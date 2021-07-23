Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Lumen Technologies
CenturyLink
Qwest Communications
Публикаций - 146, упоминаний - 175
Lumen Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 98 4
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 856 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048229, в очереди разбора - 949711.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1048229, в очереди разбора - 949711.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru