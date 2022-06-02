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5G пятое поколение мобильной связи

5G - пятое поколение мобильной связи


02.06.2022 Увидел свет дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью, как у флагманов. Цена
02.06.2022 Госденьги на развитие в России не взлетевшей связи 5G решили вложить в «железо» для 4G
26.05.2022 «Мегафон» ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам
24.05.2022 Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России
17.05.2022 Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США
12.05.2022 «Ростех» разработает 5G-оборудование на российском «железе» и открытом интерфейсе
14.04.2022 На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от «Мегафона»
06.04.2022 МТУСИ разработает 5G-решения для «Спектра»
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения
15.03.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G
10.03.2022 Привлекательность 5G mmWave для бизнеса
10.03.2022 Tele2 подвела итоги технологического развития сети в 2021 году
02.03.2022 ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB
01.03.2022 MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40
24.02.2022 Экономика 5G mmWave
22.02.2022 Ericsson представила возможность выделения смартфонам индивидуальных сегментов сети за счет новой функциональности Dynamic Network Slice Selection
17.02.2022 В ИТМО создали управляемую светом антенну для надежной и быстрой передачи данных в сетях 5G
16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России
09.02.2022 Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G
07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее?
03.02.2022 МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных
02.02.2022 В России началось тестирование уникального оборудования 5G+. Говорят, что аналогов нет
02.02.2022 В России тестируют 5G+ оборудование в диапазоне 6 ГГц
02.02.2022 Власти в пять раз сократили расходы на поиск 5G-частот в России
27.01.2022 «Мегафон» подготовил сеть в Новосибирске к запуску 5G
25.01.2022 «Ростех» переводит сотрудников и вливает миллиарды в «дочку» для выпуска «железа» под 5G
20.01.2022 «Ростех» представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G
18.01.2022 Авиакомпании в ужасе готовы отменить рейсы для 100 тыс. пассажиров из-за намеченного на завтра запуска 5G
17.01.2022 Власти хотят отдать операторам частоты для 5G бесплатно
Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G
12.01.2022 Samsung Galaxy S21 FE 5G поступил в продажу по всему миру
11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G
11.01.2022 МТС впервые в мире протестировала агрегацию uplink на виртуальной инфраструктуре 5G
28.12.2021 «Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево
22.12.2021 Индустриальный 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве
20.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G
14.12.2021 Чтобы освободить в России частоты для 5G, нужно 1,8 миллиарда
Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров

Публикаций - 2529, упоминаний - 3553

5G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3222 453
Samsung Electronics 9333 396
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 312
Apple Inc 10683 310
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 239
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 229
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 217
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 215
Intel Corporation 11262 196
Google LLC 10352 195
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 188
Qualcomm Technologies 1639 165
Xiaomi 1095 154
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 135
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 133
Microsoft Corporation 22497 130
Nvidia Corp 3118 128
ZTE Corporation 685 115
Lenovo Group 2077 106
Ростех - Ростехнологии 2532 103
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 102
Acer Group 2311 101
BBK OPPO Electronics 281 86
AMD - Advanced Micro Devices 3661 85
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 74
Yandex - Яндекс 5015 73
HP Inc. 5313 70
LG Electronics 3372 67
MediaTek 394 65
Элемент ГК - Elementec 1523 57
BBK vivo 200 56
Sony 6145 55
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 50
Meta Platforms - Facebook 4267 50
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 49
HMD Global - Nokia 128 48
Cisco Systems 4720 47
Dell EMC 4736 47
ДОК 339 47
Lenovo Motorola 3463 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 122
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 100
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 98
Связной ГК 1190 61
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 59
Точка 1820 51
Открытие ФК 2713 39
TÜV Rheinland Group 86 35
Россети Ленэнерго 786 34
Carl Zeiss 294 27
Евросеть 1393 25
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 21
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 18
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 18
РЖД - Российские железные дороги 1458 18
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 18
Почта России ПАО 1853 17
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 17
AliExpress Tmall 64 16
Магнит - Сеть магазинов 447 15
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 15
AliExpress 327 14
SoftBank Group 236 12
Май - Российская торговая компания 416 12
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 12
Wildberries - Вайлдберриз 185 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 11
Лента - Сеть розничной торговли 912 11
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 10
Альфа-Банк 1476 9
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 9
X5 Group 709 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 9
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 8
Tesla Motors 285 8
Газпром ПАО 1008 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 189
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 165
Правительство РФ 8292 104
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 87
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 86
Президент Российской Федерации 3770 67
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 65
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 50
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 49
Правительство Москвы 1640 49
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 40
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 35
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 30
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 29
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 24
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 21
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 13
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 13
Администрация Президента РФ 904 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 11
Федеральное собрание Российской Федерации 187 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 120
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 76
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 11
АФТ - Ассоциация Финтех 251 9
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 9
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 6
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
Linux Foundation 167 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
ONF - Open Networking Foundation 18 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1639 1648
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1119
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 862
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 831
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 767
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 759
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 742
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 571
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 565
Дисплей - Монитор 5148 563
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 529
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 528
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 505
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 488
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 482
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 473
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 461
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 423
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 415
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 400
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 387
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 378
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 372
Беспроводные технологии 2050 365
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 360
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 341
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 338
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 337
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 328
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 327
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 327
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 300
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 294
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 290
USB Type-C - USB-C 1192 276
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 274
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 257
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 248
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 244
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 235
Google Android 11959 411
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 267
Apple iPhone 6 2649 194
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 187
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 185
LG 75SM99 2832 185
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 176
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 171
Microsoft Windows 10 11713 138
Corning Gorilla Glass 595 133
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 122
Intel Core - Семейство процессоров 1519 119
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 114
Apple iOS 6422 110
Samsung Galaxy 832 102
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 98
ЭОС Дело СЭД 4365 98
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 97
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 85
Samsung Galaxy Note 673 84
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 82
Apple iPad 3663 79
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 75
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 74
Microsoft Windows 2000 2856 73
Huawei Mate - серия смартфонов 250 73
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 67
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 66
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 61
Google YouTube - Видеохостинг 2277 57
Google Android 10 195 56
Google Play - Google Store - Android Market 2732 56
Google Android 11 129 52
Apple iPad Pro 258 52
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 218 51
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 51
Google Android 9 Pie 204 51
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 50
Apple iPhone 12 149 45
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 44
Путин Владимир 2542 49
Осеевский Михаил 264 43
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 33
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 28
Иванов Олег 131 21
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 20
Акимов Максим 170 20
Шадаев Максут 460 19
Никифоров Николай 1161 18
Эмдин Сергей 68 18
Ушацкий Андрей 102 18
Лацанич Василь 104 17
Лысенко Эдуард 238 17
Чернышенко Дмитрий 320 14
Медведев Дмитрий 1604 14
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 13
Телков Алексей 23 13
Ekholm Börje - Экхольм Берье 15 13
Глазков Борис 41 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 12
Клебанова Юлия 19 12
Белов Виктор 36 12
Носков Константин 221 12
Tommi Juhani Uitto 11 11
Jobs Steve - Джобс Стив 996 11
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 10
Егоров Игорь 41 10
Чемезов Сергей 134 10
Корня Алексей 73 10
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 10
Гуцериев Михаил 110 10
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 9
Бровко Василий 50 9
Мишустин Михаил 376 9
Горбатько Александр 95 9
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 9
Усманов Алишер 275 8
Смирнов Павел 39 8
Вермишян Геворк 62 8
Wu Aiden - У Эйден 22 8
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1680
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 480
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 426
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 417
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 235
Европа 12319 235
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 172
Южная Корея - Республика 4394 159
Япония 10069 137
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 96
Германия - Федеративная Республика 8903 95
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 89
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 88
Индия - Республика 4263 74
Европа Восточная 2927 64
Китай - Тайвань 2115 61
Швеция - Королевство 2072 59
Россия - ПФО - Казань 2085 55
Франция - Французская Республика 5665 52
Америка Северная 2650 52
Азия - Азиатский регион 3803 51
Финляндия - Финляндская Республика 1816 51
Земля - планета Солнечной системы 7427 49
Испания - Каталония - Барселона 707 47
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Австралия - Австралийский Союз 2791 32
Канада 3319 30
Ближний Восток 2549 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 29
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НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 6
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
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