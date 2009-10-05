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Google Sites Google Сайты
|05.10.2009
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IBM и Google готовят наступление на SharePoint?
Сервис Google Sites является структурированным инструментарием, предназначенным для разработки сайто
|23.10.2008
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Google запустил сервис «Сайты Google»
Компания Google объявила о запуске нового сервиса «Сайты Google». Цель сервиса – организовать единое интернет-пространство, где пользователи буд
|28.02.2008
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Google запустил Google Sites
вчера, 27 февраля, объявила о запуске нового веб-приложения для редактирования сайтов под названием Google Sites. Приложение стало частью пакета Google Apps. Google Sites является беспла
|03.12.2007
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Google разрабатывает новый редактор веб-сайтов: Google Sites
ила о том, что занимается разработкой нового веб-приложения для редактирования сайтов под названием Google Sites. Приложение станет частью пакета Google Apps. Запуск Google Sites заплани
|10.07.2007
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Азиаты не сдаются Google вместе с Россией
о-Тихоокеанский регион. Аналитики сравнили между собой 10 стран данного региона — Австралию, Китай, Гонконг, Индию, Японию, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Южную Корею и Тайвань — и выяснили, что сайты Google ни в одной из стран не являются самыми популярными. В четырех странах Google занял второе место, еще в четырех — третье. Интернет-гиганта в большинстве стран обошли его главные кон
Google Sites и организации, системы, технологии, персоны:
|Larry Page - Ларри Пейдж 192 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 2
|Lamo Adrian - Ламо Адриан 8 2
|Read Mike - Рид Майк 5 2
|Боровиков Сергей 30 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Бураков Алексей 2 1
|Колесник Владислав 1 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Сысоев Сергей 5 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Кубликова Ирина 28 1
|Савченко Владимир 13 1
|Ларин Юрий 11 1
|Торшин Дмитрий 9 1
|Панов Владимир 6 1
|Савинов Сергей 6 1
|Лыков Артем 1 1
|Авилов Олег 2 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 188 1
|Артамонова Анна 183 1
|Бронецкий Андрей 20 1
|Овчинников Борис 129 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Шахгеданова Наталья 2 1
|Ivins Bob - Ивинс Боб 10 1
|Хрусталев Константин 2 1
|Кроликов Артём 6 1
|Бумагина Елена 1 1
|Денисов Виталий 3 1
|Edelman Benjamin - Эдельман Бенджамин 2 1
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