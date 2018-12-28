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Lumen Technologies CenturyLink Qwest Communications

СОБЫТИЯ

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28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии»

Сбой в сетях CenturyLink Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от

30.10.2007 Чистая прибыль Qwest Communications за 9 месяцев выросла более чем в 6 раз

Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International за 9 месяцев 2007г. выросла более чем в 6 раз и составила

13.08.2007 В Qwest Communications назначен новый президент

Новым президентом и председателем совета директоров американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International Inc. назначен глава розничной сети по продаже хозяйственны
01.08.2007 Qwest Communications увеличил чистую прибыль в 2,4 раза

Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International Inc. в I полугодии 2007г. выросла в 2,4 раза - до $486 млн
30.03.2007 Qwest, AT&T и Verizon получили самый крупный контракт правительства США

Американские телекоммуникационные компании Qwest Communications International, AT&T и Verizon выиграли самый крупный за всю историю контракт американского правительства в сфере телекоммуникационных услуг. Общая стоимость контракта, закл
08.02.2007 Qwest Communications объявила финансовые результаты за 2006 год

Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Qwest Communications International за 2006 г. составила $593 млн. против убытков в $779 млн.,
08.06.2006 Microsoft подписала договор о поставке Windows Live OneCare абонентам Qwest

Крупный интернет-провайдер США Qwest Communications по договору с Microsoft предоставит бесплатно софтверный сервис Windows

14.02.2006 Чистые убытки Qwest Communications сократились в 2,3 раза

Чистые убытки американской телекоммуникационной компании Qwest Communications по итогам 2005 г. сократились в 2,3 раза - до $779 млн. по сравнению с п
21.09.2005 ИТ-гиганты запускают IP-телефонию

с IP-телефонии под названием TotalTalk. Microsoft откроет аналогичный сервис совместно с оператором Qwest Communications International в следующем году. Как заявляют в AOL, TotalTalk позволит с
02.08.2005 Qwest сократила убытки

Чистые убытки американской телекоммуникационной компании Qwest Communications по итогам 1 полугодия 2005 г. сократились на 90,1% - до $107 млн. по сра
25.04.2005 $9,9 млрд. изменили мнение MCI о Qwest

Руководство MCI положительно восприняло $9,9-миллиардное предложение Qwest о слиянии. Ранее MCI приняла предложение Verizon Communications в размере $7,8 млрд., несмотря на большую сумму, которую была готова заплатить Qwest. Cовет директоров MCI предпочел
01.04.2005 Qwest сделала MCI более выгодное предложение

— второго по величине в США оператора междугородней связи, сообщает РБК. Стоимость предложения Qwest увеличена на 7% и теперь составляет $9,07 млрд. Таким образом, компания рассчитывает уб
29.03.2005 Qwest дала MCI неделю на раздумья о слиянии

Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International дала MCI неделю срока для принятия окончательного решения

21.02.2005 Qwest не теряет надежду купить MCI

Корпорация Qwest Communications International, потерпевшая неудачу договориться о слиянии с MCI, решила

15.02.2005 Qwest Communications сократила убытки

Чистые убытки телекоммуникационной компании Qwest Communications сократились в 4 квартале 2004 г. на $268 млн. до $139 млн., сообщает РБК
19.11.2003 Qwest завершил квартал прибылью на продаже подразделений

Американский оператор фиксированной телефонии Qwest Communications International Inc. завершил третий квартал 2003 года прибылью благодаря продаже ряда своих подразделений. Прибыль компании в третьем квартале составила $1,83 млрд. ($1,05 н
09.06.2003 Американские операторы получают значительные денежные вливания

Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International получила кредит в $1,75 млрд. для погашения задолженности,
29.05.2003 Qwest завершил первый квартал 2003 года с прибылью

Американская телефонная компания Qwest Communications International Inc. сообщила сегодня о том, что завершила первый квартал

27.03.2003 Qwest расширит магистральную сеть Департамента энергетики США

стных исследований в составе нескольких удаленных точек требуют высокоскоростной связи для обеспечения обмена в режиме реального времени. Предыдущее усовершенствование проводилось в 2002 году - тогда Qwest расширила магистраль в три раза и улучшила 75% сетей доступа. В планах развития ESNet - усовершенствование магистрали до OC-192 в 2005 году. Сеть объединяет более 35 исследовательских цен
27.12.2002 Qwest объявил о сокращении долга на $1,9 млрд.

Qwest, крупный телекоммуникационный оператор из США, объявил об успехе своего предложения по обмену долговых ценных бумаг Qwest Capital Funding общей суммой $12,9 млрд. на размещение новых долговых ценных бумаг среди частных инвесторов. По завершению срока обмена 20 декабря были заменены бумаги на сумму $5,2 млрд.
20.12.2002 Qwest завершила монтаж самовосстанавливающейся оптоволоконной сети в США

В среду Qwest Communications объявила о завершении монтажа самовосстанавливающегося кольца оптоволоко
20.12.2002 Суд не разрешил акционерам Qwest отложить обмен долговых расписок

Телекоммуникационная компания Qwest в среду выразила удовлетворение решением окружного суда южного района Нью-Йорка об отка
15.12.2002 Qwest и TKC создадут высокоскоростную сеть для NASA

Компании Qwest Communications, TKC Communications, а также корпорация LLC из Аляски объявили о подписа
15.12.2002 Qwest подписала многолетний сервисный контракт с финансовой корпорацией Fairbanks Capital

в Юте с другими филиалами и сервисными центрами в США. Ранее финансовая корпорация уже заказывала у Qwest VPN-сеть для связи офисов в Пеннсильвании, Флориде и Техасе. Кроме связи, Qwest

10.12.2002 Qwest изменит cвою стратегию в веб-хостинге

Телекоммуникационная компания из США Qwest Communications объявила об изменениях в своем веб-хостинговом бизнесе. Таким образом он
21.11.2002 Глава Qwest Communications уходит в отставку

Пресс-служба американской телефонной компании Qwest Communications International Inc. сообщила в cреду о том, что президент и главный испол
10.11.2002 Qwest Communications продал часть подразделения QwestDex за $2,75 млрд. и закрыл 17 магазинов мобильной связи

Американский опреатор передачи данных Qwest Communications International Inc. сообщил в пятницу о завершении первого этапа продажи

29.10.2002 Qwest намерен списать $35 млрд. со стоимости своих активов

В понедельник руководство компании Qwest обнародовало планы по списанию суммы в $35 млрд. со стоимости своих активов. Из этой суммы $24 млрд. приходятся на стоимость cамой компании и $10,8 млрд. - на стоимость обслуживаемых ею о
27.09.2002 О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне

зделения погрязшей в долгах и попавшей под уголовное расследование американской телефонной компании Qwest Communications International — в августе Qwest согласилась продать свой биз
24.09.2002 Qwest призналась в очередных приписках

В воскресенье Qwest Communications International Inc., методы бухгалтерской отчетности которой изучают в на
19.09.2002 Reuters: Qwest сокращает расходы и продает убыточные подразделения

Погрязшая в долгах американская телефонная компания Qwest Communications International намерена принять меры для выживания. Председатель компании
21.08.2002 NASDAQ: "быки" взяли паузу

сегментов рынка. Значительная активность отмечалась в телекоммуникационном секторе. Так, котировки Qwest Communications взлетели на 31,7% после того, как стало известно о продаже компанией сво
14.08.2002 AT&T обвиняет Qwest в преднамеренном нарушении федерального законодательства США в области связи

Американский оператор связи AT&T подал иски в компетентные органы штатов Миннесота и Аризона. Иски содержат обвинения компании Qwest в преднамеренном нарушении условий слияния с компанией US West, а также в нарушениях положений закона США о телекоммуникациях, выразившиеся в предоставлении услуг внутризоновой и дальней

09.08.2002 Qwest пересмотрела прогноз продаж на 2002 год

Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International Inc., на прошлой неделе признавшаяся в крупных бухгалтерск
06.08.2002 Рынок телекоммуникаций: Микки Маус и Крутой Жужжик помогут преодолеть кризис

же NASDAQ. В центре нового финансового скандалa в США вполне может оказаться и другой гигант – Qwest Communications International. Руководство этого телекома признало, что результаты прода
29.07.2002 Qwest Communications может оказаться в центре нового финансового скандалa в США

Руководство одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний Qwest Communications International (Денвер, США) объявило в воскресенье, что результаты прода
11.07.2002 NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов

к стало известно о начале криминального расследования в отношении бухгалтерской отчетности компании Qwest Communications. Акции Qwest рухнули в связи с этим на 31,9%. Как отмечает Гари У
11.07.2002 NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов

Криминальное расследование в отношении бухгалтерской отчетности телекоммуникационной компании Qwest Communications, понижение рейтингов акций Ford и General Motors, изменение составляющих
08.07.2002 Qwest назначила нового финансового директора

нтом. Ранее он занимался консультационной деятельностью в Ameritech (компании местной телефонной связи, приобретенной SBC Communications в 1999 году), где работал под руководством нынешнего директора Qwest Дика Ноутбарта (Dick Notebaert). Ноутбарт, который после ухода из Ameritech возглавлял фирму по производству телекоммуникационного оборудования Tellabs, по-видимому, приведет в Qwest

21.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Все не так плохо, как может показаться...

твительно, бывший главный исполнительный директор крупного американского оператора телекоммуникаций Qwest Communications Джозеф Наккьо (Joseph Nacchio) получил более $27 млн. в 2001 году, не сч

Публикаций - 326, упоминаний - 524

Lumen Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 66
Intel Corporation 12811 55
Microsoft Corporation 25775 50
AT&T Inc 1726 49
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 47
Verizon - WorldCom 501 42
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 35
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 32
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
US West 53 25
AT&T South - BellSouth 234 22
Applied Materials 305 21
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 21
KPN - KPNQwest 53 20
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 19
Yahoo! 3726 17
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 16
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Dell Technologies - Dell Computer 2219 15
Oracle Corporation 7074 15
MCI 177 14
Deutsche Telekom 954 14
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Ciena 221 13
Nvidia Corp 4002 13
AOL Inc - America Online 1883 12
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
Dell EMC 5180 11
Lenovo Motorola 3566 11
Tellabs - NetCore Systems 65 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
JDSU - JDS Uniphase 219 9
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
HPE - Juniper Networks 460 9
Lam Research - Novellus Systems 113 8
KLA Corporation 77 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 8
Qualcomm Technologies 1974 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 69
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 55
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 15
Merrill Lynch 454 15
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 13
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 11
eBay Inc 1640 10
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 9
Enron - Enrongate 122 9
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Global Partners Securities 42 8
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 8
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
The Home Depot Inc 66 7
Prudential Securities 68 6
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 6
Pacific Growth Equities 16 6
Walt Disney Company 647 6
Prudential Financial 52 5
Seaport Securities 22 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Alcoa 49 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
American Express - Amex 338 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Ford 435 4
DuPont - Дюпон 101 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 4
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
UPS 216 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Boeing 1031 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 21
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 17
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
AIA - Arizona Interscholastic Association - Аризонская межшкольная Ассоциация 1 1
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
Software and Information Industry Association 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 51
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 33
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 14
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Oracle PeopleSoft 426 7
Oracle Java - язык программирования 3469 5
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 4
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
SAP Ariba 309 4
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
TeraGrid 12 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Google - Gmail 1021 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Stafory - робот Вера 377 3
Intel Itanium 649 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
Nokia 7650 63 2
SAP - mySAP.com 38 2
Google Sites - Google Сайты 53 2
Недобросовестная конкуренция 57 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 2
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 17
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 8
Bush George - Буш Джордж 336 7
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 6
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 5
Chambers John - Чемберс Джон 123 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 4
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Acampora Ralph - Акампора Ральф 2 2
Kerschner Edward - Киршнер Эдуард 2 2
Harris Kamala - Харрис Камала 7 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Arancio Robert - Аранчио Роберт 2 2
Dwyer Tony - Дуайер Тони 6 2
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Cripps Richard - Криппс Ричард 4 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Rigas John - Ригас Джон 4 2
Gunnar Joseph 23 2
Battipaglia Joseph - Баттипальа Джозеф 8 2
Nickerson Troy - Никерсон Трой 5 2
Baker Jack - Бейкер Джек 8 2
Cheney Dick - Чейни Дик 9 2
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Kral Alan - Крал Алан 5 2
Yingst Clark - Айнгст Кларк 3 2
Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
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White Charles - Уайт Чарльз 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 200
Европа 24964 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Франция - Французская Республика 8177 19
Нидерланды 3746 16
Канада 5082 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Япония 13807 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Ирак - Республика 709 12
США - Нью-Йорк 3180 11
США - Колумбия - Вашингтон 1487 11
Южная Корея - Республика 7052 10
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
США - Колорадо 385 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
США - Калифорния 4829 9
США - Аризона 549 9
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Индия - Bharat 5870 8
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
США - Колорадо - Денвер 122 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Сингапур - Республика 1953 5
Бельгия - Королевство 1192 5
Ближний Восток 3154 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Украина 7928 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
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