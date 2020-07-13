Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) объявило о подписании контракта на поставку нового высокопроизводительного компьютера для Общества по содействию науке имени Макса Планка. Суперкомпьютер будет установлен в городе Гархинг-бай-Мюнхен. Управлять им будет Вычислительный и информационный центр Общества Макса Планка (Max Planck Computing and Data F

Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры. Новейшая система позволит существенно снизить количеств

Ростех представил на МАКС-2019 комплекс сотовой подвижной связи Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс «Фотон-ПАК ПБ» для обеспечения мобильной связи в труднодоступных и удаленных районах. Устройство формирует о

Ростех представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с двумя вычислительными системами Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 моноблок «БИНОМ-КА». Новая разработка объединяет в одном корпусе два независимых, высокопроизводительных компьютера и гарантирует надежную защиту информационных систем заказчиков от в

МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 ановки общественного транспорта в подмосковном городе Жуковский. Проект «Умные остановки» реализован для обеспечения дополнительной безопасности жителей и гостей города и их комфортного пребывания на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 г. Остановки оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный р

«Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») представит на выставке МАКС-2017 последнее поколение управляющих устройств и компонентов для аэрокосмической техники. Экспозиция крупнейшего производителя радиоэлектроники организована в рамках единого стенда радиоэл

Huawei и Leica Camera AG открыли новый исследовательский центр Huawei совместно с Leica Camera AG объявили о расширении стратегического партнерства и основании лаборатории инноваций им. Макса Берека (Max Berek Innovation Lab). Как рассказали CNews в Huawei, открытие исследовательского центра состоялось через 7 месяцев после заключения соглашения между двумя компаниями о долгов

«Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015» одящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» более 450 разработок. Об этом CNews сообщили в КРЭТ. Одним из ключевых событий ави

На авиашоу МАКС-2011 появилась летающая тарелка На авиасалоне МАКС-2011 ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» представило оригинальный дирижабль ДП-27 «Анюта». Летательный аппарат имеет дисковидную форму, что обеспечивает устойчивость к

Российский турбодвигатель: МиГ-29 с ноу-хау покажут на МАКС-2011 Компания "Климов" представит на авиасалоне "МАКС-2011" уникальный турбореактивный двигатель РД-33МК с отклоняемым вектором тяги. Двигатель будет продемонстрирован не только на статическом стенде, но и в ходе летной программы с фигурами в

МАКС-2009: показательные полёты переносятся Сегодня, 23 августа 2009 года, программа показательных полётов на авиасалоне МАКС-2009 в связи с плохими метеоусловиями переносится на 2 часа. По данным оргкомитета выставки, сама программа показательных полётов изменена не будет - но полёты начнутся не в 11 часов 35 ми

МАКС-2009: Россия и Германия создадут орбитальную астрофизическую обсерваторию 18 августа 2009 года на авиакосмическом салоне МАКС-2009 состоялось подписание соглашения между Федеральным космическим агентством (Роскосмосом) и Германским аэрокосмическим центром (DLR) о сотрудничестве по проекту орбитальной астрофизичес

МАКС-2009: начато серийное производство Як-130 ставку Як-130 в Алжир. Кроме того, Иркутский авиазавод будет поставлять Як-130 для Военно-воздушных сил РФ - соглашение об этом подписано на проходящем в подмосковном Жуковском авиакосмическом салоне МАКС-2009.

МАКС-2009: первые дни работы следовательского института им. М.М.Громова, начал работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2009. В день открытия МАКС 2009 десятки тысяч людей почтили минутой молчания память леге

На авиасалон МАКС-2009 представлены два самолета Sukhoi Superjet 100 На авиасалоне МАКС-2009 компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) представляет два самолета Sukhoi Superjet 100 - SN95003 и SN 95004. Первый самолет будет ежедневно участвовать в летном показе авиасалона,

Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009 Международный авиационно-космический салон МАКС-2009 не останется без показательных выступлений пилотажных групп ВВС России, пишет РБК. Об этом рассказал помощник главнокомандующего Владимир Дрик. По его словам, состав заявленных пилота

Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009" На авиасалоне «МАКС-2009», открывающемся в г. Жуковском 18 августа 2009 года, ОАО «Корпорация «Иркут» демонстрирует свои новейшие разработки в области военной и гражданской авиации, сообщает пресс-служба корп

Autodesk представит новые решения на авиасалоне МАКС-2009 Компания Autodesk объявила о том, что примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2009 где представит новые версии своих решен

ВВС России покажут себя на "МАКС-2009" Военно-воздушные силы Российской Федерации примут активное участие в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2009», который пройдет в подмосковном город

В рамках салона МАКС-2009 пройдет семинар "Перспективные авиационные технологии" С 17 по 19 августа 2009 г. в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2009 в г. Жуковском пройдет международный научно-технический семинар «Перспективные авиационные технологии», организованный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) при поддержк

«Открытые Технологии» на МАКС-2007: решения для авиационных предприятий российский системный интегратор, представила на восьмом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 решения для авиационных предприятий. В рамках МАКС-2007 компанией представле

"МАКС-2007": российская межпланетная станция готовится к полёту на Фобос На авиасалоне "МАКС-2007" на стенде НПО им. С.А. Лавочкина впервые представлен полномасштабный образец межпланетной станции «Фобос-Грунт» для доставки на Землю образцов грунта Фобоса (спутник Марса) и дистанц

