iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase еди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Алексей Колесников, коммерческий директор iSimpleLab, сказал

Новый функционал платформы Digital Q.LMS от «Диасофт» упростит работу администраторов системы дистанционного обучения оматизации «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management). Одна из таких платформ – Digital Q.LMS (Learning Management System), предназначенная для дистанционного обучения и пер

Компания iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» еди российских разработчиков промышленных решений ДБО реализовала проект на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Алексей Коле

«Искра Технологии» представила ИТ-решение «Умный город» на базе платформ экосистемы Digital Q от «Диасофт» мплексная безопасность 2024», которая прошла 29 мая - 1 июня 2024 г., компания «Искра Технологии» представила платформу «Умный город», разработанную на базе платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт». Платформа «Умный город» предназначена для автоматизации управленческой деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности и регионального и муниципальног

«Диасофт» разработал программный продукт для обработки и хранения информации о материалах предприятия бработки и хранения информации о материалах предприятия. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP и помогает вести учет состава производственных материалов, включая их классифик

«Диасофт» реализовала возможность автоматической генерации кода на Go в платформе Digital Q.Archer Компания «Диасофт» расширила возможности технологической low-code-платформы Digital Q.Archer, предназначенной для быстрого создания приложений в микросервисной архитекту

«Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance Компания «Диасофт» расширяет возможности платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мон

DLP-система «СерчИнформ КИБ» и СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase) от «Диасофт» прошли испытания на совместимость «СерчИнформ КИБ» с импортонезависимой и сертифицированной во ФСТЭК России СУБД PostgreDB (платформа Digital Q.DataBase), разработанной компанией «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители

Платформа Digital Q.ERP от «Диасофт» дополнена продуктом для контроля договорной деятельности Компания «Диасофт» расширила возможности платформы развития Digital Q.ERP, реализовав программный продукт «Управление договорами». Продукт позволяет эффективно автоматизировать и импортозаместить функциональность, связанную с ведением и контролем догово

«Диасофт» поможет управлять ETL-процессами ания «Диасофт» развивает продукт «Управление регламентными операциями» в составе платформы развития Digital Q.UP. Он позволяет централизованно контролировать и управлять ИТ-продуктами, задейств

«Диасофт» представила платформу Digital Q.TMS ие человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM). В него входят четыре платформы развития: Digital Q.TMS – для управления талантами компании, Digital Q.LMS – для организации обу

«Диасофт» разработала программный продукт для автоматизации контроля качества изделий ия» для автоматизации проверки качества товаров и услуг. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP. «Контроль качества изделия» помогает обеспечить системный подход к процессам к

Новый функционал платформы Digital Q.BPM от «Диасофт» позволит импортозаместить Camunda В технологической платформе Digital Q.BPM, предназначенной для проектирования и управления бизнес-процессами, появилась н

«Диасофт» выводит на рынок систему электронного документооборота ь по делопроизводству формируется с помощью инструментов технологической платформы для визуализации Digital Q.Sensor. Пользователь может создать дашборды и отследить, насколько эффективно обраб

«Диасофт» первый на рынке предлагает полноценный режим совместного проектирования бизнес-процессов Компания «Диасофт» продолжает развивать технологическую платформу Digital Q.BPM для проектирования бизнес-процессов и управления ими. Теперь в платформе доступ

«Диасофт» расширил возможности платформы Digital Q.Management Компания «Диасофт» развивает возможности производственной платформы Digital Q.Management, предназначенной для системного управления командами разработки. Платфор

«Диасофт» автоматизирует расчет кредитного риска асчета кредитного риска. Продукт будет создан на базе платформ развития Digital Q.Risk&Compliance и Digital Q.Reporting, а также технологической платформы для визуализации данных Digital Q.Sens

Цифровая платформа Digital Q.UP включена в Единый реестр российского ПО Платформа развития Digital Q.Unified Platform (Digital Q.UP), разработанная компанией «Диасофт», включена

«Диасофт» автоматизирует учет рабочего времени сотрудников в финансовых организациях временем» для планирования рабочего времени сотрудников. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.HR (Human Resources). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Продукт «Упра

«Диасофт» разработал функционал для быстрой отладки бизнес-процессов еализовала новый функционал пошаговой отладки бизнес-процессов в технологической low-code платформе Digital Q.BPM. Платформа позволяет переводить бизнес-процессы организации в цифровой формат и

В «Электронном документообороте» компании «Диасофт» расширены возможности по настройке электронной подписи и маршрутов согласования расширяет возможности продукта «Электронный документооборот», входящего в состав платформы развития Digital Q.Balance. Продукт предназначен для обработки документов при гибридном или удаленном

Платформа Digital Q.ERP от «Диасофт» дополнена продуктом для работы с нормативно-справочной информацией Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности платформы развития Digital Q.ERP. В составе платформы реализован программный продукт «Нормативно-справочная инфо

«Диасофт» расширил функционал продуктов для автоматизации операций на внебиржевом рынке драгметаллов одажи физического металла» и «Хранилище драгоценных металлов», входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». В продукте «Внеби

«Диасофт» поможет упростить и ускорить процессы по корпоративным действиям а возможности программного продукта «Корпоративные действия», входящего в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт предназначен для комплексной обработки корпоративных дейс

«Диасофт» разработала платформу для управления задачами Digital Q.Tasks латформу для управления задачами команд разработки, руководителей продуктов и менеджеров проектов – Digital Q.Tasks. Она полностью заменяет Jira и, по заявлению разработчика, превосходит ее по

«Диасофт» расширяет возможности платформы для управления серверами приложений Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей инфраструктурной платформы Digital Q.TomEE, предназначенной для управления JavaEE-совместимыми серверами приложений. В с

«Диасофт» выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase лагает сервис перевода кастомного кода в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ран

«Диасофт» обеспечивает своевременное отслеживание подозрительных операций по продаже валютной выручки е валютной выручки и своевременно сообщать о них регулятору поможет функционал в платформе развития Digital Q.Risk&Compliance от компании «Диасофт». Платформа предназначена для комплексной авто

«Диасофт» поможет выстроить процесс управления проектами с новой платформой Digital Q.PM Компания «Диасофт» разработала платформу развития для управления проектами – Digital Q.PM (Project Management). Платформа обеспечивает простоту и эффективность управления

Платформа Digital Q.Security от «Диасофт» сертифицирована ФСТЭК России Компания «Диасофт» получила сертификат ФСТЭК России № 4732 о соответствии платформы Digital Q.Security (ранее – Diasoft FA#*) требованиям безопасности информации по четвертому у

«Диасофт» добавила в платформу Digital Q.DataFlows возможность настройки правил контроля качества данных и low-code-обработки данных Компания «Диасофт» развивает возможности технологической платформы для управления данными Digital Q.DataFlows. Платформа помогает раскрыть ценность данных организации: выявить взаимос

«Диасофт» разрабатывает новое поколение продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine) оления продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine), входящих в состав платформы развития Digital Q.Accounting. Для этих продуктов компания предлагает новый подход к внедрению, которы

Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных онезависимость продукта для автоматизации подготовки отчетности МСФО, интегрировав его с платформой Digital Q.Sensor. Платформа предназначена для бизнес-мониторинга, аналитики и визуализации да

«Диасофт» разработала платформу Digital Q.LMS для организации корпоративного обучения «Диасофт» разработала платформу для создания образовательных курсов и обучения – Digital Q.LMS (Learning Management System). Платформа позволяет организовывать обучение, комм

«Диасофт» провела первый этап нагрузочного тестирования версий продуктов для автоматизации банков, работающих с СУБД Digital Q.DataBase и первый этап нагрузочного тестирования версий продуктов, которые входят в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digita

«Диасофт» расширил возможности продукта «Управление регламентными операциями» т возможности продукта «Управление регламентными операциями», входящего в состав платформы развития Digital Q.UP. Продукт предназначен для централизованного контроля и управления ИТ-продуктами,

«Диасофт» расширил функционал централизованного справочника адресов ости программного продукта «Справочник адресов ГАР», входящего в состав кросс-продуктовой платформы Digital Q.Reference. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Теперь справочник позвол

«Диасофт» реализовала новые требования ФСТЭК в СУБД Digital Q.DataBase Компания «Диасофт» расширила возможности PostgreDB – одного из компонентов импортонезависимой гибридной СУБД Digital Q.DataBase. В PostgreDB реализованы новые требования ФСТЭК по безопасности информации к системам управления базами данных. Помимо регистрации событий безопасности, в PostgreDB реализова

«Диасофт» разработал продукт для архивации данных продуктов в составе платформ развития Digital Q ичество ресурсов, требуемых для их хранения. Продукт «Архивация данных» в составе платформ развития Digital Q, разработанный компанией «Диасофт», предназначен для архивации данных и позволяет у