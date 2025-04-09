«Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line ую цветопередачу независимо от положения пользователя относительно экрана, а матовое покрытие панели с глубиной цвета 8 бит минимизирует отражения и блики. Softline «Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line Тонкий корпус и безрамочный дизайн позволяют экономить рабочее пространство и создавать многоэкранные конфигура

TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом по контенту максимально удобной. TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом Технология Dolby Audio обеспечивает объемное и четкое звуч

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном , 6,1 кг Интерфейсы 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB Type-C, 3х USB 3.2, 3,5 мм Цена От 80 000 рублей Дизайн У монитора Predator X27U привлекательный современный дизайн, который можно назвать «безрамочным». Здесь нет грубой черной «игровой» пластмассы и кричащих брутальных элементов, присущих этому сегменту. Это, скорее, утонченный и стильный элемент интерьера, который впишется не то

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня пальцев, как на глянцевом. Лицевая панель глянцевая. Ножка устойчива и монитор не качается на столе. Мы сразу отметили очень тонкие, практически незаметные рамки по трем сторонам — такое решение в «безрамочном стиле» выглядит премиально. Нижняя грань чуть толще, на ней расположились логотип бренда, нанесенный белой краской, а также кнопки управления и питания. Монитор смотрится минималист

BQ 6868L Wide – новый российский смартфон с большим безрамочным экраном ынке в ценовом сегменте до 8000 руб. Об этом CNews сообщили представители BQ. BQ 6868L Wide получил безрамочный IPS-экран 6,8 дюйма с соотношением сторон 20:9,. В небольшом отверстии по центру

Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео omi, рассказали CNews представители компании, запланировано на 24 августа 2021 г. Все смарт-ТВ линейки Mi TV P1 характеризуются экранами с минимальной толщиной рамок. В Xiaomi называют такие дисплеи «безрамочными». Тем не менее, рамки все же есть, в особенности нижняя, но производитель их толщину не раскрывает. 50-дюймовый Mi TV P1 придется заказывать из-за рубежа В российской рознице 32-дю

Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1 Xiaomi представила в России новую серию безрамочных телевизоров Mi TV P1. Пользователи Mi TV P1 могут погрузиться в мир любимого контента без границ благодаря безрамочному дизайну. Такое решение обеспечивает более высокое соотношение

Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена ьзователей, нуждающихся в универсальном инструменте для работы и развлечений. Новый ноутбук получил безрамочный экран с диагональю 15,6 дюйма, легкий и тонкий корпус из алюминиевого сплава, про

Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото ьзователей, нуждающихся в универсальном инструменте для работы и развлечений. Новый ноутбук получил безрамочный экран с диагональю 15,6 дюйма, легкий и тонкий корпус из алюминиевого сплава, про

Samsung готовит первый в мире безрамочный телевизор премиум-класса и должны начаться лишь летом 2020 г., в июне или июле. Примерно так может выглядеть новый полностью безрамочный ТВ Samsung «В отличие от других так называемых “безрамочных” устройств, у которых

Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245. NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей

LG представила в России новый безрамочный 4K-монитор й или большими таблицами, а также в полной мере оценить высокое качество кино- и/или видеозаписей, без торможений и зависаний играть в требовательные к техническим характеристикам игры. Трехсторонний безрамочный дизайн монитора будет сочетаться с любым стилем в интерьере. Монитор оснащен универсальным USB Type-C. В настоящее время появляется все больше и больше возможностей смотреть видео в

HMD Global представила безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и 5.1 Plus. Цены кции на основе искусственного интеллекта и обладают всеми характеристиками премиальных смартфонов». Безрамочный смартфон Nokia 6.1 Plus в тонком компактном корпусе с ярким экраном с разрешением

BQ представила недорогой безрамочный смартфон BQ-5340 Choice. Цена ных смартфонов самой доступной модели BQ-5340 Choice. Смартфон BQ-5340 Choice наделен 5,34-дюймовым безрамочным экраном с яркостью до 400 нит и 2,5D стеклом. Соотношение площади поверхности экр

Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены 1050 и технологией Intel Optane Memory. Моноблоки Inspiron 24 AIO 5000 в полной оснастке Диагональ безрамочного IPS-дисплея InfinityEdge у моноблоков Inspiron 24 AIO серии 5000 составляет 23,8

ZTE представила новый «безрамочный» смартфон Blade V9 ZTE Mobile Devices представила новый смартфон Blade V9. Среди главных особенностей новинки — безрамочный дисплей, а также камера, поддерживающая съемку при низком освещении. Легкий дизайн Blade V9 отличается соотношением дисплея к корпусу (screen-to-body ratio) 83,6%: этот показатель г

HTC выпустила гигантский безрамочный смартфон. Фото тью смартфона EYEs стала сдвоенная 5-МП фронтальная камера. Новинка также получила сенсорный «почти безрамочный» 6-дюймовый Full HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9 и защитным покрытием Corn

В России стартуют продажи «безрамочного» смартфона Honor 7X. Цена Honor представила смартфон Honor 7X, получивший безрамочный экран, металлический корпус, емкий аккумулятор и множество других полезных функци

Xiaomi выпустила два дешевых безрамочных смартфона 5 Plus в различных цветовых расцветках. Особенностью обоих новых смартфонов Xiaomi является модный безрамочный дизайн, ранее доступный преимущественно в моделях премиального и частично среднег

Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена ной для Apple iPhone X. Особенности конструкции и технологииМеталлический корпус смартфона OPPO F5 имеет толщину всего 7,5 мм. Несмотря на отсутствие популярного сейчас стеклянного покрытия по бокам, безрамочный дисплей смартфона, выполненный в стиле Samsung Galaxy S8, выглядит лучше, чем у ряда флагманских моделей других производителей. Безрамочный дизайн экрана OPPO F5Разработчикам

10 смартфонов с лучшим соотношением площади экрана и габаритов корпуса года, был своего рода демонстрацией возможностей для китайского бренда, «игрой мускулами». Правда, «безрамочный» дизайн с эффектным керамическим корпусом и мощное железо были на одной чаше весо

Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T оставляет 162г при габаритах 156,1 х 75 х 7,3 мм. Дизайн смартфона OnePlus 5TАппарат получил «почти безрамочный» 6,01-дюймовый дисплей на базе матрицы Optic AMOLED с физическим разрешением Full

Japan Display ставит на безрамочные смартфоны таллическая матрица получила имя собственное - Full Active. Её разрешение составляет 2160 на 1080 точек. За массовое производство Full Active компания Japan Display взялась на волне интереса рынка к «безрамочным» экранам смартфонов. Производитель надеется, что с его помощью таких моделей с каждым днём будет выходить всё больше.

Рассекречены характеристики нового безрамочного флагмана Xiaomi. Фото льной стороне. Для фронтальной камеры заявлено разрешение 13 МП, однако по имеющемуся изображению пока непонятно, где именно можно расположить фронтальную камеру (и датчик освещенности) при полностью безрамочном бескнопочном дизайне передней панели, на 100% закрытой дисплеем.Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч, что ненамного больше, чем 4400 мАч у модели первого п

Анонсирован самый тонкий монитор Philips с практически безрамочным дизайном Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новый 24-дюймовый монитор в линейке Moda. 245C7QJSB стал самым тонким монитором Philips с практически безрамочным дизайном, который помогает сосредоточиться на изображении на экране. Поддержка разрешения Full HD и новой технологии Ultra Wide Color обеспечивают монитору высокую чёткость и детали

LG представила в России новый IPS-монитор c безрамочным дисплеем Компания LG Electronics (LG) представила на российском рынке новый IPS-монитор 24MP88HV с безрамочным дисплеем Infinity и высоким качеством изображения. Об этом CNews сообщили в LG. Модель 24MP88HV имеет обновлённый дизайн: она оснащена изящной подставкой в стиле ArcLine. В свою оче

Dell выпустил флагманские ноутбуки с «безрамочными» дисплеями й комплект поставки войдет подставка-обложка Dell Premier Folio, позволяющая располагать планшет под различным углом. Дополнительно можно будет приобрести цифровое перо Dell Active Pen.Dell XPS 13 с «безрамочным» дисплеем InfinityEdge Dell XPS 15 с «безрамочным» дисплеем InfinityEdgeВ качестве опции Dell предлагает оснастить XPS 12 дисплеем формата Ultra HD. Dell XPS 12Стоимость и до

Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем актных компьютеров, но в 2015 году модель пережила полное обновление. Самое заметное нововведение — безрамочный дисплей: ширина рамок чуть больше 5 миллиметров. Таким образом, 13-дюймовый экран