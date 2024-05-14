Биометрия Биометрические технологии Биометрическая аутентификация Биоиндентификация Сервисы биометрической защиты информационных систем биоСКУД
Импульсом к развитию биометрических технологий может стать формирование открытого рынка данных, собранных с помощью устройств, подключенных к мобильным сетям связи, и внедрение сервисов цифровой идентификации по биометрическим параметрам.
|14.05.2024
|
Технологии VisionLabs позволят зарегистрироваться по биометрии на ЦИПР 2024
иометрии лица для участников ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Биометрическая аутентификация сократит время на регистрацию и станет удобной альтернативой по
|11.04.2024
|
SIM-карту не купишь без биометрии. В России введут новые жесткие требования подключения к сотовым сетям. Кого это коснется
то в конце августа 2023 г. около полутора миллионов жителей страны написали отказ от внесения своей биометрии в эту базу. Другими словами, сдавать отпечатки пальцев при покупке SIM-карты в Росс
|08.04.2024
|
Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц
ачимые банки будут обязаны обеспечить удаленное обслуживание новых клиентов-физлиц с использованием биометрии как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Остальные универсальные банки п
|06.03.2024
|
«Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»
тво с «Прософт-Биометрикс» стало для нас следующим этапом в работе по защите биометрических систем. Биометрические технологии плотно входят в нашу жизнь: удаленные услуги в банках, оплата в маг
|06.03.2024
|
Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»
тво с «Прософт-Биометрикс» стало для нас следующим этапом в работе по защите биометрических систем. Биометрические технологии плотно входят в нашу жизнь: удаленные услуги в банках, оплата в маг
|01.03.2024
|
ПСБ первым на рынке открыл счет юридическому лицу по биометрии
и сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут. Теперь открыть счет в банке можно по биометрии Цифровые решения для идеального клиентского пути «Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплек
|16.02.2024
|
«КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России
Ростелекома» Иван Беров. Решение позволяет организациям проводить идентификацию и аутентификацию по биометрии в собственном приложении, выполняя все требования по защите данных. Пользователю пр
|15.02.2024
|
Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ
Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометри
|13.02.2024
|
Оформить электронную подпись для юрлиц и ИП можно по биометрии
подписи: учетная запись юрлица или ИП на «Госуслугах»; личный кабинет на сайте ФНС; подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Такой подписью можно подписывать документы и
|08.02.2024
|
АТБ удостоверяет личность клиентов без использования биометрии благодаря Smart Engines
о в документе клиента – например, паспорте РФ – с его селфи. Сравнение лиц происходит без выделения биометрических дескрипторов и не предполагает распознавания лиц по базе. Вместо этого встроен
|02.02.2024
|
VisionLabs стала технологическим партнером выставки «Россия»
аличных. Также VisionLabs помогла реализовать концепцию цифрового удостоверения личности, в котором биометрия стала полноценной альтернативой предъявлению бумажных документов. На выставке прошл
|29.01.2024
|
МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными
ности самостоятельно получить аккредитацию или не имеют достаточной технологичной базы. Кроме того, биометрия через коммерческую биометрическую систему (КБС) позволит игрокам на рынке сократить
|19.01.2024
|
ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь»
ние, в рамках которого была проведена серия испытаний на совместимость двух программных продуктов — биометрической системы «Визирь» (ГК ЦРТ) и операционной системы Astra Linux Special Edition.
