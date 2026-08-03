5G - пятое поколение мобильной связи

Только 25% мобильных телефонов в России подходят для 5G . По итогам анализа данных за 2026 г. доля уникальных моделей Android-смартфонов, имеющих поддержку 5G для российских операторов, составляет 25% по России и 29% в Москве (без учета Google Pixel

Россияне не готовы к 5G. Десяткам миллионов абонентов понадобится купить новые смартфоны его не готово Россияне в большинстве своем не смогут пользоваться сотовыми сетями пятого поколения (5G), если операторы запустят их в ближайшее время. Как пишет ТАСС со ссылкой на статистику ко

«МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны ных в сети девайсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская обл

Исследование TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G ственным оператором среди «большой четверки», чья сеть подтвердила техническую готовность к запуску 5G* сразу в пяти регионах России — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининград

«МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для российских сетей Россияне все чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G: по данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, за первое полугодие 2026 г. их продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В лаборатории тестирования або

«МегаФон» расширил географию 5G-роуминга вых курортах мира. «МегаФон» последовательно наращивает свое присутствие за рубежом: новые страны с 5G-роумингом стали органичным продолжением глобальной зоны покрытия оператора. Путешественник

Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G рам сотовой связи пересмотреть то, как они рекламируют услуги, связанные с сетями пятого поколения (5G). Как пишет «Коммерсант», упоминание этих сетей в маркетинговых акциях и рекламе может выз

Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания Выделение частот для 5G Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена на своем ближайшем заседании рас

Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России iQOO, бренд смартфонов, объявляет о старте продаж в России совершенно нового iQOO Z11 5G. Об этом CNews сообщили представители iQOO. iQOO Z11 5G оснащен аккумулятором на основе кремниевого анода четвертого поколения с 16% содержанием кремния в аноде и плотностью энергии 8

«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G для предпринимателей «Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G/5G-ready решений для корпоративного сегмента по итогам исследования J’son & Partners Consu

Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno официально представил новую модель смартфона POVA 8 5G. Модель получила аккумулятор емкостью 8000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы без подзарядки, улучшенную производительность, оптимизированную стабильность сигнала и набор ИИ-функций. См

МТС подготовила мобильную сеть Сочи к запуску 5G МТС завершила проект по модернизации собственной сети мобильной связи на территории Большого Сочи. В рамках проекта компания полностью заместила оборудование 2G/4G на более технологичное с поддержкой 5G. Модернизация охватила более 2000 базовых станций Большого Сочи. В ближайшие месяцы МТС приступит к подготовке мобильной сети до уровня готовности 5G в Краснодаре. Об этом CNews сообщ

В России появились несуществующие сети 5G. Операторы вовсю их рекламируют, хотя еще ничего не построили. Грядет отмщение Видишь рекламу сетей 5G? А их нет Российские операторы связи нарвались на проверку Федеральной антимонопольной слу

Аналитика: как астрология влияет на выбор 5G-скоростей в Югре ов «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми «нетерпеливыми» пользователями в округе оказались Близнецы и Стрельцы. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,

Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы Ошибки при внедрении 5G Глобальная организация Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN), объединяющая ведущих мировых операторов сотовой связи, производителей оборудования и научно-исследовательские институт

Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников Частоты 5G для Баимского ГОК Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании

«МегаФон» запустит первую private 5G в промышленности «МегаФон» и АО «Апатит» объявили о запуске проекта по созданию первой в стране Private 5G для обеспечения работы беспилотной карьерной техники в Заполярье. Соглашение о реализации подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «Апатит» Денис

В МТС рассчитали сценарии запуска 5G в России МТС сообщает, что центр Research & Insights МТС подготовил исследование «Технология 5G». Аналитики МТС изучили мировой опыт запуска пятого поколения связи и рассмотрели возможные сценарии его внедрения в России. Об этом CNews сообщили представители МТС. Широкий запуск 5G

В России готовят к запуску первые сети 5G. Но они будут неправильными Обещанного семь лет ждут До запуска коммерческих (общедоступных) сотовых сетей пятого поколения (5G) в России потенциально осталось всего несколько недель). Они могут появиться до конца авгу

«Билайн бизнес» продолжает развитие инфраструктуры для внедрения 5G в корпоративном сегменте развитие инфраструктуры для внедрения сетей пятого поколения и тестирования сценариев использования 5G* в корпоративном сегменте. Компания расширяет географию подготовки сети нового поколения и

