" в режиме ЧП 1
21.08.2009 Теория относительности терпит фиаско 2
20.11.2008 Обнаружен галактический источник с необычным спектром 1
13.10.2008 MP3-плееры опасны: исследование 1
16.09.2008 Число жертв урагана "Айк" возросло до 38 человек. 1
01.09.2008 Ураган "Густав" может оказаться опаснее "Катрины" 2
01.09.2008 В США испытана МБР Trident II D5 1
21.07.2008 ВВС США потеряли В-52H во время воздушного парада 2
08.05.2008 Ученые секвенировали ДНК утконоса 1
15.04.2008 В крови аллигаторов найдены эффективные антибиотики 1
26.03.2008 США по ошибке распространяют ядерные оружейные технологии 1

Публикаций - 110, упоминаний - 130

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Google LLC 12690 6
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 5
AT&T South - BellSouth 234 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
AT&T Inc 1726 5
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 4
Apple Inc 13156 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
Meta Platforms 180 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Cisco Systems 5372 2
Veeam Software 345 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Oracle Corporation 7074 2
Nvidia Corp 4002 2
Cox Communications 46 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
Совзонд - Sovzond 123 1
Earthlink 156 1
Motorola Inc 1156 1
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 1
Инкаб 29 1
Hasbro Interactive 7 1
AT&T - TeleCorp PCS 8 1
Madison Dearborn Partners - MoneyGram 32 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
General Dynamics 60 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Devon Energy 1 1
AeroVironment 18 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Dubai International Airport - Международный аэропорт Дубай 2 1
eBay Inc 1640 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Kickstarter 136 1
Hyundai Motor Company 436 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лента - Утконос 180 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Hasbro 40 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Lockheed Martin 777 1
Puma - Пума 50 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Microsoft Windows 2000 8678 6
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iPod 1553 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
NASA - Hubble Robot Repair Mission 4 2
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Apple iPhone 6 4861 2
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 2
Microsoft Dynamics 1197 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
IBM PowerLinux Solution Edition 9 1
SAP for Aerospace & Defense 3 1
Cisco CRS-3 5 1
Sony Walkman 285 1
Apple iPod Shuffle 81 1
Diaspora - социальная сеть 5 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
Apple iPod mini 53 1
AMD APU - AMD Accelerated Processing Unit - AMD Fusion 64 1
Apple iPod nano 215 1
Pixabay 257 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
IBM Storage - IBM SVC Storage System 10 1
Veeam One 17 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 1
AeroVironment Global Observer 3 1
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 2
Foresman George - Форсман Джордж 4 2
Brown Michael - Браун Майкл 36 2
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 2
Walker Robert - Уокер Роберт 4 2
Bolden Charles - Болден Чарльз 9 2
Muller Richard - Мюллер Ричард 8 2
Gehman Harold - Гехман Гарольд 2 2
Cruttenden Walter - Краттенден Уолтер 4 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
McKay Peter - Маккей Питер 21 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Бойко Алексей 138 1
Зенкин Денис 263 1
Алкснис Виктор 70 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Левкевич Михаил 59 1
Болсуновский Михаил 13 1
Селезнев Роман 9 1
Рудычева Анна 6 1
Житомирский Илья 3 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Pursglove Kevin - Парсглов Кевин 14 1
Хачатрян Александр 2 1
Коник Леонид 18 1
Барышев Алексей 1 1
Барышева Елена 1 1
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 1
Василенко Вадим 1 1
Schaefer Brad - Шефер Брэд 1 1
Ротвелл Гульнара 1 1
Casana Jesse - Касана Джесс 1 1
Cazayoux Donald - Казайокс Дональд 1 1
Смильгевич Александр 10 1
Hollings Ernest - Холлингс Эрнест 4 1
Mashriqui Hassan - Машрики Хассан 1 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Bergman Rick - Бергман Рик 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 71
США - Техас 1048 20
США - Миссисипи 65 16
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
США - Калифорния 4829 13
США - Флорида 786 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
США - Алабама 147 10
США - Колумбия - Вашингтон 1487 9
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 8
США - Мичиган 274 8
США - Висконсин 118 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Колумбия - Республика 551 7
США - Мэриленд 299 7
США - Арканзас 63 6
США - Колорадо 385 6
США - Огайо 291 6
США - Массачусетс 517 6
США - Джорджия 335 6
США - Индиана 123 6
США - Техас - Хьюстон 260 5
США - Северная Дакота 42 5
США - Оклахома 89 5
США - Кентукки 83 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
США - Миссури 129 4
США - Айова 129 4
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Франция - Французская Республика 8177 4
США - Пенсильвания 372 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
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