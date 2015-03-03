Broadcom Inc Avago Technologies Avago Technologies LSI Corporation LSI Logic Calimetrics C-Cube Microsystems
|03.03.2015
|
Fujitsu и Panasonic создали совместную компанию Socionext для разработки системных LSI
Компания Fujitsu Limited, корпорация Panasonic и Банк развития Японии (DBJ) объявили об окончательном объединении LSI-подразделений Panasonic и Fujitsu Semiconductor Limited при финансовой поддержке DBJ. Новое совместное предприятие, названное Socionext Inc., вскоре приступит к своей работе. Об этом CNews
|17.12.2013
|
Поставщик Apple и Samsung поглотил разработчика SSD-накопителей за $6,6 млрд
Компания Avago Technologies со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, объявила о приобретении LSI Corporation за $6,6 млрд. В результате будет создано полупроводниковое предприятие с годо
|03.06.2013
|
LSI начала поставки Syncro CS — экономичного СХД-решения для СМБ
Компания LSI сообщила о начале поставок решения Syncro CS в канал продаж и изготовителям комплексного оборудования (OEM). В целом Syncro CS представляет собой экономичное и простое во внедрении СХД-реше
|08.02.2013
|
Fujitsu и Panasonic создадут новую компанию на базе подразделений системных LSI решений
Компания Fujitsu Limited и корпорация Panasonic подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие на основе LSI-подразделений Panasonic и Fujitsu Semiconductor Limited. Новая компания сосредоточится на проектировании и разработке системных LSI, но при этом не будет иметь собственных производст
|29.08.2012
|
LSI начала продажи карт ускорения приложений Nytro MegaRAID
Корпорация LSI сообщила о поступлении в продажу карт PCIe flash LSI Nytro MegaRAID, обеспечивающих прозрачное и экономически выгодное ускорение приложений для накопителей с прямым подключением (DAS
|29.03.2011
|
True System анонсировала решение для СХД на базе продуктов LSI
Компания True System, производитель серверного оборудования под торговой маркой Gladius, в рамках технических семинаров по продуктам компании LSI — провайдера микросхем, системных и программных технологий и продукции, которая объединяет людей, ИТ и цифровой контент — представила решение для систем хранения данных на базе продуктов
|11.03.2011
|
NetApp покупает бизнес систем хранения данных LSI
Корпорация LSI — провайдер микросхем, системных и программных технологий и продукции, которая объединяет людей, ИТ и цифровой контент — объявила о подписании окончательного соглашения о продаже своего биз
|09.03.2011
|
Твердотельная СХД-карта LSI WarpDrive SLP-300 теперь поставляется в серверных платформах Supermicro
Корпорация LSI сообщила о том, что карта ускорения приложений LSI WarpDrive SLP-300, основанная на СХД PCI Express (PCIe), теперь доступна с некоторыми серверными решениями компании Supermicro. «На
|27.12.2010
|
Toshiba избавляется от микросхем
Корпорация Toshiba объявила о реструктуризации бизнеса по производству полупроводниковых решений System LSI Division с 1 января 2011 г. System LSI Division является частью Toshiba Semiconductor Company, дочерней компании Toshiba, занимающейся выпуском полупроводниковых компонентов и делающ
|08.07.2010
|
DSCon предлагает дисковые системы хранения данных LSI CTS2600 для СМБ
Компания DSCon, официальный дистрибьютор систем хранения данных корпорации LSI, объявила о начале поставок систем хранения данных LSI CTS2600, которые предназначены для малого и среднего бизнеса. В семейство LSI CTS2600 включены дисковые системы хранения
|19.05.2010
|
В LSI назначен региональный менеджер по продажам в России
Корпорация LSI назначила Александра Зейникова на должность регионального менеджера по продажам в России. Он будет находиться в Москве и заниматься управлением и развитием регионального бизнеса компании
|18.10.2007
|
LSI наделила системы Engenio интерфейсом iSCSI
Компания LSI Corporation объявила о расширенных возможностях внешних систем хранения Engenio - теперь
|07.09.2007
|
LSI займется безопасностью сетевых решений: поглощение Tarari
зопасности и ускорения работы XML, веб-сервисов и цифрового медиа, сообщила о поглощении со стороны LSI Corporation. Сумма покупки компании из Сан-Диего со штатом 45 сотрудников составит $85 мл
|01.02.2007
|LSI вывела на рынок новые системы хранения корпоративного уровня
|04.12.2006
|
LSI Logic достигла соглашения о слиянии с Agere Systems
Американский производитель электроники и компьютерных комплектующих LSI Logic сообщил о достижении окончательной договоренности о слиянии с производителем микрос
|08.09.2006
|
LSI ищет разработчика в России
айти его будет довольно сложно, — комментирует для CNews Марко Дотарелли, управляющий директор LSI в регионе EMEA. — Пока у нас нет уверенности в том, что российские компании, специал
|06.12.2005
|
Maxtor и LSI Logic займутся продвижением SAS
Maxtor Corporation и LSI Logic объединили свои усилия, чтобы быстрее вывести на рынок интерфейс Serial Attached SC
|11.06.2003
|
Calimetrics удвоила емкость DVD-9
Американская компания Calimetrics продемонстрировала готовую к выводу на рынок технологию ML (MultiLevel), позволяющую занести на двухуровневый штампованный DVD-ROM (DVD-9) вдвое больший объем информации, что требуе
|12.07.2002
|
VIA открыла подразделение по производству чипов для беспроводной связи в США
схем для ПК и других изделий, находится в Тайбэе. VIA Telecom сформировалась из принадлежащей ранее LSI Logic группы разработок CDMA, которая также находилась в Сан-Диего. В мае VIA вышла на ры
|09.07.2002
|
Storus начал поставки RAID-контроллеров и HB-адаптеров LSI Logic
ле продаж Ultra160 SCSI RAID-контроллеров серии MegaRaid и HB-адаптеров (HBA) производства компании LSI Logic. RAID-контроллеры LSI Logic обладают защитой от ошибок при копировании данны
|03.07.2002
|
LSI Logic покупает подразделение IBM
Известный производитель полупроводниковой подукции LSI Logic сообщил о своих планах покупки активов одного из подразделений IBM - Mylex. Таким о
|14.06.2002
|
LSI Logic выпустила новый процессор для Ethernet-коммутаторов с набором ПО
Компания LSI Logic представила новую версию своего процессора для Ethernet-коммутаторов с пакетом ПО и
|07.09.2001
|
LSI приобрела производство RAID у American Megatrends
Компания LSI Logic завершила процедуру приобретения производства дисковых массивов RAID (Redundant Arr
|27.03.2001
|
LSI Logic приобретет C-Cube за $878 млн.
