Samsung распрощается с Android и перейдет на никому не известную ОС

В обозримом будущем Samsung может прекратить выпуск устройств на платформе Android и отдать предпочтение Fuchsia OS. Это еще одно творение Google, которое за более чем пять лет разработки доросло лишь до бета-версии. Тем не менее, Fuchsia OS умеет запускать Android-приложения, так что переход на нее может оказаться более-менее безболезненным для пользователей.

Пути с Android расходятся

Компания Samsung может отказаться от использования ОС Google Android во всех своих умных устройствах, пишет портал Phone Arena. В настоящее время на этой ОС работает абсолютное большинство смартфонов и планшетов корейского вендора.

Альтернативой популярнейшей в мире мобильной платформы может стать еще одно детище Google, известное под названием Fuchsia OS. Это новая мобильная операционка, которую Google создает, по меньшей мере, с августа 2016 г., и которая ныне почти нигде не применяется, так как существует лишь в бета-версии.

Другими словами, Fuchsia OS пока что попросту не готова к тому, чтобы стать полноценной ОС Android. О том, что в ее сторону смотрит техногигант Samsung, сообщили сразу два источника – известный информатор Ice Universe и аналитик Дохюн Ким (Dohyun Kim). Об этом они написали в своих Twitter-блогах.

Fuchsia OS пока рано считать полноценной заменой Android

Чем именно Fuchsia OS заинтересовала Samsung, пока неясно. Компания лидирует на рынке Android-смартфонов, притом как в мире, так и в России, а также занимает немалую долю в сегменте планшетных компьютеров, уступая лишь Apple. Как скажется отказ от привычной миллиардам людей платформы на ее продажах, покажет лишь время.

Постепенный переход

Дохюн Ким полагает, что переход с Android на Fuchsia OS займет у Samsung несколько лет, но не уточняет, как надолго он может растянуться. Как и Android, новое творение Google предназначено для работы на широком спектре устройств, включая мобильную электронику, автомобили и домашнюю технику.

В аналогичном направлении развивает свою собственную операционку Harmony OS и компания Huawei. Как сообщал CNews, в 2022 г. эта универсальная ОС выйдет за пределы Китая, появится в России и обновится до версии 3.0. Почему Samsung выбрала Fuchsia OS вместо нее, с учетом возможных санкций со стороны властей США за поставки ее мобильников в Россию, остается загадкой.

Добавим, что у Samsung есть собственная платформа Tizen OS. Компания пыталась выпускать смартфоны на ее основе, но спрос на них оказался околонулевым.

Таинственная операционка Google

Несмотря на то, что работа над Fuchsia OS продолжается более пяти лет, информации о ней по-прежнему немного. Лишь в марте 2021 г. Google заявила о готовности к ее открытому тестированию и выпуску ее бета-версии. В конце мая 2021 г. владельцы умных дисплеев Nest Hub первого поколения получили возможность установить ее на данный гаджет.

По прошествии полугода список поддерживаемых Fuchsia OS устройств изменений не претерпел. Сами Next Hub продаются лишь в очень ограниченном количестве стран, и Россия в их число не входит.

Тестирование ранней версии Fuchsia OS

Среди главных преимуществ Fuchsia OS перед Android разработчики называют гораздо более упрощенный процесс ее обновления. Это, к слову, очень важный момент, поскольку экосистема Android очень фрагментирована.

Как начать работать с большими данными без капитальных затрат Облака

За выход прошивки на свежей версии Android отвечают непосредственно производители устройств, так как систему нужно адаптировать под буквально каждый гаджет отдельно. В итоге многие вендоры словно забывают о необходимости обновления гаджетов. По данным StatCounter, на ноябрь 2021 г. почти 14% всех Android-устройств в мире работали на устаревшей Android 9, а Android 10 работала на 28,29% устройств. Число устройств на базе новейшей Android 12, вышедшей еще в начале осени 2021 г., пока настолько мало, что даже не входит в статистику.

Главный вопрос заранее закрыт

Основная сложность при переходе на новую программную платформу всегда заключается даже не в необходимости ее освоения, а в наличии программ под нее. К примеру, это может охладить желание Windows-пользователя опробовать Linux.

То же касается и производителей устройств. Так, Huawei, переводя свои смартфоны на Harmony OS, предварительно запустила магазин приложений AppGallery и постепенно заманивала в него разработчиков, чтобы к моменту международного релиза у нее было достаточное количество нужных пользователям программ.

Чтобы оценить возможности бета-версии Fuchsia, нужно сперва потратиться на Next Hub первого поколения

С Fuchsia OS, по всей видимости, эта проблема решена заранее. Как сообщал CNews, еще в самом начале 2019 г. разработчики научили ее запускать Android-приложения. Это означает, что, в теории, под новой операционкой заработают все утилиты из каталога Google Play. Как сильно разработчики продвинулись в данном направлении за три года, остается неизвестным.

Однако поддержку Android-приложений нельзя считать панацеей. Как показала практика, она совершенно не гарантирует, что пользователи оценят новую ОС по достоинству и не предпочтут ей какую-нибудь другую платформу, которая уже давно на рынке. Так случилось еще одной системой Google – Chrome OS. CNews писал, что Android-приложения в ней работают с июня 2016 г., но на декабрь 2021 г. ее доля мировом рынке всех существующих операционных систем стремится к нулю и составляет 1,13% (статистика StatCounter на ноябрь 2021 г.). У Android этот показатель равен 39,32%, у Windows – 32,29%, а третье место занимает iOS с 16,8%.