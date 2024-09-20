BQ - Bright & Quick - Новая линия

В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год Без лишнего шума Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил CNews о запуске в Воронеже новой линии по выпуску микросхем. Его открыл «Научно-исследовательский институт электронной т

«РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT использование компонентов российского производства, что создает условия для поддержки и развития отечественного производства. Оператором проекта TEA NEXT выступает компания «Атлас». Высокий потенциал новой линии связи позволил уже сейчас использовать два волокна сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды «Ростелекома». «Мы рады, что “РАСКОМ” стал нашим первым рыночным заказчиком темны

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ Бренд BQ давно известен на российском рынке благодаря смартфонам. Но также под этой маркой выпускаю

Новые полностью беспроводные наушники по демократичной цене от российского производителя электроники - бренда BQ Бренд BQ представил на рынок новые полностью беспроводные наушники – модель BHS-07. Это первые науш

Россияне выпустили продвинутый смарт-ТВ с гигантским экраном и Wi-Fi 6. Цена Очень большой телевизор Российская компания «Новая линия», известная под брендом BQ, сообщила CNews о выпуске нового умного телевизора BQ 75FSU01B. Он стал флагманом е

BQ демонстрирует более чем двукратный рост операционной выручки по итогам 2022 года По итогам 2022 финансового года российский бренд BQ показал рост продаж в сегменте малой бытовой техники на 211% по отношению к аналогичному п

Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена Импортозамещение, не бьющее по кошельку Представители российского бренда смартфонов BQ сообщили CNews о выпуске смартфона 6868L Wide, относящегося к начальному уровню. Аппарат р

BQ 6868L Wide – новый российский смартфон с большим безрамочным экраном Российский бренд техники и электроники BQ представляет смартфон BQ 6868L Wide. Новинка отличается большим безрамочным экраном, емким аккумулятором, большим объемом памяти и выполнена в корпусе с оригинальным дизайном. Кроме т

В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена Российское «железо» в сочетании с отечественным ПО Российская компания BQ сообщила CNews о выпуске трех новых смарт-ТВ на базе отечественной прошивки «Салют-ТВ». Ее

BQ представила «умные» телевизоры на операционной системе «Салют ТВ» Российский бренд техники и электроники BQ представил на российском рынке телевизоры на операционной системе «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Теперь все пользователи вместе с высокотехнологичными и качественными телев

BQ объявила о поддержке российских пользователей Российский бренд техники и электроники BQ объявил о поддержке российских пользователей в связи со сложившейся политической обстановкой в стране и в мире. Ассортимент бренда продолжит расширяться такими же высокими темпами: в ближайш

BQ 6061L Slim – новый смартфон в тонком корпусе с портом USB Type-C Российский бренд техники и электроники BQ представляет смартфон BQ 6061L Slim. Отличительной особенностью новинки является тонкий компактный корпус, выполненный в ярких цветах, и наличие порта USB Type-C. Корпус представлен в

Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 Недорогой и отечественный Российский бренд BQ сообщил CNews о начале продаж на территории России смартфона 5765L Clever стоимостью менее

BQ представила BQ 5765L Clever – первый смартфон на рос-сийском рынке на процессоре Unisoc Tiger T310 и полноценной OC Android 11 Российский бренд техники и электроники BQ представляет первый смартфон на российском рынке, который работает на четырехъядерном процессоре Unisoc Tiger T310 – BQ 5765L Clever. Также это самый доступный смартфон на полноценной

BQ и МТС объявляют о сотрудничестве Российский бренд техники и электроники BQ и ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляют о начале долгосрочного стратегического сотрудничества. Партнерство направлено

Обзор смартфона BQ Aurora 6430L Дизайн и эргономика BQ Aurora 6430L получил корпус с привлекательным дизайном – выглядит качественно и стильно, явно дороже, чем есть на самом деле. Лакированный пластик переливается на свету, тонкая боковая рамка

Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото Бюджетный камерофон Российская компания «Новая линия», известная брендом электроники BQ, сообщила CNews о выходе ее нового смартфона 6430L. Это новый представитель серии Aurora,

BQ предствавила мощный камерофон 6430L Aurora с искусственным интеллектом. Цена Российский бренд BQ представил новый флагман BQ 6430L Aurora – продолжение популярной серии смартфонов

Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена габаритный Отечественная компания «Новая линия» начала продажи нового смарт-ТВ 75FSU15B под брендом BQ. Он стал первым в истории компании телевизором с 75-дюймовым (190,5-сантиметровым) экраном

Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена Недорогой российский фаблет Российский бренд BQ выпустил новый смартфон 6630L с кодовым названием Magic L и самым большим экраном за всю и

BQ представила телефон 2824 Tank T с термометром на российском рынке. Цена Российский бренд техники и электроники BQ представил новый телефон BQ 2824 Tank T. Это первый и единственный телефон на российском рынке со встроенным термометром. Принимая во внимание опасную эпидемиологическую ситуацию в ст

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей Крупный российский бренд BQ выпускает смартфоны бюджетной и средней ценовой категории с хорошим соотношением стоимости и качества. Актуальная новинка производителя – модель BQ 5045L Wallet с чипом NFC. Смартфон

Компания BQ объявила о выходе на рынок бытовой техники Компания BQ объявляет о запуске нового направления – мелкая бытовая техника. Ассортимент продукции будет включать в себя такие группы товаров, как микроволновые печи, пылесосы, чайники, напольные весы,

Россияне выпустили линейку ультрадешевых телевизоров Отечественный продукт Российская компания «Новая линия», владелец бренда BQ, запустила новый бренд сверхдешевых телевизоров Blackton. Их стоимость начинается от 6500

BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена Российский бренд мобильной электроники BQ представил BQ 6424L Magic O – доступный смартфон с безрамочным FullView-экраном. Кроме экрана, новинка отличается тройной основной камерой, встроенным NFC-модулем, мощным восьмиядерны

Итоги BQ: смартфоны, телевизоры и хоккей Компания BQ провела итоговое мероприятие, где рассказала о достижениях за прошедший год и продемонстри

Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото оит 900 руб. «Новая линия» известна на рынке гаджетов в первую очередь своим смартфонам под брендом BQ. Слово «Strike» в названии своих продуктов она использовала и раньше – оно присваивалось м

«Новая линия» представила новый российский бренд ультрабюджетных мобильных телефонов , – сказал Владимир Пузанов, генеральный директор "Новой линии". – Мы успешно вывели на рынок бренд BQ, который уже вошел в топ-5 самых популярных производителей смартфонов в России. Сегодня мы

Россияне выпустили телевизоры по цене очень дешевых смартфонов Антикризисные телевизоры Российская компания BQ выпустила шесть новых моделей компактных телевизоров на отечественный рынок. Все новинки с

Россияне выпустили дешевый смартфон с NFC NFC задешево Российский бренд BQ разработал смартфон 5730L Magic С, оснащенный практически полностью безрамочным дисплеем. Аппарат относится к базовому ценовому сегменту, так как стоит немногим дороже $100 по курсу ЦБ на 2

Россияне выпустили дешевые смартфоны с внушительными аккумуляторами. Цена Смартфоны с «богатырскими» аккумуляторами Российская компания BQ разработала смартфоны 5535L Strike Power Plus и 6035L Strike Power Max с аккумуляторами по

Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник Легальный телефон для Вооруженных сил Российская компания BQ выпустила сотовый телефон 2432 Tank SE, разрешенный к использованию в армии. Аппарат полностью отвечает требованиям, предъявляемым к средствам связи, допущенным к использованию военнослужащи

BQ представила телефон BQ 2432 Tank SE для военнослужащих. Цена BQ пополнил линейку кнопочных телефонов новой моделью – специальным телефоном для военнослужащих BQ 2432 Tank SE. Аппарат не имеет расширенных мультимедийных возможностей и отвечает требованиям телефонов, разрешенных в армии РФ 2019 г.: отсутствие диктофона, флеш-накопителя, Bluetooth, фот

Обзор BQ-6040L Magic: смартфон с NFC за 7990 рублей ько дороже, однако у первого менее ядерный процессор и слабее аккумулятор, а также отсутствует NFC и дополнительная камера. Второй же – также дороже, без второй камеры и с менее ёмким аккумулятором: BQ-6040L Magic HUAWEI Y6 Honor 8A Экран IPS 6.09 " HD+ 1560 × 720 IPS 6.09 " HD+ 1560 × 720 IPS 6.09 " HD+ 1560 × 720 Процессор SC9863A 8 ядер MT6761 4 ядра MT6765 8 ядер ОС Android 9 Andr

Магия цвета и мощи от BQ Новый смартфон BQ-6040L Magic отличается неординарными цветами корпуса, быстрым восьмиядерным процессором, камерами с использованием технологий искусственного интеллекта для анализа сюжетов и наличием модуля

Не беспокоясь о подзарядке Компания BQ представила два новых смартфона с аккумуляторами ёмкостью 5000 мАч. Модели BQ-5514G Strike Power и BQ-5514L Strike Power 4G можно приобрести в интернет-магазине компании по цен

Успехи BQ: новый флагман и тур с "Руки вверх!" Компания BQ провела пресс-конференцию в форме круглого стола, на которой рассказала об успехах и планах на будущее. Вниманию собравшихся был представлен смартфон BQ-6200L Aurora – новинка в ассор

Обзор смартфона BQ 6200L Aurora плект поставки стандартный: сетевое зарядное устройство, кабель USB-USB Type-C, переходник с USB-C на 3,5мм джек, защитная пленка с тряпочкой для корректной наклейки и набор документации. Внешний вид BQ Aurora выдлядит как большинство современных смартфонов: это безрамочный дисплей с уже привычной «челкой», металлическое ребро с прожилками антенны и 2,5D стеклянная спинка. Смартфон удобно л

Обзор смартфона BQ 6016L Mercury е всегда готовы покупать топовые новинки. Модель Mercury, напротив, звёзд с неба не хватает, но способна удовлетворить запросы не самого требовательного пользователя. Приводим характеристики новинки. BQ 6016L Mercury (карточка товара) Операционная система Android 8.1.0 Дисплей IPS 6", 1440 x 720 пикс., 18:9 соотношение сторон Процессор MediaTek 6739WA 1.3 ГГц, 4 ядра ОЗУ 2 Гбайт Flash 16