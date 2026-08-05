ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России

Банкоматы стали машинами по краже денег. За год число преступлений, совершенных с их помощью, выросло в 76 раз днем в 2025 г. они составляли в пределах 99 млн руб. за квартал. Все дело в формулировке Статистика Центробанка в данном случае учитывает только операции внесения денег через банкоматы без добр

Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги на 6% до 4,7 млрд единиц, их объем уменьшился на 9% до 26,5 трлн руб., об этом говорится в докладе Центробанка о развитии национальной платежной системы. Относительно I квартала 2025 г. число

«Хомнет» представила решение «Хомнет:XBRL-CSV» ерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, необходимо по запросу Банка России предоставлять учетно-операционные данные с использованием технологии XBRL-CSV 2.

Бывшего топ-менеджера «Софтлайна» уличили в неправомерном использовании инсайдерской информации Неправомерное использование инсайдерской информации бывшим топ-менеджером «Софтлайна» Центробанк установил факт неправомерного использования инсайдерской информации со стороны быв

Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей Гайки закручены не до конца Российский Центробанк предложил лишить россиян в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно создавать

«Диасофт» поможет банкам выполнить новые требования Банка России по передаче событий в БКИ за 30 минут С 1 июля 2026 г. вступает в силу указание Банка России №7186-У, которое меняет порядок взаимодействия банков с бюро кредитных историй (

Банк России включил «дочку» Web3 Tech в реестр ОИС по выпуску ЦФА даря накопленной рыночной экспертизе Web3 Tech и готовой технологической платформе процедура аудита ЦБ и регистрации в реестре прошла в сжатые сроки – всего за четыре месяца. В ближайшее после

РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России означает, что «Облако КИИ» отвечает строгим нормам информационной безопасности, включая требования Банка России к защите информации в финансовых организациях. Благодаря этому РТК-ЦОД получил в

«Диасофт» поддержал формат XBRL-CSV и финальную таксономию Банка России 6.1.0.10 в продукте XBRL Engine ne возможность работы в соответствии со спецификацией XBRL-CSV, а также финальную версию таксономии Банка России 6.1.0.10. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Таксономия 6.1.0.10 пр

Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации Предписания Центробанка для JetLand Центробанк России (ЦБ) сообщил о выдаче предписания краудлендинговой платформе JetLand (юриди

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО Рост кибератак В I квартале 2026 г. Центральный банк (Центробанк) России выявил 95 кибератак на юридические лица с использованием вредоносного прог

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ Необходимая подготовка Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал банки готовиться к кибератакам с использованием моделей с технологией искусственного интеллекта уровня Mythos, пишет Reuters. Ведь кибератаки для финансового сект

Кирилл Багдасарян: ЦБ не прощает хаоса — как рабочие процессы влияют на отчетность CNews: Кирилл, вы лидировали проект по автоматизации банковской отчетности перед ЦБ РФ. В какой момент ручная подготовка отчетности перестает быть терпимой схемой и начинает

«Спикател» начинает обмен данными об инцидентах с ФинЦЕРТ Банка России Компания «Спикател» присоединилась к системе информационного обмена ФинЦЕРТ Банка России, заключив соответствующее соглашение с регулятором. Об этом CNews сообщили представители «Спикател». ФинЦЕРТ (Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопа

Российским банкам разрешат подписывать договоры с новыми клиентами по видеосвязи Экспериментально-правовой режим Центральный банк (Центробанк) России может позволить банкам обслуживать клиентов по видеосвязи, пишут «Ведомост

Центробанк проговорился о масштабном внедрении нейросетей в работу. Ему понадобился аналог израильского ПО зок на основе Kubernetes, упрощает масштабируемое выполнение задач искусственного интеллекта. Фото: ЦБ Банк России приценивается к российским аналогам израильского ПО Заместитель генерального д

Cloud.ru подтвердила соответствие требованиям Центробанка России СТ Р 57580.1-2017 для усиленного уровня защиты информации. Этот стандарт определяет основные требования по информационной безопасности для организаций, которые оказывают финансовые услуги по лицензии Центрального банка России. Теперь клиенты Cloud.ru могут размещать в облаке системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций. Оценка проводилась лицензированным ауд

ЦБ РФ включил «Яндекс Банк» в список значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг ию платежных и сопутствующих услуг регулируется с учетом особых критериев значимости, установленных Банком России. Сейчас в реестре представлено 22 банка. Помимо АО «Яндекс Банк», в перечень вх

Модуль «Списки» от BSS: готовое решение для соответствия новым требованиям ЦБ В октябре 2025 г. ЦБ выпустил рекомендации: теперь банки должны предупреждать клиентов о рисках при переводах юрлицам с подозрительной финансовой историей и давать возможность отказаться от операции. Для банков

Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поможет ОИС соблюсти требование Банка России №7176-У С 1 января 2026 г. вступило в силу Указание Банка России от 23 сентября 2025 г. №7176-У, согласно которому меняются правила приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА). Использование решения «Цифровые финансовые активы» (Digi

Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина И тебя посчитают Российский Центробанк придумал новую инициативу – единый реестр банковских карт россиян. Как пишет РБК с

«Диасофт» поможет ПУРЦБ сдавать обязательную отчетность в Банк России в новом формате XBRL-CSV 2.0 тить трудозатраты как самого регулятора, так и ПУРЦБ. Инициатива была представлена в рамках проекта Банка России «Повышение эффективности сбора и обработки учетно-операционных данных ПУРЦБ», к

Центробанк начинает подсчет индекса цифровизации национальной платежной системы Новый индекс Центробанка По итогам 2025 г. Центральный Банк России впервые рассчитает индекс цифровизации

«Диасофт» автоматизирует переход на датацентричный подход к сбору данных для отчетности Банка России Компания «Диасофт» поддержала возможность формирования новых разрезов данных в продукте «Отчетность ЦБ РФ» в составе решения Digital Q.Reporting. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Банк России опубликовал стандарты открытых API, разработанные на площадке «Ассоциации ФинТех» ые были разработаны специалистами «Ассоциации ФинТех» (АФТ) совместно с участниками АФТ при участии Банка России. Стандарты согласованы экспертным советом АФТ по развитию открытых API. Об этом

Россиянам разрешат покупать и продавать криптовалюту Концепция Центробанка Банк России (ЦБ) подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил ее на ра

Цифровой рубль: что известно о новой форме национальной валюты. Инфографика рансграничные платежи намечены на следующий год. Что получают бизнес и граждане? Снижение комиссий. Центробанк обещает, что для граждан все базовые платежи в цифровой валюте будут бесплатными.

«Диасофт» выпустил новую версию решения «Цифровой рубль Банка России» с расширенной функциональностью Альбома электронных сообщений 2026.01 контроля ПОД/ФТ. Компания «Диасофт» реализовала все необходимые изменения в решении «Цифровой рубль Банка России», направив его новую версию всем банкам-клиентам 10 ноября 2025 г. Об этом CNews

При отключениях мобильного интернета россияне смогут ходить на сайты Центробанка, «Домклик» и Okko граничений на работу мобильного интернета. Такие ограничения вводятся в целях безопасности и противодействия угрозам от атак БПЛА (беспилотные летательные аппараты). В новую версию списка вошли сайты Центробанка, АНО (автономной некоммерческой организации) «Россия - страна возможностей», ФГАИС (федеральной государственной автоматизированной информационной системы) «Молодежь России» и всерос

На площадке АФТ запущен совместный с Банком России пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ На площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ) запущен совместный с Банком России пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ. Цель пилотного проекта — апробация ИИ-инструмента для автоматического анализа договоров финансовых продук

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе же учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег. Государственная Дума Центробанк России будет считать крупные банковские переводы самому себе признаком мошенничест

Ozon ищет разработчиков, которые подготовят его к цифровому рублю к ним возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки. ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массов

«Диасофт» автоматизирует взаимодействие банков с ФНС через СМЭВ согласно указанию Банка России № 6952-У С 1 января 2026 г. вступает в силу указание Банка России № 6952-У*, оно заменит собой положение 440-П. С указанной даты для обмена докуме

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары результата». Полученные знания они будут использовать при оптимизации решения рабочих задач. Фото: ЦБ Банк России собирается обучить 500 сотрудников навыкам работы с генеративным ИИ В тематиче

ГК «Солар»: мошенники реализуют новую фишинговую схему, нацеленную на россиян ар» обнаружил новый тип фишинговых сайтов, имитирующих страницы с видеоконференцией со специалистом Банка России. После перехода на сайты жертва рискует потерять как деньги, так и доступы к бан

Банк России запускает новый формат онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников отке: мы учли все его пожелания к функциональности, прислушивались к обратной связи, и впоследствии ЦБ стал первым пользователем нового решения. Мы гордимся тем, что наша платформа применяется

Новые модули платформы ДБО от BSS усилили защиту от кибермошенничества С 1 сентября 2025 г. начали действовать новые требования Банка России, направленные на противодействие мошенничеству. В целях реализации этих требован

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах ловек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него. Представители Центробанка России выделили следующие признаки мошенничества. Ведь отличительной особенностью