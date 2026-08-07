Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Google Android 10 Android Q Android Quince Tart

Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.08.2026 Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона 1
11.06.2026 Производители переходят на выпуск устаревших смартфонов по моде 10-летней давности 1
08.06.2026 Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж 1
18.04.2025 Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android 1
27.02.2025 ТМ Gronet выпустила новые модели компактных защищенных терминалов 1
24.01.2025 МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN» 1
13.11.2024 «Т-Мобайл» запускает умную блокировку звонков «Защита от спама» 1
09.10.2024 На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям 1
02.10.2024 Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж 1
11.07.2024 UCS запустила сервис оплаты для бизнеса на основе технологии SoftPOS 1
11.07.2024 Эквайринг в смартфоне. UCS запустил сервис оплаты для бизнеса на основе технологии SoftPOS 1
04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций 1
08.05.2024 Хозяева смартфонов Xiaomi в большой опасности. В приложениях, которые нельзя удалить, масса «дыр», под угрозой деньги и персональные данные 1
26.03.2024 Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы 2
10.01.2024 2ГИС – шпион? Android считает популярное российское приложение вредоносным ПО и требует его самостоятельно удалить. Опрос 1
13.09.2023 «Яндекс» выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS 1
13.09.2023 «Яндекс Карты» выпустили инструкцию по улучшению расчета геолокации 1
16.08.2023 МТС запустила умный определитель номера с защитой от спама 1
03.08.2023 Google кардинально переделала свою фирменную ОС и вырезала из нее главный компонент 1
17.04.2023 В России готовятся к выпуску планшет и смартфон на ОС «Аврора» специально для чиновников 1
24.01.2023 Google росчерком пера сломает сотни тысяч Android-приложений. Они перестанут запускаться на новых смартфонах 1
03.01.2023 9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи 1
29.12.2022 Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S 1
09.09.2022 Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений 1
01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей 1
22.08.2022 «Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств 1
31.03.2022 «Сбер» представил Power — инновационное кассовое устройство 1
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы 1
09.01.2022 Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов 1
23.12.2021 Samsung распрощается с Android и перейдет на никому не известную ОС 1
08.12.2021 Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM 2
02.12.2021 Четыре новых электронных книги Onyx Boox 1
17.11.2021 Prestigio SmartKids с героями мультфильма «Три кота»: детские планшеты для развития и развлечений 1
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 2
10.09.2021 Можно ли перенести все чаты WhatsApp с iPhone на Android без потерь 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
20.08.2021 Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
12.08.2021 В WhatsApp появилась долгожданная сверхполезная функция. Ее реализация ужасна 1

Публикаций - 226, упоминаний - 241

Google Android 10 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 97
Xiaomi - Сяоми 2232 74
Samsung Electronics 11065 72
Huawei 4677 51
Apple Inc 13156 42
Qualcomm Technologies 1974 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
BBK OPPO Electronics 484 23
MediaTek - Ralink 595 23
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 19
HMD Global - Nokia 144 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 15
BBK OnePlus 298 14
Sony 6739 12
Microsoft Corporation 25775 11
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 11
Lenovo Motorola 3566 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
ONYX International 158 7
Huawei Mobile Services 75 7
Nokia MobileShop 21 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
LG Electronics 3735 7
МакЦентр - MacCentre 171 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Lenovo Group 2447 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ZTE Corporation 800 5
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 5
HTC Corporation 1512 5
PUBG Corporation 55 4
AKG 66 4
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 4
PalmStore 16 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
X Corp - Twitter 2938 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 7
Carl Zeiss AG 307 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
TÜV Rheinland Group 181 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Porsche Design GmbH 23 2
Связной ГК 1401 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Ford 435 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Ferrari NV 159 1
Diesel 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Chevrolet 42 1
Harley-Davidson 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 64
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
CIS - Center for Internet Security 10 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 200
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 138
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 129
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 124
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 123
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 117
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 107
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 103
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 101
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 97
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 95
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 89
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 89
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 86
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 82
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 76
Наушники - Headphones 4479 71
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 68
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 67
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 66
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 58
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 55
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 54
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 52
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 52
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 51
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 47
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 47
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 45
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 45
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 43
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 38
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 37
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 37
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 36
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 36
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 35
Google Android 15244 131
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 84
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 67
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 47
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 45
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 45
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 40
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 40
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 38
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 36
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 35
Google Android 9 - Android Pie 217 35
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 34
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 34
Apple iOS 8583 33
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 32
Samsung Galaxy Note 702 32
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 32
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 30
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 28
Google YouTube - Видеохостинг 3002 24
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 24
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 24
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 23
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 23
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 22
Samsung One UI 90 22
Huawei Mate - серия смартфонов 453 22
Samsung Galaxy 1035 22
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 20
Apple iPhone 11 290 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 18
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 16
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 16
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 15
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 15
Google Android 12 - Android Snow Cone 122 14
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 13
Huawei AppGallery 353 13
Google Cloud Services 244 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Мельникова Анастасия 440 3
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 2
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 2
Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Ивлева Юлия 2 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Малых Дмитрий 67 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Романенко Андрей 94 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Павлов Владимир 21 1
Романюк Александр 5 1
Волков Михаил 70 1
Комлев Николай 113 1
Табуров Дмитрий 2 1
Щеглов Петр 85 1
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 4 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 1
Browne Thom - Браун Том 6 1
Barr William - Барр Уильям 2 1
Paak Steve - Паак Стив 2 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 2 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 1
Кантор Виктор 22 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 145
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
Индия - Bharat 5870 31
Европа 24964 24
Китай - Тайвань 4245 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Япония 13807 10
Южная Корея - Республика 7052 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Королевство 3840 4
Германия - Берлин 732 3
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Германия - Бавария - Мюнхен 485 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Нидерланды 3746 2
Таиланд - Королевство 926 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 135 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Индонезия - Республика 1058 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Малайзия 922 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
Филиппины - Республика 599 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 58
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 23
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Видеокамера - Видеосъёмка 720 7
Английский язык 7030 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Металлы - Серебро - Silver 827 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 3
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
GSM Arena 78 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
9to5Google 60 6
GizChina - Издание 84 5
Android Authority 62 5
DxOMark - Издание 36 4
GizmoChina 171 4
The Verge - Издание 619 3
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
PhoneArena 75 2
Liliputing 76 2
SamMobile 57 2
Ice Universe - микроблог инсайдера 16 2
9to5Mac 70 2
Reddit 398 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
SlashGear 134 1
Ars Technica 450 1
TENAA 19 1
Xiaomishka 4 1
LetsGoDigital 10 1
MySmartPrice 4 1
Fenix Nightly Google 1 1
AndroidEngTeam 1 1
Neowin 217 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
WinFuture 15 1
Jiemian 4 1
OnLeaks 20 1
Mashable 372 1
NokiaPowerUser 13 1
Forbes - Форбс 1002 1
ITHome 46 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 3
Counterpoint Research 110 1
Google Threat Analysis Group 18 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
День молодёжи - 27 июня 1087 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Samsung Unpacked 41 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще