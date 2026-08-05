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ЦБ РФ Центробанк Центральный банк РФ Банк России

ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Банкоматы стали машинами по краже денег. За год число преступлений, совершенных с их помощью, выросло в 76 раз

днем в 2025 г. они составляли в пределах 99 млн руб. за квартал. Все дело в формулировке Статистика Центробанка в данном случае учитывает только операции внесения денег через банкоматы без добр
31.07.2026 Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги

на 6% до 4,7 млрд единиц, их объем уменьшился на 9% до 26,5 трлн руб., об этом говорится в докладе Центробанка о развитии национальной платежной системы. Относительно I квартала 2025 г. число

24.07.2026 «Хомнет» представила решение «Хомнет:XBRL-CSV»

ерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, необходимо по запросу Банка России предоставлять учетно-операционные данные с использованием технологии XBRL-CSV 2.
23.07.2026 Бывшего топ-менеджера «Софтлайна» уличили в неправомерном использовании инсайдерской информации

Неправомерное использование инсайдерской информации бывшим топ-менеджером «Софтлайна» Центробанк установил факт неправомерного использования инсайдерской информации со стороны быв
21.07.2026 Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей

Гайки закручены не до конца Российский Центробанк предложил лишить россиян в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно создавать
30.06.2026 «Диасофт» поможет банкам выполнить новые требования Банка России по передаче событий в БКИ за 30 минут

С 1 июля 2026 г. вступает в силу указание Банка России №7186-У, которое меняет порядок взаимодействия банков с бюро кредитных историй (
23.06.2026 Банк России включил «дочку» Web3 Tech в реестр ОИС по выпуску ЦФА

даря накопленной рыночной экспертизе Web3 Tech и готовой технологической платформе процедура аудита ЦБ и регистрации в реестре прошла в сжатые сроки – всего за четыре месяца. В ближайшее после

22.06.2026 РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России

означает, что «Облако КИИ» отвечает строгим нормам информационной безопасности, включая требования Банка России к защите информации в финансовых организациях. Благодаря этому РТК-ЦОД получил в
10.06.2026 «Диасофт» поддержал формат XBRL-CSV и финальную таксономию Банка России 6.1.0.10 в продукте XBRL Engine

ne возможность работы в соответствии со спецификацией XBRL-CSV, а также финальную версию таксономии Банка России 6.1.0.10. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Таксономия 6.1.0.10 пр
05.06.2026 Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

Предписания Центробанка для JetLand Центробанк России (ЦБ) сообщил о выдаче предписания краудлендинговой платформе JetLand (юриди
18.05.2026 Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

Рост кибератак В I квартале 2026 г. Центральный банк (Центробанк) России выявил 95 кибератак на юридические лица с использованием вредоносного прог
13.05.2026 Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Необходимая подготовка Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал банки готовиться к кибератакам с использованием моделей с технологией искусственного интеллекта уровня Mythos, пишет Reuters. Ведь кибератаки для финансового сект
27.04.2026 Кирилл Багдасарян: ЦБ не прощает хаоса — как рабочие процессы влияют на отчетность

CNews: Кирилл, вы лидировали проект по автоматизации банковской отчетности перед ЦБ РФ. В какой момент ручная подготовка отчетности перестает быть терпимой схемой и начинает

27.04.2026 «Спикател» начинает обмен данными об инцидентах с ФинЦЕРТ Банка России

Компания «Спикател» присоединилась к системе информационного обмена ФинЦЕРТ Банка России, заключив соответствующее соглашение с регулятором. Об этом CNews сообщили представители «Спикател». ФинЦЕРТ (Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопа
08.04.2026 Российским банкам разрешат подписывать договоры с новыми клиентами по видеосвязи

Экспериментально-правовой режим Центральный банк (Центробанк) России может позволить банкам обслуживать клиентов по видеосвязи, пишут «Ведомост
30.03.2026 Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО

зок на основе Kubernetes, упрощает масштабируемое выполнение задач искусственного интеллекта. Фото: ЦБ Банк России приценивается к российским аналогам израильского ПО Заместитель генерального д
16.03.2026 Cloud.ru подтвердила соответствие требованиям Центробанка России

СТ Р 57580.1-2017 для усиленного уровня защиты информации. Этот стандарт определяет основные требования по информационной безопасности для организаций, которые оказывают финансовые услуги по лицензии Центрального банка России. Теперь клиенты Cloud.ru могут размещать в облаке системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций. Оценка проводилась лицензированным ауд
27.02.2026 ЦБ РФ включил «Яндекс Банк» в список значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг

ию платежных и сопутствующих услуг регулируется с учетом особых критериев значимости, установленных Банком России. Сейчас в реестре представлено 22 банка. Помимо АО «Яндекс Банк», в перечень вх
26.02.2026 Модуль «Списки» от BSS: готовое решение для соответствия новым требованиям ЦБ

В октябре 2025 г. ЦБ выпустил рекомендации: теперь банки должны предупреждать клиентов о рисках при переводах юрлицам с подозрительной финансовой историей и давать возможность отказаться от операции. Для банков

25.02.2026 YADRO обеспечила испытания отечественных АБС по требованиям ИЦК Финансы
25.02.2026 Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поможет ОИС соблюсти требование Банка России №7176-У

С 1 января 2026 г. вступило в силу Указание Банка России от 23 сентября 2025 г. №7176-У, согласно которому меняются правила приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА). Использование решения «Цифровые финансовые активы» (Digi
10.02.2026 Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина

И тебя посчитают Российский Центробанк придумал новую инициативу – единый реестр банковских карт россиян. Как пишет РБК с
20.01.2026 «Диасофт» поможет ПУРЦБ сдавать обязательную отчетность в Банк России в новом формате XBRL-CSV 2.0

тить трудозатраты как самого регулятора, так и ПУРЦБ. Инициатива была представлена в рамках проекта Банка России «Повышение эффективности сбора и обработки учетно-операционных данных ПУРЦБ», к

09.01.2026 Центробанк начинает подсчет индекса цифровизации национальной платежной системы

Новый индекс Центробанка По итогам 2025 г. Центральный Банк России впервые рассчитает индекс цифровизации

26.12.2025 «Диасофт» автоматизирует переход на датацентричный подход к сбору данных для отчетности Банка России

Компания «Диасофт» поддержала возможность формирования новых разрезов данных в продукте «Отчетность ЦБ РФ» в составе решения Digital Q.Reporting. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».
24.12.2025 Банк России опубликовал стандарты открытых API, разработанные на площадке «Ассоциации ФинТех»

ые были разработаны специалистами «Ассоциации ФинТех» (АФТ) совместно с участниками АФТ при участии Банка России. Стандарты согласованы экспертным советом АФТ по развитию открытых API. Об этом

24.12.2025 Россиянам разрешат покупать и продавать криптовалюту

Концепция Центробанка Банк России (ЦБ) подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил ее на ра
23.12.2025 Цифровой рубль: что известно о новой форме национальной валюты. Инфографика

рансграничные платежи намечены на следующий год. Что получают бизнес и граждане? Снижение комиссий. Центробанк обещает, что для граждан все базовые платежи в цифровой валюте будут бесплатными.

16.12.2025 «Диасофт» выпустил новую версию решения «Цифровой рубль Банка России» с расширенной функциональностью Альбома электронных сообщений 2026.01

контроля ПОД/ФТ. Компания «Диасофт» реализовала все необходимые изменения в решении «Цифровой рубль Банка России», направив его новую версию всем банкам-клиентам 10 ноября 2025 г. Об этом CNews
08.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут ходить на сайты Центробанка, «Домклик» и Okko

граничений на работу мобильного интернета. Такие ограничения вводятся в целях безопасности и противодействия угрозам от атак БПЛА (беспилотные летательные аппараты). В новую версию списка вошли сайты Центробанка, АНО (автономной некоммерческой организации) «Россия - страна возможностей», ФГАИС (федеральной государственной автоматизированной информационной системы) «Молодежь России» и всерос
12.11.2025 На площадке АФТ запущен совместный с Банком России пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ

На площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ) запущен совместный с Банком России пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ. Цель пилотного проекта — апробация ИИ-инструмента для автоматического анализа договоров финансовых продук
12.11.2025 Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

же учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег. Государственная Дума Центробанк России будет считать крупные банковские переводы самому себе признаком мошенничест
31.10.2025 Ozon ищет разработчиков, которые подготовят его к цифровому рублю

к ним возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки. ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массов
31.10.2025 «Диасофт» автоматизирует взаимодействие банков с ФНС через СМЭВ согласно указанию Банка России № 6952-У

С 1 января 2026 г. вступает в силу указание Банка России № 6952-У*, оно заменит собой положение 440-П. С указанной даты для обмена докуме
21.10.2025 Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

результата». Полученные знания они будут использовать при оптимизации решения рабочих задач. Фото: ЦБ Банк России собирается обучить 500 сотрудников навыкам работы с генеративным ИИ В тематиче
14.10.2025 ГК «Солар»: мошенники реализуют новую фишинговую схему, нацеленную на россиян

ар» обнаружил новый тип фишинговых сайтов, имитирующих страницы с видеоконференцией со специалистом Банка России. После перехода на сайты жертва рискует потерять как деньги, так и доступы к бан
22.09.2025 Банк России запускает новый формат онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников

отке: мы учли все его пожелания к функциональности, прислушивались к обратной связи, и впоследствии ЦБ стал первым пользователем нового решения. Мы гордимся тем, что наша платформа применяется

18.09.2025 Новые модули платформы ДБО от BSS усилили защиту от кибермошенничества

С 1 сентября 2025 г. начали действовать новые требования Банка России, направленные на противодействие мошенничеству. В целях реализации этих требован
21.08.2025 Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

ловек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него. Представители Центробанка России выделили следующие признаки мошенничества. Ведь отличительной особенностью
05.08.2025 F6 подписала соглашение с ФинЦЕРТ Банка России

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и Центр взаимодействия и реагирования Банка России (ФинЦЕРТ) заключили соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам. В рамках информационного обмена F6 будет сообщать ФинЦЕРТ об угрозах и атаках в фина

