Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации Закон о блокировке экстремистских сайтов "Закон Лугового"

СОБЫТИЯ


25.08.2025 Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

МЭВ), пишет РБК. Причина отключения, несоответствии поправкам, внесенным в августе 2024 г. в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Доступ банков к СМЭВ стал п
21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами

ющий правовые нормы для частных операторов государственных информационных систем (ГИС) в профильном Законе об информации. Соответствующий документ одобрен на заседании Правительства 16 апреля 2
15.02.2018 «Смарт-Софт» представила сетевой шлюз и шлюз безопасности нового поколения

тупа в интернет полное соответствие законодательству РФ: Федеральному закону от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; постановлению правительства
24.07.2015 Подключиться к Wi-Fi-сети по учетной записи к ЕПГУ можно на всех линиях московского метро

о исполнение Федерального закона №97-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные

13.07.2015 Идентифицироваться в WiFi-сети московского метро можно по учетной записи к Единому порталу госуслуг

о исполнение Федерального закона №97-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные

18.06.2014 Постановления правительства об организаторах распространения информации в интернете опубликованы для публичного обсуждения

писан Федеральный закон № 97-ФЗ, который вступает в силу с 1 августа 2014 г. 97-ФЗ дополняет другой Федеральный закон № 149-ФЗ рядом статей. В частности, устанавливаются порядок уведомления Рос
05.06.2013 Информационные системы: правовое поле

его формализации сегодня является предложенное Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определение, в соответствии

22.08.2012 Минэкономразвития «разгромило» новый закон о защите ИТ-систем

Минэкономразвития опубликовало свое заключение на проект закона о внесении изменений в 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Последний был принят в 2006
16.07.2012 Хакеры Anonymous отомстят российским властям за закон "Об информации"

В YouTube появился видеоролик, адресованный российским властям, с угрозой мщения за принятый на днях закон "Об информации", который, как считают в интернет-сообществе, ограничит свободу слова в глобальной сети. Автор ролика, опубликованного на русском языке, выдает себя за члена хакерской группировки
11.07.2012 «Черный список интернета»: Эксперты называют самое опасное место закона

Закон «Об информации», получивший в прессе и блогах неформальное название «Закона о цензуре в интернете», принят депутатами Госдумы 11 июля 2012 г. одновременно во втором и третьем чтениях. При голосо
10.07.2012 Россия: «Википедия» закрылась в знак протеста против закона «Об информации»

ок к закону «Об информации» в России. «Сегодня, 10 июля, в Думе идут слушания о внесении поправок в Закон об информации, которые могут привести к созданию внесудебной цензуры всего интернета на
19.06.2012 Правительство утвердило положение о защите информации в платежной системе

Постановлением от 13 июня 2012 г. №584 в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» правительством РФ утверждено положение о защите информации в платежной системе. Постановление вступит в силу с 1 июля 2012 г. Документ устанавливает требования к защите информации о средствах и методах обеспечения информационной без
27.09.2011 Путин и чиновники поговорили об информатизации

олжны сформировать действительно целостную систему в масштабах всей страны, и тогда эта система должна будет заработать в полном объёме», - добавил премьер. Владимир Путин выслушал доклады чиновников об информатизации без замечаний В совещании с Владимиром Путиным приняли участие 11 чиновников, среди которых глава Минэкономразвития Элвира Набиуллина, директор федеральной миграционной службы
19.04.2010 Милиции запретят закрывать сайты и отключать хостеров

народного исследовательского института Астамур Тедеев, один из разработчиков поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», описал CNews основные

30.07.2007 Правительство РФ подготовит акты для закона о защите информации

льство РФ утвердило план подготовки проектов актов, необходимых для реализации федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом, по данным «Прайм-Т
28.07.2006 Владимир Путин подписал закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сообщает РБК. Этот закон бы
14.07.2006 Сенаторы одобрили закон "Об информации"

Совет Федерации одобрил закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает РБК. Документ регу
28.06.2006 Госдума приняла законопроект "Об информации"

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает РБК. Документ регу
25.11.2005 Госдума приняла новую редакцию закона "Об информации"

Госдума приняла в первом чтении новую редакцию закона «Об информации, информатизации и защите информации», сообщает РБК. Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы, изменение действующей редакции, принятой в 1995 г., необходимо, так к
07.03.2002 Сеть и Безопасность: Суздальские диалоги о защите информации

бюджетах найдут деньги на реализацию программы "Электронная Россия". В IT-сообществе преобладает скепсис. Некоторый бардак царит в нормативном регулировании информационной сферы. Региональные законы "Об информации, информатизации и защите информации" приняты в разных редакциях в 37 субъектах Федерации. Остальные готовятся принять такой закон в ближайшее время. По мнению специалистов необход

