Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД

Технологии VisionLabs позволят зарегистрироваться по биометрии на ЦИПР 2024 иометрии лица для участников ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Биометрическая аутентификация сократит время на регистрацию и станет удобной альтернативой по

SIM-карту не купишь без биометрии. В России введут новые жесткие требования подключения к сотовым сетям. Кого это коснется то в конце августа 2023 г. около полутора миллионов жителей страны написали отказ от внесения своей биометрии в эту базу. Другими словами, сдавать отпечатки пальцев при покупке SIM-карты в Росс

Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц ачимые банки будут обязаны обеспечить удаленное обслуживание новых клиентов-физлиц с использованием биометрии как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Остальные универсальные банки п

«Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» тво с «Прософт-Биометрикс» стало для нас следующим этапом в работе по защите биометрических систем. Биометрические технологии плотно входят в нашу жизнь: удаленные услуги в банках, оплата в маг

Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» тво с «Прософт-Биометрикс» стало для нас следующим этапом в работе по защите биометрических систем. Биометрические технологии плотно входят в нашу жизнь: удаленные услуги в банках, оплата в маг

ПСБ первым на рынке открыл счет юридическому лицу по биометрии и сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут. Теперь открыть счет в банке можно по биометрии Цифровые решения для идеального клиентского пути «Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплек

«КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России Ростелекома» Иван Беров. Решение позволяет организациям проводить идентификацию и аутентификацию по биометрии в собственном приложении, выполняя все требования по защите данных. Пользователю пр

Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометри

Оформить электронную подпись для юрлиц и ИП можно по биометрии подписи: учетная запись юрлица или ИП на «Госуслугах»; личный кабинет на сайте ФНС; подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Такой подписью можно подписывать документы и

АТБ удостоверяет личность клиентов без использования биометрии благодаря Smart Engines о в документе клиента – например, паспорте РФ – с его селфи. Сравнение лиц происходит без выделения биометрических дескрипторов и не предполагает распознавания лиц по базе. Вместо этого встроен

VisionLabs стала технологическим партнером выставки «Россия» аличных. Также VisionLabs помогла реализовать концепцию цифрового удостоверения личности, в котором биометрия стала полноценной альтернативой предъявлению бумажных документов. На выставке прошл

МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными ности самостоятельно получить аккредитацию или не имеют достаточной технологичной базы. Кроме того, биометрия через коммерческую биометрическую систему (КБС) позволит игрокам на рынке сократить

ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь» ние, в рамках которого была проведена серия испытаний на совместимость двух программных продуктов — биометрической системы «Визирь» (ГК ЦРТ) и операционной системы Astra Linux Special Edition.

Почти 250 тыс. раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни Клиенты Сбербанка чаще улыбались в предпраздничные и праздничные дни, ведь с сервисом «Оплата улыбкой» так просто совершать покупки. Около 100 тыс. человек платили по биометрии в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чаще других улыбался на кассе один из жителей Димитровграда — так он оплатил 77 своих покупок. Чуть меньше — 72

Первая КБС на программном обеспечении Id-Me от «РекФэйсис» получила аккредитацию 2-ФЗ и всех необходимых технологических особенностей для распределенных инфраструктур. Коммерческая биометрическая система (КБС) — это и информационная система, выполняющая биометрическую аутен

ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы В декабре 2023 г. вступили в силу нормы ФЗ 572, которые установили новые правила сбора и обработки биометрии в России. Если раньше идентификация человека происходила в рамках ИТ-инфраструктуры

Китайское «железо» не поддерживает российскую биометрию. Поэтому новые требования к терминалам властям пришлось отложить Требования к биометрии отложат Минцифры опубликовало проект приказа, откладывающего на восемь месяцев, до

«Сбер» получил аккредитацию Минцифры для работы с биометрией льным законом № 572-ФЗ от 29.12.2022 г. организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодате

В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка ой» в сети магазинов «Аскона» по всей стране – это почти 400 магазинов в 123 городах России. Теперь клиенты смогут расплачиваться на кассе всеми возможными способами — наличными, картой, по QR-коду и биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Технология работает эффективно, сам тестировал неоднократно и нарек

Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла» таких городах как Казань, Пенза, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Ульяновск и других – всего 151 город. Теперь расплачиваться на кассе можно не только наличными, картой или смартфоном, но и улыбкой — по биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «У Сбера много общего с брендом «Вку

Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве итории РФ, разработка инновационных сценариев предоставления массовых клиентских сервисов с помощью биометрии. Совместный документ также предполагает планирование и проведение совместных меропр

Сбербанк и Zenden запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» оссийского банковского сегмента не пройдут мимо ритейла и призваны внедрять такой способ оплаты как биометрия». *** ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сб

Клиенты Сбербанка проявляют интерес к оплате покупок улыбкой Клиенты Сбербанка все чаще стали оплачивать покупки по биометрии. С июня 2023 г., когда Сбербанк начал полномасштабное развитие сервиса «оплаты улыбкой», этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз. А к ноябрю 2023 г. количест

Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против файды и сервисы каршеринга в список исключений не попали. Со слов источника издания, собираемая ими биометрия не отвечает требованиям ЕБС к фотографиям и образцам голоса. «Подключение к ЕБС и п

Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться тельно передать свою биометрию государству при помощи специального мобильного приложения «Госуслуги биометрия», пишут «Ведомости», притом без использования загранпаспорта нового поколения и дру

Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно к (статистика самого банка). Для сравнения, ЕБС работает с 2018 г., но за эти годы в ней накопилась биометрия лишь нескольких сотен тысяч россиян. Отказаться от передачи банком биометрии в ЕБС

Представлен медицинский предрейсовый комплекс вляется в соответствии с постановлением Правительства № 866 и федеральным законом № 572. Применение биометрии исключает варианты, когда, к примеру, за человека с алкогольным опьянением проходит

Работу МФЦ парализовали женщины и безработные, опасающиеся за свою биометрию Кто сломал МФЦ Минцифры России сообщило CNews, что заявление о запрете передачи биометрии государству написали менее 1% жителей страны. CNews писал, что в конце августа 2023

В Ленинградской области запустят первый в России пилотный проект по идентификации животных на основе цифровой биометрии безнадзорных животных в регионе. Документ подписали начальник Управления ветеринарии Леонид Кротов и руководитель проектного офиса АО «Гознак» Степан Алекса. В основу будущей системы ляжет технология биометрической идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами «Гознака». Технология базируется на искусственном интеллекте, который, анализируя расстояние между ключевыми точ

Работа МФЦ парализована: Десятки тысяч россиян пишут заявление на отказ от сбора биометрии Россияне: нам не нужна биометрия В России в считанные дни до невероятных масштабов вырос спрос среди россиян на услу

«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» «Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». «Оплата улыбкой» — ещё один шаг к разв

Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование пасность таких сервисов, как оплата по лицу, удаленное обслуживание, авторизация и подтверждение по биометрии в банковских сервисах. Надежность OneShot Liveness доказана на практике и подтвержд

Пассажиров РЖД станут опознавать по лицу. На поездах дальнего следования вводится идентификация по биометрии его оператора Единой биометрической системы (ЕБС). Как сообщал CNews, он появился в октябре 2022 г. Биометрия будет применяться для идентификации пассажиров поездов дальнего следования. Предста

«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии ации, собирающие биометрию в коммерческие биометрические системы, должны передать эти данные в ЕБС. Биометрическая идентификация, то есть определение пользователя в единой базе на основе его ун

Большинство россиян не хочет расплачиваться в магазинах по системе биометрической оплаты ышать подобные фразы на кассе в магазине. «Сбер» внедряет оплату покупок в торговых сетях с помощью биометрии. Покупатель должен будет просто улыбнуться в камеру для списания стоимости товаров.

К сдаче биометрических данных россияне по-прежнему относятся с недоверием е совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако сделать это смогут немногие: на данный момент 12% россиян получали предложе

Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства ла поставлять биометрические системы для фитнес-клубов в стране и много лет активно развивает рынок биометрии в России и СНГ. Нам как лидеру отрасли стратегически важно предложить фитнес-индуст

ЦБТ и «Аквариус» договорились о развитии решений по биометрии орудования и мобильных устройств для обработки биометрических данных и оказания услуг с применением биометрии. «Взаимодействие с "Аквариусом" поможет увеличить на российском рынке объём техниче

АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков ли представители VisionLabs. Совместная работа позволит развивать отечественные решения для отрасли биометрии, а также усилить существующие способы защиты биометрических систем. Полученную эксп