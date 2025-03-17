Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком ЦБТ Центр биометрических технологий
Центр Биометрических Технологий выступает оператором ГИС ЕБС — единого государственного хранилища биометрических данных граждан. Организация создана в соответствии с указом Президента РФ и назначена оператором системы Постановлением Правительства РФ в 2022 году. ЦБТ обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований действующего законодательства РФ. Ключевые компетенции АО «ЦБТ» — разработка, развитие и продвижение цифровых технологий идентификации и аутентификации, создание решений в области информационной безопасности.
Именно в эту централизованную базу организациям по закону потребуется передать накопленные в собственных системах биометрические данные. Взамен будут получены так называемые векторы — цифровые шаблоны, созданные в результате одностороннего математического преобразования из биометрических образцов. Применение векторов обеспечивает дополнительную безопасность — они не являются биометрией, их кража бесполезна, риски компрометации сводятся практически к нулю.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Поволоцкий Владислав 15 7
|Путин Владимир 3205 5
|Скоробогатова Ольга 56 3
|Хинштейн Александр 142 2
|Бедеров Игорь 58 2
|Беров Иван 44 2
|Касперская Наталья 294 2
|Марков Дмитрий 55 2
|Григоренко Дмитрий 103 2
|Осеевский Михаил 317 1
|Горелкин Антон 97 1
|Дубынин Дмитрий 10 1
|Шульга Антон 7 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Хасьянова Гульнара 143 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Легостаева Светлана 90 1
|Ермишина Лиана 9 1
|Калинин Алексей 65 1
|Богданов Станислав 6 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Попов Анатолий 129 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Смышляев Станислав 15 1
|Сродных Михаил 70 1
|Даудрих Андрей 2 1
|Шабанов Юрий 2 1
|Бойко Алексей 60 1
|Евсеев Олег 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3239 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.