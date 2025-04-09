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NanoEdge Безрамочный экран-панель

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.04.2025 «Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line

ую цветопередачу независимо от положения пользователя относительно экрана, а матовое покрытие панели с глубиной цвета 8 бит минимизирует отражения и блики. Softline «Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line Тонкий корпус и безрамочный дизайн позволяют экономить рабочее пространство и создавать многоэкранные конфигура
08.04.2025 TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом

по контенту максимально удобной. TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом Технология Dolby Audio обеспечивает объемное и четкое звуч
24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

, 6,1 кг Интерфейсы 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB Type-C, 3х USB 3.2, 3,5 мм Цена От 80 000 рублей Дизайн У монитора Predator X27U привлекательный современный дизайн, который можно назвать «безрамочным». Здесь нет грубой черной «игровой» пластмассы и кричащих брутальных элементов, присущих этому сегменту. Это, скорее, утонченный и стильный элемент интерьера, который впишется не то
21.09.2023 Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

пальцев, как на глянцевом. Лицевая панель глянцевая. Ножка устойчива и монитор не качается на столе.  Мы сразу отметили очень тонкие, практически незаметные рамки по трем сторонам — такое решение в «безрамочном стиле» выглядит премиально. Нижняя грань чуть толще, на ней расположились логотип бренда, нанесенный белой краской, а также кнопки управления и питания. Монитор смотрится минималист
13.07.2022 BQ 6868L Wide – новый российский смартфон с большим безрамочным экраном

ынке в ценовом сегменте до 8000 руб. Об этом CNews сообщили представители BQ. BQ 6868L Wide получил безрамочный IPS-экран 6,8 дюйма с соотношением сторон 20:9,. В небольшом отверстии по центру

11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео

omi, рассказали CNews представители компании, запланировано на 24 августа 2021 г. Все смарт-ТВ линейки Mi TV P1 характеризуются экранами с минимальной толщиной рамок. В Xiaomi называют такие дисплеи «безрамочными». Тем не менее, рамки все же есть, в особенности нижняя, но производитель их толщину не раскрывает. 50-дюймовый Mi TV P1 придется заказывать из-за рубежа В российской рознице 32-дю
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1

Xiaomi представила в России новую серию безрамочных телевизоров Mi TV P1. Пользователи Mi TV P1 могут погрузиться в мир любимого контента без границ благодаря безрамочному дизайну. Такое решение обеспечивает более высокое соотношение
29.05.2020 Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена

ьзователей, нуждающихся в универсальном инструменте для работы и развлечений. Новый ноутбук получил безрамочный экран с диагональю 15,6 дюйма, легкий и тонкий корпус из алюминиевого сплава, про
29.05.2020 Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото

ьзователей, нуждающихся в универсальном инструменте для работы и развлечений. Новый ноутбук получил безрамочный экран с диагональю 15,6 дюйма, легкий и тонкий корпус из алюминиевого сплава, про
31.12.2019 Samsung готовит первый в мире безрамочный телевизор премиум-класса

и должны начаться лишь летом 2020 г., в июне или июле. Примерно так может выглядеть новый полностью безрамочный ТВ Samsung «В отличие от других так называемых “безрамочных” устройств, у которых
21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук

Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245. NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей

14.09.2018 LG представила в России новый безрамочный 4K-монитор

й или большими таблицами, а также в полной мере оценить высокое качество кино- и/или видеозаписей, без торможений и зависаний играть в требовательные к техническим характеристикам игры. Трехсторонний безрамочный дизайн монитора будет сочетаться с любым стилем в интерьере. Монитор оснащен универсальным USB Type-C. В настоящее время появляется все больше и больше возможностей смотреть видео в
21.08.2018 HMD Global представила безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и 5.1 Plus. Цены

кции на основе искусственного интеллекта и обладают всеми характеристиками премиальных смартфонов». Безрамочный смартфон Nokia 6.1 Plus в тонком компактном корпусе с ярким экраном с разрешением
12.04.2018 BQ представила недорогой безрамочный смартфон BQ-5340 Choice. Цена

ных смартфонов самой доступной модели BQ-5340 Choice. Смартфон BQ-5340 Choice наделен 5,34-дюймовым безрамочным экраном с яркостью до 400 нит и 2,5D стеклом. Соотношение площади поверхности экр
10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены

