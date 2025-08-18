Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Федеральный закон 259-ФЗ Закон о криптовалюте Закон о ЦФА О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации


Согласно Федеральному Закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, права по ценным бумагам и участия в капитале непубличного акционерного общества. ЦФА выпускаются с использованием технологии блокчейн, и обеспечены реальными базовыми активами. Среди преимуществ ЦФА — высокая защищенность, прозрачность и надежность трансакций. Выпуск ЦФА осуществляется организациями, включенными в реестр операторов информационных систем, надзор за деятельностью которых возложен на Банк России.

СОБЫТИЯ


18.08.2025 «Мадригал ОИС» автоматизировал бизнес оператора ЦФА при поддержке «Диасофт»

«Мадригал ОИС» и компания «Диасофт» завершили проект автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС), отвечающего за выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА). Для реализации этой задачи было выбрано решение «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA), которое позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА, в том числе с гибридн
31.07.2025 Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов

ущественно сотрудничество будет направлено на обеспечение безопасности цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Экспертиза Positive Technol
22.07.2025 «Уралэнерготел» размещает ЦФА для привлечения оборотных средств

изирующаяся на проектировании и строительстве ИТ-инфраструктуры и систем диспетчеризации АСДУ и АСУ ТП в промышленности и энергетике объявила о размещении первого выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Размещение проводится в рамках пилотного проекта по привлечению оборотных средств компании. Об этом CNews сообщили представители «Уралэнерготел». Объем первого пилотного выпуска составляе
28.04.2025 «Диасофт» расширил возможности работы с цифровыми правами

Компания «Диасофт» расширила функционал продуктов «Депозитарный учет» (входит в состав решения «Депозитарий») и «Клиентские операции с ЦФА» (входит в состав решения «Брокерское обслуживание»). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Продукт «Депозитарный учет» предназначен для автоматизации деятельности депозитария по

02.04.2025 Сбербанк и «СберСтрахование» объявили о втором выпуске ЦФА на космические запуски

«СберСтрахование» во второй раз выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА) с целью хеджирования своих рисков, связанных с космическими запусками, на платформе цифровых активов Сбербанка. Приобрести ЦФА в этот раз смогут не только юридические, но и физическ
01.04.2025 Сбербанк запускает ЦФА на золото с фиксированным процентом

Сбербанк впервые предлагает клиентам инвестировать в золото через цифровые финансовые активы (ЦФА) с процентами. Стоимость 1 ЦФА привязана к цене 1 грамма золота с учетом мировых котировок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Поскольку золото торгуется в долларах, а р
01.04.2025 «Нацпроектстрой» завершил размещение цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка

«Нацпроектстрой», российский холдинг в сфере инфраструктурного строительства, завершил размещение дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) – «НПС Купон» на платформе «Цифровые активы» Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». Два выпуска «НПС Купон» объемом 1 млрд руб. каждый были предложены к приоб
26.03.2025 Сбербанк вывел на рынок цифровой финансовый актив на индекс битума

На платформе цифровых активов Сбербанка стартовал пилотный выпуск цифрового финансового актива (ЦФА) на индекс битума. Это первый в России токен, открывающий доступ к инвестициям в сырьевой актив для дорожного строительства через инструменты финансового рынка. Цена одного ЦФА привя
24.03.2025 «Нацпроектстрой» запустил «НПС Купон» — программу размещения цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка

Р российский холдинг в сфере инфраструктурного строительства «Нацпроектстрой» приступил к размещению дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) — «НПС Купон» на платформе «Цифровые активы» Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». Одновременно размещается два выпуска «НПС Купон» объемом один млрд руб. ка
17.03.2025 «Сбер» впервые предложил цифровой актив в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао

«Сбер» представил первый цифровой финансовый актив, ЦФА, привязанный к международной цене какао через расчётный фьючерс на Мосбирже. Инвестировать в этот инструмент могут квалифицированные инвесторы — как частные лица, так и компании. Такой Ц
07.03.2025 «Диасофт» расширил возможности бэк-офисного учета выпущенных и приобретенных ЦФА

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России продолжает развиваться, интерес к нему со стороны финансовых организаций, выступающих в роли эмитентов и инвесторов ЦФА, также растет. Вместе с этим компания «Диасофт» прод
07.03.2025 БКС получил лицензию оператора информационных систем ЦФА

Компания БКС включена Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск и обращение ЦФА. Компании это позволит расширить продуктовое предложение, эмитентам – выпускать с помощью БКС цифровые финансовые активы (ЦФА), а инвесторам – участвовать в таких выпусках и заключат
26.12.2024 Инвесторы впервые могут приобрести ЦФА на топливо на платформе «Цифровые активы» Сбербанка

