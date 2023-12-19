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«Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза

Завод «Микрон» заявил об увеличении производства чипов для документов и банковских карт в 2023 г. в 2,6 раза год к году. Одни эксперты еще в марте 2023 г. говорили, что главный чипмейкер страны «Микрон» не может обеспечить всех своей продукцией в полном объеме. Другие теперь утверждают, что российские производители полупроводников «в целом адаптировались к санкциям».

Рост производства

Завод «Микрон» в 2023 г. увеличил производство чипов для документов и банковских карт в 2,6 раза по сравнению с 2022 г., до 7,5 млн штук. Об этом «Коммерсанту» заявил представитель «Микрона». Из общего количества чипов порядка 4 млн штук выпущено для загранпаспортов.

Улучшить результаты удалось «за счет перехода на отечественные материалы и бережливого производства», а также расширения мощностей, пояснил представитель предприятия.

Адаптировались к санкциям

Собеседник издания, близкий к «Микрону», уточнил, что заводу удалось нарастить выпуск чипов для банковских карт за счет перераспределения имеющихся мощностей. В следующем году, по его словам, предприятие намерено увеличить мощности на 50–70% за счет новых линий. Заводу удалось частично закупить на вторичном рынке оборудование для выпуска чипов по топологическим нормам 130–90 нм.

Производством чипов для банковских и транспортных карт в 2024 г. займется и зеленоградский «НМ-тех», как выяснил «Коммерсант». В 2023 г. «НМ-тех» осуществил процесс отладки и восстановления оборудования и закупил у «дружественных иностранных разработчиков» готовые дизайны для широкой номенклатуры микросхем, которые можно выпускать на имеющемся у завода техпроцессе.

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Фото: © АндрейПопов / Фотобанк Фотодженика
Завод «Микрон» увеличил в 2023 г. производство чипов для документов и банковских карт в 2,6 раза по сравнению с 2022 г

Российские производители полупроводников «в целом адаптировались к санкциям и наладили поставки комплектующих и расходных материалов», считает директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин.

Российские производители микроэлектроники «выдерживают санкционное давление», сказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Дефицит чипов

В начале 2023 г. в России наблюдалась острая нехватка чипов для биометрических загранпаспортов, пишет издание. В ряде регионов приостановили выдачу документов, в «Гознаке» тогда связывали проблему с «нехваткой микросхем» и необходимостью донастройки оборудования на «Микроне». Схожая ситуация наблюдалась и в сегменте чипов для банковских карт.

В марте 2023 г., как писал CNews, к «Микрону» подали иски сразу два производителя — «Алиот» (на 312 млн руб.) и компания «Орен-карт», которая потребовала вернуть предварительную оплату по договору (268,8 млн руб.).

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Комментируя иск «Алиота» в разговоре с CNews, глава ассоциации «Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных» Олег Изумрудов предположил, что «в связи с резко возросшим внутренним спросом "Микрон" не может обеспечить всех и сразу продукцией в полном объеме».

До февраля 2022 г. отечественные операторы приобретали SIM-карты в большинстве у западных игроков (Gemalto, Giesecke & Devrient и других). Но после введения санкций российским компаниям пришлось переориентироваться на китайских поставщиков. При этом китайские SIM-карты в несколько раз дороже европейских аналогов. В России же «Микрон» — единственный контрактный вендор полупроводников, способный выпускать чипы по топологии 180–90 нм.

Анна Любавина

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