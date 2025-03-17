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Ростелеком ЦБТ Центр биометрических технологий

Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий

Центр Биометрических Технологий выступает оператором ГИС ЕБС — единого государственного хранилища биометрических данных граждан. Организация создана в соответствии с указом Президента РФ и назначена оператором системы Постановлением Правительства РФ в 2022 году. ЦБТ обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований действующего законодательства РФ. Ключевые компетенции АО «ЦБТ» — разработка, развитие и продвижение цифровых технологий идентификации и аутентификации, создание решений в области информационной безопасности.

Именно в эту централизованную базу организациям по закону потребуется передать накопленные в собственных системах биометрические данные. Взамен будут получены так называемые векторы — цифровые шаблоны, созданные в результате одностороннего математического преобразования из биометрических образцов. Применение векторов обеспечивает дополнительную безопасность — они не являются биометрией, их кража бесполезна, риски компрометации сводятся практически к нулю.

 


17.03.2025 Власти пишут новые правила работы с биометрией российских граждан, включающие «векторную модель» 1
18.10.2024 Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения 1
12.07.2024 «СКБ Контур» внедряет в гостиничный бизнес биометрические технологии ​ 2
09.07.2024 В России можно будет заключить брак по биометрии без паспорта 1
01.03.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2024 года 2
01.03.2024 Первый клиент открыл счет в Сбербанке в ходе эксперимента ФНС «Старт бизнеса онлайн» 2
16.02.2024 «КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России 1
02.02.2024 VisionLabs стала технологическим партнером выставки «Россия» 1
09.11.2023 Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве 1
02.11.2023 Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против 1
25.10.2023 Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться 1
10.07.2023 «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии 2
06.06.2023 ЦБТ и «Аквариус» договорились о развитии решений по биометрии 1
01.06.2023 АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков 3
01.06.2023 Россиян освободили от «биометрического рабства». Власти дали гражданам легальное право бойкотировать сбор биометрии 1
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 1
25.01.2023 Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний 1
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить 1
03.10.2022 В России появится Центр биометрических технологий 1
03.10.2022 Путин назначил главного в России по биометрии 2

Публикаций - 20, упоминаний - 27

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9794 7
InfoWatch - Инфовотч 1026 2
VisionLabs - ВижнЛабс 223 2
Цифровые технологии идентификации 6 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 861 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 48 1
Yandex - Яндекс 7487 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 1
МегаФон 9033 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 1
Базальт СПО - BaseALT 668 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
T.Hunter 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 7
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 2
Почта России ПАО 2128 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 683 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1380 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 144 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
X5 Group - Перекрёсток 552 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
X5 Group - Чижик 39 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1194 1
NanduQ - Qiwi 997 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4829 11
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Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 1
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Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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