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ЦБ РФ Центробанк Центральный банк РФ Банк России

ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России


27.03.2023 Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему
24.03.2023 «Дочку» сбежавшей из России IBM наказали рублем за отказ обслуживать Linux в Центробанке
09.03.2023 Банк России включил «Мастерчейн» в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА
09.01.2023 Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль
28.12.2022 УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ
07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях
24.11.2022 Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды
23.11.2022 Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи
15.11.2022 Инвесторы попросили ЦБ спасти их от краха из-за новых правил формирования критической информинфраструктуры
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли
09.11.2022 Волго-Вятское Главное Управление Банка России применяет решение Smart Engines для распознавания паспорта
13.10.2022 «Инфосистемы джет» поможет банкам выдержать требования ЦБ по операционной надежности
11.10.2022 «Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России
04.10.2022 Экс-директор ИТ-департамента Банка России Максим Тищенко присоединился к команде «Мастерчейн»
03.10.2022 В России появится Центр биометрических технологий
25.08.2022 «Диасофт» поможет банкам роботизировать бизнес-процессы по подготовке отчетности для Банка России
12.08.2022 Начиная с 2024 г., банки будут подключать к цифровому рублю
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT
20.07.2022 «Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab
12.07.2022 «Диасофт» разработала решение для автоматизации работы с цифровым рублем Банка России
05.07.2022 «ББР банк» подключился к «светофору» Банка России
15.06.2022 ВТБ протестирует цифровые рубли для покупки ЦФА
01.06.2022 Силовики и коллекторы получат доступ к персональным данным россиян по номерам их мобильников
20.05.2022 В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией
19.04.2022 Мошенникам полюбилась Система быстрых платежей. Число обманов граждан за месяц выросло в разы
12.04.2022 Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента»
17.03.2022 Программа «Индикатор 710-П» поможет страховщикам сдать отчетность с учетом всех принятых Банком России нововведений
09.03.2022 Властям России предложили, как спасти сотрудников ИТ-компаний от невыплат зарплат
15.02.2022 В России стартовало тестирование цифрового рубля
11.02.2022 Власти разгромили Webmoney. Кошельки недоступны. Лишен лицензии расчетный банк системы
01.02.2022 Accenture разработала программу по повышению операционной надежности российских банков
27.01.2022 Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами
26.01.2022 Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России
25.01.2022 Дмитрий Бабков, банк «Санкт-Петербург»: Сценарии реагирования на инциденты в IRP-платформе минимизируют человеческие ошибки
21.01.2022 Россия обрушила биткоин
18.01.2022 Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах
13.01.2022 Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки
30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли
17.12.2021 Центробанк готовит тотальный запрет на криптовалюты в России

