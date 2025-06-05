Разделы

Техника
|

На планшетах Kvadra стала доступна мобильная регистрация биометрии

«Ядро Клиентские Системы» и Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор государственной Единой биометрической системы, подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители компании Yadro.

Компании будут использовать устройства Kvadra для мобильной регистрации данных, в том числе в рамках сервиса выездного сбора подтвержденной биометрии. Вместе с клиентскими устройствами Kvadra обеспечит партнеров ЦБТ из банковского сегмента защищенным программно-аппаратным комплексом.

Функционал регистрации подтвержденной биометрии впервые реализован на планшете – до этого финансовые организации использовали для регистрации только стационарные устройства, размещенные в отделениях банков.

Клиентские устройства Kvadra оснащены мобильной операционной системой собственной разработки KvadraOS. Специально для этих устройств разработано микропрограммное обеспечение KvadraBIOS, обеспечивающее защиту и высокий уровень безопасности, а также технологическую независимость и возможность быстрой адаптации под требования заказчиков.

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель
Цифровизация

«Идентификация с использованием биометрических данных открывает новый уровень цифровых услуг, в том числе дистанционных, при этом требует значительных усилий с точки зрения безопасности и надежной защиты данных. Экспертиза наших специалистов позволяет предложить партнерам не только устройства, удобные в использовании, но и полностью технологически независимое программное обеспечение, гарантирующее высокий уровень безопасности. Мы будем рады работать с ЦБТ над развитием использования биометрии», — отметил генеральный директор «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов.

«Регистрация на планшете — важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. Применение мобильных решений позволит обеспечить выездной сбор подтвержденной биометрии. Это значит, что получить доступ ко всем биометрическими сервисам можно будет в любом удобном для пользователя месте и в полном соответствии с требованиями законодательства. Процесс регистрации станет комфортнее, а нагрузка на отделения банков — снизится», — отметил Евгений Семенов, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

В России появилось мобильное решение для биометрии

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

Создан «первый российский монитор на отечественном чипе-контроллере». Купить его смогут не все. Видео

Как MTS AI сэкономила более миллиарда рублей инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS

«Яндекс» превратил свою самую продвинутую смарт-колонку в мини-телевизор. Внедрена россыпь новых функций

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще