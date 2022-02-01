BQ представила BQ 5765L Clever – первый смартфон на рос-сийском рынке на процессоре Unisoc Tiger T310 и полноценной OC Android 11

Российский бренд техники и электроники BQ представляет первый смартфон на российском рынке, который работает на четырехъядерном процессоре Unisoc Tiger T310 – BQ 5765L Clever. Также это самый доступный смартфон на полноценной OC Android 11. Помимо этого, новинка обладает ярким безрамочным экраном, большим объемом памяти, емким аккумулятором и выполнена в стильном корпусе с оригинальными расцветками.

В состав чипа Tiger T310 входят четыре вычислительных ядра в конфигурации dynamIQ. Это одно производительное ядро ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и три энергоэффективных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Чип произведен с применением 12-нанометровой технологии и обеспечивает 20-процентную экономию энергии по сравнению с восьмиядерными процессорами для массового сегмента.

Аппарат работает на полноценной OC Android 11.

BQ 5765L Clever обладает IPS-дисплеем диагональю 5,7 дюйма. При этом большой экран размещен в легком и компактном корпусе, устройство удобно лежит в руке.

В аппаратную конфигурацию BQ 5765L Clever также входят 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить на дополнительные 128 ГБ c помощью карт MicroSD.

Еще одной важной особенностью нового BQ 5765L Clever является то, что он оснащен модулем LTE и разъемами для двух SIM-карт, что предоставляет доступ к высокоскоростному 4G+4G Интернету. Также данное решение позволит вам экономить на мобильной связи, комбинируя разные тарифы и операторов.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры Инфраструктура

В смартфоне установлен аккумулятор оптимальной емкости 2700 мАч, который будет поддерживать бесперебойную работу вашего устройства на протяжении целого дня. Также аппарат обладает функцией Powerbank, при помощи которой вы без труда сможете подзарядить сторонние устройства.

Надежную защиту ваших данных гарантирует функция Face Unlock.

Новинка представлена в пяти цветовых вариантах (черном, темно-сером, синем, красном и золотом). Задняя крышка аппарата имеет особую текстуру.

Смартфон BQ 5765L Clever можно приобрести по цене 6990 руб. в официальном Интернет-магазине BQ.