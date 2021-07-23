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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Lumen Technologies
CenturyLink
Qwest Communications



23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 2
02.03.2021 IBM Cloud Satellite позволяет клиентам запускать облачные услуги в любой среде и на периферии 1
09.10.2020 VMware совместно с Lumen расширяет возможности периферийных вычислений 1
07.09.2020 Загадочные DDoS-атаки «положили» ряд европейских провайдеров 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 7
28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» 2
29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака 1
14.11.2016 ИТ-компании США требуют от Трампа «вернуть долг за победу» 1
21.03.2013 Белоусов: Parallels готовится выйти на IPO 1
28.04.2011 IaaS-провайдер Savvis продан за $2,5 млрд 3
30.10.2007 Чистая прибыль Qwest Communications за 9 месяцев выросла более чем в 6 раз 1
15.05.2007 Интернет в «розетке»: DirecTV охватит 50 городов США 1
08.02.2007 Qwest Communications объявила финансовые результаты за 2006 год 1
08.06.2006 Microsoft подписала договор о поставке Windows Live OneCare абонентам Qwest 1
07.03.2006 $67 млрд - мегапоглощение на рынке связи 2
14.02.2006 Чистые убытки Qwest Communications сократились в 2,3 раза 1
28.09.2005 Российский Microsoft разогнался быстрее американского 1
21.09.2005 Microsoft и AOL взялись за дешевую связь 1
02.08.2005 Qwest сократила убытки 1
17.05.2005 Российские тек-акции дешевеют несмотря на позитивные новости 2
11.04.2005 Verizon покупает часть акций MCI 1
15.02.2005 Qwest Communications сократила убытки 2
15.02.2005 Консолидация американского телекома завершилась 1
14.02.2005 Verizon покупает MCI за $6,8 млрд. 1
02.02.2005 В ПО маршрутизаторов Juniper найден изьян 1
30.05.2003 NASDAQ достиг годового максимума 1
22.04.2003 США: долги телекоммуникационных компаний превышают $300 млрд. 1
20.02.2003 NASDAQ: иракский фактор продолжает давить на рынок 1
17.02.2003 NASDAQ вырвался из череды неудач 1
14.02.2003 Новый глава Orange займется повышением популярности GPRS среди корпоративных клиентов 1
24.12.2002 NASDAQ вырос на сделке Yahoo! 1
24.12.2002 NASDAQ вырос на сделке Yahoo! 1
20.12.2002 Qwest завершила монтаж самовосстанавливающейся оптоволоконной сети в США 1
20.12.2002 Суд не разрешил акционерам Qwest отложить обмен долговых расписок 1
15.12.2002 Qwest и TKC создадут высокоскоростную сеть для NASA 1
15.12.2002 Qwest подписала многолетний сервисный контракт с финансовой корпорацией Fairbanks Capital 1
10.12.2002 Qwest изменит cвою стратегию в веб-хостинге 1
21.11.2002 NASDAQ: скачок полупроводникового сектора обеспечил индексу солидный рост 1
10.11.2002 Qwest Communications продал часть подразделения QwestDex за $2,75 млрд. и закрыл 17 магазинов мобильной связи 1
31.10.2002 NASDAQ вырос на макроэкономических ожиданиях 1