Сбербанк предоставил клиентам возможность инвестировать в дизельное топливо и бензин в формате ЦФА. Котировки ЦФА определяются с учетом торгов на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (АО «СПбМТСБ»). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Цена одного

10.10.2024 «Диасофт» расширил возможности продукта для выпуска и учета ЦФА

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) с 2022 г. развивается и набирает обороты. Его общий объем по итогам августа 2024 г. превысил 370 млрд руб., а количество выпущенных ЦФА – более 540 шт. Количество участников рынка т
12.09.2024 Банк «Хлынов» разместил цифровые финансовые активы

Завершилось размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) банка «Хлынов» на площадке «Атомайз». Российские кредитные организации стали чаще пользоваться аналогом инструментов традиционного финансового рынка, которые являются хорошей альтернативой
06.09.2024 На платформе «Токеон» состоялся выпуск ЦФА с доходом 25%, обеспеченный жилой недвижимостью

На платформе «Токеон» состоялся выпуск ЦФА объемом 100 млн руб., обеспеченный жилой недвижимостью. В рамках сделки «Токеон» впервые выступает в роли управляющего залогом: платформа занимается регистрацией договора залога в Росреестр
04.09.2024 ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 млрд рублей

По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 млрд рублей. Об этом в рамках ВЭФ-2024 в эфире телеканала РБК ТВ заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. «Объем рынка ЦФА в 2024 году уже превысил 20
03.09.2024 Сбербанк и «СберСтрахование» выпускают ЦФА на космические запуски

На платформе цифровых активов Сбербанка компания «СберСтрахование» первой на рынке выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА), хеджирующие риски, связанные с космическими запусками. Их смогут приобретать юридические лица — квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА. Об этом CNews сообщили представители Сб
01.08.2024 В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу

(криптовалют). Первый из них представляет из себя поправки в Закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), принятый в 2020 г. Закон определяет понятия майнинга, майнинг-пула, лицо, организующее

19.07.2024 На платформе «Токеон» тестируют ЦФА с залогом как инструмент для коллективных инвестиций

На платформе «Токеон» состоялась эмиссия ЦФА с залогом от компании «Грин Реал», которая занимается инвестициями в недвижимость. Цель выпуска – оценить удобство цифровых активов как инструмента для коллективных инвестиций. Об этом CNew
12.07.2024 На платформе «Токеон» состоялся прецедентный выпуск ЦФА с обеспечением

На платформе «Токеон» состоялся выпуск с залоговым обеспечением, в рамках которого впервые на рынке будет отработано вторичное обращение ЦФА с залогом, ведение учета реестра залогодержателей управляющим залогом, а также процедура контролируемого дефолта эмитента с судебным обращением по взысканию залога в пользу залогодержателей
26.06.2024 ЦФА: защитить нельзя взломать

сийские организации выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Безопасность становится приоритетом при защите финансовых транзакций и данных клиентов. Цифровые финансовые активы (ЦФА) могут стать решением для обеспечения безопасности на финансовом рынке. Финансовые институты являются приоритетными целями для киберпреступников из-за хранения значительных объемов чувствит
25.06.2024 Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение

Клиенты Росбанка смогут купить цифровые финансовые активы (ЦФА), не покидая привычного им банковского приложения. Для этого достаточно нажать несколько

21.06.2024 «Сравни» первым среди финтех-компаний запустил сервис по подбору цифровых финансовых активов

плейс «Сравни» запустил новый ИТ-продукт — информационную витрину с цифровыми финансовыми активами (ЦФА, новые финансовые инструменты, основанные на технологии блокчейна; цифровые аналоги уже с
24.05.2024 «Ростелеком» успешно разместил ЦФА на 1 млрд руб. на платформе цифровых активов Сбербанка

и проданы в полном объеме широкому кругу инвесторов. Сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска ЦФА «Ростелекома» проходил с 20 по 22 мая 2024 г. включительно на платформе цифровых активов

24.05.2024 Первый маркетплейс разместил ЦФА на платформе Сбербанка

На платформе цифровых активов Сбербанка международная платформа в сфере электронной коммерции и логистики Wildberries опубликовала решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 1 млрд руб. Цена 1 ЦФА при выпуске — 1000 руб. Выпуск предусматривает ежемесячную выплату процентного дохода, который будет равняться размеру ключевой ставки Банка России +
14.05.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Денум», управляющей активами в сфере финтеха

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании ООО «Денум» – головной компании группы Denum. Объем эмиссии составил 11 млн руб. Номинальная стоимость одного ЦФА – 10 тыс. руб. Срок обращения – шесть месяцев. На протяжени
19.04.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании из сферы флиппинга

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Мистер Флип», общий объем составил 10 млн руб. Номинальная стоимость одного ЦФА — 100 тыс. руб. Срок обращения — три месяца. В дату погашения инвесторы получат 100% номинал
19.04.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании из сферы флиппинга

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Мистер Флип», общий объем составил 10 млн руб. Номинальная стоимость одного ЦФА — 100 тыс. руб. Срок обращения — три месяца. В дату погашения инвесторы получат 100% номинал
26.03.2024 Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие

ужающую среду. Компания является крупнейшим производителем стеклотары и утилизатором стекольных отходов в Восточной части России: потребность завода составляет до 200 тыс. тонн стеклобоя в год. Новый ЦФА – инновационный финансовый инструмент, предназначенный для инвесторов, стремящихся получать стабильный доход по фиксированной ставке. Он представляет собой привлекательную возможность для т
19.03.2024 Спецдепозитарий «Инфинитум» стал первым в России номинальным держателем ЦФА

Передача активов состоялась на платформе «ЦФА Хаб» 18 марта 2024 г. Новая практика может открыть безбарьерный доступ на рынок ЦФА миллионам клиентов российских депозитариев. Об этом CNews сообщили представители «Инфинитум». УК «
19.03.2024 СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА

кая Валютная Биржа (СПВБ) и «Атомайз» реализовали пилотную сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Это первое в истории партнерство классической биржевой и новой блокчейн-инфраструктуры.
02.02.2024 Сбербанк предоставил возможность регистрации на платформе цифровых активов всем физическим лицам

Сбербанк открыл доступ к своей платформе цифровых активов всем частным инвесторам, а инвесторы, получившие статус квалифицированного инвестора в отношении ЦФА, уже совершают на ней первые операции. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «В первый месяц после запуска ЦФА
10.01.2024 Платформа «ЦФА.Система» включена в реестр Российского ПО

Компания Smart technologies представляет платформу оператора информационной системы ЦФА - «ЦФА.Система». Продукт включен в реестр Российского программного обеспечения (запись от 26.12.2023 №20762). Об этом CNews сообщили представители Smart technologies. Цифровые финанс
28.12.2023 Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз»  

На платформе «Атомайз» выпущен новый вид ЦФА — их стоимость привязана к индексу Мосбиржи за 2024 г. Квалифицированные инвесторы могут заработать до 25% годовых, если индекс будет расти, а в случае падения индекса не потеряют деньги. П
14.12.2023 МТС выпустила цифровые финансовые активы, дебютные для собственной платформы «ЦФА хаб»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, осуществила очередной выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 240 млн руб. — дебютного для блокчейн-платформы «ЦФА хаб», разработчиком и создателем которой является дочерняя компания МТС — ООО «Блокчейн хаб». Об этом CNews сообщили представ
06.12.2023 Физлица смогут совершать операции на платформе цифровых активов Сбербанка

ости зачисления и вывода денежных средств для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Пока этот функционал тестируется на огр
17.11.2023 Олег Кот -

Олег Кот, SMART technologies — об импортозамещении в банках и ЦФА-платформах

строки, но и с графического интерфейса. Конечно же, и «СТ.Монитор», и «Боцман Клик» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. CNews: Поговорим о ЦФА. Какова позиция SMART technologies в этом направлении? Олег Кот: Цифровые финансовые активы — это цифровой программируемый финансовый инструмент, реализуемый средствами ИТ. ЦФА никои
03.10.2023 Платформа «Мастерчейн» первой реализовала размещение ЦФА с привлечением инвестплощадки

На платформе «Мастерчейн» прошел выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) энергосервисной компании «Инко-энерго» с привлечением инвестиционной площадки «ВДело». Впервые широкий круг инвесторов получил возможность забронировать свое участие в будущем выпуске Ц
13.09.2023 Власти хотят разрешить в России децентрализованные финансовые организации, чтобы граждане перевели криптовалюту в регулируемые цифровые финактивы

ровых финансовых активов в информационных системах регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зак

