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5G пятое поколение мобильной связи

5G - пятое поколение мобильной связи

Сети мобильной связи пятого поколения 5G способны обеспечить расширенную широкополосную мобильную связь (eMBB), сверхнадежную связь с низкими задержками (URLLC) и массовую межмашинную связь (mMTC). Основной потенциал этой технологии сосредоточен в сегменте B2B. Технология динамического разделения спектра (DSS, Dynamic Spectrum Sharing) позволяет развернуть сети 5G на имеющихся частотах 4G/LTE. Ее внедрение существенно упростит использование имеющегося частотного спектра в сетях пятого поколения и ускорит расширение их покрытия. Концепция открытых сетей радиодоступа (Open RAN), которая позволит операторам связи использовать оборудование разных производителей, может существенно ускорить и удешевить развертывание сетей 5G. Инфраструктура мобильной связи нового поколения станет основой для развития таких технологических направлений, как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей в промышленности и медицине, виртуальная и дополненная реальность, беспилотный транспорт, Интернет энергии и др.

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03.08.2026 Только 25% мобильных телефонов в России подходят для 5G

. По итогам анализа данных за 2026 г. доля уникальных моделей Android-смартфонов, имеющих поддержку 5G для российских операторов, составляет 25% по России и 29% в Москве (без учета Google Pixel
03.08.2026 Россияне не готовы к 5G. Десяткам миллионов абонентов понадобится купить новые смартфоны

его не готово Россияне в большинстве своем не смогут пользоваться сотовыми сетями пятого поколения (5G), если операторы запустят их в ближайшее время. Как пишет ТАСС со ссылкой на статистику ко
27.07.2026 «МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны

ных в сети девайсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская обл
22.07.2026 Исследование TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G

ственным оператором среди «большой четверки», чья сеть подтвердила техническую готовность к запуску 5G* сразу в пяти регионах России — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининград
20.07.2026 «МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для российских сетей

Россияне все чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G: по данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, за первое полугодие 2026 г. их продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В лаборатории тестирования або
13.07.2026 «МегаФон» расширил географию 5G-роуминга

вых курортах мира. «МегаФон» последовательно наращивает свое присутствие за рубежом: новые страны с 5G-роумингом стали органичным продолжением глобальной зоны покрытия оператора. Путешественник
26.06.2026 Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G

рам сотовой связи пересмотреть то, как они рекламируют услуги, связанные с сетями пятого поколения (5G). Как пишет «Коммерсант», упоминание этих сетей в маркетинговых акциях и рекламе может выз
18.06.2026 Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания

Выделение частот для 5G Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена на своем ближайшем заседании рас
18.06.2026 Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России

iQOO, бренд смартфонов, объявляет о старте продаж в России совершенно нового iQOO Z11 5G. Об этом CNews сообщили представители iQOO. iQOO Z11 5G оснащен аккумулятором на основе кремниевого анода четвертого поколения с 16% содержанием кремния в аноде и плотностью энергии 8
15.06.2026 «Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G для предпринимателей

«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G/5G-ready решений для корпоративного сегмента по итогам исследования J’son & Partners Consu
11.06.2026 Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI

Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno официально представил новую модель смартфона POVA 8 5G. Модель получила аккумулятор емкостью 8000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы без подзарядки, улучшенную производительность, оптимизированную стабильность сигнала и набор ИИ-функций. См
11.06.2026 МТС подготовила мобильную сеть Сочи к запуску 5G

МТС завершила проект по модернизации собственной сети мобильной связи на территории Большого Сочи. В рамках проекта компания полностью заместила оборудование 2G/4G на более технологичное с поддержкой 5G. Модернизация охватила более 2000 базовых станций Большого Сочи. В ближайшие месяцы МТС приступит к подготовке мобильной сети до уровня готовности 5G в Краснодаре. Об этом CNews сообщ
10.06.2026 В России появились несуществующие сети 5G. Операторы вовсю их рекламируют, хотя еще ничего не построили. Грядет отмщение

Видишь рекламу сетей 5G? А их нет Российские операторы связи нарвались на проверку Федеральной антимонопольной слу
08.06.2026 Аналитика: как астрология влияет на выбор 5G-скоростей в Югре

ов «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми «нетерпеливыми» пользователями в округе оказались Близнецы и Стрельцы. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,
04.06.2026 Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы

Ошибки при внедрении 5G Глобальная организация Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN), объединяющая ведущих мировых операторов сотовой связи, производителей оборудования и научно-исследовательские институт
04.06.2026 Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников

Частоты 5G для Баимского ГОК Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании

04.06.2026 «МегаФон» запустит первую private 5G в промышленности

«МегаФон» и АО «Апатит» объявили о запуске проекта по созданию первой в стране Private 5G для обеспечения работы беспилотной карьерной техники в Заполярье. Соглашение о реализации подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «Апатит» Денис
03.06.2026 В МТС рассчитали сценарии запуска 5G в России

МТС сообщает, что центр Research & Insights МТС подготовил исследование «Технология 5G». Аналитики МТС изучили мировой опыт запуска пятого поколения связи и рассмотрели возможные сценарии его внедрения в России. Об этом CNews сообщили представители МТС. Широкий запуск 5G

29.05.2026 В России готовят к запуску первые сети 5G. Но они будут неправильными

Обещанного семь лет ждут До запуска коммерческих (общедоступных) сотовых сетей пятого поколения (5G) в России потенциально осталось всего несколько недель). Они могут появиться до конца авгу
28.05.2026 «Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте

развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тестирования сценариев использования 5G* в корпоративном сегменте. Компания расширяет географию подготовки сети нового поколения и
21.05.2026 «МегаФон» и «Искра Технологии» расширяют выбор решений для частных LTE/5G сетей

«МегаФон» и российский разработчик телеком-решений «Искра Технологии» договорились о сотрудничестве в области развития частных сетей стандартов LTE и 5G. Партнерство позволит оператору увеличить выбор технологических решений для корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». «Искра Технологии» станет поставщиком я
19.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G

«М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G. Смартфон объединил в себе систему из двух ИИ-камер по 50 МП, селфи-зеркало и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Основная камера – на базе сенсора
19.05.2026 МТС поставит в регионы России аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G

ию мобильной связи ­­­- аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с телеком-оборудованием LTE/5G российского производства «Иртея», которое установлено на беспилотном летательном аппарате.
18.05.2026 «Билайн бизнес» начинает тестирование 5G и расширяет готовность корпоративной сети к технологиям нового поколения

Билайн объявляет о проведенной технической модернизации сети и запуске тестирования связи пятого поколения. С 18 мая на смартфонах клиентов в 11 городах России появится индикация 5G, а название сети изменится на «bee.test.5G». Для корпоративных клиентов это станет важным этапом подготовки инфраструктуры к внедрению сервисов нового поколения и цифровизации бизнес-
18.05.2026 МТС поставит в регионы России аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G

ванию мобильной связи – аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с телеком-оборудованием LTE/5G российского производства «Иртея», которое установлено на беспилотном летательном аппарате.
14.05.2026 Криптографический алгоритм «Криптонита» S3G-5G для безопасности сетей 5G прошел этап согласования в ТК 26

Разработанный в компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») алгоритм S3G-5G прошел новый этап согласования: Технический комитет 26 (ТК 26) по стандартизации «Криптографическая защита информации» утвердил методические рекомендации по его применению. Алгоритм представ
29.04.2026 На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

у за веру Двум мужчинам, проживающим в Ирландии, предъявлены обвинения в серии поджогов вышек связи 5G. Как пишет издание The Register, пойти на преступления их вынудила вера в опасность таких

29.04.2026 «Билайн бизнес» представил pLTE 5G проект на выставке Mining World Russia

страции комплексного и высокотехнологичного решения для управления горными работами на сети Private 5G*. Проект был представлен на выставке Mining World Russia в павильоне консорциума для горно
28.04.2026 60% телеком-операторов России и СНГ рассчитывают окупить инвестиции в 5G за пять-семь лет

х по развитию пятого поколения мобильной связи. 58% из них собираются инвестировать в развертывание 5G в ближайшие два-три года и окупить вложения за пять-семь лет. Об этом CNews сообщили предс
24.04.2026 Пример подан. Популярный в России бренд смартфонов отказывается от выпуска 4G-мобильников

ая компания Huawei в обозримом будущем отказаться от выпуска смартфонов без поддержки сотовых сетей 5G, пишет профильный портал Huawei Central. Произойти это может до конца 2026 г. Смартфоны бе
24.04.2026 «Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К тако
30.03.2026 Абонентам «МегаФона» стал доступен интернет на скорости 5G

«МегаФон» открывает доступ к сети 5G для своих клиентов: уже сейчас абоненты оператора могут подключить «5G режим» и оце
27.03.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями

«М.Видео» объявляет о запуске продаж новых смартфонов серии Samsung Galaxy A57 5G. Новинка дополняет линейку устройств среднего сегмента. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Samsung Galaxy A57 5G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дисплей с частотой обн
27.03.2026 Камчатка переходит на смартфоны с поддержкой 5G быстрее других регионов

к сетям следующего поколения. По данным МТС, доля устройств с поддержкой частот, перспективных для 5G* в России, в сети компании на полуострове достигла 42%, что почти в 1.5 раза выше среднеро
26.03.2026 В Коми на 40% выросло количество смартфонов, поддерживающих 5G

ПАО «МТС» проанализировала востребованность 5G смартфонов в России. Как отмечают аналитики, спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколени
26.03.2026 МТС: каждый третий смартфон в Калининградской области поддерживает 5G

МТС проанализировала востребованность 5G-смартфонов в России. По данным аналитиков, сегодня 38% от всех смартфонов в сети МТС в Кал
26.03.2026 Татарстан стал лидером по доле 5G смартфонов среди региональных «миллионников»

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети и оценила технологическую готовность регио
26.03.2026 30% смартфонов Кировской области поддерживают 5G

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Кировской области, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков

26.03.2026 Каждый третий смартфон в Прикамье поддерживает 5G

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Пермском крае, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС,
26.03.2026 Больше трети смартфонов в Новосибирске поддерживают 5G

Компания МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 37% от


Публикаций - 2566, упоминаний - 3822

5G и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 457
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 444
МегаФон 10742 338
Samsung Electronics 11064 323
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 301
Ростелеком 10948 289
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 273
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 263
Apple Inc 13154 242
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 205
Qualcomm Technologies 1974 166
Google LLC 12688 160
Xiaomi - Сяоми 2231 159
Intel Corporation 12811 147
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 135
ZTE Corporation 800 114
Microsoft Corporation 25775 108
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 80
ИКС 538 69
BBK OPPO Electronics 484 69
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 67
MediaTek - Ralink 595 65
Cisco Systems 5372 65
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 61
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 61
China Mobile 436 57
Yandex - Яндекс 9216 53
Lenovo Group 2446 52
МТС - Иртея 146 52
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 49
Vodafone Group 1412 46
Sony 6739 45
Lenovo Motorola 3566 45
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 44
Nvidia Corp 4002 44
Deutsche Telekom 954 42
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 42
BBK OnePlus 298 42
AMD - Advanced Micro Devices 4641 41
LG Electronics 3735 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 59
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 47
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 28
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 27
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 19
Почта России ПАО 2370 16
Газпром ПАО 1493 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 14
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 14
SoftBank Group 284 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 13
Связной ГК 1401 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
Carl Zeiss AG 307 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
TÜV Rheinland Group 181 10
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 10
Альфа-Банк 1979 9
Tesla Motors 461 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Boeing 1031 9
Газпром нефть 725 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 293
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 128
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 121
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 95
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 93
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 90
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 90
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 79
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 73
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 68
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 60
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 49
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 44
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 41
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 33
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 33
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 31
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 21
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 14
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 12
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 181
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 115
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 35
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 8
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 8
Международная академия связи - МАС 46 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 5
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 5
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 5
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 5
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 933
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 843
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 823
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 743
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 734
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 661
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 599
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 585
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 545
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 480
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 476
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 472
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 421
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 418
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 394
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 374
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 359
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 311
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 299
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 295
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 280
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 279
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 277
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 268
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 267
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 263
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 263
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 255
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 250
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 247
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 243
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 236
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 232
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 230
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 228
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 222
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 221
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 220
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 211
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 193
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 236
Google Android 15243 201
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 133
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 111
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 97
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 94
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 89
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 87
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 75
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 65
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 63
Huawei Mate - серия смартфонов 453 61
Microsoft Windows 16882 59
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 59
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 59
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 57
Apple iPhone 6 4861 56
FreePik 1841 55
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 54
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 51
Samsung Galaxy 1035 51
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 46
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 46
Apple iOS 8583 46
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 44
Apple iPhone 12 243 44
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 43
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 42
Linux OS 11533 42
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 41
Samsung Galaxy Note 702 39
Intel x86 - архитектура процессора 2151 37
Apple iPhone 11 290 36
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 36
Ericsson Radio System - ERS 74 36
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 35
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 34
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 34
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 33
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 33
Путин Владимир 3454 75
Шадаев Максут 1210 52
Осеевский Михаил 350 47
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 42
Чернышенко Дмитрий 581 32
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 28
Мишустин Михаил 787 27
Иванов Олег 153 24
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 21
Акимов Максим 192 20
Ушацкий Андрей 105 20
Никифоров Николай 1138 18
Эмдин Сергей 69 18
Клебанова Юлия 30 18
Белов Виктор 60 18
Лаконцев Дмитрий 26 18
Лысенко Эдуард 317 17
Глазков Борис 48 16
Лацанич Василь 106 16
Медведев Дмитрий 1665 16
Галактионова Инесса 120 15
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 15
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 13
Телков Алексей 45 13
Носков Константин 241 12
Нартов Максим 36 12
Горбатько Александр 105 11
Чемезов Сергей 147 11
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 11
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 11
Tommi Juhani Uitto 11 11
Белоусов Андрей 149 10
Корня Алексей 80 10
Шоржин Валерий 67 10
Шпак Василий 279 10
Смирнов Павел 48 10
Бойко Алексей 138 10
Паршин Максим 323 9
Бровко Василий 60 9
Курин Дмитрий 23 9
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1574
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 580
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 492
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 456
Европа 24964 315
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 203
Южная Корея - Республика 7052 170
Япония 13807 145
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 117
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 115
Индия - Bharat 5869 107
Германия - Федеративная Республика 13221 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 99
Швеция - Королевство 3782 99
Финляндия - Финляндская Республика 3697 94
Земля - планета Солнечной системы 10865 93
Азия - Азиатский регион 5920 82
Европа Восточная 3138 72
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 67
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 63
Китай - Тайвань 4245 62
Африка - Африканский регион 3641 51
Ближний Восток 3154 49
Канада 5081 46
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 46
Франция - Французская Республика 8177 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 45
Казахстан - Республика 6048 45
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 41
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 41
Россия - СФО - Новосибирск 4876 41
Украина 7928 41
Испания - Каталония - Барселона 752 39
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Испания - Королевство 3840 38
Сингапур - Республика 1953 37
Италия - Итальянская Республика 4508 36
Китай - Пекин - Beijing 1096 36
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 286
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 267
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 57
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 60
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 27
Bloomberg 1627 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
GizmoChina 171 23
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 22
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 11
9to5Mac 70 11
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 10
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РИА Новости 1033 7
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 7
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ZDnet 663 5
Tom’s Hardware 600 5
Global Times 16 5
Ars Technica 450 5
TechSpot 188 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
NYT - The New York Times 1100 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
AnandTech 73 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
SlashGear 134 4
IDG - International Data Group 117 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 99
IDC - International Data Corporation 4975 90
Gartner - Гартнер 3658 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 39
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 23
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 21
Counterpoint Research 110 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 17
Markets&Markets Research 113 14
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 14
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 13
GSMA Intelligence 11 10
ABI Research 236 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
TrendForce 187 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
Informa - Ovum - Omdia 155 7
Frost & Sullivan 207 6
IDC Russia - IDC Россия 183 6
Fortune Global 500 295 5
Analysys Mason - Mason Communications 27 5
Grand View Research 25 5
Dell'Oro Group 66 5
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Forrester Research 834 4
IBM Research 111 4
CCS Insight 22 4
Strategy Analytics 285 4
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 4
Synergy Research Group 48 4
ACG Research 8 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Samsung Research 20 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 3
WitsView Technology Coperation 7 3
Cisco Annual Internet Report 3 3
IDC EMEA 19 3
Mordor Intelligence 35 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 59
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 51
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 24
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
РАН - Российская академия наук 2122 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 13
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 8
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 7
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 5
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
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АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
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