1050 и технологией Intel Optane Memory.  Моноблоки Inspiron 24 AIO 5000 в полной оснастке Диагональ безрамочного IPS-дисплея InfinityEdge у моноблоков Inspiron 24 AIO серии 5000 составляет 23,8
26.02.2018 ZTE представила новый «безрамочный» смартфон Blade V9

ZTE Mobile Devices представила новый смартфон Blade V9. Среди главных особенностей новинки — безрамочный дисплей, а также камера, поддерживающая съемку при низком освещении. Легкий дизайн Blade V9 отличается соотношением дисплея к корпусу (screen-to-body ratio) 83,6%: этот показатель г
15.01.2018 HTC выпустила гигантский безрамочный смартфон. Фото

тью смартфона EYEs стала сдвоенная 5-МП фронтальная камера. Новинка также получила сенсорный «почти безрамочный» 6-дюймовый Full HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9 и защитным покрытием Corn
05.12.2017 В России стартуют продажи «безрамочного» смартфона Honor 7X. Цена

Honor представила смартфон Honor 7X, получивший безрамочный экран, металлический корпус, емкий аккумулятор и множество других полезных функци
04.12.2017 Xiaomi выпустила два дешевых безрамочных смартфона

5 Plus в различных цветовых расцветках. Особенностью обоих новых смартфонов Xiaomi является модный безрамочный дизайн, ранее доступный преимущественно в моделях премиального и частично среднег
24.11.2017 Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена

ной для Apple iPhone X. Особенности конструкции и технологииМеталлический корпус смартфона OPPO F5 имеет толщину всего 7,5 мм. Несмотря на отсутствие популярного сейчас стеклянного покрытия по бокам, безрамочный дисплей смартфона, выполненный в стиле Samsung Galaxy S8, выглядит лучше, чем у ряда флагманских моделей других производителей. Безрамочный дизайн экрана OPPO F5Разработчикам
24.11.2017 10 смартфонов с лучшим соотношением площади экрана и габаритов корпуса

года, был своего рода демонстрацией возможностей для китайского бренда, «игрой мускулами». Правда, «безрамочный» дизайн с эффектным керамическим корпусом и мощное железо были на одной чаше весо
17.11.2017 Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T

оставляет 162г при габаритах 156,1 х 75 х 7,3 мм. Дизайн смартфона OnePlus 5TАппарат получил «почти безрамочный» 6,01-дюймовый дисплей на базе матрицы Optic AMOLED с физическим разрешением Full
20.06.2017 Japan Display ставит на безрамочные смартфоны

таллическая матрица получила имя собственное - Full Active. Её разрешение составляет 2160 на 1080 точек. За массовое производство Full Active компания Japan Display взялась на волне интереса рынка к «безрамочным» экранам смартфонов. Производитель надеется, что с его помощью таких моделей с каждым днём будет выходить всё больше.
21.04.2017 Рассекречены характеристики нового безрамочного флагмана Xiaomi. Фото

льной стороне. Для фронтальной камеры заявлено разрешение 13 МП, однако по имеющемуся изображению пока непонятно, где именно можно расположить фронтальную камеру (и датчик освещенности) при полностью безрамочном бескнопочном дизайне передней панели, на 100% закрытой дисплеем.Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч, что ненамного больше, чем 4400 мАч у модели первого п
13.02.2017 Анонсирован самый тонкий монитор Philips с практически безрамочным дизайном

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 24-дюймовый монитор в линейке Moda. 245C7QJSB стал самым тонким монитором Philips с практически безрамочным дизайном, который помогает сосредоточиться на изображении на экране. Поддержка разрешения Full HD и новой технологии Ultra Wide Color обеспечивают монитору высокую чёткость и детали
16.03.2016 LG представила в России новый IPS-монитор c безрамочным дисплеем

Компания LG Electronics (LG) представила на российском рынке новый IPS-монитор 24MP88HV с безрамочным дисплеем Infinity и высоким качеством изображения. Об этом CNews сообщили в LG. Модель 24MP88HV имеет обновлённый дизайн: она оснащена изящной подставкой в стиле ArcLine. В свою оче
08.10.2015 Dell выпустил флагманские ноутбуки с «безрамочными» дисплеями

