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LED-micro


24.03.2025 Новая эра в мире дисплеев. Создан экран с крошечными пикселями для детализированного изображения в сотни раз лучше, чем у iPhone 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 1
05.05.2022 «Инфосистемы джет» создала корпоративный гибридный конференц-центр 1
14.09.2021 Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 1
19.07.2021 Samsung представила обновленную версию модульного телевизора The Wall 1
22.04.2021 Нужна ли технология Mini-LED планшету? 1
02.03.2021 Выпущен первый в мире ТВ с экраном-гармошкой. Он стоит как Rolls-Royce. Видео 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
10.12.2020 Samsung выпустила первый в мире полностью безрамочный ТВ огромным экраном MicroLED 4
21.08.2020 Что за технология Mini LED и почему она дешевле OLED 1
06.01.2020 Samsung первым в мире выводит на рынок вертикальный телевизор для интернет-контента. Видео 1
31.12.2019 Samsung готовит первый в мире безрамочный телевизор премиум-класса 1
18.12.2019 Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM 1
06.12.2019 Samsung выпустила 7-метровый телевизор для миллиардеров и мультимиллионеров. Видео 2
31.10.2019 Samsung объявила квартальные финансовые результаты 1
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
11.01.2019 Hisense представила новые технологии разработки дисплеев 1
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 1
12.03.2018 Самые необычные телевизоры в мире 1
21.02.2018 Самые интересные новинки выставки ISE 2018 1
11.02.2018 Самые интересные новинки выставки ISE 2018 1
15.01.2018 Всё самое интересное с CES 2018 1
10.01.2018 Samsung выпустила первый в мире 146-дюймовый модульный ТВ для дома. Видео 1
05.05.2014 Apple купила разработчика крошечных эффективных дисплеев 2

Публикаций - 25, упоминаний - 30

LED-micro и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10311 18
Apple Inc 12186 9
Xiaomi 1769 5
LG Electronics 3626 4
Sony 6556 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1480 4
Google LLC 11874 3
Huawei 3975 3
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 2
Samsung System LSI 24 2
Lenovo Group 2297 2
Microsoft Corporation 24723 2
Nvidia Corp 3527 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
Intel Corporation 12242 2
HP Inc. 5701 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 2
Razer Inc 76 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 218 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 1
Qualcomm Technologies 1836 1
HTC Corporation 1500 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 45 1
Pimax 5 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Netscape Communications Corporation 421 1
Adobe Macromedia 218 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Samsung - Harman - JBL 221 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Crestron 100 1
BBK OnePlus 218 1
Barco Display Systems 52 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 137 1
Apple - Intrinsity 22 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
KGI Securities 50 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7133 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12568 17
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1281 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 15
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3516 13
Контрастность 2849 12
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1000 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12291 10
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 321 9
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 324 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 7
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6408 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9713 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7698 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2128 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 6
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 517 6
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 981 6
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1049 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1020 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2501 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5417 5
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 298 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2207 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3860 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7360 4
Умные платформы 1720 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1217 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1055 4
LED-mini экраны 49 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9414 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28069 4
Освещение - яркость источника света 684 4
Samsung The Wall 25 14
Samsung The Frame - Телевизор 24 5
Samsung Galaxy 963 5
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 130 4
Google Android 14127 3
Samsung Galaxy Note 695 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 474 3
Samsung Bespoke - серия холодильников 14 3
Apple iPad Pro 298 3
Sony Bravia 246 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 2
Samsung The Serif 5 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 269 2
Google Android TV 321 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 245 2
Samsung Flip - интерактивный цифровой флипчарт 8 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 437 2
Samsung Quantum Processor 8 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 494 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 2
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 48 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 520 2
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 1
ByteDance - TikTok 262 1
Samsung The Sero 6 1
Apple AirPlay 118 1
Apple iPad 3873 1
Microsoft Windows 7 1982 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 138 1
Hisense ULED - дисплей на квантовых точках 13 1
Hisense - серия телевизоров 33 1
Hisense Adonis MD 1 1
Hisense Hi-View 4 1
LG OLED Signature 26 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Ковардакова Ольга 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 9
Южная Корея - Республика 6688 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 4
Европа 21848 3
Япония 13330 3
Индия - Bharat 5490 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 2
Словакия - Словацкая Республика 473 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 2
Франция - Французская Республика 7874 2
Япония - Токио 995 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Германия - Федеративная Республика 12735 1
Италия - Итальянская Республика 4367 1
Сингапур - Республика 1863 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
США - Калифорния 4635 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5211 1
Куба - Республика 365 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 317 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5588 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 3
Английский язык 6691 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5146 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4720 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 2
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