Калифорнийская компания LSI Logic, производящая микросхемы для систем хранения и передачи голоса, видео и данных, объ
|22.01.2001
|
IBM лицензировала ядро DSP-процессора от LSI Logic
льник компания IBM объявит о том, что лицензировала ядро DSP-процессора от ее конкурента - компании LSI Logic. IBM планирует использовать ядро DSP в чипах производящихся на заказ для крупных оп
|06.12.2000
|
LSI Logic предупредила о снижении прибыли в 4-м квартале
Изготовитель специализированных микросхем - компания LSI Logic - предупредила о том, что прогнозируемые показатели прибыли на четвертый квартал не
|22.11.2000
|
Акции LSI Logic упали на 20% в связи с уходом в отставку двух директоров
Во вторник, после объявления об уходе в отставку двух директоров, акции компании LSI Logic, производящей чипы под заказ, упали на 20%. Исполнительный вице-президент Джон Дэн
|04.11.2000
|
Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320
Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продук
|04.11.2000
|
Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320
Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продук
|31.10.2000
|
TDK и ряд компаний будут продвигать технологию сверхплотной записи на компакт-диски
Компании TDK, Calimetrics, Mitsubishi Chemical Corp. и Shinano Kenshi Co. сообщили о начале совместного выв
|31.10.2000
|
TDK и ряд компаний будут продвигать технологию сверхплотной записи на компакт-диски
Компании TDK, Calimetrics, Mitsubishi Chemical Corp. и Shinano Kenshi Co. сообщили о начале совместного выв
|25.10.2000
|
LSI Logic представил отчет за третий квартал
Вчера компания LSI Logic Corp., специализирующаяся на производстве чипов, представила результаты деятельност
|23.10.2000
|
AMD и LSI разработают интегрированный набор флэш-памяти с процессорами немодулируемой передачи
Advanced Micro Devices и LSI Logic Corp. объявили сегодня об альянсе по разработке интерфейса между микросхемами флэш-
|26.07.2000
|
Прибыль LSI Logic за второй квартал составила $98 млн. при обороте $644 млн.
Производитель микросхем - компания LSI Logic Corp. - сообщила о результатах второго квартала 2000 года. Оборот компании по сравн
|27.06.2000
|
LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер для корпоративных систем хранения информации
Компания LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер, ориентированный на корпоративные системы хран
|23.05.2000
|
LSI Logic приобретет производителя коммуникационных чипов DataPath за $420 млн.
Производитель полупроводников компания LSI Logic Corp. сообщила. что намерена приобрести компанию DataPath Systems Inc., специализир
|18.05.2000
|
LSI Logic приобретет производителя сетевого оборудования IntraServer Technology
Производитель коммуникационных чипов компания LSI Logic Corp. сообщила о своём намерении приобрести IntraServer Technology Inc. за $70 млн.
|15.10.1999
|
Компании Hitachi и LSI Logic образуют технологический альянс
Компании Hitachi и LSI Logic объявили о подписанном ими соглашении о широком сотрудничестве в технологической сф
|13.10.1999
|
LSI будет использовать технологии Hitachi для производства своих продуктов system-on-a-chip
оворенность о создании технологического партнерства была достигнута сегодня. В дальнейшем Hitachi и LSI намереваются значительно расширить сотрудничество в области развития технологии LSI
|24.06.1999
|
Samsung создает условия для роста объема продаж LSI-чипов в 2001 году до $2,5 млрд
Компания Samsung Electronics намерена уделить максимум внимания развитию нового сектора рынка по производству LSI (large-scale integration) чипов. По словам Daeje Chin, исполнительного вице-президента и генерального директор System LSI Division, подразделения Samsung Electronics, цель компании -
Broadcom Inc и организации, системы, технологии, персоны:
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 12
|CNET Networks - CNET News 1643 7
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 6
|Dow Jones - MarketWatch 311 5
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 3
|EE Times 158 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 2
|Viacom - Video & Audio Communications 116 2
|Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 2
|NE Asia Online 313 1
|РИА Новости 917 1
|DigiTimes - Издание 1310 1
|Phys.org 972 1
|AP - Associated Press 2004 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|X-Bit Labs 83 1
|Upside Today 59 1
|Independent 111 1
|Infosan 75 1
|Electronic News 60 1
|Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
|CMP Net Asia 14 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Sunday Times 25 1
|Silicon 483 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.