|16.01.2024
|
Почти 250 тыс. раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни
Клиенты Сбербанка чаще улыбались в предпраздничные и праздничные дни, ведь с сервисом «Оплата улыбкой» так просто совершать покупки. Около 100 тыс. человек платили по биометрии в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чаще других улыбался на кассе один из жителей Димитровграда — так он оплатил 77 своих покупок. Чуть меньше — 72
|10.01.2024
|
Первая КБС на программном обеспечении Id-Me от «РекФэйсис» получила аккредитацию
2-ФЗ и всех необходимых технологических особенностей для распределенных инфраструктур. Коммерческая биометрическая система (КБС) — это и информационная система, выполняющая биометрическую аутен
|26.12.2023
|
ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы
В декабре 2023 г. вступили в силу нормы ФЗ 572, которые установили новые правила сбора и обработки биометрии в России. Если раньше идентификация человека происходила в рамках ИТ-инфраструктуры
|29.11.2023
|
Китайское «железо» не поддерживает российскую биометрию. Поэтому новые требования к терминалам властям пришлось отложить
Требования к биометрии отложат Минцифры опубликовало проект приказа, откладывающего на восемь месяцев, до
|28.11.2023
|
«Сбер» получил аккредитацию Минцифры для работы с биометрией
льным законом № 572-ФЗ от 29.12.2022 г. организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодате
|27.11.2023
|
В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка
ой» в сети магазинов «Аскона» по всей стране – это почти 400 магазинов в 123 городах России. Теперь клиенты смогут расплачиваться на кассе всеми возможными способами — наличными, картой, по QR-коду и биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Технология работает эффективно, сам тестировал неоднократно и нарек
|21.11.2023
|
Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла»
таких городах как Казань, Пенза, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Ульяновск и других – всего 151 город. Теперь расплачиваться на кассе можно не только наличными, картой или смартфоном, но и улыбкой — по биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «У Сбера много общего с брендом «Вку
|09.11.2023
|
Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве
итории РФ, разработка инновационных сценариев предоставления массовых клиентских сервисов с помощью биометрии. Совместный документ также предполагает планирование и проведение совместных меропр
|09.11.2023
|
Сбербанк и Zenden запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»
оссийского банковского сегмента не пройдут мимо ритейла и призваны внедрять такой способ оплаты как биометрия». *** ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сб
|07.11.2023
|
Клиенты Сбербанка проявляют интерес к оплате покупок улыбкой
Клиенты Сбербанка все чаще стали оплачивать покупки по биометрии. С июня 2023 г., когда Сбербанк начал полномасштабное развитие сервиса «оплаты улыбкой», этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз. А к ноябрю 2023 г. количест
|02.11.2023
|
Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против
файды и сервисы каршеринга в список исключений не попали. Со слов источника издания, собираемая ими биометрия не отвечает требованиям ЕБС к фотографиям и образцам голоса. «Подключение к ЕБС и п
|25.10.2023
|
Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться
тельно передать свою биометрию государству при помощи специального мобильного приложения «Госуслуги биометрия», пишут «Ведомости», притом без использования загранпаспорта нового поколения и дру
|09.10.2023
|
Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно
к (статистика самого банка). Для сравнения, ЕБС работает с 2018 г., но за эти годы в ней накопилась биометрия лишь нескольких сотен тысяч россиян. Отказаться от передачи банком биометрии в ЕБС
|18.09.2023
|
Представлен медицинский предрейсовый комплекс
вляется в соответствии с постановлением Правительства № 866 и федеральным законом № 572. Применение биометрии исключает варианты, когда, к примеру, за человека с алкогольным опьянением проходит
|13.09.2023
|
Работу МФЦ парализовали женщины и безработные, опасающиеся за свою биометрию
Кто сломал МФЦ Минцифры России сообщило CNews, что заявление о запрете передачи биометрии государству написали менее 1% жителей страны. CNews писал, что в конце августа 2023
|01.09.2023
|
В Ленинградской области запустят первый в России пилотный проект по идентификации животных на основе цифровой биометрии