Публикаций - 146, упоминаний - 175

Lumen Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 3896 46
Intel Corporation 9068 43
Verizon - WorldCom 356 30
Microsoft Corporation 18724 29
Oracle Sun Microsystems 1666 28
Applied Materials 221 20
Nortel Networks 927 19
AT&T Inc 1188 17
Verizon 762 16
SEC Consult Services 1192 14
Nvidia Corp 2756 13
Oracle Corporation 5235 12
Dell Technologies - Dell Computer 544 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 827 12
IBM 7231 11
AT&T BellSouth 150 9
JDSU - JDS Uniphase 174 9
Ciena 172 9
Yahoo! 2966 9
TI - Texas Instruments Incorporated 647 8
Nokia Corporation 4687 7
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 156 7
AMD - Advanced Micro Devices 3070 7
PayPal 594 7
Sprint Corporation 415 7
Dell EMC 4069 7
Corning Inc 146 6
KPN 186 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1456 6
Qualcomm Technologies 1363 6
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 170 6
Deutsche Telekom 671 6
HP - Hewlett-Packard 2752 6
Oracle - Siebel Systems 170 6
Juniper Networks 340 6
Ericsson 1892 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 687 5
Micron Technology - Crucial 239 5
AT&T Wireless Services 216 4
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 256 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1388 49
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 160 13
Merrill Lynch 338 13
Morgan Stanley - Морган Стэнли 357 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 419 12
Citigroup 252 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 358 9
eBay Inc 1303 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 187 7
GM - General Motors 328 7
Home Depot - сеть магазинов 50 6
Walmart - Wal-Mart Stores 289 6
The Walt Disney Company 403 5
American Express 272 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 69 4
Ford 279 4
DuPont 63 4
Boeing 420 3
McDonald’s - Макдоналдс 171 3
UPS 75 3
FedEx 57 3
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 22 2
RBC Capital Markets 48 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 59 2
Deutsche Bank 260 2
Белый Ветер 195 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 45 2
Procter&Gamble - P&G 172 2
BP - British Petroleum 85 2
Unilever - Юнилевер Русь 80 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 343 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4612 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1488 1
Barnes & Noble 63 1
AliExpress 280 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 23 1
MoneyGram 26 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 183 1
ПСБ - Промсвязьбанк 626 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 362 15
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 905 10
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 371 5
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 255 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 456 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1096 2
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 67 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2138 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 232 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1016 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 1
Верховный суд Российской Федерации 266 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 321 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1783 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 54 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 63 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 54 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 91 1
Президент США - The White House - Белый дом 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7002 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1976 60
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 526 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1561 1
Демократическая политическая партия США 45 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 37 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 8265 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2809 3
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 60 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 379 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 449 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2382 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1659 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2606 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 127 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1518 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1677 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 15 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 761 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 81 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 60 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 442 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 644 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 112 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 411 1
e-Commerce - Электронная коммерция 348 1
3G - Стандарт мобильной связи 4729 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 608 1
Kubernetes 311 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1007 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11458 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3651 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2300 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3825 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 215 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1382 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5493 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 699 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 64 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 195 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 1
Nvidia GeForce GTX 2799 13
Microsoft MSN - Microsoft Network 522 8
Oracle PeopleSoft 329 7
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 57 4
Java - Язык программирования 2078 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 851 3
Microsoft Windows 10 9473 3
Microsoft Skype 1747 2
Hulu - Онлайн-кинотеатр 89 2
Microsoft Windows Live Hotmail 206 2
AWS - Amazon Web Services 578 2
Microsoft Windows XP 1911 2
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 172 1
Red Hat OpenShift 77 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 44 1
VMware SD-WAN 11 1
Parallels Desktop 73 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 884 1
VMware Tanzu Mission Control 18 1
Космодром Байконур 344 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 152 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 167 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 860 1
Sony Playstation Network 144 1
PayPal Venmo 6 1
OpenDNS 10 1
Valve Steam 4 1
Dell EMC vSAN Ready Node 2 1
Microsoft Dynamics CRM 485 1
Apple iCloud Backup 4 1
Microsoft Windows Server 2003 342 1
Quora - сайт вопросов и ответов 10 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 39 1
Symbian OS 1187 1
VMware Carbon Black 22 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 69 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 61 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Водясов Алексей 97 1
Дворкович Аркадий 179 1
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Рейман Леонид 956 1
Белоусов Сергей 223 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 708 1
Дергунова Ольга 107 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 497 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 325 1
Изосимов Александр 188 1
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 6 1
Сафронов Юрий 63 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26086 76
Ирак - Республика 347 12
Россия - Российская федерация - РФ 75185 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9804 11
США - Нью-Йорк 2107 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24598 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7508 5
Азия - Азиатский регион 2661 5
Индия - Республика 3287 5
Германия - Федеративная Республика 6272 5
США - Колорадо 180 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8918 5
Япония 6118 5
Испания - Королевство 2060 5
Америка 828 4
Франция - Французская Республика 3720 4
США - Колумбия - Вашингтон 775 4
Северная Америка 2209 4
Европа 6166 4
Южная Корея - Республика 2698 4
США - Айдахо 40 4
Сингапур - Республика 1284 3
США - Калифорния 2112 3
США - Аризона 227 3
Италия - Итальянская Республика 2279 3
Бразилия - Федеративная Республика 1599 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11451 3
Латинская Америка 1132 3
США - Техас 521 3
США - Орегон 145 3
США - Миссури 48 3
Турция - Турецкая республика 1279 2
Польша - Республика 1231 2
Австралия - Австралийский Союз 1878 2
Канада 2156 2
Ближний Восток 2227 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1026 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 397 2
Греция - Греческая Республика 515 2
Аргентина - Аргентинская Республика 338 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1375 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2109 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 159 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 673 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 264 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 558 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1081 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 354 1
Федеральное законодательство 290 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3424 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 870 59
CBS MarketWatch 268 40
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 440 15
The Wall Street Journal 956 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7729 5
CNET - Издание 1021 5
Total Telecom 181 5
Thomson Reuters - Рейтер 5093 4
Yahoo News - Yahoo!Actualites 686 3
ZDnet 441 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 236 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 256 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 304 2
Le Monde 17 2
Barron's 25 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 419 2
Bloomberg 861 2
Reddit 203 2
Newsbytes News Network 162 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1195 1
Telecom Today - Today in Telecom 137 1
PCWorld - PC World 41 1
Associated Press 1080 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
The Guardian - Британская газета 260 1
23ABC News 106 1
NYT - The New York Times 825 1
FT - Financial Times 756 1
Forbes - Форбс 523 1
Internet Stock Report 862 59
S&P - Standard and Poor’s 269 18
S&P 500 217 8
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 2
IDC - International Data Corporation 4119 1
Juniper Research 378 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Gartner 2907 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 98 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 856 1
VMworld 27 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 156 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
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