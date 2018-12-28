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Lumen Technologies CenturyLink Qwest Communications
СОБЫТИЯ
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|28.12.2018
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США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии»
Сбой в сетях CenturyLink Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от
|30.10.2007
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Чистая прибыль Qwest Communications за 9 месяцев выросла более чем в 6 раз
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International за 9 месяцев 2007г. выросла более чем в 6 раз и составила
|13.08.2007
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В Qwest Communications назначен новый президент
Новым президентом и председателем совета директоров американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International Inc. назначен глава розничной сети по продаже хозяйственны
|01.08.2007
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Qwest Communications увеличил чистую прибыль в 2,4 раза
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International Inc. в I полугодии 2007г. выросла в 2,4 раза - до $486 млн
|30.03.2007
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Qwest, AT&T и Verizon получили самый крупный контракт правительства США
Американские телекоммуникационные компании Qwest Communications International, AT&T и Verizon выиграли самый крупный за всю историю контракт американского правительства в сфере телекоммуникационных услуг. Общая стоимость контракта, закл
|08.02.2007
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Qwest Communications объявила финансовые результаты за 2006 год
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International за 2006 г. составила $593 млн. против убытков в $779 млн.,
|08.06.2006
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Microsoft подписала договор о поставке Windows Live OneCare абонентам Qwest
Крупный интернет-провайдер США Qwest Communications по договору с Microsoft предоставит бесплатно софтверный сервис Windows
|14.02.2006
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Чистые убытки Qwest Communications сократились в 2,3 раза
Чистые убытки американской телекоммуникационной компании Qwest Communications по итогам 2005 г. сократились в 2,3 раза - до $779 млн. по сравнению с п
|21.09.2005
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ИТ-гиганты запускают IP-телефонию
с IP-телефонии под названием TotalTalk. Microsoft откроет аналогичный сервис совместно с оператором Qwest Communications International в следующем году. Как заявляют в AOL, TotalTalk позволит с
|02.08.2005
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Qwest сократила убытки
Чистые убытки американской телекоммуникационной компании Qwest Communications по итогам 1 полугодия 2005 г. сократились на 90,1% - до $107 млн. по сра
|25.04.2005
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$9,9 млрд. изменили мнение MCI о Qwest
Руководство MCI положительно восприняло $9,9-миллиардное предложение Qwest о слиянии. Ранее MCI приняла предложение Verizon Communications в размере $7,8 млрд., несмотря на большую сумму, которую была готова заплатить Qwest. Cовет директоров MCI предпочел
|01.04.2005
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Qwest сделала MCI более выгодное предложение
— второго по величине в США оператора междугородней связи, сообщает РБК. Стоимость предложения Qwest увеличена на 7% и теперь составляет $9,07 млрд. Таким образом, компания рассчитывает уб
|29.03.2005
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Qwest дала MCI неделю на раздумья о слиянии
Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International дала MCI неделю срока для принятия окончательного решения
|21.02.2005
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Qwest не теряет надежду купить MCI
Корпорация Qwest Communications International, потерпевшая неудачу договориться о слиянии с MCI, решила
|15.02.2005
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Qwest Communications сократила убытки
Чистые убытки телекоммуникационной компании Qwest Communications сократились в 4 квартале 2004 г. на $268 млн. до $139 млн., сообщает РБК
|19.11.2003
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Qwest завершил квартал прибылью на продаже подразделений
Американский оператор фиксированной телефонии Qwest Communications International Inc. завершил третий квартал 2003 года прибылью благодаря продаже ряда своих подразделений. Прибыль компании в третьем квартале составила $1,83 млрд. ($1,05 н
|09.06.2003
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Американские операторы получают значительные денежные вливания
Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International получила кредит в $1,75 млрд. для погашения задолженности,
|29.05.2003
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Qwest завершил первый квартал 2003 года с прибылью
Американская телефонная компания Qwest Communications International Inc. сообщила сегодня о том, что завершила первый квартал
|27.03.2003
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Qwest расширит магистральную сеть Департамента энергетики США
стных исследований в составе нескольких удаленных точек требуют высокоскоростной связи для обеспечения обмена в режиме реального времени. Предыдущее усовершенствование проводилось в 2002 году - тогда Qwest расширила магистраль в три раза и улучшила 75% сетей доступа. В планах развития ESNet - усовершенствование магистрали до OC-192 в 2005 году. Сеть объединяет более 35 исследовательских цен
|27.12.2002
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Qwest объявил о сокращении долга на $1,9 млрд.
