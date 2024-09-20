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BQ Bright & Quick Новая линия

BQ - Bright & Quick - Новая линия

BQ – это российский бренд техники и электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель компании составляют  смартфоны, мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника и планшетные компьютеры в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.09.2024 В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год

Без лишнего шума Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил CNews о запуске в Воронеже новой линии по выпуску микросхем. Его открыл «Научно-исследовательский институт электронной т
05.06.2024 «РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT

использование компонентов российского производства, что создает условия для поддержки и развития отечественного производства. Оператором проекта TEA NEXT выступает компания «Атлас». Высокий потенциал новой линии связи позволил уже сейчас использовать два волокна сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды «Ростелекома». «Мы рады, что “РАСКОМ” стал нашим первым рыночным заказчиком темны
25.12.2023 Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Бренд BQ давно известен на российском рынке благодаря смартфонам. Но также под этой маркой выпускаю
30.05.2023 Новые полностью беспроводные наушники по демократичной цене от российского производителя электроники - бренда BQ

Бренд BQ представил на рынок новые полностью беспроводные наушники – модель BHS-07. Это первые науш
25.04.2023 Россияне выпустили продвинутый смарт-ТВ с гигантским экраном и Wi-Fi 6. Цена

Очень большой телевизор Российская компания «Новая линия», известная под брендом BQ, сообщила CNews о выпуске нового умного телевизора BQ 75FSU01B. Он стал флагманом е
19.01.2023 BQ демонстрирует более чем двукратный рост операционной выручки по итогам 2022 года

По итогам 2022 финансового года российский бренд BQ показал рост продаж в сегменте малой бытовой техники на 211% по отношению к аналогичному п
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена

Импортозамещение, не бьющее по кошельку Представители российского бренда смартфонов BQ сообщили CNews о выпуске смартфона 6868L Wide, относящегося к начальному уровню. Аппарат р
13.07.2022 BQ 6868L Wide – новый российский смартфон с большим безрамочным экраном

Российский бренд техники и электроники BQ представляет смартфон BQ 6868L Wide. Новинка отличается большим безрамочным экраном, емким аккумулятором, большим объемом памяти и выполнена в корпусе с оригинальным дизайном. Кроме т
28.03.2022 В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена

Российское «железо» в сочетании с отечественным ПО Российская компания BQ сообщила CNews о выпуске трех новых смарт-ТВ на базе отечественной прошивки «Салют-ТВ». Ее
28.03.2022 BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ»

Российский бренд техники и электроники BQ представил на российском рынке телевизоры на операционной системе «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Теперь все пользователи вместе с высокотехнологичными и качественными телев
21.03.2022 BQ объявила о поддержке российских пользователей

Российский бренд техники и электроники BQ объявил о поддержке российских пользователей в связи со сложившейся политической обстановкой в стране и в мире. Ассортимент бренда продолжит расширяться такими же высокими темпами: в ближайш
03.02.2022 BQ 6061L Slim – новый смартфон в тонком корпусе с портом USB Type-C

Российский бренд техники и электроники BQ представляет смартфон BQ 6061L Slim. Отличительной особенностью новинки является тонкий компактный корпус, выполненный в ярких цветах, и наличие порта USB Type-C. Корпус представлен в
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11

Недорогой и отечественный Российский бренд BQ сообщил CNews о начале продаж на территории России смартфона 5765L Clever стоимостью менее
01.02.2022 BQ представила BQ 5765L Clever – первый смартфон на рос-сийском рынке на процессоре Unisoc Tiger T310 и полноценной OC Android 11

Российский бренд техники и электроники BQ представляет первый смартфон на российском рынке, который работает на четырехъядерном процессоре Unisoc Tiger T310 – BQ 5765L Clever. Также это самый доступный смартфон на полноценной
16.09.2021 BQ и МТС объявляют о сотрудничестве

