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Broadcom Inc Avago Technologies Avago Technologies LSI Corporation LSI Logic Calimetrics C-Cube Microsystems

Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems


03.03.2015 Fujitsu и Panasonic создали совместную компанию Socionext для разработки системных LSI

Компания Fujitsu Limited, корпорация Panasonic и Банк развития Японии (DBJ) объявили об окончательном объединении LSI-подразделений Panasonic и Fujitsu Semiconductor Limited при финансовой поддержке DBJ. Новое совместное предприятие, названное Socionext Inc., вскоре приступит к своей работе. Об этом CNews

17.12.2013 Поставщик Apple и Samsung поглотил разработчика SSD-накопителей за $6,6 млрд

Компания Avago Technologies со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, объявила о приобретении LSI Corporation за $6,6 млрд. В результате будет создано полупроводниковое предприятие с годо
03.06.2013 LSI начала поставки Syncro CS — экономичного СХД-решения для СМБ

Компания LSI сообщила о начале поставок решения Syncro CS в канал продаж и изготовителям комплексного оборудования (OEM). В целом Syncro CS представляет собой экономичное и простое во внедрении СХД-реше
08.02.2013 Fujitsu и Panasonic создадут новую компанию на базе подразделений системных LSI решений

Компания Fujitsu Limited и корпорация Panasonic подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие на основе LSI-подразделений Panasonic и Fujitsu Semiconductor Limited. Новая компания сосредоточится на проектировании и разработке системных LSI, но при этом не будет иметь собственных производст
29.08.2012 LSI начала продажи карт ускорения приложений Nytro MegaRAID

Корпорация LSI сообщила о поступлении в продажу карт PCIe flash LSI Nytro MegaRAID, обеспечивающих прозрачное и экономически выгодное ускорение приложений для накопителей с прямым подключением (DAS
29.03.2011 True System анонсировала решение для СХД на базе продуктов LSI

Компания True System, производитель серверного оборудования под торговой маркой Gladius, в рамках технических семинаров по продуктам компании LSI — провайдера микросхем, системных и программных технологий и продукции, которая объединяет людей, ИТ и цифровой контент — представила решение для систем хранения данных на базе продуктов

11.03.2011 NetApp покупает бизнес систем хранения данных LSI

Корпорация LSI — провайдер микросхем, системных и программных технологий и продукции, которая объединяет людей, ИТ и цифровой контент — объявила о подписании окончательного соглашения о продаже своего биз
09.03.2011 Твердотельная СХД-карта LSI WarpDrive SLP-300 теперь поставляется в серверных платформах Supermicro

Корпорация LSI сообщила о том, что карта ускорения приложений LSI WarpDrive SLP-300, основанная на СХД PCI Express (PCIe), теперь доступна с некоторыми серверными решениями компании Supermicro. «На
27.12.2010 Toshiba избавляется от микросхем

Корпорация Toshiba объявила о реструктуризации бизнеса по производству полупроводниковых решений System LSI Division с 1 января 2011 г. System LSI Division является частью Toshiba Semiconductor Company, дочерней компании Toshiba, занимающейся выпуском полупроводниковых компонентов и делающ
08.07.2010 DSCon предлагает дисковые системы хранения данных LSI CTS2600 для СМБ

Компания DSCon, официальный дистрибьютор систем хранения данных корпорации LSI, объявила о начале поставок систем хранения данных LSI CTS2600, которые предназначены для малого и среднего бизнеса. В семейство LSI CTS2600 включены дисковые системы хранения
19.05.2010 В LSI назначен региональный менеджер по продажам в России

Корпорация LSI назначила Александра Зейникова на должность регионального менеджера по продажам в России. Он будет находиться в Москве и заниматься управлением и развитием регионального бизнеса компании

18.10.2007 LSI наделила системы Engenio интерфейсом iSCSI

Компания LSI Corporation объявила о расширенных возможностях внешних систем хранения Engenio - теперь

07.09.2007 LSI займется безопасностью сетевых решений: поглощение Tarari

зопасности и ускорения работы XML, веб-сервисов и цифрового медиа, сообщила о поглощении со стороны LSI Corporation. Сумма покупки компании из Сан-Диего со штатом 45 сотрудников составит $85 мл
01.02.2007 LSI вывела на рынок новые системы хранения корпоративного уровня
04.12.2006 LSI Logic достигла соглашения о слиянии с Agere Systems

Американский производитель электроники и компьютерных комплектующих LSI Logic сообщил о достижении окончательной договоренности о слиянии с производителем микрос
08.09.2006 LSI ищет разработчика в России

айти его будет довольно сложно, — комментирует для CNews Марко Дотарелли, управляющий директор LSI в регионе EMEA. — Пока у нас нет уверенности в том, что российские компании, специал
06.12.2005 Maxtor и LSI Logic займутся продвижением SAS

Maxtor Corporation и LSI Logic объединили свои усилия, чтобы быстрее вывести на рынок интерфейс Serial Attached SC
11.06.2003 Calimetrics удвоила емкость DVD-9

Американская компания Calimetrics продемонстрировала готовую к выводу на рынок технологию ML (MultiLevel), позволяющую занести на двухуровневый штампованный DVD-ROM (DVD-9) вдвое больший объем информации, что требуе
12.07.2002 VIA открыла подразделение по производству чипов для беспроводной связи в США

схем для ПК и других изделий, находится в Тайбэе. VIA Telecom сформировалась из принадлежащей ранее LSI Logic группы разработок CDMA, которая также находилась в Сан-Диего. В мае VIA вышла на ры
09.07.2002 Storus начал поставки RAID-контроллеров и HB-адаптеров LSI Logic

ле продаж Ultra160 SCSI RAID-контроллеров серии MegaRaid и HB-адаптеров (HBA) производства компании LSI Logic. RAID-контроллеры LSI Logic обладают защитой от ошибок при копировании данны
03.07.2002 LSI Logic покупает подразделение IBM

Известный производитель полупроводниковой подукции LSI Logic сообщил о своих планах покупки активов одного из подразделений IBM - Mylex. Таким о
14.06.2002 LSI Logic выпустила новый процессор для Ethernet-коммутаторов с набором ПО

Компания LSI Logic представила новую версию своего процессора для Ethernet-коммутаторов с пакетом ПО и
07.09.2001 LSI приобрела производство RAID у American Megatrends

Компания LSI Logic завершила процедуру приобретения производства дисковых массивов RAID (Redundant Arr
27.03.2001 LSI Logic приобретет C-Cube за $878 млн.

Калифорнийская компания LSI Logic, производящая микросхемы для систем хранения и передачи голоса, видео и данных, объ
22.01.2001 IBM лицензировала ядро DSP-процессора от LSI Logic

льник компания IBM объявит о том, что лицензировала ядро DSP-процессора от ее конкурента - компании LSI Logic. IBM планирует использовать ядро DSP в чипах производящихся на заказ для крупных оп
06.12.2000 LSI Logic предупредила о снижении прибыли в 4-м квартале

Изготовитель специализированных микросхем - компания LSI Logic - предупредила о том, что прогнозируемые показатели прибыли на четвертый квартал не
22.11.2000 Акции LSI Logic упали на 20% в связи с уходом в отставку двух директоров

Во вторник, после объявления об уходе в отставку двух директоров, акции компании LSI Logic, производящей чипы под заказ, упали на 20%. Исполнительный вице-президент Джон Дэн

04.11.2000 Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320

Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продук
04.11.2000 Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320

Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продук
31.10.2000 TDK и ряд компаний будут продвигать технологию сверхплотной записи на компакт-диски

Компании TDK, Calimetrics, Mitsubishi Chemical Corp. и Shinano Kenshi Co. сообщили о начале совместного выв
31.10.2000 TDK и ряд компаний будут продвигать технологию сверхплотной записи на компакт-диски

Компании TDK, Calimetrics, Mitsubishi Chemical Corp. и Shinano Kenshi Co. сообщили о начале совместного выв
25.10.2000 LSI Logic представил отчет за третий квартал

Вчера компания LSI Logic Corp., специализирующаяся на производстве чипов, представила результаты деятельност
23.10.2000 AMD и LSI разработают интегрированный набор флэш-памяти с процессорами немодулируемой передачи

Advanced Micro Devices и LSI Logic Corp. объявили сегодня об альянсе по разработке интерфейса между микросхемами флэш-
26.07.2000 Прибыль LSI Logic за второй квартал составила $98 млн. при обороте $644 млн.

Производитель микросхем - компания LSI Logic Corp. - сообщила о результатах второго квартала 2000 года. Оборот компании по сравн
27.06.2000 LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер для корпоративных систем хранения информации

Компания LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер, ориентированный на корпоративные системы хран
23.05.2000 LSI Logic приобретет производителя коммуникационных чипов DataPath за $420 млн.

Производитель полупроводников компания LSI Logic Corp. сообщила. что намерена приобрести компанию DataPath Systems Inc., специализир
18.05.2000 LSI Logic приобретет производителя сетевого оборудования IntraServer Technology

Производитель коммуникационных чипов компания LSI Logic Corp. сообщила о своём намерении приобрести IntraServer Technology Inc. за $70 млн.
15.10.1999 Компании Hitachi и LSI Logic образуют технологический альянс

Компании Hitachi и LSI Logic объявили о подписанном ими соглашении о широком сотрудничестве в технологической сф
13.10.1999 LSI будет использовать технологии Hitachi для производства своих продуктов system-on-a-chip

оворенность о создании технологического партнерства была достигнута сегодня. В дальнейшем Hitachi и LSI намереваются значительно расширить сотрудничество в области развития технологии LSI

24.06.1999 Samsung создает условия для роста объема продаж LSI-чипов в 2001 году до $2,5 млрд

Компания Samsung Electronics намерена уделить максимум внимания развитию нового сектора рынка по производству LSI (large-scale integration) чипов. По словам Daeje Chin, исполнительного вице-президента и генерального директор System LSI Division, подразделения Samsung Electronics, цель компании -

Публикаций - 135, упоминаний - 168

Broadcom Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 28
Samsung Electronics 10254 22
Microsoft Corporation 24624 16
IBM - International Business Machines Corp 9441 15
SAS Institute 971 12
Fujitsu 2041 12
Cisco Systems 5114 12
Toshiba Corporation 2927 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 11
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Dell EMC 5027 8
Applied Materials 293 8
HP Compaq Computer Corp 1916 8
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 8
Dell Technologies - Dell Computer 2135 7
Hitachi - Хитачи 1464 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 7
HP - Hewlett-Packard 3623 7
TI - Texas Instruments Incorporated 816 7
JDSU - JDS Uniphase 218 7
Oracle Corporation 6687 7
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Western Digital Corporation - WDC 548 4
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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 13
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 4
Expedia Group 134 4
Merrill Lynch 433 4
eBay Inc 1619 4
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 4
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 3
Thomas Weisel Partners 44 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Walt Disney Company 622 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 2
Prudential Financial 52 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 2
Williams Capital Group 9 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 25 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Blackstone Group 45 1
Silver Lake Partners 76 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Nike 185 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Carl Zeiss AG 303 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
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Азия - Азиатский регион 5528 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 2
Европа Восточная 3075 2
США - Калифорния - Сан-Диего 367 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Германия - Берлин 715 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
США - Калифорния - Милпитас 8 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Нидерланды 3517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 7
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 533 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 5
ISDEX интернет-индекс 250 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
Йена - денежная единица Японии 496 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 12
CNET Networks - CNET News 1643 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 6
Dow Jones - MarketWatch 311 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 3
EE Times 158 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 2
NE Asia Online 313 1
РИА Новости 917 1
DigiTimes - Издание 1310 1
Phys.org 972 1
AP - Associated Press 2004 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
X-Bit Labs 83 1
Upside Today 59 1
Independent 111 1
Infosan 75 1
Electronic News 60 1
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
CMP Net Asia 14 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Sunday Times 25 1
Silicon 483 1
Internet Stock Report 994 12
S&P 500 558 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 4
IDC - International Data Corporation 4910 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
Juniper Research 522 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Gartner - Dataquest 347 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
ITResearch 119 1
Counterpoint Research 88 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 34 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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