Публикаций - 3745, упоминаний - 5501

ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23589 273
Apple Inc 11260 270
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10143 241
Samsung Electronics 9772 206
Xiaomi 1324 205
Oracle Corporation 6335 190
Google LLC 10997 181
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9595 170
Intel Corporation 11698 147
IBM - International Business Machines Corp 9216 143
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8098 139
Yandex - Яндекс 5766 138
Huawei 3534 126
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7024 112
7065 100
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6308 99
1С-ИжТиСи 6380 97
SAP SE 4909 93
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 591 90
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 89
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4201 88
Diasoft - Диасофт 610 87
4A Games 746 84
AMD - Advanced Micro Devices 3882 80
Twitter 2716 79
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1820 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1359 73
VK - Mail.ru Group 3214 73
Информзащита 683 72
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 961 71
Cisco Systems 4893 68
R-Style - Эр-Стайл ГК 683 68
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 66
Meta Platforms - Facebook 4346 66
Крок - Croc 1715 64
Qualcomm Technologies 1712 58
Group-IB - Группа информационной безопасности 475 56
InfoWatch - Инфовотч 928 55
Amazon Inc - Amazon.com 2813 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5895 566
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 317
Альфа-Банк 1607 185
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1205 144
ГПБ - Газпромбанк 947 140
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 131
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 129
Visa International 1877 127
НСПК - Национальная система платежных карт 619 124
ПСБ - Промсвязьбанк 740 123
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 899 116
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1774 111
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 108
Qiwi 931 91
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 83
Газпром ПАО 1164 74
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6657 67
ВТБ - ВТБ24 660 65
Почта России ПАО 2009 61
Россети Ленэнерго 2360 60
РЖД - Российские железные дороги 1638 58
Почта Банк 367 56
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 54
Ак Барс Банк 249 54
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 51
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 51
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 47
МКБ - Московский кредитный банк 429 46
Совкомбанк ПАО 206 46
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 44
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 43
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 203 42
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 41
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 39
X5 Group 829 39
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 37
Русский стандарт Банк 384 37
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 36
Синара Банк - СКБ-банк 131 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18211 659
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9248 364
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10465 292
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3011 262
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 214
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2729 213
Президент Российской Федерации 3745 205
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 198
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2437 167
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3076 152
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 144
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4609 125
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2367 124
Федеральное казначейство России 1559 121
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 121
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 83
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2424 81
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 72
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2034 68
Правительство Москвы 2008 68
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 65
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 158 63
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1414 63
Судебная власть - Judicial power 2111 62
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1880 62
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2522 61
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 865 61
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1049 59
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 55
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 54
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 45
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 691 43
Администрация Президента РФ 984 43
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 42
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 41
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 85 40
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 40
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 39
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 39
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 36
4CIO 713 84
АРБ - Ассоциация российских банков 207 78
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 41
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 39
АФТ - Ассоциация Финтех 60 32
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1366 31
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 24
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 24
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 18
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 17
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 12
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 12
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 10
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 10
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 9
Единая Россия - Политическая партия 267 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 8
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 8
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 8
Гильдия Управляющих Документацией 72 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 7
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 6
OWASP - Open Web Application Security Project 72 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 5
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 79 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 4
Bitcoin Foundation 8 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 4
ЛДПР 100 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53918 1274
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79635 912
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39553 797
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20193 670
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26192 654
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21545 537
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12224 439
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19323 414
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3231 408
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26075 388
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22132 371
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4486 370
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11471 352
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5607 348
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9267 336
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8494 336
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17452 330
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17423 320
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13224 320
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25330 313
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10939 277
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17699 273
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11563 265
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3634 263
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11887 259
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10292 252
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2628 251
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8321 250
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9203 238
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11025 235
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6758 235
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8204 235
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8294 235
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4045 229
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22422 221
USB Type-C - USB-C - USB 3 1440 221
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2190 214
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8714 212
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11714 211
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13299 211
Google Android 12658 221
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4163 195
Apple iPhone 6 6205 174
Apple iPhone - серия смартфонов 6657 158
Microsoft Windows 2000 12715 142
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 417 134
Microsoft Windows 14521 130
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 382 113
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3315 110
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 500 104
Apple iOS 6869 102
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 280 102
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6593 100
Linux OS 8336 100
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4368 90
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 87
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 216 85
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 84
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 561 79
Intel Core - Семейство процессоров 1754 75
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 75
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 314 74
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2930 73
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 402 70
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 67
Microsoft Windows 10 1527 67
Apple iPad 3749 65
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 65
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 202 64
Age of Kings 3450 64
Microsoft Office 3461 58
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 232 57
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 57
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 220 56
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 180 55
Google Play - Google Store - Android Market 2964 53
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 280 52
Google YouTube - Видеохостинг 2446 52
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 50
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1285 49
Путин Владимир 2752 131
Сычев Артем 58 49
Аксаков Анатолий 123 45
Сенаторов Михаил 42 42
Шадаев Максут 651 40
Греф Герман 368 37
Скоробогатова Ольга 40 36
Курило Андрей 38 34
Медведев Дмитрий 1632 34
Набиуллина Эльвира 79 32
Шевченко Владимир 143 32
Демидов Сергей 82 30
Палей Лев 47 29
Контемиров Юрий 32 29
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 7
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Infosecurity - выставка 63 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 7
ЭОС Осенний документооборот 22 6
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 5
CNews Женщины года в отрасли ИТ 15 5
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 5
itSMF - IT Service Management Forum 29 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 4
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Samsung Unpacked 26 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 3
Positive Hack Days - PHDays 20 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
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Электрические сети - международный форум 95 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 2
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Чемпионат Италии по футболу 12 2
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CNews Большие данные 4 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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