Российский бренд техники и электроники BQ и ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляют о начале долгосрочного стратегического сотрудничества. Партнерство направлено
22.04.2021 Обзор смартфона BQ Aurora 6430L

Дизайн и эргономика BQ Aurora 6430L получил корпус с привлекательным дизайном – выглядит качественно и стильно, явно дороже, чем есть на самом деле. Лакированный пластик переливается на свету, тонкая боковая рамка
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото

Бюджетный камерофон Российская компания «Новая линия», известная брендом электроники BQ, сообщила CNews о выходе ее нового смартфона 6430L. Это новый представитель серии Aurora,

01.02.2021 BQ предствавила мощный камерофон 6430L Aurora с искусственным интеллектом. Цена

Российский бренд BQ представил новый флагман BQ 6430L Aurora – продолжение популярной серии смартфонов

28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена

габаритный Отечественная компания «Новая линия» начала продажи нового смарт-ТВ 75FSU15B под брендом BQ. Он стал первым в истории компании телевизором с 75-дюймовым (190,5-сантиметровым) экраном
24.11.2020 Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена

Недорогой российский фаблет Российский бренд BQ выпустил новый смартфон 6630L с кодовым названием Magic L и самым большим экраном за всю и
26.10.2020 BQ представила телефон 2824 Tank T с термометром на российском рынке. Цена

Российский бренд техники и электроники BQ представил новый телефон BQ 2824 Tank T. Это первый и единственный телефон на российском рынке со встроенным термометром. Принимая во внимание опасную эпидемиологическую ситуацию в ст
23.10.2020 Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Крупный российский бренд BQ выпускает смартфоны бюджетной и средней ценовой категории с хорошим соотношением стоимости и качества. Актуальная новинка производителя – модель BQ 5045L Wallet с чипом NFC. Смартфон

09.09.2020 Компания BQ объявила о выходе на рынок бытовой техники

Компания BQ объявляет о запуске нового направления – мелкая бытовая техника. Ассортимент продукции будет включать в себя такие группы товаров, как микроволновые печи, пылесосы, чайники, напольные весы,

21.05.2020 Россияне выпустили линейку ультрадешевых телевизоров

Отечественный продукт Российская компания «Новая линия», владелец бренда BQ, запустила новый бренд сверхдешевых телевизоров Blackton. Их стоимость начинается от 6500

27.01.2020 BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена

Российский бренд мобильной электроники BQ представил BQ 6424L Magic O – доступный смартфон с безрамочным FullView-экраном. Кроме экрана, новинка отличается тройной основной камерой, встроенным NFC-модулем, мощным восьмиядерны
19.12.2019 Итоги BQ: смартфоны, телевизоры и хоккей

Компания BQ провела итоговое мероприятие, где рассказала о достижениях за прошедший год и продемонстри
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото

оит 900 руб. «Новая линия» известна на рынке гаджетов в первую очередь своим смартфонам под брендом BQ. Слово «Strike» в названии своих продуктов она использовала и раньше – оно присваивалось м
03.12.2019 «Новая линия» представила новый российский бренд ультрабюджетных мобильных телефонов

, – сказал Владимир Пузанов, генеральный директор "Новой линии". – Мы успешно вывели на рынок бренд BQ, который уже вошел в топ-5 самых популярных производителей смартфонов в России. Сегодня мы
12.09.2019 Россияне выпустили телевизоры по цене очень дешевых смартфонов

Антикризисные телевизоры Российская компания BQ выпустила шесть новых моделей компактных телевизоров на отечественный рынок. Все новинки с
03.09.2019 Россияне выпустили дешевый смартфон с NFC

NFC задешево Российский бренд BQ разработал смартфон 5730L Magic С, оснащенный практически полностью безрамочным дисплеем. Аппарат относится к базовому ценовому сегменту, так как стоит немногим дороже $100 по курсу ЦБ на 2

16.08.2019 Россияне выпустили дешевые смартфоны с внушительными аккумуляторами. Цена

