Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий

Центр Биометрических Технологий выступает оператором ГИС ЕБС — единого государственного хранилища биометрических данных граждан. Организация создана в соответствии с указом Президента РФ и назначена оператором системы Постановлением Правительства РФ в 2022 году. ЦБТ обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований действующего законодательства РФ. Ключевые компетенции АО «ЦБТ» — разработка, развитие и продвижение цифровых технологий идентификации и аутентификации, создание решений в области информационной безопасности.

Именно в эту централизованную базу организациям по закону потребуется передать накопленные в собственных системах биометрические данные. Взамен будут получены так называемые векторы — цифровые шаблоны, созданные в результате одностороннего математического преобразования из биометрических образцов. Применение векторов обеспечивает дополнительную безопасность — они не являются биометрией, их кража бесполезна, риски компрометации сводятся практически к нулю.