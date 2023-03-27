Индексная книга CNews*
ЦБ РФ Центробанк Центральный банк РФ Банк России
Публикаций - 3745, упоминаний - 5501
ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2752 131
|Сычев Артем 58 49
|Аксаков Анатолий 123 45
|Сенаторов Михаил 42 42
|Шадаев Максут 651 40
|Греф Герман 368 37
|Скоробогатова Ольга 40 36
|Курило Андрей 38 34
|Медведев Дмитрий 1632 34
|Набиуллина Эльвира 79 32
|Шевченко Владимир 143 32
|Демидов Сергей 82 30
|Палей Лев 47 29
|Контемиров Юрий 32 29
|Мишустин Михаил 491 29
|Попов Алексей 330 27
|Горбатько Александр 104 27
|Касперская Наталья 274 26
|Остапенко Григорий 27 25
|Чернышенко Дмитрий 446 25
|Никифоров Николай 1172 25
|Фомичев Андрей 69 24
|Соколов Алексей 131 24
|Устюжанин Дмитрий 50 23
|Ананьев Дмитрий 79 22
|Ананьев Алексей 109 21
|Скородумов Анатолий 65 21
|Моисеев Алексей 32 20
|Нуйкин Андрей 42 20
|Прохоров Фёдор 82 20
|Назипов Дмитрий 85 20
|Мусич Роман 28 19
|Юсупов Ренат 114 19
|Курбатов Владимир 35 19
|Орловский Виктор 350 19
|Козлов Михаил 167 19
|Лысенко Юрий 31 19
|Солонин Сергей 92 18
|Мацоцкий Сергей 179 18
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 18
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.