Смартфоны с «богатырскими» аккумуляторами Российская компания BQ разработала смартфоны 5535L Strike Power Plus и 6035L Strike Power Max с аккумуляторами по
26.07.2019 Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник

Легальный телефон для Вооруженных сил Российская компания BQ выпустила сотовый телефон 2432 Tank SE, разрешенный к использованию в армии. Аппарат полностью отвечает требованиям, предъявляемым к средствам связи, допущенным к использованию военнослужащи
26.07.2019 BQ представила телефон BQ 2432 Tank SE для военнослужащих. Цена

BQ пополнил линейку кнопочных телефонов новой моделью – специальным телефоном для военнослужащих BQ 2432 Tank SE. Аппарат не имеет расширенных мультимедийных возможностей и отвечает требованиям телефонов, разрешенных в армии РФ 2019 г.: отсутствие диктофона, флеш-накопителя, Bluetooth, фот
10.06.2019 Обзор BQ-6040L Magic: смартфон с NFC за 7990 рублей

ько дороже, однако у первого менее ядерный процессор и слабее аккумулятор, а также отсутствует NFC и дополнительная камера. Второй же – также дороже, без второй камеры и с менее ёмким аккумулятором:  BQ-6040L Magic  HUAWEI Y6 Honor 8A Экран IPS 6.09 " HD+ 1560 × 720 IPS 6.09 "  HD+ 1560 × 720  IPS 6.09 "  HD+ 1560 × 720  Процессор SC9863A 8 ядер MT6761 4 ядра MT6765 8 ядер ОС Android 9 Andr
24.04.2019 Магия цвета и мощи от BQ

Новый смартфон BQ-6040L Magic отличается неординарными цветами корпуса, быстрым восьмиядерным процессором, камерами с использованием технологий искусственного интеллекта для анализа сюжетов и наличием модуля

30.01.2019 Не беспокоясь о подзарядке

Компания BQ представила два новых смартфона с аккумуляторами ёмкостью 5000 мАч. Модели BQ-5514G Strike Power и BQ-5514L Strike Power 4G можно приобрести в интернет-магазине компании по цен
17.12.2018 Успехи BQ: новый флагман и тур с "Руки вверх!"

Компания BQ провела пресс-конференцию в форме круглого стола, на которой рассказала об успехах и планах на будущее. Вниманию собравшихся был представлен смартфон BQ-6200L Aurora – новинка в ассор
21.11.2018 Обзор смартфона BQ 6200L Aurora

плект поставки стандартный: сетевое зарядное устройство, кабель USB-USB Type-C, переходник с USB-C на 3,5мм джек, защитная пленка с тряпочкой для корректной наклейки и набор документации. Внешний вид BQ Aurora выдлядит как большинство современных смартфонов: это безрамочный дисплей с уже привычной «челкой», металлическое ребро с прожилками антенны и 2,5D стеклянная спинка. Смартфон удобно л
16.11.2018 Обзор смартфона BQ 6016L Mercury

е всегда готовы покупать топовые новинки. Модель Mercury, напротив, звёзд с неба не хватает, но способна удовлетворить запросы не самого требовательного пользователя. Приводим характеристики новинки. BQ 6016L Mercury (карточка товара)  Операционная система  Android 8.1.0 Дисплей IPS 6", 1440 x 720 пикс., 18:9 соотношение сторон Процессор MediaTek 6739WA 1.3 ГГц, 4 ядра ОЗУ 2 Гбайт Flash 16

24.10.2018 Редкие встречи с розеткой

40 часов разговора, 32 часа звучащей музыки, 13 часов просмотра видеороликов, 7 часов непрерывного серфинга в Интернете и 6 часов игр – столько обеспечивает новому смартфону BQ-6016L Mercury его аккумулятор на 4000 mAh. Помимо ёмкой батареи новинка оснащена безрамочным экраном диагональю 6`` с 2,5D стеклом и яркостью 450 кд/м2. За производительность в смартфоне отв

