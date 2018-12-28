Lumen Technologies

США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» Сбой в сетях CenturyLink Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от

Чистая прибыль Qwest Communications за 9 месяцев выросла более чем в 6 раз Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International за 9 месяцев 2007г. выросла более чем в 6 раз и составила

В Qwest Communications назначен новый президент Новым президентом и председателем совета директоров американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International Inc. назначен глава розничной сети по продаже хозяйственны

Qwest Communications увеличил чистую прибыль в 2,4 раза Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International Inc. в I полугодии 2007г. выросла в 2,4 раза - до $486 млн

Qwest, AT&T и Verizon получили самый крупный контракт правительства США Американские телекоммуникационные компании Qwest Communications International, AT&T и Verizon выиграли самый крупный за всю историю контракт американского правительства в сфере телекоммуникационных услуг. Общая стоимость контракта, закл

Qwest Communications объявила финансовые результаты за 2006 год Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International за 2006 г. составила $593 млн. против убытков в $779 млн.,

Microsoft подписала договор о поставке Windows Live OneCare абонентам Qwest Крупный интернет-провайдер США Qwest Communications по договору с Microsoft предоставит бесплатно софтверный сервис Windows

Чистые убытки Qwest Communications сократились в 2,3 раза Чистые убытки американской телекоммуникационной компании Qwest Communications по итогам 2005 г. сократились в 2,3 раза - до $779 млн. по сравнению с п

ИТ-гиганты запускают IP-телефонию с IP-телефонии под названием TotalTalk. Microsoft откроет аналогичный сервис совместно с оператором Qwest Communications International в следующем году. Как заявляют в AOL, TotalTalk позволит с

Qwest сократила убытки Чистые убытки американской телекоммуникационной компании Qwest Communications по итогам 1 полугодия 2005 г. сократились на 90,1% - до $107 млн. по сра

$9,9 млрд. изменили мнение MCI о Qwest Руководство MCI положительно восприняло $9,9-миллиардное предложение Qwest о слиянии. Ранее MCI приняла предложение Verizon Communications в размере $7,8 млрд., несмотря на большую сумму, которую была готова заплатить Qwest. Cовет директоров MCI предпочел

Qwest сделала MCI более выгодное предложение — второго по величине в США оператора междугородней связи, сообщает РБК. Стоимость предложения Qwest увеличена на 7% и теперь составляет $9,07 млрд. Таким образом, компания рассчитывает уб

Qwest дала MCI неделю на раздумья о слиянии Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International дала MCI неделю срока для принятия окончательного решения

Qwest не теряет надежду купить MCI Корпорация Qwest Communications International, потерпевшая неудачу договориться о слиянии с MCI, решила

Qwest Communications сократила убытки Чистые убытки телекоммуникационной компании Qwest Communications сократились в 4 квартале 2004 г. на $268 млн. до $139 млн., сообщает РБК

Qwest завершил квартал прибылью на продаже подразделений Американский оператор фиксированной телефонии Qwest Communications International Inc. завершил третий квартал 2003 года прибылью благодаря продаже ряда своих подразделений. Прибыль компании в третьем квартале составила $1,83 млрд. ($1,05 н

Американские операторы получают значительные денежные вливания Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International получила кредит в $1,75 млрд. для погашения задолженности,

Qwest завершил первый квартал 2003 года с прибылью Американская телефонная компания Qwest Communications International Inc. сообщила сегодня о том, что завершила первый квартал

Qwest расширит магистральную сеть Департамента энергетики США стных исследований в составе нескольких удаленных точек требуют высокоскоростной связи для обеспечения обмена в режиме реального времени. Предыдущее усовершенствование проводилось в 2002 году - тогда Qwest расширила магистраль в три раза и улучшила 75% сетей доступа. В планах развития ESNet - усовершенствование магистрали до OC-192 в 2005 году. Сеть объединяет более 35 исследовательских цен

Qwest объявил о сокращении долга на $1,9 млрд. Qwest, крупный телекоммуникационный оператор из США, объявил об успехе своего предложения по обмену долговых ценных бумаг Qwest Capital Funding общей суммой $12,9 млрд. на размещение новых долговых ценных бумаг среди частных инвесторов. По завершению срока обмена 20 декабря были заменены бумаги на сумму $5,2 млрд.

