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МАКС Международный авиационно-космический салон

СОБЫТИЯ


13.07.2020 Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка

Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) объявило о подписании контракта на поставку нового высокопроизводительного компьютера для Общества по содействию науке имени Макса Планка. Суперкомпьютер будет установлен в городе Гархинг-бай-Мюнхен. Управлять им будет Вычислительный и информационный центр Общества Макса Планка (Max Planck Computing and Data F
29.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры. Новейшая система позволит существенно снизить количеств
29.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 комплекс сотовой подвижной связи

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс «Фотон-ПАК ПБ» для обеспечения мобильной связи в труднодоступных и удаленных районах. Устройство формирует о
28.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с двумя вычислительными системами

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 моноблок «БИНОМ-КА». Новая разработка объединяет в одном корпусе два независимых, высокопроизводительных компьютера и гарантирует надежную защиту информационных систем заказчиков от в
26.08.2019 МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019

ановки общественного транспорта в подмосковном городе Жуковский. Проект «Умные остановки» реализован для обеспечения дополнительной безопасности жителей и гостей города и их комфортного пребывания на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 г. Остановки оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный р
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») представит на выставке МАКС-2017 последнее поколение управляющих устройств и компонентов для аэрокосмической техники. Экспозиция крупнейшего производителя радиоэлектроники организована в рамках единого стенда радиоэл
23.09.2016 Huawei и Leica Camera AG открыли новый исследовательский центр

Huawei совместно с Leica Camera AG объявили о расширении стратегического партнерства и основании лаборатории инноваций им. Макса Берека (Max Berek Innovation Lab). Как рассказали CNews в Huawei, открытие исследовательского центра состоялось через 7 месяцев после заключения соглашения между двумя компаниями о долгов
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015»

одящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» более 450 разработок. Об этом CNews сообщили в КРЭТ. Одним из ключевых событий ави
16.08.2011 На авиашоу МАКС-2011 появилась летающая тарелка

На авиасалоне МАКС-2011 ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» представило оригинальный дирижабль ДП-27 «Анюта». Летательный аппарат имеет дисковидную форму, что обеспечивает устойчивость к

15.08.2011 Российский турбодвигатель: МиГ-29 с ноу-хау покажут на МАКС-2011

Компания "Климов" представит на авиасалоне "МАКС-2011" уникальный турбореактивный двигатель РД-33МК с отклоняемым вектором тяги. Двигатель будет продемонстрирован не только на статическом стенде, но и в ходе летной программы с фигурами в
23.08.2009 МАКС-2009: показательные полёты переносятся

Сегодня, 23 августа 2009 года, программа показательных полётов на авиасалоне МАКС-2009 в связи с плохими метеоусловиями переносится на 2 часа. По данным оргкомитета выставки, сама программа показательных полётов изменена не будет - но полёты начнутся не в 11 часов 35 ми
21.08.2009 МАКС-2009: Россия и Германия создадут орбитальную астрофизическую обсерваторию

18 августа 2009 года на авиакосмическом салоне МАКС-2009 состоялось подписание соглашения между Федеральным космическим агентством (Роскосмосом) и Германским аэрокосмическим центром (DLR) о сотрудничестве по проекту орбитальной астрофизичес
21.08.2009 МАКС-2009: начато серийное производство Як-130

ставку Як-130 в Алжир. Кроме того, Иркутский авиазавод будет поставлять Як-130 для Военно-воздушных сил РФ - соглашение об этом подписано на проходящем в подмосковном Жуковском авиакосмическом салоне МАКС-2009.
20.08.2009 МАКС-2009: первые дни работы

следовательского института им. М.М.Громова, начал работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2009. В день открытия МАКС 2009 десятки тысяч людей почтили минутой молчания память леге
18.08.2009 На авиасалон МАКС-2009 представлены два самолета Sukhoi Superjet 100

На авиасалоне МАКС-2009 компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) представляет два самолета Sukhoi Superjet 100 - SN95003 и SN 95004. Первый самолет будет ежедневно участвовать в летном показе авиасалона,
17.08.2009 Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009

Международный авиационно-космический салон МАКС-2009 не останется без показательных выступлений пилотажных групп ВВС России, пишет РБК. Об этом рассказал помощник главнокомандующего Владимир Дрик. По его словам, состав заявленных пилота
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009"

На авиасалоне «МАКС-2009», открывающемся в г. Жуковском 18 августа 2009 года, ОАО «Корпорация «Иркут» демонстрирует свои новейшие разработки в области военной и гражданской авиации, сообщает пресс-служба корп
11.08.2009 Autodesk представит новые решения на авиасалоне МАКС-2009

Компания Autodesk объявила о том, что примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2009 где представит новые версии своих решен
07.08.2009 ВВС России покажут себя на "МАКС-2009"

Военно-воздушные силы Российской Федерации примут активное участие в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2009», который пройдет в подмосковном город
08.07.2009 В рамках салона МАКС-2009 пройдет семинар "Перспективные авиационные технологии"

С 17 по 19 августа 2009 г. в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2009 в г. Жуковском пройдет международный научно-технический семинар «Перспективные авиационные технологии», организованный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) при поддержк
04.09.2007 «Открытые Технологии» на МАКС-2007: решения для авиационных предприятий

российский системный интегратор, представила на восьмом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 решения для авиационных предприятий. В рамках МАКС-2007 компанией представле
24.08.2007 "МАКС-2007": российская межпланетная станция готовится к полёту на Фобос

На авиасалоне "МАКС-2007" на стенде НПО им. С.А. Лавочкина впервые представлен полномасштабный образец межпланетной станции «Фобос-Грунт» для доставки на Землю образцов грунта Фобоса (спутник Марса) и дистанц
24.08.2007 "МАКС-2007": Украина и Узбекистан будут сотрудничать в выпуске самолета Ан-70

Государственный авиастроительный концерн "Авиация Украины" и Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ) обсудили в рамках авиавыставки "МАКС-2007" вопросы сотрудничества в выпуске военно-транспортного самолета Ан-70 и его гражданского варианта Ан-70Т, сообщили РБК в госконцерне. Было принято решение, что украинские специалисты

23.08.2007 "МАКС-2007": в России создана система дистанционной геологоразведки

В рамках авиасалона "МАКС-2007", проходящего в подмосковном Жуковском, НПО имени Лавочкина представило авиационную систему дистанционного зондирования Земли в интересах геологоразведки. Как сообщили корреспонденту

23.08.2007 "МАКС-2007": представлен ударный БПЛА "Скат"

Корпорация "МиГ" представила в рамках авиасалона "МАКС-2007", проходящего в подмосковном Жуковском, макет ударного БПЛА "Скат". Аппарат предназначен для поражения наземных целей - как стационарных, так и мобильных. Более подробная информация о
23.08.2007 "МАКС-2007": Россия и Украина возобновят серийное производство Ан-124

йного производства и модернизации самолета Ан-124, сообщает пресс-служба Международного авиасалона "МАКС-2007" в г. Жуковском. В рамках договора стороны выразили намерение о сертификации Ан-124
23.08.2007 "МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России

На Международном авиасалоне "МАКС-2007" в г. Жуковском ОАО ФНПЦ Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ)

23.08.2007 "МАКС-2007: модернизирован известный советский биплан

На авиасалоне "МАКС-2007" 22 августа 2007 года поднялся в воздух разработанный ПО "Полет", являющимся филиалом ГКНПЦ имени Хруничева, биплан Ан-3Т. Самолет стал развитием биплана Ан-2, находящегося в эксплуат
23.08.2007 "МАКС-2007": итоги переговоров между Роскосмосом и ЕКА

21 августа на авиационно-космическом салоне "МАКС-2007" прошла встреча руководителя Роскосмоса Анатолия Перминова и главы Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жака Дордэна, на которой обсуждались вопросы расширения российско-евро
22.08.2007 "МАКС-2007": подписан контракт "Ильюшин Финанс" с Ираном на $200 млн.