безнадзорных животных в регионе. Документ подписали начальник Управления ветеринарии Леонид Кротов и руководитель проектного офиса АО «Гознак» Степан Алекса. В основу будущей системы ляжет технология биометрической идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами «Гознака». Технология базируется на искусственном интеллекте, который, анализируя расстояние между ключевыми точ
|01.09.2023
|
Работа МФЦ парализована: Десятки тысяч россиян пишут заявление на отказ от сбора биометрии
Россияне: нам не нужна биометрия В России в считанные дни до невероятных масштабов вырос спрос среди россиян на услу
|18.08.2023
|
«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»
«Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». «Оплата улыбкой» — ещё один шаг к разв
|31.07.2023
|
Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование
пасность таких сервисов, как оплата по лицу, удаленное обслуживание, авторизация и подтверждение по биометрии в банковских сервисах. Надежность OneShot Liveness доказана на практике и подтвержд
|27.07.2023
|
Пассажиров РЖД станут опознавать по лицу. На поездах дальнего следования вводится идентификация по биометрии
его оператора Единой биометрической системы (ЕБС). Как сообщал CNews, он появился в октябре 2022 г. Биометрия будет применяться для идентификации пассажиров поездов дальнего следования. Предста
|10.07.2023
|
«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии
ации, собирающие биометрию в коммерческие биометрические системы, должны передать эти данные в ЕБС. Биометрическая идентификация, то есть определение пользователя в единой базе на основе его ун
|03.07.2023
|
Большинство россиян не хочет расплачиваться в магазинах по системе биометрической оплаты
ышать подобные фразы на кассе в магазине. «Сбер» внедряет оплату покупок в торговых сетях с помощью биометрии. Покупатель должен будет просто улыбнуться в камеру для списания стоимости товаров.
|13.06.2023
|
К сдаче биометрических данных россияне по-прежнему относятся с недоверием
е совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако сделать это смогут немногие: на данный момент 12% россиян получали предложе
|08.06.2023
|
Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства
ла поставлять биометрические системы для фитнес-клубов в стране и много лет активно развивает рынок биометрии в России и СНГ. Нам как лидеру отрасли стратегически важно предложить фитнес-индуст
|06.06.2023
|
ЦБТ и «Аквариус» договорились о развитии решений по биометрии
орудования и мобильных устройств для обработки биометрических данных и оказания услуг с применением биометрии. «Взаимодействие с "Аквариусом" поможет увеличить на российском рынке объём техниче
|01.06.2023
|
АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков
ли представители VisionLabs. Совместная работа позволит развивать отечественные решения для отрасли биометрии, а также усилить существующие способы защиты биометрических систем. Полученную эксп
|01.06.2023
|
Россиян освободили от «биометрического рабства». Власти дали гражданам легальное право бойкотировать сбор биометрии
россиян было и раньше, но работало оно не централизованно – гражданам страны, не желающим, чтобы их биометрия использовалась где-либо без их ведома, должны были отзывать ее из каждой организаци
Биометрия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3003 59
|Беров Иван 44 43
|Дырмовский Дмитрий 121 40
|Чернышенко Дмитрий 539 29
|Шадаев Максут 859 25
|Ксенин Алекс 311 22
|Марков Дмитрий 49 22
|Медведев Дмитрий 1644 21
|Осеевский Михаил 300 18
|Морозова Тамара 19 18
|Рейман Леонид 1040 16
|Романов Илья 30 15
|Хрулев Андрей 13 13
|Сорокин Константин 15 13
|Никифоров Николай 1134 12
|Векилов Тимур 28 12
|Арлазаров Владимир 210 12
|Кадейшвили Алексей 15 12
|Ханин Александр 49 11
|Мишустин Михаил 608 11
|Паршин Максим 314 11
|Касперская Наталья 283 10
|Натрусов Артем 260 10
|Поволоцкий Владислав 11 10
|Бондаренко Михаил 55 10
|Копысов Виталий 59 10
|Греф Герман 396 9
|Рензяев Константин 55 9
|Смышляев Станислав 12 9
|Чугунов Никита 77 9
|Кабаков Ярослав 49 8
|Аитов Тимур 197 8
|Бычков Александр 40 8
|Лукашкин Сергей 26 8
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 8
|Батай Илья 38 8
|Щеголев Игорь 696 8
|Корнеев Сергей 84 7
|Лагода Георгий 59 7
|Хитров Михаил 25 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1970 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1288841, в очереди разбора - 804830.
Создано именных указателей - 146593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.