Публикаций - 410, упоминаний - 485

BQ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 52
Ростелеком 10948 32
Apple Inc 13154 31
Google LLC 12688 29
Xiaomi - Сяоми 2231 27
LG Electronics 3735 25
Huawei 4676 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Yandex - Яндекс 9216 22
Intel Corporation 12811 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
MediaTek - Ralink 595 16
Sony 6739 14
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 14
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
Microsoft Corporation 25775 13
DEXP 64 12
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 12
Philips 2099 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
МегаФон 10742 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
BBK Electronics Corp 332 10
INOI - ИНОЙ 51 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
BBK OPPO Electronics 484 9
Toshiba Corporation 2980 9
Blackton - Новая Линия 10 9
ZTE Corporation 800 8
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
Sharp Corporation 1062 8
Lenovo Group 2446 8
HP Inc. 5883 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Геометрия НПО 165 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Hyundai Motor Company 436 5
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 4
Levi Strauss & Co - Dockers 5 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Boeing 1031 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Байон 11 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Почта России ПАО 2370 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Nike 195 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 20 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 2
Dyson 157 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Наукоград - технопарк 156 2
ThyssenKrupp AG - Atlas Elektronik 6 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Adidas - Адидас 170 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
UPS 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 125
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 77
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 75
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 67
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 62
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 60
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 60
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 58
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 52
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 52
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 52
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 51
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 51
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 43
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 42
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 41
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 40
Пропускная способность - Bandwidth 1907 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 36
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 22
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 21
Наушники - Headphones 4478 21
Google Android 15243 60
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
BQ Strike - серия смартфонов 15 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
BQ Aquaris - серия планшетов 14 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 10
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 10
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Tsinghua Holdings - UNISOC SC - серия чипсета 26 9
Microsoft Windows 16882 8
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 8
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 8
Apple iOS 8583 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Google Android 7 - Android Nougat 227 7
Google Android 9 - Android Pie 217 6
Google Android 8 - Android Oreo 198 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
BQ Tank - серия смартфонов 6 6
BQ - серия смартфонов 6 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple iPad 4011 6
Linux OS 11533 6
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 5
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 5
Ланит - Treolan Irbis 148 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 5
FreePik 1841 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Пузанов Владимир 14 14
Путин Владимир 3454 6
Осеевский Михаил 350 5
Ликсутов Максим 245 5
Степанов Владимир 91 5
Хасьянова Гульнара 156 4
Собянин Сергей 538 4
Никифоров Николай 1138 4
Слизень Виталий 244 4
Сурков Александр 17 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Платонов Алексей 22 3
Рылов Дмитрий 56 3
Leszczynski Dariusz - Лещински Дариус 6 3
Гарбузов Анатолий 167 3
Скворцов Кирилл 10 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Борисов Юрий 122 2
Иванов Сергей 405 2
Иванов Борис 64 2
Гришин Дмитрий 210 2
Калугин Сергей 169 2
Ушацкий Андрей 105 2
Петруца Роман 15 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Вольпе Борис 92 2
Шпак Василий 279 2
Крючкова Наталия 20 2
Алиханов Антон 41 2
Боев Сергей 25 2
Иванцов Илья 24 2
Филиппов Денис 79 2
Тимиров Марат 6 2
Красников Геннадий 73 2
Копин Роман 7 2
Пузанов Михаил 2 2
Ратушный Александр 6 2
Бородин Владислав 18 2
Сальникова Евгения 28 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 204
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
Европа 24964 34
Южная Корея - Республика 7052 34
Япония 13807 25
Азия - Азиатский регион 5920 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 17
Испания - Королевство 3840 15
Китай - Тайвань 4245 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 10
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 9
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Россия - ДФО - Магаданская область 533 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
Тихий океан - Охотское море 82 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 7
Казахстан - Республика 6048 7
Украина 7928 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 11
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 10
Импортозамещение - параллельный импорт 618 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
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Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 6
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
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