«МегаФон» и «Искра Технологии» расширяют выбор решений для частных LTE/5G сетей «МегаФон» и российский разработчик телеком-решений «Искра Технологии» договорились о сотрудничестве в области развития частных сетей стандартов LTE и 5G. Партнерство позволит оператору увеличить выбор технологических решений для корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». «Искра Технологии» станет поставщиком я

«М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G «М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G. Смартфон объединил в себе систему из двух ИИ-камер по 50 МП, селфи-зеркало и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Основная камера – на базе сенсора

МТС поставит в регионы России аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G ию мобильной связи ­­­- аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с телеком-оборудованием LTE/5G российского производства «Иртея», которое установлено на беспилотном летательном аппарате.

«Билайн бизнес» начинает тестирование 5G и расширяет готовность корпоративной сети к технологиям нового поколения Билайн объявляет о проведенной технической модернизации сети и запуске тестирования связи пятого поколения. С 18 мая на смартфонах клиентов в 11 городах России появится индикация 5G, а название сети изменится на «bee.test.5G». Для корпоративных клиентов это станет важным этапом подготовки инфраструктуры к внедрению сервисов нового поколения и цифровизации бизнес-

МТС поставит в регионы России аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G ванию мобильной связи – аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с телеком-оборудованием LTE/5G российского производства «Иртея», которое установлено на беспилотном летательном аппарате.

Криптографический алгоритм «Криптонита» S3G-5G для безопасности сетей 5G прошел этап согласования в ТК 26 Разработанный в компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») алгоритм S3G-5G прошел новый этап согласования: Технический комитет 26 (ТК 26) по стандартизации «Криптографическая защита информации» утвердил методические рекомендации по его применению. Алгоритм представ

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму у за веру Двум мужчинам, проживающим в Ирландии, предъявлены обвинения в серии поджогов вышек связи 5G. Как пишет издание The Register, пойти на преступления их вынудила вера в опасность таких

«Билайн бизнес» представил pLTE 5G проект на выставке Mining World Russia страции комплексного и высокотехнологичного решения для управления горными работами на сети Private 5G*. Проект был представлен на выставке Mining World Russia в павильоне консорциума для горно

60% телеком-операторов России и СНГ рассчитывают окупить инвестиции в 5G за пять-семь лет х по развитию пятого поколения мобильной связи. 58% из них собираются инвестировать в развертывание 5G в ближайшие два-три года и окупить вложения за пять-семь лет. Об этом CNews сообщили предс

Пример подан. Популярный в России бренд смартфонов отказывается от выпуска 4G-мобильников ая компания Huawei в обозримом будущем отказаться от выпуска смартфонов без поддержки сотовых сетей 5G, пишет профильный портал Huawei Central. Произойти это может до конца 2026 г. Смартфоны бе

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К тако

Абонентам «МегаФона» стал доступен интернет на скорости 5G «МегаФон» открывает доступ к сети 5G для своих клиентов: уже сейчас абоненты оператора могут подключить «5G режим» и оце

«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями «М.Видео» объявляет о запуске продаж новых смартфонов серии Samsung Galaxy A57 5G. Новинка дополняет линейку устройств среднего сегмента. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Samsung Galaxy A57 5G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED+ дисплей с частотой обн

Камчатка переходит на смартфоны с поддержкой 5G быстрее других регионов к сетям следующего поколения. По данным МТС, доля устройств с поддержкой частот, перспективных для 5G* в России, в сети компании на полуострове достигла 42%, что почти в 1.5 раза выше среднеро

В Коми на 40% выросло количество смартфонов, поддерживающих 5G ПАО «МТС» проанализировала востребованность 5G смартфонов в России. Как отмечают аналитики, спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколени

МТС: каждый третий смартфон в Калининградской области поддерживает 5G МТС проанализировала востребованность 5G-смартфонов в России. По данным аналитиков, сегодня 38% от всех смартфонов в сети МТС в Кал

Татарстан стал лидером по доле 5G смартфонов среди региональных «миллионников» МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети и оценила технологическую готовность регио

30% смартфонов Кировской области поддерживают 5G МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Кировской области, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков

Каждый третий смартфон в Прикамье поддерживает 5G МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Пермском крае, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС,