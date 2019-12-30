Samsung готовит первый в мире безрамочный телевизор премиум-класса

Samsung выпустит уникальный телевизор с рамками толщиной всего лишь 1 миллиметр. Премьера новой модели может состояться на выставке CES 2020 в начале января 2020 г., а начало продаж запланировано на середину лета 2020 г.

Лучше, чем у Xiaomi

Компания Samsung работает над новым премиальным смарт-ТВ с полностью безрамочным дисплеем. Его премьера может состояться в начале января 2020 г. в рамках международной выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020.

Технически, рамки у экрана нового ТВ Samsung все же будут, но инженеры компании, по информации южно-корейского ресурса The Elec, смогли уменьшить их толщину до 1 миллиметра. В самом широком месте их толщина не превысит 2 миллиметров. С учетом габаритов самого телевизора их едва ли можно будет различить на расстоянии. Для сравнения, в новых телевизорах Xiaomi Mi TV 5 Pro, анонсированных в ноябре 2019 г. и поступивших в продажу месяц спустя, минимальная толщина рамок составляет 1,8 мм, хотя они тоже заявлены как безрамочные.

Во время премьеры Samsung покажет не прототип, а готовое к производству устройство. Их выпуск предварительно запланирован на февраль 2020 г., однако поставки должны начаться лишь летом 2020 г., в июне или июле.

Примерно так может выглядеть новый полностью безрамочный ТВ Samsung

«В отличие от других так называемых “безрамочных” устройств, у которых эта рамка на самом деле имеется, новый продукт Samsung действительно можно назвать безрамочным. Samsung стала первой в мире компанией, готовой к релизу устройств с настолько экстремальным дизайном», – отметил один из разработчиков, принимавший участие в работе над проектом.

Стоимость нового безрамочного ТВ Samsung остается неизвестной.

Технические особенности

Добиться снижения толщины рамок экрана Samsung удалось за счет применения новы технологий соединения матрицы дисплея с основным корпусом. В разработке новых телевизоров ей помогали южно-корейские компании Shinsegye Engineering и Taehwa Precision, поставлявшие техно-гиганту различное оборудование и комплектующие, используемые в новых ТВ. На момент публикации материала не было достоверно известно, какой именно вклад они внесли в создание первых в мире безрамочных телевизоров.

По данным разработчика этих телевизоров, новая линейка будет состоять из крупных моделей. Он подчеркнул, что диагональ 65 дюймов (163 см) станет самой минимальной для них, но не уточнил, какие еще версии Samsung планирует к релизу, и какой тип дисплея в них используется. Samsung в настоящее время делает ставку на технологию «квантовых точек (Quantum LED, QLED) в своих премиум-телевизорах, а также постепенно движется в сторону microLED.

Разработчик также добавил, что некоторые сотрудники Samsung Display (подразделения Samsung по производству экранов) были против выпуска такого рода телевизоров. Они, по его словам, были обеспокоены возможными проблемами с прочностью мест соединения матрицы с корпусом. Они полагают, что в процессе эксплуатации дисплей может начать отходить от столь тонкого корпуса. На 31 декабря 2019 г. не было известно, действительно ли существует данная проблема, и сумела ли Samsung найти ее решение.

Необычные телевизоры Samsung

Безрамочный телевизор – не единственное оригинальное новшество, которое Samsung предложит потенциальным покупателям в 2020 г. В первых числах декабря 2019 г. компания начала распространение ТВ линейки The Wall с максимальной диагональю 730 см и минимальной 365 см.

Гигантский Samsung The Wall с дисплеем MicroLED

Впервые эту линейку Samsung показала еще в январе 2018 г., но лишь в качестве прототипа, а теперь речь идет о мелкосерийном производстве. ТВ серии The Wall основаны на упомянутой технологии MicroLED, дисплеи на базе которой не нуждаются в дополнительной подсветке, поскольку каждый пиксель такого экрана излучает свет самостоятельно, не нуждаясь также в цветовых фильтрах. За счет этого, несмотря на свои гигантские размеры, телевизоры The Wall потребляют минимум энергии. По аналогии с технологией OLED, дисплеи MicroLED обеспечивают высокую яркость, широкий динамический диапазон, минимальную инерцию при огромных показателях контрастности.

Стоимость Samsung The Wall может достигать $1,7 млн (105,4 млн руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2019 г.), а всего в линейку входят три модели с диагоналями 146 дюймов (365 см), 219 дюймов (548 см) и 292 дюйма (730 см).

Интерьерный ТВ Samsung The Frame

Возможно, Samsung отнесет свои новые безрамочные телевизоры к семейству интерьерных, которое в настоящее время представлено моделями серии The Frame, стилизованными под картину и доступными в России с июня 2019 г. Если случится именно так, то это будут две противоположные по концепции линейки, поскольку модели The Frame («рамка» – англ.), напротив, специально комплектуются широкими рамками.