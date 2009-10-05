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Google Sites Google Сайты

Google Sites - Google Сайты

05.10.2009 IBM и Google готовят наступление на SharePoint?

Сервис Google Sites является структурированным инструментарием, предназначенным для разработки сайто
23.10.2008 Google запустил сервис «Сайты Google»

Компания Google объявила о запуске нового сервиса «Сайты Google». Цель сервиса – организовать единое интернет-пространство, где пользователи буд
28.02.2008 Google запустил Google Sites

вчера, 27 февраля, объявила о запуске нового веб-приложения для редактирования сайтов под названием Google Sites. Приложение стало частью пакета Google Apps. Google Sites является беспла
03.12.2007 Google разрабатывает новый редактор веб-сайтов: Google Sites

ила о том, что занимается разработкой нового веб-приложения для редактирования сайтов под названием Google Sites. Приложение станет частью пакета Google Apps. Запуск Google Sites заплани
10.07.2007 Азиаты не сдаются Google вместе с Россией

о-Тихоокеанский регион. Аналитики сравнили между собой 10 стран данного региона — Австралию, Китай, Гонконг, Индию, Японию, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Южную Корею и Тайвань — и выяснили, что сайты Google ни в одной из стран не являются самыми популярными. В четырех странах Google занял второе место, еще в четырех — третье. Интернет-гиганта в большинстве стран обошли его главные кон

Публикаций - 53, упоминаний - 58

Google Sites и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11880 52
Microsoft Corporation 24735 22
Yahoo! 3699 19
Yandex - Яндекс 7537 10
Meta Platforms - Facebook 4449 7
VK - Mail.ru Group 3470 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 6
Softline - Софтлайн 2894 4
Apple Inc 12199 4
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Amazon Inc - Amazon.com 3027 3
X Corp - Twitter 2872 3
GitHub 849 3
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Dropbox 500 2
Cloudflare 113 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 2
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 2
Verizon - WorldCom 483 2
Sina Corporation 59 2
AltaVista Search Engine 197 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1086 1
Docsvision - ДоксВижн 1012 1
Softline Украина 7 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
Samsung Electronics 10318 1
Dr.Web - Доктор Веб 1257 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8813 1
Sony 6560 1
Vodafone Group 1384 1
Lenovo Motorola 3503 1
PayPal 656 1
Fitbit 57 1
eBay Inc 1622 2
Microsoft - LinkedIn 654 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
Bank of America - Банк Америки 262 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Абамет 9 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
UPS 206 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
Airbnb 91 1
Coca-Cola Company 254 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 78 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
Артон Консалтинг 7 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Etsy 18 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
ЦИАН - CIAN 142 1
Зарплата.ру 21 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1145 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2783 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10673 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9273 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2926 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 6
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Оповещение и уведомление - Notification 4744 3
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14521 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2011 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1851 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1172 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2052 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 170 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10060 2
Google Gmail 951 9
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 8
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 315 7
Google YouTube - Видеохостинг 2779 6
Google Cloud Services 226 5
Baidu 285 5
Google Calendar - Google Календарь 81 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1811 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 4
Mozilla Firefox - браузер 1893 4
Microsoft Edge - браузер 1998 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 329 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Microsoft Office 365 951 2
Microsoft Exchange 1748 2
Google Page Creator - Google Pages 8 2
Google Video - видеосервис 61 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 2
Google Talk - Google Chat 159 2
Google Blogger - Google BlogSpot 109 2
Google Chrome - браузер 1575 2
Microsoft Windows 10 1783 2
Apple macOS 2086 2
Microsoft Windows 15802 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 2
Apple Safari - браузер 859 2
Myspace - социальная сеть 636 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 431 2
Google AdSense 116 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 2
Rambler Top100 - Рамблер Топ100 64 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
Google Photos 74 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
Larry Page - Ларри Пейдж 192 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 2
Lamo Adrian - Ламо Адриан 8 2
Read Mike - Рид Майк 5 2
Боровиков Сергей 30 1
Романов Дмитрий 66 1
Потапенко Михаил 45 1
Бураков Алексей 2 1
Колесник Владислав 1 1
Рыжиков Сергей 111 1
Курьянов Сергей 162 1
Сысоев Сергей 5 1
Якимчук Сергей 30 1
Кубликова Ирина 28 1
Савченко Владимир 13 1
Ларин Юрий 11 1
Торшин Дмитрий 9 1
Панов Владимир 6 1
Савинов Сергей 6 1
Лыков Артем 1 1
Авилов Олег 2 1
Brin Sergey - Сергей Брин 188 1
Артамонова Анна 183 1
Бронецкий Андрей 20 1
Овчинников Борис 129 1
Гуревич Михаил 40 1
Шахгеданова Наталья 2 1
Ivins Bob - Ивинс Боб 10 1
Хрусталев Константин 2 1
Кроликов Артём 6 1
Бумагина Елена 1 1
Денисов Виталий 3 1
Edelman Benjamin - Эдельман Бенджамин 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 22
Россия - РФ - Российская федерация 146741 21
Европа 21856 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 5
Германия - Федеративная Республика 12742 5
Украина 7645 4
Япония 13332 4
Индия - Bharat 5498 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 4
Италия - Итальянская Республика 4368 4
Франция - Французская Республика 7881 4
Чехия - Чешская Республика 1311 4
Беларусь - Белоруссия 5762 3
Казахстан - Республика 5594 3
Южная Корея - Республика 6691 3
Норвегия - Королевство 1805 3
Швеция - Королевство 3634 3
Польша - Республика 1964 3
Сингапур - Республика 1864 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1782 3
Канада 4906 3
Израиль 2744 3
Турция - Турецкая республика 2394 3
Испания - Королевство 3726 3
Нидерланды 3543 3
Малайзия 871 3
Иран - Исламская Республика Иран 1096 3
Бельгия - Королевство 1155 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 2
Китай - Тайвань 4013 2
США - Калифорния 4635 2
Новая Зеландия 719 2
США - Калифорния - Сакраменто 44 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
Ирландия - Республика 1016 1
Дания - Королевство 1302 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7579 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2114 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10071 5
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1587 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4727 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 428 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5486 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1728 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2890 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
Аренда 2455 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6397 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6479 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5752 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1653 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 702 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11056 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
Английский язык 6699 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2524 1
Зоология - наука о животных 2667 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2711 1
Спорт - Бейсбол 49 1
Спорт - Баскетбол 91 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7056 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2347 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 705 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 5
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 4
NYT - The New York Times 1059 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5938 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 2
AP - Associated Press 2004 2
Mashable 370 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 1
Wikipedia - Википедия 523 1
FT - Financial Times 1228 1
Reddit 318 1
Bloomberg 1305 1
The Guardian - Британская газета 367 1
The Next Web 84 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
MSNBC - телеканал 89 1
Times 626 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
comScore 379 18
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
comScore Networks 35 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
HitWise 69 1
comScore World Metrix 11 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 1
РАН - Российская академия наук 1904 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Земля из космоса 50 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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