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Студенцов Денис

СОБЫТИЯ


13.10.2026 VisionLabs запустила систему автоматизации паркинга в офисе МТС 1
26.05.2025 VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Студенцов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 298 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 57 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5784 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4114 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1249 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 502 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5391 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12488 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1651 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2925 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1000 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 949 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6464 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2149 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8787 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 118 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 440 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6413 1
Поволоцкий Владислав 22 1
Биба Александр 7 1
Марков Дмитрий 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58554 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54186 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6846 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7724 1
Паспорт - Паспортные данные 2894 1
Зоология - наука о животных 2919 1
Федеральный закон 572-ФЗ - О биометрии - Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных 56 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5860 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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