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МАКС Международный авиационно-космический салон
СОБЫТИЯ
|13.07.2020
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Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка
Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) объявило о подписании контракта на поставку нового высокопроизводительного компьютера для Общества по содействию науке имени Макса Планка. Суперкомпьютер будет установлен в городе Гархинг-бай-Мюнхен. Управлять им будет Вычислительный и информационный центр Общества Макса Планка (Max Planck Computing and Data F
|29.08.2019
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Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры. Новейшая система позволит существенно снизить количеств
|29.08.2019
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Ростех представил на МАКС-2019 комплекс сотовой подвижной связи
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс «Фотон-ПАК ПБ» для обеспечения мобильной связи в труднодоступных и удаленных районах. Устройство формирует о
|28.08.2019
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Ростех представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с двумя вычислительными системами
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 моноблок «БИНОМ-КА». Новая разработка объединяет в одном корпусе два независимых, высокопроизводительных компьютера и гарантирует надежную защиту информационных систем заказчиков от в
|26.08.2019
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МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019
ановки общественного транспорта в подмосковном городе Жуковский. Проект «Умные остановки» реализован для обеспечения дополнительной безопасности жителей и гостей города и их комфортного пребывания на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 г. Остановки оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный р
|17.07.2017
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«Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники
«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») представит на выставке МАКС-2017 последнее поколение управляющих устройств и компонентов для аэрокосмической техники. Экспозиция крупнейшего производителя радиоэлектроники организована в рамках единого стенда радиоэл
|23.09.2016
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Huawei и Leica Camera AG открыли новый исследовательский центр
Huawei совместно с Leica Camera AG объявили о расширении стратегического партнерства и основании лаборатории инноваций им. Макса Берека (Max Berek Innovation Lab). Как рассказали CNews в Huawei, открытие исследовательского центра состоялось через 7 месяцев после заключения соглашения между двумя компаниями о долгов
|03.09.2015
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«Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015»
одящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» более 450 разработок. Об этом CNews сообщили в КРЭТ. Одним из ключевых событий ави
|16.08.2011
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На авиашоу МАКС-2011 появилась летающая тарелка
На авиасалоне МАКС-2011 ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» представило оригинальный дирижабль ДП-27 «Анюта». Летательный аппарат имеет дисковидную форму, что обеспечивает устойчивость к
|15.08.2011
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Российский турбодвигатель: МиГ-29 с ноу-хау покажут на МАКС-2011
Компания "Климов" представит на авиасалоне "МАКС-2011" уникальный турбореактивный двигатель РД-33МК с отклоняемым вектором тяги. Двигатель будет продемонстрирован не только на статическом стенде, но и в ходе летной программы с фигурами в
|23.08.2009
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МАКС-2009: показательные полёты переносятся
Сегодня, 23 августа 2009 года, программа показательных полётов на авиасалоне МАКС-2009 в связи с плохими метеоусловиями переносится на 2 часа. По данным оргкомитета выставки, сама программа показательных полётов изменена не будет - но полёты начнутся не в 11 часов 35 ми
|21.08.2009
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МАКС-2009: Россия и Германия создадут орбитальную астрофизическую обсерваторию
18 августа 2009 года на авиакосмическом салоне МАКС-2009 состоялось подписание соглашения между Федеральным космическим агентством (Роскосмосом) и Германским аэрокосмическим центром (DLR) о сотрудничестве по проекту орбитальной астрофизичес
|21.08.2009
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МАКС-2009: начато серийное производство Як-130
ставку Як-130 в Алжир. Кроме того, Иркутский авиазавод будет поставлять Як-130 для Военно-воздушных сил РФ - соглашение об этом подписано на проходящем в подмосковном Жуковском авиакосмическом салоне МАКС-2009.
|20.08.2009
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МАКС-2009: первые дни работы
следовательского института им. М.М.Громова, начал работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2009. В день открытия МАКС 2009 десятки тысяч людей почтили минутой молчания память леге
|18.08.2009
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На авиасалон МАКС-2009 представлены два самолета Sukhoi Superjet 100
На авиасалоне МАКС-2009 компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) представляет два самолета Sukhoi Superjet 100 - SN95003 и SN 95004. Первый самолет будет ежедневно участвовать в летном показе авиасалона,
|17.08.2009
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Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009
Международный авиационно-космический салон МАКС-2009 не останется без показательных выступлений пилотажных групп ВВС России, пишет РБК. Об этом рассказал помощник главнокомандующего Владимир Дрик. По его словам, состав заявленных пилота
|17.08.2009
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Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009"
На авиасалоне «МАКС-2009», открывающемся в г. Жуковском 18 августа 2009 года, ОАО «Корпорация «Иркут» демонстрирует свои новейшие разработки в области военной и гражданской авиации, сообщает пресс-служба корп
|11.08.2009
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Autodesk представит новые решения на авиасалоне МАКС-2009
Компания Autodesk объявила о том, что примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2009 где представит новые версии своих решен
|07.08.2009
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ВВС России покажут себя на "МАКС-2009"
Военно-воздушные силы Российской Федерации примут активное участие в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2009», который пройдет в подмосковном город
|08.07.2009
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В рамках салона МАКС-2009 пройдет семинар "Перспективные авиационные технологии"
С 17 по 19 августа 2009 г. в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2009 в г. Жуковском пройдет международный научно-технический семинар «Перспективные авиационные технологии», организованный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) при поддержк
|04.09.2007
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«Открытые Технологии» на МАКС-2007: решения для авиационных предприятий
российский системный интегратор, представила на восьмом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 решения для авиационных предприятий. В рамках МАКС-2007 компанией представле
|24.08.2007
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"МАКС-2007": российская межпланетная станция готовится к полёту на Фобос
На авиасалоне "МАКС-2007" на стенде НПО им. С.А. Лавочкина впервые представлен полномасштабный образец межпланетной станции «Фобос-Грунт» для доставки на Землю образцов грунта Фобоса (спутник Марса) и дистанц
|24.08.2007
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"МАКС-2007": Украина и Узбекистан будут сотрудничать в выпуске самолета Ан-70
Государственный авиастроительный концерн "Авиация Украины" и Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ) обсудили в рамках авиавыставки "МАКС-2007" вопросы сотрудничества в выпуске военно-транспортного самолета Ан-70 и его гражданского варианта Ан-70Т, сообщили РБК в госконцерне. Было принято решение, что украинские специалисты
|23.08.2007
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"МАКС-2007": в России создана система дистанционной геологоразведки
В рамках авиасалона "МАКС-2007", проходящего в подмосковном Жуковском, НПО имени Лавочкина представило авиационную систему дистанционного зондирования Земли в интересах геологоразведки. Как сообщили корреспонденту
|23.08.2007
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"МАКС-2007": представлен ударный БПЛА "Скат"
Корпорация "МиГ" представила в рамках авиасалона "МАКС-2007", проходящего в подмосковном Жуковском, макет ударного БПЛА "Скат". Аппарат предназначен для поражения наземных целей - как стационарных, так и мобильных. Более подробная информация о
|23.08.2007
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"МАКС-2007": Россия и Украина возобновят серийное производство Ан-124
йного производства и модернизации самолета Ан-124, сообщает пресс-служба Международного авиасалона "МАКС-2007" в г. Жуковском. В рамках договора стороны выразили намерение о сертификации Ан-124
|23.08.2007
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"МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России
На Международном авиасалоне "МАКС-2007" в г. Жуковском ОАО ФНПЦ Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ)
|23.08.2007
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"МАКС-2007: модернизирован известный советский биплан
На авиасалоне "МАКС-2007" 22 августа 2007 года поднялся в воздух разработанный ПО "Полет", являющимся филиалом ГКНПЦ имени Хруничева, биплан Ан-3Т. Самолет стал развитием биплана Ан-2, находящегося в эксплуат
|23.08.2007
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"МАКС-2007": итоги переговоров между Роскосмосом и ЕКА
21 августа на авиационно-космическом салоне "МАКС-2007" прошла встреча руководителя Роскосмоса Анатолия Перминова и главы Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жака Дордэна, на которой обсуждались вопросы расширения российско-евро
|22.08.2007
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"МАКС-2007": подписан контракт "Ильюшин Финанс" с Ираном на $200 млн.
Еще два крупных контракта заключены на авиасалоне МАКС-2007 в подмосковном Жуковском. ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) подписало контракт с Ираном на поставку 5 среднемагистральных самолетов Ту-204-100, сообщает РБК. Контракт подписали генеральн
|22.08.2007
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"МАКС-2007": продолжается заключение крупных сделок
Во второй день авиационно-космического салона "МАКС-2007", который проходит в подмосковном Жуковском, подписано сразу несколько многомиллионных сделок между российскими производителями и зарубежными заказчиками, сообщает РБК. В частности, р
|22.08.2007
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Корпорация "МиГ": первые контракты на "МАКС-2007"
МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Польши. Переговоры завершились подписанием ряда контрактных документов. Общая сумма контрактных документов, подписанных РСК «МиГ» в первые дни работы авиасалона МАКС-2007, превысила $70 млн. РСК «МиГ» и совместное предприятие Indo-Russian Aerospace Ltd (IRAL) 22 августа 2007 г. подписали контракт об организации на территории Республики Индия склада зап
|22.08.2007
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"МАКС-2007": до конца года запустят еще 6 спутников Глонасс
Как сообщил сегодня на прошедшей в рамках авиасалона "Макс-2007" пресс-конференции Глава Роскосмоса Анатолий Перминов, 25 октября и 25 декабря 2007 года планируется осуществить запуски шести очередных космических аппаратов системы Глонасс - по три
|22.08.2007
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"МАКС-2007": НЦ ОМЗ планирует создание аналога Google Earth
Как отметила сегодня на прошедшей на авиасалоне "МАКС-2007" пресс-конференции директор Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) Нина Новикова, центром планируется создание геосервиса, аналогичного продуктам Google Earth или Goo
|22.08.2007
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В.Путин: авиасалон "МАКС-2007" носит программный характер
Владимир Путин принял участие в открытии VIII Международного авиационно-космического салона "МАКС-2007" в подмосковном Жуковском 21 августа 2007 года. Президент отметил, что МАКС-2007
|21.08.2007
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"МАКС-2007" сквозь дым: космические снимки
Основные, но не единственные очаги возгорания сосредоточены в районе стыка границ Московской, Владимирской и Рязанской областей. Дымка значительно снизила, в частности, видимость в районе авиасалона “МАКС-2007”, проходящего в подмосковном Жуковском, и стала прямой или косвенной причиной ряда автоаварий на автотрассах. Снимок, сделанный спутником НАСА, предоставлен ИТЦ «СканЭкс», обработка п
|21.08.2007
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"МАКС-2007": Индонезия приобретет шесть истребителей "Су"
Как стало известно на авиасалоне "МАКС-2007", открывшемся в подмосковном Жуковском, компания "Сухой" достигла договоренности о поставке в Индонезию шести истребителей Су-27 и Су-30. Ранее о готовящемся подписании на авиасалоне
|21.08.2007
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"МАКС-2007": интернет-рейтинг российских авиабрендов
Компания Google в преддверии открывшегося сегодня авиасалона "МАКС-2007" представила рейтинг отечественных авиационных брендов, основанный на данных собственной поисковой системы. Прославленные советские и российские марки самолетов расположились по степе
|21.08.2007
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"МАКС-2007": перспективные российские ракеты-носители
На выставке "МАКС-2007" ГКНПЦ им Хруничева представляет создаваемые в настоящее время перспективные унифицированные ракеты-носители семейства "Ангара", которые будут обладать высокими энергетическими и экол
|21.08.2007
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Сегодня открывается авиасалон "МАКС-2007"
Сегодня, 21 августа 2007 года, в подмосковном Жуковском открывается авиасалон "МАКС-2007". Ожидается, что он станет рекордным и по числу представленных на нем компаний (на 20% больше, чем на предыдущем авиасалоне "МАКС-2007" - всего более 500 компаний из 34 стран м
МАКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Шалманов Сергей 202 10
|Путин Владимир 3454 9
|Михайлов Владимир 40 6
|Иванов Сергей 405 6
|Рахманов Максим 47 5
|Брыкин Арсений 57 5
|Перминов Анатолий 131 4
|Коптев Юрий 30 3
|Христенко Виктор 44 3
|Бендин Сергей 10 3
|Огуряев Дмитрий 85 3
|Беспалов Виктор 8 2
|Зелин Александр 32 2
|Балуевский Юрий 22 2
|Тюлин Андрей 6 2
|Московский Алексей 6 2
|Денисов Виктор 2 2
|Воскресенский Дмитрий 4 2
|Литовкин Виктор 2 2
|Балушев Станислав 2 2
|Васюкович Таисия 2 2
|Гриценко Анатолий 3 2
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|Багудина Елена 6 2
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