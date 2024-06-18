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Diasoft Digital Q Цифровая омниканальная платформа


 

Дмитрий Старов, Директор департамента по инструментам и технологиям разработки, Диасофт "Как организовать эффективное производство IT-решений для цифровой трансформации" на конференции CNews "Цифровизация финансового сектора 2022" 1 марта 2022 года 


18.06.2024 iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase

еди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Алексей Колесников, коммерческий директор iSimpleLab, сказал
18.06.2024 Новый функционал платформы Digital Q.LMS от «Диасофт» упростит работу администраторов системы дистанционного обучения

оматизации «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management). Одна из таких платформ – Digital Q.LMS (Learning Management System), предназначенная для дистанционного обучения и пер
13.06.2024 Компания iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт»

еди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Алексей Коле
05.06.2024 «Искра Технологии» представила ИТ-решение «Умный город» на базе платформ экосистемы Digital Q от «Диасофт»

мплексная безопасность 2024», которая прошла 29 мая - 1 июня 2024 г., компания «Искра Технологии» представила платформу «Умный город», разработанную на базе платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт». Платформа «Умный город» предназначена для автоматизации управленческой деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности и регионального и муниципальног
26.04.2024 «Диасофт» разработал программный продукт для обработки и хранения информации о материалах предприятия

бработки и хранения информации о материалах предприятия. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP и помогает вести учет состава производственных материалов, включая их классифик
17.04.2024 «Диасофт» реализовала возможность автоматической генерации кода на Go в платформе Digital Q.Archer

Компания «Диасофт» расширила возможности технологической low-code-платформы Digital Q.Archer, предназначенной для быстрого создания приложений в микросервисной архитекту
08.04.2024 «Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance

Компания «Диасофт» расширяет возможности платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мон
25.03.2024 DLP-система «СерчИнформ КИБ» и СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase) от «Диасофт» прошли испытания на совместимость

«СерчИнформ КИБ» с импортонезависимой и сертифицированной во ФСТЭК России СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase), разработанной компанией «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители

22.03.2024 Платформа Digital Q.ERP от «Диасофт» дополнена продуктом для контроля договорной деятельности

Компания «Диасофт» расширила возможности платформы развития Digital Q.ERP, реализовав программный продукт «Управление договорами». Продукт позволяет эффективно автоматизировать и импортозаместить функциональность, связанную с ведением и контролем догово
19.03.2024 «Диасофт» поможет управлять ETL-процессами

ания «Диасофт» развивает продукт «Управление регламентными операциями» в составе платформы развития Digital Q.UP. Он позволяет централизованно контролировать и управлять ИТ-продуктами, задейств
18.03.2024 «Диасофт» представила платформу Digital Q.TMS

ие человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM). В него входят четыре платформы развития: Digital Q.TMS – для управления талантами компании, Digital Q.LMS – для организации обу
15.03.2024 «Диасофт» разработала программный продукт для автоматизации контроля качества изделий

ия» для автоматизации проверки качества товаров и услуг. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP. «Контроль качества изделия» помогает обеспечить системный подход к процессам к
15.03.2024 Новый функционал платформы Digital Q.BPM от «Диасофт» позволит импортозаместить Camunda

В технологической платформе Digital Q.BPM, предназначенной для проектирования и управления бизнес-процессами, появилась н
12.03.2024 «Диасофт» выводит на рынок систему электронного документооборота

ь по делопроизводству формируется с помощью инструментов технологической платформы для визуализации Digital Q.Sensor. Пользователь может создать дашборды и отследить, насколько эффективно обраб
05.03.2024 «Диасофт» первый на рынке предлагает полноценный режим совместного проектирования бизнес-процессов

Компания «Диасофт» продолжает развивать технологическую платформу Digital Q.BPM для проектирования бизнес-процессов и управления ими. Теперь в платформе доступ
04.03.2024 «Диасофт» расширил возможности платформы Digital Q.Management

Компания «Диасофт» развивает возможности производственной платформы Digital Q.Management, предназначенной для системного управления командами разработки. Платфор
21.02.2024 «Диасофт» автоматизирует расчет кредитного риска

асчета кредитного риска. Продукт будет создан на базе платформ развития Digital Q.Risk&Compliance и Digital Q.Reporting, а также технологической платформы для визуализации данных Digital Q.Sens
06.02.2024 Цифровая платформа Digital Q.UP включена в Единый реестр российского ПО

Платформа развития Digital Q.Unified Platform (Digital Q.UP), разработанная компанией «Диасофт», включена
25.01.2024 «Диасофт» автоматизирует учет рабочего времени сотрудников в финансовых организациях

временем» для планирования рабочего времени сотрудников. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.HR (Human Resources). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Продукт «Упра
24.01.2024 «Диасофт» разработал функционал для быстрой отладки бизнес-процессов

еализовала новый функционал пошаговой отладки бизнес-процессов в технологической low-code платформе Digital Q.BPM. Платформа позволяет переводить бизнес-процессы организации в цифровой формат и
23.01.2024 В «Электронном документообороте» компании «Диасофт» расширены возможности по настройке электронной подписи и маршрутов согласования

расширяет возможности продукта «Электронный документооборот», входящего в состав платформы развития Digital Q.Balance. Продукт предназначен для обработки документов при гибридном или удаленном

18.01.2024 Платформа Digital Q.ERP от «Диасофт» дополнена продуктом для работы с нормативно-справочной информацией

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности платформы развития Digital Q.ERP. В составе платформы реализован программный продукт «Нормативно-справочная инфо
16.01.2024 «Диасофт» расширил функционал продуктов для автоматизации операций на внебиржевом рынке драгметаллов

одажи физического металла» и «Хранилище драгоценных металлов», входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». В продукте «Внеби
22.12.2023 «Диасофт» поможет упростить и ускорить процессы по корпоративным действиям

а возможности программного продукта «Корпоративные действия», входящего в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт предназначен для комплексной обработки корпоративных дейс
21.12.2023 «Диасофт» разработала платформу для управления задачами Digital Q.Tasks

латформу для управления задачами команд разработки, руководителей продуктов и менеджеров проектов – Digital Q.Tasks. Она полностью заменяет Jira и, по заявлению разработчика, превосходит ее по

14.12.2023 «Диасофт» расширяет возможности платформы для управления серверами приложений

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей инфраструктурной платформы Digital Q.TomEE, предназначенной для управления JavaEE-совместимыми серверами приложений. В с
13.12.2023 «Диасофт» выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase

лагает сервис перевода кастомного кода в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ран
01.12.2023 «Диасофт» обеспечивает своевременное отслеживание подозрительных операций по продаже валютной выручки

е валютной выручки и своевременно сообщать о них регулятору поможет функционал в платформе развития Digital Q.Risk&Compliance от компании «Диасофт». Платформа предназначена для комплексной авто
21.11.2023 «Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM

Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления
16.11.2023 Платформа Digital Q.Security от «Диасофт» сертифицирована ФСТЭК России

Компания «Диасофт» получила сертификат ФСТЭК России № 4732 о соответствии платформы Digital Q.Security (ранее – Diasoft FA#*) требованиям безопасности информации по четвертому у
15.11.2023 «Диасофт» добавила в платформу Digital Q.DataFlows возможность настройки правил контроля качества данных и low-code-обработки данных

Компания «Диасофт» развивает возможности технологической платформы для управления данными Digital Q.DataFlows. Платформа помогает раскрыть ценность данных организации: выявить взаимос
30.10.2023 «Диасофт» разрабатывает новое поколение продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine)

оления продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine), входящих в состав платформы развития Digital Q.Accounting. Для этих продуктов компания предлагает новый подход к внедрению, которы
19.10.2023 Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных

онезависимость продукта для автоматизации подготовки отчетности МСФО, интегрировав его с платформой Digital Q.Sensor. Платформа предназначена для бизнес-мониторинга, аналитики и визуализации да
10.10.2023 «Диасофт» разработала платформу Digital Q.LMS для организации корпоративного обучения

«Диасофт» разработала платформу для создания образовательных курсов и обучения – Digital Q.LMS (Learning Management System). Платформа позволяет организовывать обучение, комм
04.10.2023 «Диасофт» провела первый этап нагрузочного тестирования версий продуктов для автоматизации банков, работающих с СУБД Digital Q.DataBase

и первый этап нагрузочного тестирования версий продуктов, которые входят в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digita
04.09.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Управление регламентными операциями»

т возможности продукта «Управление регламентными операциями», входящего в состав платформы развития Digital Q.UP. Продукт предназначен для централизованного контроля и управления ИТ-продуктами,
24.08.2023 «Диасофт» расширил функционал централизованного справочника адресов

ости программного продукта «Справочник адресов ГАР», входящего в состав кросс-продуктовой платформы Digital Q.Reference. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Теперь справочник позвол
31.07.2023 «Диасофт» реализовала новые требования ФСТЭК в СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» расширила возможности PostgreDB – одного из компонентов импортонезависимой гибридной СУБД Digital Q.DataBase. В PostgreDB реализованы новые требования ФСТЭК по безопасности информации к системам управления базами данных. Помимо регистрации событий безопасности, в PostgreDB реализова
04.07.2023 «Диасофт» разработал продукт для архивации данных продуктов в составе платформ развития Digital Q

ичество ресурсов, требуемых для их хранения. Продукт «Архивация данных» в составе платформ развития Digital Q, разработанный компанией «Диасофт», предназначен для архивации данных и позволяет у
16.06.2023 «Диасофт» разработала продукт для автоматизации процессинга инструкций по ценным бумагам

трукций по ценным бумагам» в микросервисной архитектуре. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и предназначен для подачи инструкций на расчеты по ценным бумагам


Публикаций - 206, упоминаний - 498

Diasoft Digital Q и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 756 203
Oracle Corporation 6581 15
SAP SE 5171 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 379 4
Salesforce.com - Tableau Software 103 3
VK - Mail.ru Group 3309 3
7869 3
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 2
ICL ГК 331 2
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ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 972 2
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РусКомТехнологии 12 1
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Почта Банк 429 2
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ГПБ - Газпромбанк 1042 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 58 2
Experian Interfax 3 1
FICO 48 1
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 260 1
Югория - страховая компания 40 1
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Diasoft FA# АБС 65 6
Linux OS 9411 6
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 105 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 204 5
Diasoft Flextera BI 16 5
Oracle Java - язык программирования 2943 5
Diasoft Database Adapter 12 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 918 4
Red Hat OpenShift 126 4
C/C++ - Язык программирования 688 4
Diasoft Legacy Renovation 7 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 872 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4021 4
Python - высокоуровневый язык программирования 795 4
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 7 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 194 4
VK - Mail.ru TarantoolDB 4 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 303 3
JavaScript - JS - язык программирования 1117 3
Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок 195 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 129 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 67 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 201 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1919 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 538 3
Microsoft Office Excel 1158 3
Terrasoft Creatio 95 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 146 3
Quorum - Кворум Брокер сообщений 23 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 748 3
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 8 2
Docker - Платформа распределённых приложений 290 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 217 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 2
Глазков Александр 88 12
Сентябрев Евгений 13 9
Маркелов Никита 10 9
Гребенщиков Дмитрий 32 9
Шабанин Игорь 10 7
Курочкин Алексей 15 5
Добриднюк Сергей 9 5
Оржевская Наталия 9 5
Симаков Андрей 6 5
Старов Дмитрий 5 4
Макаревич Николай 13 4
Ширяева Ольга 5 4
Борочкин Андрей 4 4
Калинич Борис 11 4
Бакулин Александр 11 3
Ломака Сергей 3 3
Ефимов Алексей 12 3
Генцис Александр 18 3
Золотых Кирилл 16 3
Шебалкин Антон 5 3
Тиханов Кирилл 4 3
Покладов Кирилл 8 3
Петров Илья 7 3
Лебедев Михаил 51 3
Шельпяков Максим 5 3
Андриевский Денис 4 2
Окунь Дмитрий 17 2
Грачев Дмитрий 6 2
Селезнев Максим 5 2
Копысов Виталий 59 2
Горожанкин Алексей 17 2
Черных Екатерина 3 2
Кудряшов Алексей 3 2
Андрианов Павел 84 2
Полетаев Алексей 6 2
Сахаров Александр 56 2
Жижин Евгений 3 2
Мартынов Владислав 113 2
Печенин Алексей 18 2
Тетенькин Евгений 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 137309 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41682 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16713 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13920 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51350 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 861 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 555 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14009 2
Европа 21518 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2700 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 276 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 101 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 670 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1393 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1419 1
Россия - СФО - Новосибирск 4107 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2601 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen 45 1
Франция - Французская Республика 7734 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13180 1
Азия - Азиатский регион 5363 1
Великобритания - Шотландия 335 1
Европа Восточная 3046 1
Беларусь - Белоруссия 5449 1
Казахстан - Республика 5381 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 495 1
Земля - планета Солнечной системы 10242 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16388 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46229 138
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13122 48
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7096 40
Кредитование - Сrediting - Заём 6469 23
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22937 18
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5570 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15755 11
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 1
Bloomberg 1218 1
TAdviser - Центр выбора технологий 375 1
Автокод (портал) 34 1
Gartner - Гартнер 3523 8
IDC Financial Insights 10 4
IDC - International Data Corporation 4890 3
IDC FinTech Ranking 7 3
Forrester Research 819 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7860 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 44 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
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НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 53 1
University of Oxford - Оксфордский университет 197 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1938 5
Diasoft Special Conf 5 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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