Qwest, крупный телекоммуникационный оператор из США, объявил об успехе своего предложения по обмену долговых ценных бумаг Qwest Capital Funding общей суммой $12,9 млрд. на размещение новых долговых ценных бумаг среди частных инвесторов. По завершению срока обмена 20 декабря были заменены бумаги на сумму $5,2 млрд.
|20.12.2002
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Qwest завершила монтаж самовосстанавливающейся оптоволоконной сети в США
В среду Qwest Communications объявила о завершении монтажа самовосстанавливающегося кольца оптоволоко
|20.12.2002
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Суд не разрешил акционерам Qwest отложить обмен долговых расписок
Телекоммуникационная компания Qwest в среду выразила удовлетворение решением окружного суда южного района Нью-Йорка об отка
|15.12.2002
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Qwest и TKC создадут высокоскоростную сеть для NASA
Компании Qwest Communications, TKC Communications, а также корпорация LLC из Аляски объявили о подписа
|15.12.2002
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Qwest подписала многолетний сервисный контракт с финансовой корпорацией Fairbanks Capital
в Юте с другими филиалами и сервисными центрами в США. Ранее финансовая корпорация уже заказывала у Qwest VPN-сеть для связи офисов в Пеннсильвании, Флориде и Техасе. Кроме связи, Qwest
|10.12.2002
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Qwest изменит cвою стратегию в веб-хостинге
Телекоммуникационная компания из США Qwest Communications объявила об изменениях в своем веб-хостинговом бизнесе. Таким образом он
|21.11.2002
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Глава Qwest Communications уходит в отставку
Пресс-служба американской телефонной компании Qwest Communications International Inc. сообщила в cреду о том, что президент и главный испол
|10.11.2002
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Qwest Communications продал часть подразделения QwestDex за $2,75 млрд. и закрыл 17 магазинов мобильной связи
Американский опреатор передачи данных Qwest Communications International Inc. сообщил в пятницу о завершении первого этапа продажи
|29.10.2002
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Qwest намерен списать $35 млрд. со стоимости своих активов
В понедельник руководство компании Qwest обнародовало планы по списанию суммы в $35 млрд. со стоимости своих активов. Из этой суммы $24 млрд. приходятся на стоимость cамой компании и $10,8 млрд. - на стоимость обслуживаемых ею о
|27.09.2002
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О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне
зделения погрязшей в долгах и попавшей под уголовное расследование американской телефонной компании Qwest Communications International — в августе Qwest согласилась продать свой биз
|24.09.2002
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Qwest призналась в очередных приписках
В воскресенье Qwest Communications International Inc., методы бухгалтерской отчетности которой изучают в на
|19.09.2002
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Reuters: Qwest сокращает расходы и продает убыточные подразделения
Погрязшая в долгах американская телефонная компания Qwest Communications International намерена принять меры для выживания. Председатель компании
|21.08.2002
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NASDAQ: "быки" взяли паузу
сегментов рынка. Значительная активность отмечалась в телекоммуникационном секторе. Так, котировки Qwest Communications взлетели на 31,7% после того, как стало известно о продаже компанией сво
|14.08.2002
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AT&T обвиняет Qwest в преднамеренном нарушении федерального законодательства США в области связи
Американский оператор связи AT&T подал иски в компетентные органы штатов Миннесота и Аризона. Иски содержат обвинения компании Qwest в преднамеренном нарушении условий слияния с компанией US West, а также в нарушениях положений закона США о телекоммуникациях, выразившиеся в предоставлении услуг внутризоновой и дальней
|09.08.2002
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Qwest пересмотрела прогноз продаж на 2002 год
Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International Inc., на прошлой неделе признавшаяся в крупных бухгалтерск
|06.08.2002
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Рынок телекоммуникаций: Микки Маус и Крутой Жужжик помогут преодолеть кризис
же NASDAQ. В центре нового финансового скандалa в США вполне может оказаться и другой гигант – Qwest Communications International. Руководство этого телекома признало, что результаты прода
|29.07.2002
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Qwest Communications может оказаться в центре нового финансового скандалa в США
Руководство одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний Qwest Communications International (Денвер, США) объявило в воскресенье, что результаты прода
|11.07.2002
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NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов
к стало известно о начале криминального расследования в отношении бухгалтерской отчетности компании Qwest Communications. Акции Qwest рухнули в связи с этим на 31,9%. Как отмечает Гари У
|11.07.2002
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NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов
Криминальное расследование в отношении бухгалтерской отчетности телекоммуникационной компании Qwest Communications, понижение рейтингов акций Ford и General Motors, изменение составляющих
|08.07.2002
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Qwest назначила нового финансового директора
нтом. Ранее он занимался консультационной деятельностью в Ameritech (компании местной телефонной связи, приобретенной SBC Communications в 1999 году), где работал под руководством нынешнего директора Qwest Дика Ноутбарта (Dick Notebaert). Ноутбарт, который после ухода из Ameritech возглавлял фирму по производству телекоммуникационного оборудования Tellabs, по-видимому, приведет в Qwest
|21.06.2002
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Рынок телекоммуникаций: Все не так плохо, как может показаться...
твительно, бывший главный исполнительный директор крупного американского оператора телекоммуникаций Qwest Communications Джозеф Наккьо (Joseph Nacchio) получил более $27 млн. в 2001 году, не сч
Lumen Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
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