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Брыкин Арсений
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Публикаций - 37, упоминаний - 39
Брыкин Арсений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 1
|Гибадуллин Артур 1 1
|Пантелеева Мария 1 1
|Шарафиев Марат 1 1
|Кодекс этики использования данных 8 1
|Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
|Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770940, в очереди разбора - 674622.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770940, в очереди разбора - 674622.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru