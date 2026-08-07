Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Android 10 Android Q Android Quince Tart
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 226, упоминаний - 241
Google Android 10 и организации, системы, технологии, персоны:
|GSM Arena 78 9
|CNews - ZOOM.CNews 1866 8
|9to5Google 60 6
|GizChina - Издание 84 5
|Android Authority 62 5
|DxOMark - Издание 36 4
|GizmoChina 171 4
|The Verge - Издание 619 3
|Engadget - Блог о технологиях 429 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
|PhoneArena 75 2
|Liliputing 76 2
|SamMobile 57 2
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 2
|9to5Mac 70 2
|Reddit 398 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 450 1
|TENAA 19 1
|Xiaomishka 4 1
|LetsGoDigital 10 1
|MySmartPrice 4 1
|Fenix Nightly Google 1 1
|AndroidEngTeam 1 1
|Neowin 217 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
|WinFuture 15 1
|Jiemian 4 1
|OnLeaks 20 1
|Mashable 372 1
|NokiaPowerUser 13 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|ITHome 46 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|Counterpoint Research 110 1
|Google Threat Analysis Group 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.