Qwest завершила монтаж самовосстанавливающейся оптоволоконной сети в США В среду Qwest Communications объявила о завершении монтажа самовосстанавливающегося кольца оптоволоко

Суд не разрешил акционерам Qwest отложить обмен долговых расписок Телекоммуникационная компания Qwest в среду выразила удовлетворение решением окружного суда южного района Нью-Йорка об отка

Qwest и TKC создадут высокоскоростную сеть для NASA Компании Qwest Communications, TKC Communications, а также корпорация LLC из Аляски объявили о подписа

Qwest подписала многолетний сервисный контракт с финансовой корпорацией Fairbanks Capital в Юте с другими филиалами и сервисными центрами в США. Ранее финансовая корпорация уже заказывала у Qwest VPN-сеть для связи офисов в Пеннсильвании, Флориде и Техасе. Кроме связи, Qwest

Qwest изменит cвою стратегию в веб-хостинге Телекоммуникационная компания из США Qwest Communications объявила об изменениях в своем веб-хостинговом бизнесе. Таким образом он

Глава Qwest Communications уходит в отставку Пресс-служба американской телефонной компании Qwest Communications International Inc. сообщила в cреду о том, что президент и главный испол

Qwest Communications продал часть подразделения QwestDex за $2,75 млрд. и закрыл 17 магазинов мобильной связи Американский опреатор передачи данных Qwest Communications International Inc. сообщил в пятницу о завершении первого этапа продажи

Qwest намерен списать $35 млрд. со стоимости своих активов В понедельник руководство компании Qwest обнародовало планы по списанию суммы в $35 млрд. со стоимости своих активов. Из этой суммы $24 млрд. приходятся на стоимость cамой компании и $10,8 млрд. - на стоимость обслуживаемых ею о

О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне зделения погрязшей в долгах и попавшей под уголовное расследование американской телефонной компании Qwest Communications International — в августе Qwest согласилась продать свой биз

Qwest призналась в очередных приписках В воскресенье Qwest Communications International Inc., методы бухгалтерской отчетности которой изучают в на

Reuters: Qwest сокращает расходы и продает убыточные подразделения Погрязшая в долгах американская телефонная компания Qwest Communications International намерена принять меры для выживания. Председатель компании

NASDAQ: "быки" взяли паузу сегментов рынка. Значительная активность отмечалась в телекоммуникационном секторе. Так, котировки Qwest Communications взлетели на 31,7% после того, как стало известно о продаже компанией сво

AT&T обвиняет Qwest в преднамеренном нарушении федерального законодательства США в области связи Американский оператор связи AT&T подал иски в компетентные органы штатов Миннесота и Аризона. Иски содержат обвинения компании Qwest в преднамеренном нарушении условий слияния с компанией US West, а также в нарушениях положений закона США о телекоммуникациях, выразившиеся в предоставлении услуг внутризоновой и дальней

Qwest пересмотрела прогноз продаж на 2002 год Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International Inc., на прошлой неделе признавшаяся в крупных бухгалтерск

Рынок телекоммуникаций: Микки Маус и Крутой Жужжик помогут преодолеть кризис же NASDAQ. В центре нового финансового скандалa в США вполне может оказаться и другой гигант – Qwest Communications International. Руководство этого телекома признало, что результаты прода

Qwest Communications может оказаться в центре нового финансового скандалa в США Руководство одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний Qwest Communications International (Денвер, США) объявило в воскресенье, что результаты прода

NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов к стало известно о начале криминального расследования в отношении бухгалтерской отчетности компании Qwest Communications. Акции Qwest рухнули в связи с этим на 31,9%. Как отмечает Гари У

NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов Криминальное расследование в отношении бухгалтерской отчетности телекоммуникационной компании Qwest Communications, понижение рейтингов акций Ford и General Motors, изменение составляющих

Qwest назначила нового финансового директора нтом. Ранее он занимался консультационной деятельностью в Ameritech (компании местной телефонной связи, приобретенной SBC Communications в 1999 году), где работал под руководством нынешнего директора Qwest Дика Ноутбарта (Dick Notebaert). Ноутбарт, который после ухода из Ameritech возглавлял фирму по производству телекоммуникационного оборудования Tellabs, по-видимому, приведет в Qwest