й комплект поставки войдет подставка-обложка Dell Premier Folio, позволяющая располагать планшет под различным углом. Дополнительно можно будет приобрести цифровое перо Dell Active Pen.Dell XPS 13 с «безрамочным» дисплеем InfinityEdge Dell XPS 15 с «безрамочным» дисплеем InfinityEdgeВ качестве опции Dell предлагает оснастить XPS 12 дисплеем формата Ultra HD. Dell XPS 12Стоимость и до
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем

актных компьютеров, но в 2015 году модель пережила полное обновление. Самое заметное нововведение — безрамочный дисплей: ширина рамок чуть больше 5 миллиметров. Таким образом, 13-дюймовый экран
23.12.2010 LG представил серию «безрамочных» ЖК-мониторов

Компания LG Electronics объявила о выпуске на российском рынке новой серии мониторов E80VX с «безрамочной» конструкцией и тонким корпусом (16,9 мм). Благодаря контрасту 5000000:1 серия E80VX обеспечивает четкое и живое изображение в фильмах, играх и фотографиях. Технология SUPER+ Resolu

Публикаций - 575, упоминаний - 696

NanoEdge и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 119
Huawei 4676 108
Apple Inc 13154 106
Xiaomi - Сяоми 2231 84
Google LLC 12688 72
Acer Group - Acer Inc 2776 70
LG Electronics 3735 61
Nvidia Corp 4002 59
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 53
Intel Corporation 12811 52
AMD - Advanced Micro Devices 4641 47
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 43
Leica Camera 282 33
Lenovo Group 2446 33
BBK OPPO Electronics 484 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 29
Sony 6739 28
HP Inc. 5883 27
Qualcomm Technologies 1974 25
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 24
Dell EMC 5180 23
BBK OnePlus 298 22
Yandex - Яндекс 9216 21
MediaTek - Ralink 595 21
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 21
Microsoft Corporation 25775 20
ZTE Corporation 800 20
X Corp - Twitter 2938 18
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 18
HTC Corporation 1512 17
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 17
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 16
Philips 2099 15
HMD Global - Nokia 144 15
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 15
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 14
Digma 251 10
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 10
Bang&Olufsen - B&O 148 10
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 34
TÜV Rheinland Group 181 21
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Связной ГК 1401 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Carl Zeiss AG 307 11
Геометрия НПО 165 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
Hyundai Motor Company 436 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Евросеть 1421 6
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 5
KGI Securities 50 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
SoftBank Group 284 3
Softbank Vision Fund 13 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Ferrari NV 159 2
Porsche Design GmbH 23 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
Caterpillar - 93 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
BMW Group 482 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 57
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 348
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 328
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 280
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 235
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 234
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 228
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 187
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 185
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 182
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 176
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 168
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 159
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 159
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 157
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 147
Наушники - Headphones 4478 142
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 140
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 134
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 130
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 129
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 121
Контрастность 3042 120
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 115
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 114
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 104
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 99
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 98
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 98
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 97
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 90
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 89
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 89
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 88
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 85
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 85
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 82
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 82
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 79
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 79
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 78
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 135
Google Android 15243 123
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 76
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 74
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 73
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 63
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 58
Intel Core - Семейство процессоров 1251 55
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 51
Samsung Galaxy 1035 46
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 46
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 46
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 44
Apple iPhone 6 4861 42
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 41
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 38
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 37
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 36
Google Android 8 - Android Oreo 198 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 35
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 35
Huawei Mate - серия смартфонов 453 34
Google Android 9 - Android Pie 217 34
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 34
Acer ComfyView 102 33
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 32
Dolby Vision 282 32
Honor SuperCharge 193 31
Samsung Galaxy Note 702 31
Microsoft Windows Hello 210 31
Google Android TV 381 31
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 30
Google YouTube - Видеохостинг 3002 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 29
Google Android 7 - Android Nougat 227 29
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 28
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 28
Microsoft Windows 10 1938 27
Microsoft Windows 16882 27
Acer VisionCare 84 26
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Чайка Владимир 29 6
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 6
Blass Evan - Бласс Эван 36 5
Starck Philippe - Старк Филипп 12 5
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Сухоруков Сергей 24 3
Пузанов Владимир 14 3
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