Публикаций - 222, упоминаний - 358

Федеральный закон 259-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровые активы 148 25
Atomyze - Атомайз 27 14
Diasoft - Диасофт 1021 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 9
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 7
Coinbase 63 7
Bitriver - Битривер 24 6
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 102 6
Ростелеком 10306 6
Yandex - Яндекс 8434 5
МТС - Блокчейн хаб 4 4
Meta Platforms - Facebook 4531 4
VK - Mail.ru Group 3532 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
Oracle Corporation 6867 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Chainalysis 22 3
МегаФон 9892 3
PayPal 661 3
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 3
8983 3
Apple Inc 12628 3
Microsoft Corporation 25236 3
Telegram Group 2571 3
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 2
Т1 Иннотех 198 2
Системы распределенного реестра ООО 5 2
Рерил ИИ - ReReal - РеРеал 3 2
Paygine - Пэй Энджин 16 2
SAP SE 5426 2
X Corp - Twitter 2907 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
GitHub 963 2
Hyperledger - Open Ledger Project 21 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
Alibaba Group 450 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 122 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 2
Аквафон 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 44
Альфа-Банк 1868 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 9
ПСБ - Промсвязьбанк 901 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 7
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
НСПК - Национальная система платежных карт 900 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 5
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 3
NanduQ - Qiwi 1004 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 114 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Северсталь ПАО - Severstal 560 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 2
Visa International 1972 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
Совкомбанк ПАО 285 2
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 21 2
Кэшбери - российская финансовая пирамида 3 1
Правокард - Современные Юридические Решения 8 1
Umicore 3 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 54 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 6 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 107
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 59
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 41
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 22
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 5
Федеральное казначейство России 1879 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 4
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 5
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
АЮР - Ассоциация юристов России 50 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Ассоциация менеджеров 99 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
ГосИнформСистемы 155 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 31 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 178
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 157
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 98
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 86
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 56
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 34
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 28
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 16
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 15
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 342 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1089 13
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1012 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 13
Оповещение и уведомление - Notification 5376 12
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 105 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 10
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 37
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 27
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 17
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 14
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 74 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 10
FreePik 1435 8
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 6
МТС - Блокчейн хаб - ЦФА хаб 5 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 5
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 5
Google Android 14679 5
Garantex - криптовалютная биржа 12 4
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 4
Apple iOS 8242 4
Stafory - робот Вера 354 4
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 31 4
Реестр добросовестных экспортеров 210 4
Dash - Криптовалюта 55 3
Bitfinex - криптовалютная биржа 14 3
Omni - криптовалюта 90 3
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 3
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 3
Apple - App Store 3008 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 2
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 2
VK RuStore - Рустор 507 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 201 2
Аксаков Анатолий 159 31
Путин Владимир 3349 27
Попов Анатолий 142 9
Кузьмичев Игорь 11 6
Набиуллина Эльвира 110 6
Огиенко Олег 7 5
Хрусталев Максим 7 5
Попов Сергей 149 5
Силуанов Антон 75 5
Мишустин Михаил 734 5
Калихов Артем 15 4
Моисеев Алексей 33 4
Алтухов Сергей 14 4
Орловский Виктор 397 4
Зозуля Александр 11 3
Медведев Андрей 21 3
Ткачев Антон 11 3
Оперчук Иван 4 3
Тараповский Алексей 8 3
Илясов Алексей 5 3
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 3
Лукашенко Александр 102 3
Володин Вячеслав 97 3
Греф Герман 465 3
Кириллов Дмитрий 7 3
Лаптев Артем 5 3
Горелкин Антон 108 3
Краснов Игорь 24 2
Шилкин Григорий 3 2
Григорьев Максим 55 2
Чебесков Иван 10 2
Тугарин Андрей 3 2
Успенский Михаил 4 2
Пешехонова Лариса 2 2
Башкатов Максим 3 2
Аксентьев Сардан 2 2
Гузнов Алексей 2 2
Телегина Мария 2 2
Плякин Владимир 3 2
Мкртчян Кристина 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 186
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 22
Европа 24634 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 10
Беларусь - Белоруссия 6023 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 5
Россия - ЦФО - Орловская область 354 5
Япония 13547 5
Казахстан - Республика 5792 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 4
Украина 7793 4
Сингапур - Республика 1906 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 4
Индия - Bharat 5697 4
Южная Корея - Республика 6858 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 3
Бразилия - Федеративная Республика 2450 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 3
Канада 4985 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 360 3
Россия - УФО - Челябинская область 1387 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Украина - Запорожская область 118 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 119
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 97
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 95
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 80
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 49
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 41
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 34
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 29
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 23
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 22
Цифровое право - Цифровые права 132 21
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 16
Доходность - ставка доходности - Rate of return 703 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 10
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 381 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 10
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 9
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 9
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 12
Известия ИД 704 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 10
Ведомости 1233 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 5
Bloomberg 1417 4
РИА Новости 984 4
Forbes - Форбс 910 3
CoinDesk 4 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Царьград - телеканал 28 1
KazanFirst 2 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Наш Красноярский край 1 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
ТВ-Новости АНО 7 1
РБК Крипто 4 1
Fortune 210 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Grand View Research 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 1
IDC Financial Insights 10 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 4
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
Level One - образовательный проект 12 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Building on Bitcoin 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще