Индексная книга (каталог) CNews*
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Студенцов Денис
СОБЫТИЯ
|13.10.2026
|VisionLabs запустила систему автоматизации паркинга в офисе МТС 1
|26.05.2025
|VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Студенцов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 298 2
|Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 57 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 1
|АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 85 1
|Поволоцкий Владислав 22 1
|Биба Александр 7 1
|Марков Дмитрий 83 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168749 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.