"МАКС-2007": Украина и Узбекистан будут сотрудничать в выпуске самолета Ан-70 Государственный авиастроительный концерн "Авиация Украины" и Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ) обсудили в рамках авиавыставки "МАКС-2007" вопросы сотрудничества в выпуске военно-транспортного самолета Ан-70 и его гражданского варианта Ан-70Т, сообщили РБК в госконцерне. Было принято решение, что украинские специалисты

"МАКС-2007": в России создана система дистанционной геологоразведки В рамках авиасалона "МАКС-2007", проходящего в подмосковном Жуковском, НПО имени Лавочкина представило авиационную систему дистанционного зондирования Земли в интересах геологоразведки. Как сообщили корреспонденту

"МАКС-2007": представлен ударный БПЛА "Скат" Корпорация "МиГ" представила в рамках авиасалона "МАКС-2007", проходящего в подмосковном Жуковском, макет ударного БПЛА "Скат". Аппарат предназначен для поражения наземных целей - как стационарных, так и мобильных. Более подробная информация о

"МАКС-2007": Россия и Украина возобновят серийное производство Ан-124 йного производства и модернизации самолета Ан-124, сообщает пресс-служба Международного авиасалона "МАКС-2007" в г. Жуковском. В рамках договора стороны выразили намерение о сертификации Ан-124

"МАКС-2007": ФНПЦ "РПКБ" и Sagem Defense Securite создают СП в России На Международном авиасалоне "МАКС-2007" в г. Жуковском ОАО ФНПЦ Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ)

"МАКС-2007: модернизирован известный советский биплан На авиасалоне "МАКС-2007" 22 августа 2007 года поднялся в воздух разработанный ПО "Полет", являющимся филиалом ГКНПЦ имени Хруничева, биплан Ан-3Т. Самолет стал развитием биплана Ан-2, находящегося в эксплуат

"МАКС-2007": итоги переговоров между Роскосмосом и ЕКА 21 августа на авиационно-космическом салоне "МАКС-2007" прошла встреча руководителя Роскосмоса Анатолия Перминова и главы Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жака Дордэна, на которой обсуждались вопросы расширения российско-евро

"МАКС-2007": подписан контракт "Ильюшин Финанс" с Ираном на $200 млн. Еще два крупных контракта заключены на авиасалоне МАКС-2007 в подмосковном Жуковском. ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) подписало контракт с Ираном на поставку 5 среднемагистральных самолетов Ту-204-100, сообщает РБК. Контракт подписали генеральн

"МАКС-2007": продолжается заключение крупных сделок Во второй день авиационно-космического салона "МАКС-2007", который проходит в подмосковном Жуковском, подписано сразу несколько многомиллионных сделок между российскими производителями и зарубежными заказчиками, сообщает РБК. В частности, р

Корпорация "МиГ": первые контракты на "МАКС-2007" МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Польши. Переговоры завершились подписанием ряда контрактных документов. Общая сумма контрактных документов, подписанных РСК «МиГ» в первые дни работы авиасалона МАКС-2007, превысила $70 млн. РСК «МиГ» и совместное предприятие Indo-Russian Aerospace Ltd (IRAL) 22 августа 2007 г. подписали контракт об организации на территории Республики Индия склада зап

"МАКС-2007": до конца года запустят еще 6 спутников Глонасс Как сообщил сегодня на прошедшей в рамках авиасалона "Макс-2007" пресс-конференции Глава Роскосмоса Анатолий Перминов, 25 октября и 25 декабря 2007 года планируется осуществить запуски шести очередных космических аппаратов системы Глонасс - по три

"МАКС-2007": НЦ ОМЗ планирует создание аналога Google Earth Как отметила сегодня на прошедшей на авиасалоне "МАКС-2007" пресс-конференции директор Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) Нина Новикова, центром планируется создание геосервиса, аналогичного продуктам Google Earth или Goo

В.Путин: авиасалон "МАКС-2007" носит программный характер Владимир Путин принял участие в открытии VIII Международного авиационно-космического салона "МАКС-2007" в подмосковном Жуковском 21 августа 2007 года. Президент отметил, что МАКС-2007

"МАКС-2007" сквозь дым: космические снимки Основные, но не единственные очаги возгорания сосредоточены в районе стыка границ Московской, Владимирской и Рязанской областей. Дымка значительно снизила, в частности, видимость в районе авиасалона “МАКС-2007”, проходящего в подмосковном Жуковском, и стала прямой или косвенной причиной ряда автоаварий на автотрассах. Снимок, сделанный спутником НАСА, предоставлен ИТЦ «СканЭкс», обработка п

"МАКС-2007": Индонезия приобретет шесть истребителей "Су" Как стало известно на авиасалоне "МАКС-2007", открывшемся в подмосковном Жуковском, компания "Сухой" достигла договоренности о поставке в Индонезию шести истребителей Су-27 и Су-30. Ранее о готовящемся подписании на авиасалоне

"МАКС-2007": интернет-рейтинг российских авиабрендов Компания Google в преддверии открывшегося сегодня авиасалона "МАКС-2007" представила рейтинг отечественных авиационных брендов, основанный на данных собственной поисковой системы. Прославленные советские и российские марки самолетов расположились по степе

"МАКС-2007": перспективные российские ракеты-носители На выставке "МАКС-2007" ГКНПЦ им Хруничева представляет создаваемые в настоящее время перспективные унифицированные ракеты-носители семейства "Ангара", которые будут обладать высокими энергетическими и экол