Еще два крупных контракта заключены на авиасалоне МАКС-2007 в подмосковном Жуковском. ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) подписало контракт с Ираном на поставку 5 среднемагистральных самолетов Ту-204-100, сообщает РБК. Контракт подписали генеральн
22.08.2007 "МАКС-2007": продолжается заключение крупных сделок

Во второй день авиационно-космического салона "МАКС-2007", который проходит в подмосковном Жуковском, подписано сразу несколько многомиллионных сделок между российскими производителями и зарубежными заказчиками, сообщает РБК. В частности, р
22.08.2007 Корпорация "МиГ": первые контракты на "МАКС-2007"

МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Польши. Переговоры завершились подписанием ряда контрактных документов. Общая сумма контрактных документов, подписанных РСК «МиГ» в первые дни работы авиасалона МАКС-2007, превысила $70 млн. РСК «МиГ» и совместное предприятие Indo-Russian Aerospace Ltd (IRAL) 22 августа 2007 г. подписали контракт об организации на территории Республики Индия склада зап
22.08.2007 "МАКС-2007": до конца года запустят еще 6 спутников Глонасс

Как сообщил сегодня на прошедшей в рамках авиасалона "Макс-2007" пресс-конференции Глава Роскосмоса Анатолий Перминов, 25 октября и 25 декабря 2007 года планируется осуществить запуски шести очередных космических аппаратов системы Глонасс - по три
22.08.2007 "МАКС-2007": НЦ ОМЗ планирует создание аналога Google Earth

Как отметила сегодня на прошедшей на авиасалоне "МАКС-2007" пресс-конференции директор Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) Нина Новикова, центром планируется создание геосервиса, аналогичного продуктам Google Earth или Goo
22.08.2007 В.Путин: авиасалон "МАКС-2007" носит программный характер

Владимир Путин принял участие в открытии VIII Международного авиационно-космического салона "МАКС-2007" в подмосковном Жуковском 21 августа 2007 года. Президент отметил, что МАКС-2007
21.08.2007 "МАКС-2007" сквозь дым: космические снимки

Основные, но не единственные очаги возгорания сосредоточены в районе стыка границ Московской, Владимирской и Рязанской областей. Дымка значительно снизила, в частности, видимость в районе авиасалона “МАКС-2007”, проходящего в подмосковном Жуковском, и стала прямой или косвенной причиной ряда автоаварий на автотрассах. Снимок, сделанный спутником НАСА, предоставлен ИТЦ «СканЭкс», обработка п
21.08.2007 "МАКС-2007": Индонезия приобретет шесть истребителей "Су"

Как стало известно на авиасалоне "МАКС-2007", открывшемся в подмосковном Жуковском, компания "Сухой" достигла договоренности о поставке в Индонезию шести истребителей Су-27 и Су-30. Ранее о готовящемся подписании на авиасалоне

21.08.2007 "МАКС-2007": интернет-рейтинг российских авиабрендов

Компания Google в преддверии открывшегося сегодня авиасалона "МАКС-2007" представила рейтинг отечественных авиационных брендов, основанный на данных собственной поисковой системы. Прославленные советские и российские марки самолетов расположились по степе
21.08.2007 "МАКС-2007": перспективные российские ракеты-носители

На выставке "МАКС-2007" ГКНПЦ им Хруничева представляет создаваемые в настоящее время перспективные унифицированные ракеты-носители семейства "Ангара", которые будут обладать высокими энергетическими и экол
21.08.2007 Сегодня открывается авиасалон "МАКС-2007"

Сегодня, 21 августа 2007 года, в подмосковном Жуковском открывается авиасалон "МАКС-2007". Ожидается, что он станет рекордным и по числу представленных на нем компаний (на 20% больше, чем на предыдущем авиасалоне "МАКС-2007" - всего более 500 компаний из 34 стран м

Публикаций - 232, упоминаний - 285

МАКС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Yandex - Яндекс 9215 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Telegram Group 2940 7
Google LLC 12688 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
9594 5
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Sony 6739 4
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
Ростелеком 10948 3
Apple Inc 13154 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 3
Oracle Corporation 7074 3
БАРС Груп 579 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 3
Dassault Systemes 235 3
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
BAE Systems 179 2
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 2
COSMOS International Satellitenstart GmbH 4 2
Умник 37 2
Textron - AAI Corporation 19 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Intel Corporation 12811 2
Autodesk 639 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 13
Boeing 1031 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 11
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 10
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 9
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 8
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 8
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 6
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Мотор Сич 10 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 4
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 4
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 3
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 3
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 3
Почта России ПАО 2370 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 3
Lockheed Martin 777 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Русский Страховой Центр 9 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 2
Новый век 27 2
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Greenpeace - Гринпис 130 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 34
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 33
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 14
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 8
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 14
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 10
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 8
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 7
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 5
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 5
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 5
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 15 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
Космодром Байконур 1072 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 4
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 4
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 4
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Пчела-1Т ДПЛА - оветский и российский разведывательный БПЛА 4 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 4
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 4
Apple - App Store 3109 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 3
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 105 3
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 3
Шалманов Сергей 202 10
Путин Владимир 3454 9
Михайлов Владимир 40 6
Иванов Сергей 405 6
Рахманов Максим 47 5
Брыкин Арсений 57 5
Перминов Анатолий 131 4
Коптев Юрий 30 3
Христенко Виктор 44 3
Бендин Сергей 10 3
Огуряев Дмитрий 85 3
Беспалов Виктор 8 2
Зелин Александр 32 2
Балуевский Юрий 22 2
Тюлин Андрей 6 2
Московский Алексей 6 2
Денисов Виктор 2 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Литовкин Виктор 2 2
Балушев Станислав 2 2
Васюкович Таисия 2 2
Гриценко Анатолий 3 2
Давыдова Татьяна 2 2
Багудина Елена 6 2
Pohan Hazairin - Похан Хазайрин 2 2
Фельгенгауэр Павел 2 2
Толбоев Магомед 2 2
Евтушенко Олег 145 2
Чемезов Сергей 147 2
Матвиенко Валентина 117 2
Федоров Алексей 142 2
Петров Дмитрий 79 2
Гольцов Александр 84 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Борисов Владимир 10 2
Васильев Игорь 23 2
Кучма Леонид 29 2
Бронецкий Андрей 21 1
Флорентьева Мария 17 1
Чистяков Вячеслав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 39
Европа 24963 28
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Франция - Французская Республика 8177 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 19
Украина 7928 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 13
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Индия - Bharat 5869 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 9
Солнечная система - Solar system 2569 8
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 8
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 8
Казахстан - Республика 6047 6
Япония 13807 6
Бельгия - Королевство 1192 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 5
Канада 5081 5
Израиль 2856 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Германия - Бавария - Мюнхен 485 5
Нидерланды 3745 5
Малайзия 922 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Норвегия - Королевство 1857 4
США - Калифорния 4829 4
Украина - Киев 1151 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 85
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 75
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 44
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 12
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 8
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 8
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 7
Английский язык 7030 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 6
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 6
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 27
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 4
Space Daily 528 2
Flight International 64 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
РИА Новости 1033 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
CNews Северо-Запад 24 1
Top Gear - автомобильная передача 7 1
Psychological Science 8 1
Nature Geoscience 22 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
PLMpedia 1 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Российская газета 290 1
Sputnik 59 1
Фонтанка 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
comScore 379 1
Gartner - Dataquest 353 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 8
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 7
РАН - Российская академия наук 2122 4
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 3
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
McMaster - McMaster University - Макмастерский университет - Университет Макмастера 13 1
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 1
Delhi University - Делийский университет 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Фарнборо - Международный авиасалон 28 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Docflow 148 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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