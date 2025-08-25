Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации Закон о блокировке экстремистских сайтов "Закон Лугового"
СОБЫТИЯ
|25.08.2025
|
Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили
МЭВ), пишет РБК. Причина отключения, несоответствии поправкам, внесенным в августе 2024 г. в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Доступ банков к СМЭВ стал п
|21.04.2020
|
В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами
ющий правовые нормы для частных операторов государственных информационных систем (ГИС) в профильном Законе об информации. Соответствующий документ одобрен на заседании Правительства 16 апреля 2
|15.02.2018
|
«Смарт-Софт» представила сетевой шлюз и шлюз безопасности нового поколения
тупа в интернет полное соответствие законодательству РФ: Федеральному закону от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; постановлению правительства
|24.07.2015
|
Подключиться к Wi-Fi-сети по учетной записи к ЕПГУ можно на всех линиях московского метро
о исполнение Федерального закона №97-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные
|13.07.2015
|
Идентифицироваться в WiFi-сети московского метро можно по учетной записи к Единому порталу госуслуг
о исполнение Федерального закона №97-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные
|18.06.2014
|
Постановления правительства об организаторах распространения информации в интернете опубликованы для публичного обсуждения
писан Федеральный закон № 97-ФЗ, который вступает в силу с 1 августа 2014 г. 97-ФЗ дополняет другой Федеральный закон № 149-ФЗ рядом статей. В частности, устанавливаются порядок уведомления Рос
|05.06.2013
|
Информационные системы: правовое поле
его формализации сегодня является предложенное Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определение, в соответствии
|22.08.2012
|
Минэкономразвития «разгромило» новый закон о защите ИТ-систем
Минэкономразвития опубликовало свое заключение на проект закона о внесении изменений в 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Последний был принят в 2006
|16.07.2012
|
Хакеры Anonymous отомстят российским властям за закон "Об информации"
В YouTube появился видеоролик, адресованный российским властям, с угрозой мщения за принятый на днях закон "Об информации", который, как считают в интернет-сообществе, ограничит свободу слова в глобальной сети. Автор ролика, опубликованного на русском языке, выдает себя за члена хакерской группировки
|11.07.2012
|
«Черный список интернета»: Эксперты называют самое опасное место закона
Закон «Об информации», получивший в прессе и блогах неформальное название «Закона о цензуре в интернете», принят депутатами Госдумы 11 июля 2012 г. одновременно во втором и третьем чтениях. При голосо
|10.07.2012
|
Россия: «Википедия» закрылась в знак протеста против закона «Об информации»
ок к закону «Об информации» в России. «Сегодня, 10 июля, в Думе идут слушания о внесении поправок в Закон об информации, которые могут привести к созданию внесудебной цензуры всего интернета на
|19.06.2012
|
Правительство утвердило положение о защите информации в платежной системе
Постановлением от 13 июня 2012 г. №584 в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» правительством РФ утверждено положение о защите информации в платежной системе. Постановление вступит в силу с 1 июля 2012 г. Документ устанавливает требования к защите информации о средствах и методах обеспечения информационной без
|27.09.2011
|
Путин и чиновники поговорили об информатизации
олжны сформировать действительно целостную систему в масштабах всей страны, и тогда эта система должна будет заработать в полном объёме», - добавил премьер. Владимир Путин выслушал доклады чиновников об информатизации без замечаний В совещании с Владимиром Путиным приняли участие 11 чиновников, среди которых глава Минэкономразвития Элвира Набиуллина, директор федеральной миграционной службы
|19.04.2010
|
Милиции запретят закрывать сайты и отключать хостеров
народного исследовательского института Астамур Тедеев, один из разработчиков поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», описал CNews основные
|30.07.2007
|
Правительство РФ подготовит акты для закона о защите информации
льство РФ утвердило план подготовки проектов актов, необходимых для реализации федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом, по данным «Прайм-Т
|28.07.2006
|
Владимир Путин подписал закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сообщает РБК. Этот закон бы
|14.07.2006
|
Сенаторы одобрили закон "Об информации"
Совет Федерации одобрил закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает РБК. Документ регу
|28.06.2006
|
Госдума приняла законопроект "Об информации"
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает РБК. Документ регу
|25.11.2005
|
Госдума приняла новую редакцию закона "Об информации"
Госдума приняла в первом чтении новую редакцию закона «Об информации, информатизации и защите информации», сообщает РБК. Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы, изменение действующей редакции, принятой в 1995 г., необходимо, так к
|07.03.2002
|
Сеть и Безопасность: Суздальские диалоги о защите информации
бюджетах найдут деньги на реализацию программы "Электронная Россия". В IT-сообществе преобладает скепсис. Некоторый бардак царит в нормативном регулировании информационной сферы. Региональные законы "Об информации, информатизации и защите информации" приняты в разных редакциях в 37 субъектах Федерации. Остальные готовятся принять такой закон в ближайшее время. По мнению специалистов необход
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3349 66
|Никифоров Николай 1136 32
|Горелкин Антон 108 24
|Медведев Дмитрий 1662 22
|Козлюк Артем 39 21
|Яровая Ирина 71 21
|Жаров Александр 178 17
|Ющенко Александр 26 16
|Бокова Людмила 82 16
|Клишас Андрей 59 15
|Хинштейн Александр 146 15
|Дарбинян Саркис 37 14
|Казарян Карен 80 13
|Лугов Андрей 32 12
|Шадаев Максут 1146 12
|Кулин Филипп 52 12
|Боярский Сергей 33 11
|Дуров Павел 309 11
|Левин Леонид 132 11
|Мишустин Михаил 734 11
|Щеголев Игорь 698 10
|Бырдин Алексей 31 9
|Деньгин Вадим 16 8
|Давыдов Денис 46 8
|Орловский Виктор 397 8
|Василенко Евгения 23 7
|Башкин Александр 8 7
|Луговой Андрей 17 7
|Наумов Виктор 126 7
|Рыжак Николай 10 7
|Кудрявцев Максим 42 7
|Ампелонский Вадим 31 6
|Лукацкий Алексей 131 6
|Григоренко Дмитрий 180 6
|Валяева Елизавета 72 6
|Малофеев Константин 117 6
|Володин Вячеслав 97 6
|Климарев Михаил 48 6
|Казак Максим 162 5
|Озеров Виктор 29 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
