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МАКС
Международный авиационно-космический салон



21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 2
14.04.2021 Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства 2
31.03.2021 Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 1
30.08.2019 «Росэлектроника» впервые показала отечественный комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос 3
30.08.2019 Новое оборудование «Росэлектроники» позволит сделать спутники дешевле и надежнее 1
29.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов 1
29.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 комплекс сотовой подвижной связи 2
28.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с двумя вычислительными системами 1
26.08.2019 МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 2
05.12.2017 В России создан единый оператор высокоточной навигации 1
19.07.2017 «РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии 1
13.07.2017 В «Росэлектронике» разработали экспедиционный комплекс приема спутниковой информации 1
10.07.2017 «Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии 1
06.07.2017 «Росэлектроника» освоила 55 нм нормы производства навигационных чипов и готовит топологию 40 нм 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015» 1
27.08.2015 РКС представила системы мониторинга и управления транспортом «РКС Комплекс» 1
26.08.2015 Росреестр и РКС договорились о создании высокоточной системы геодезического обеспечения России 1
21.08.2013 Mad Max. Скриншоты 1
16.07.2013 Mad Max. Видео 1
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM 1
09.06.2012 Ударный беспилотник: чем Россия ответит врагам? 1
16.06.2008 Александр Казуто: Российским создателям суперкомпьютеров стоит посмотреть по сторонам 1
21.05.2008 Новая раса в Mythos уже скоро! 1
21.12.2007 Космические радары: "9:0" не в пользу России 1
01.11.2007 Ракета-носитель "Космос-3М" вывела на орбиту немецкий аппарат SAR-Lupe-3 1
04.09.2007 «Открытые Технологии» на МАКС-2007: решения для авиационных предприятий 1
31.08.2007 Google выгнал «Яндекс» на улицу 1
28.08.2007 БПЛА "Скат": зарубежные отклики 1
28.08.2007 Летающие танки: эволюция продолжается 1
27.08.2007 Siemens A&D и МГТУ имени Баумана заключили соглашение о партнерстве 1
24.08.2007 "МАКС-2007": российская межпланетная станция готовится к полёту на Фобос 1
24.08.2007 "МАКС-2007": Украина и Узбекистан будут сотрудничать в выпуске самолета Ан-70 1
23.08.2007 "МАКС-2007": в России создана система дистанционной геологоразведки 1
23.08.2007 "МАКС-2007": представлен ударный БПЛА "Скат" 1
23.08.2007 "МАКС-2007: модернизирован известный советский биплан 1
23.08.2007 "МАКС-2007": итоги переговоров между Роскосмосом и ЕКА 1
22.08.2007 "МАКС-2007": подписан контракт "Ильюшин Финанс" с Ираном на $200 млн. 1
22.08.2007 "МАКС-2007": продолжается заключение крупных сделок 1

Публикаций - 85, упоминаний - 102

МАКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2350 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 722 6
5034 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1117 2
Ростех - Автоматика Концерн 419 2
Gaijin Entertainment 81 2
Ростех - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 2
СберДевайсы - SberDevices 60 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 1
Raytheon 284 1
STMicroelectronics 274 1
AstroSoft - Астрософт 86 1
Blizzard Entertainment 293 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 290 1
Ростелеком - РТЛабс 147 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 1
ИКС холдинг - Форпост 36 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 1
LG Electronics 3134 1
Microsoft Corporation 21014 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 13 1
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 19 1
РТ-Информ 113 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 193 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 71 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 3
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 2
Gaggenau 31 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 170 1
Hansa - Ханса 71 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
Миландр ПКК 31 1
Lego 190 1
Whirlpool 68 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 271 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 92 1
Вертолеты России 126 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 1
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
Правительство РФ 2659 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
Рособоронэкспорт 65 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 2
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 14 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 49 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 49 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 1
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 55 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 19 1
Smart City - Умные остановки 10 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 352 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 36 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 195 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 56 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 215 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 211 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9149 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 39 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 169 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 3
Google Earth - Google Планета Земля 447 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2847 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 233 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 2
C++ - Язык программирования 427 1
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 143 1
Сбербанк - SmartMarket 17 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 1
GNU Compiler Collection - GCC 35 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 230 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 16 1
Ростех - Автоматика - Фотон-ПАК ПБ - программно-аппаратный комплекс 3 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 1
Ростех - Автоматика - Бином-КА 7 1
Огуряев Дмитрий 56 3
Евтушенко Олег 125 2
Путин Владимир 2443 2
Хуснояров Фарит 4 1
Кабанов Владимир 174 1
Тюлин Андрей 6 1
Насенков Игорь 7 1
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Чистяков Вячеслав 3 1
Бойко Павел 6 1
Васильев Павел 10 1
Матвиенко Валентина 104 1
Круглов Константин 25 1
Шадаев Максут 420 1
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Криворучко Алексей 5 1
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Апин Михаил 9 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 920 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 502 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 502 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 1
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Россия - СФО - Ленинградская область 1776 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область 588 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 1
США - Нью-Мексико 213 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
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