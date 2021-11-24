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Продажи смартфонов в России обвалились: страна приняла на себя основной удар от нехватки чипов. В топе лидеров перестановки

Xiaomi по итогам III квартала 2021 г. уступила первое место на российском рынке смартфонов компании Samsung. Она была лидером на протяжении всего лишь одного II квартала. В штучном выражении смартфоны в России продавались хуже, чем год назад, тогда как продажи обычных сотовых телефонов подскочили вдвое всего лишь за три месяца.

Новый-старый лидер

Компания Xiaomi лишилась звания лидера российского рынка смартфонов, которое она получила по итогам II квартала 2021 г. Как сообщили CNews аналитики исследовательской компании IDC, в третьей четверти первое место по числу реализованных смартфонов, как и в I квартале 2021 г., заняла южнокорейская Samsung.

В целом бренды, представляющие первую тройку, не изменились. Это по-прежнему Xiaomi, Samsung и Apple, на троих и с учетом дочерних брендов занимающие 78% всего российского рынка умных мобильников.

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Суммарные продажи смартфонов в России заметно просели

Сам рынок, со слов аналитиков IDC, показал отрицательную динамику – в III квартале 2021 г. в поставки смартфонов Россию составили 8,1 млн устройств по сравнению с 9,4 млн годом ранее. В денежном выражении суммарный объем отгрузок достиг $2,3 млрд. Здесь в отличие от натурального выражения, эксперты IDC зафиксировали положительную динамику, вызванную, в числе прочего, ростом средней цены смартфона. На вопрос CNews, как сильно она выросла год к году или в сравнении с II кварталом 2021 г., представители IDC на момент публикации материала ответить не смогли.

Распределение долей

Из 100% проданных в Россию смартфонов на 34% присутствует логотип компании Samsung. Кварталом ранее ее доля составляла 28,3%. Компания сместила Xiaomi на второе место, а доля китайского вендора за три месяца снизилась с 32,8% до 26%.

Apple замыкает тройку лидеров. Во II квартале 2021 г. на ее смартфоны пришлось 13% российских продаж, а в III квартале доля увеличилась до 15%.

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В рейтинге также присутствует компания Poco. Это одна из многочисленных «дочек» Xiaomi, находящаяся на пятой строчке с долей 3%. Примечательно, что топ-5 не нашлось места Redmi – популярному в России дочернему бренду Xiaomi.

На четвертом месте в новом рейтинге IDC находится компания Realme, кварталом ранее она удерживала 4,8% рынка против 4,9% у Poco, а в III квартале ее доля выросла до 8%.

Все остальные производители, включая Redmi, Oppo, Lenovo, а также российскую BQ, которая еще в I квартале 2021 г. входила в топ-5 брендов по версии IDC, разделили между собой 14% рынка.

Россияне страдают от нехватки смартфонов и переходят на «звонилки»

Эксперты IDC отметили, что Россия и россияне приняли на себя основной удар от нехватки микросхем, затронувшей многочисленные сферы. «Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Для ряда вендоров это менее значимый рынок с точки зрения поставок флагманских смартфонов, а также моделей 5G, поставки которых в последнее время, как правило, являются более приоритетными для производителей», − сообщили CNews представители IDC.

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Результаты российского рынка смартфонов за второй квартал 2021 года

«Глобальный дефицит компонентов существенно повлиял на поставки смартфонов в третьем квартале. В первом полугодии дефицит затронул не все бренды, и в целом поставки были устойчивыми, но в III квартале 2021 г. проблемы с поставками стали серьезными у большинства поставщиков, включая компанию Xiaomi, которая не испытывала проблем с поставками с начала 2021 г.», − отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия.

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На российском рынке зафиксирован взрывной рост популярности обычных мобильных телефонов – «звонилок». В I квартале 2021 г. их продажи составили 2 млн шт., во II квартале – 1,6 млн шт., а в третьей четверти 2021 г. россияне скупили 3,3 млн классических сотовых телефонов.

Прогнозы неутешительные

Эксперты IDC не спешат озвучивать положительные прогнозы на IV квартал 2021 г., начавшийся 1 октября. Напротив, они считают, что ситуация с поставками смартфонов как минимум не изменится. «Поставки в IV квартале, как правило, являются самыми значительными по итогам года. Однако ситуация с нехваткой компонентов скорее всего сохранится», – отметили они.

В качестве примера негативных факторов, способных повлиять на продажи смартфонов в России, специалисты IDC ситуацию, в которой оказалась Samsung. В конце октября 2021 г. CNews писал, что столичный арбитраж запретил Samsung продавать в России более 60 моделей смартфонов из-за патентного спора компанией Sqwin SA. Она считает, что ее технология незаконно используется в платежной системе Samsung Pay, которая работает в России с сентября 2016 г. Под запрет попали даже флагманские устройства, в том числе Galaxy Fold и Galaxy Z Flip с гибкими дисплеями.

«Таким образом, по предварительному прогнозу, рынок на конец 2021 г. может сократиться по отношению к IV кварталу 2021 г.», − подытожила менеджер программ исследований IDC Россия Наталья Виноградова.

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