Публикаций - 5657, упоминаний - 8377

ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 386
Microsoft Corporation 25775 367
Ростелеком 10948 326
Xiaomi - Сяоми 2231 300
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 276
Samsung Electronics 11064 266
Oracle Corporation 7074 246
Google LLC 12688 228
Yandex - Яндекс 9216 222
Intel Corporation 12811 199
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 186
Diasoft - Диасофт 1144 181
IBM - International Business Machines Corp 9699 176
МегаФон 10742 163
Huawei 4676 155
9594 150
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 143
AMD - Advanced Micro Devices 4641 121
SAP SE 5601 120
Telegram Group 2940 119
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 113
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 110
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 108
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 99
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 98
Информзащита 941 94
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 91
VK - Mail.ru Group 3602 91
Cisco Systems 5372 90
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 89
Softline - Софтлайн 3743 88
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 88
Крок - Croc 1964 86
X Corp - Twitter 2938 85
Nvidia Corp 4002 84
Amazon Inc - Amazon.com 3277 82
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 78
Qualcomm Technologies 1974 76
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 76
InfoWatch - Инфовотч 1185 72
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 878
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 431
Альфа-Банк 1979 255
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 250
НСПК - Национальная система платежных карт 948 212
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 212
ГПБ - Газпромбанк 1273 185
ПСБ - Промсвязьбанк 963 156
Visa International 1993 154
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 143
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 135
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 130
NanduQ - Qiwi 1013 126
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 116
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 93
Газпром ПАО 1493 90
Почта России ПАО 2370 87
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 87
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 86
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 85
РЖД - Российские железные дороги 2096 76
ВТБ - Почта Банк 514 73
МКБ - Московский кредитный банк 657 73
Совкомбанк ПАО 316 71
Ак Барс Банк 283 70
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 70
ВТБ - ВТБ24 671 70
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 68
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 65
Русский стандарт Банк 509 65
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 60
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 59
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 58
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 57
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 56
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 56
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 54
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 54
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 615
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 377
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 359
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 358
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 338
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 326
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 314
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 277
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 251
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 236
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 235
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 193
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 183
Федеральное казначейство России 1949 160
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 139
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 134
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 120
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 108
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 108
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 102
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 101
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 95
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 94
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 89
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 87
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 85
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 82
Судебная власть - Judicial power 2500 79
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 74
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 72
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 70
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 70
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 50
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 50
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 49
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 47
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 46
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 46
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 45
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 107
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 91
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 48
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 42
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 41
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 41
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 32
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 29
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 27
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 24
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
Единая Россия - Политическая партия 321 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 12
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 11
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 10
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 9
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 7
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 6
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 6
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 6
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1480
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1296
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 908
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 864
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 783
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 752
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 710
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 641
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 621
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 584
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 554
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 550
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 547
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 514
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 487
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 473
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 463
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 462
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 461
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 426
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 423
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 396
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 385
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 376
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 371
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 370
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 352
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 352
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 351
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 350
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 345
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 336
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 323
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 319
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 315
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 310
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 309
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 308
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 306
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 302
Google Android 15243 351
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 333
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 246
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 235
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 227
Microsoft Windows 16882 217
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 191
Linux OS 11533 176
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 173
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 172
FreePik 1841 166
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 164
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 158
Apple iOS 8583 148
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 134
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 132
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 128
Apple iPhone 6 4861 113
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 109
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 106
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 91
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 90
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 89
Microsoft Windows 10 1938 89
Apple iPad 4011 88
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 87
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 81
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 81
Microsoft Windows 2000 8678 81
Microsoft Office 4170 80
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 79
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 78
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 76
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 75
Microsoft Windows 11 827 72
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 68
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 68
Google YouTube - Видеохостинг 3002 66
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 66
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 66
Путин Владимир 3454 205
Шадаев Максут 1210 85
Набиуллина Эльвира 123 73
Аксаков Анатолий 163 63
Мишустин Михаил 787 62
Скоробогатова Ольга 60 55
Сычев Артем 79 54
Греф Герман 485 52
Сенаторов Михаил 42 42
Медведев Дмитрий 1665 40
Чернышенко Дмитрий 581 37
Григоренко Дмитрий 249 37
Кузнецов Станислав 162 35
Демидов Сергей 129 34
Курило Андрей 39 34
Кулик Вадим 206 33
Шевченко Владимир 153 32
Касперская Наталья 319 31
Палей Лев 58 30
Солонин Сергей 110 30
Контемиров Юрий 32 29
Попов Алексей 339 28
Горбатько Александр 105 27
Остапенко Григорий 28 25
Никифоров Николай 1138 25
Соколов Алексей 137 24
Ведяхин Александр 180 24
Фомичев Андрей 74 24
Силуанов Антон 84 23
Устюжанин Дмитрий 50 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 23
Ананьев Дмитрий 83 22
Скородумов Анатолий 65 21
Ананьев Алексей 110 21
Назипов Дмитрий 86 21
Нуйкин Андрей 50 20
Цыганов Вячеслав 79 20
Белоусов Андрей 149 20
Моисеев Алексей 33 20
Лысенко Юрий 33 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4504
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1049
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 909
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 725
Европа 24964 409
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 356
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 333
Индия - Bharat 5869 221
Украина 7928 211
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 206
Казахстан - Республика 6048 166
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 157
Германия - Федеративная Республика 13221 147
Беларусь - Белоруссия 6289 146
Япония 13807 116
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 111
Южная Корея - Республика 7052 109
Китай - Тайвань 4245 97
Азия - Азиатский регион 5920 94
Турция - Турецкая республика 2620 83
Европа Восточная 3138 81
Канада 5081 73
Франция - Французская Республика 8177 67
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 61
Нидерланды 3746 61
Россия - СФО - Новосибирск 4876 58
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 57
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 57
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 56
Испания - Королевство 3840 55
Узбекистан - Республика 2005 52
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Forrester Research 834 11
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
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Counterpoint Research 110 10
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 7
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Informa - Ovum - Omdia 155 7
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INFOLine-Аналитика 78 6
Jon Peddie Research 46 5
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
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Рустелеком ТК 305 4
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 40
РАН - Российская академия наук 2122 40
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 35
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 25
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 18
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 15
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 12
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 12
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 9
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 8
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 8
Информзащита Учебный центр 38 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 7
ИИИ - Институт исследований интернета 66 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 6
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 6
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 6
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 6
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 6
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 5
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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