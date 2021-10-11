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Брыкин Арсений


11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
10.01.2018 «Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA 1
26.12.2017 ВЭБ и «Росэлектроника» будут совместно разрабатывать проекты в сфере высоких технологий 1
10.10.2017 В «Росэлектронике» запустили «Цифровую ИТ-фабрику» для производства ПО 1
04.10.2017 «Росэлектроника» представит новую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД 1
22.09.2017 Росэлектроника предлагает системное решение проблем аварий и энергопотерь в жилом фонде 1
15.09.2017 «Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов 1
14.09.2017 «Росэлектроника» впервые представила технологию ускоренного заживления ран 1
14.09.2017 Ростех создал «умные» кассовые аппараты 1
05.09.2017 «Росэлектроника» создала импортозамещающую серверную платформу TSP 1
31.08.2017 «Росэлектроника» поставляет радиолокационное оборудование в Юго-Восточную Азию 1
23.08.2017 «Росэлектроника» и китайская CETC согласовали взаимодействие при контрактном производстве 1
21.08.2017 «Росэлектроника» покажет в «Патриоте» более двухсот устройств и систем для нужд обороны 1
17.08.2017 К 2025 году доля гражданской продукции «Росэлектроники» должна вырасти до 50% 1
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 2
19.07.2017 В «Росэлектронике» разработали единую базу данных отечественной ЭКБ 1
19.07.2017 «Росэлектроника» предлагает регионам разработки интеллектуальных транспортных систем 1
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники 1
13.07.2017 В «Росэлектронике» разработали экспедиционный комплекс приема спутниковой информации 1
26.06.2017 Росэлектроника представит оборудование для нефтегазовых объектов 1
19.06.2017 «Росэлектроника» представила разработки для нужд топливно-энергетического комплекса 1
13.06.2017 «Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
30.05.2017 «Росэлектроника» оснастила навигационно-посадочным оборудованием аэродромы Казахстана 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
24.05.2017 «Ростех» заявил о создании российского «убийцы Skype» 1
10.05.2017 «Росэлектроника» и «Швабе» планируют сотрудничать в изготовлении адаптивных светофоров 1
25.04.2017 «Росэлектроника» объединит тысячи вычислительных машин в суперкомпьютерные сети 1
24.04.2017 «Эльбрус» защитит российскую энергетику от хакерских атак 1
20.04.2017 Объединенная «Росэлектроника» заместит зарубежные системы навигации в гражданских вертолетах 1
29.04.2015 Подведены итоги первого этапа Международной студенческой цифровой Олимпиады 3К 1
17.12.2014 «Росэлектроника» и МГТУ им. Н.Э. Баумана займутся совместными инновационными проектами 1
08.12.2014 В России создан Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры 2
16.09.2014 Предприятие «Росэлектроники» разработало первую в России технологию производства монокристаллов карбида кремния 1
24.02.2010 Персональные данные: чиновники начинают наказывать операторов 1
26.01.2010 «Комстар» вошел в официальный реестр операторов персональных данных 1
26.11.2009 Владимир Путин станет председателем Инновационного конвента в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Брыкин Арсений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
IBM 3575 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Nvidia Corp 2047 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
АвтоВАЗ 119 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Транснефть 159 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
Linux OS 4288 3
Intel x86 - Архитектура процессора 995 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
WhatsApp Messenger 654 1
Java - Язык программирования 1185 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 1
Путин Владимир 1831 1
Гибадуллин Артур 1 1
Пантелеева Мария 1 1
Шарафиев Марат 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - Астрахань 242 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 3
Россия - Курск 234 3
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Армения - Республика 692 1
Россия - Рязань 358 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Япония 2827 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Европа 3798 1
Кодекс этики использования данных 8 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770940, в очереди разбора - 674622.
Создано именных указателей - 46354.
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