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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МАКС
Международный авиационно-космический салон
Публикаций - 85, упоминаний - 102
МАКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
|Огуряев Дмитрий 56 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Путин Владимир 2443 2
|Хуснояров Фарит 4 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Тюлин Андрей 6 1
|Насенков Игорь 7 1
|Перминов Анатолий 124 1
|Чистяков Вячеслав 3 1
|Бойко Павел 6 1
|Васильев Павел 10 1
|Матвиенко Валентина 104 1
|Круглов Константин 25 1
|Шадаев Максут 420 1
|Назаров Алексей 69 1
|Газизов Камиль 64 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Васильев Игорь 23 1
|Прохоров Юрий 47 1
|Богинский Андрей 3 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Михеев Александр 5 1
|Рогозин Дмитрий 86 1
|Апин Михаил 9 1
|Бочаров Алексей 12 1
|РИА Новости 720 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru