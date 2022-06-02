Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
5G пятое поколение мобильной связи
Публикаций - 2529, упоминаний - 3553
5G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186624, в очереди разбора - 958247.
Создано именных указателей - 80294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186624, в очереди разбора - 958247.
Создано именных указателей - 80294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru