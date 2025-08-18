«Мадригал ОИС» автоматизировал бизнес оператора ЦФА при поддержке «Диасофт» «Мадригал ОИС» и компания «Диасофт» завершили проект автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС), отвечающего за выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА). Для реализации этой задачи было выбрано решение «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA), которое позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА, в том числе с гибридн

Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов ущественно сотрудничество будет направлено на обеспечение безопасности цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Экспертиза Positive Technol

«Уралэнерготел» размещает ЦФА для привлечения оборотных средств изирующаяся на проектировании и строительстве ИТ-инфраструктуры и систем диспетчеризации АСДУ и АСУ ТП в промышленности и энергетике объявила о размещении первого выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Размещение проводится в рамках пилотного проекта по привлечению оборотных средств компании. Об этом CNews сообщили представители «Уралэнерготел». Объем первого пилотного выпуска составляе

«Диасофт» расширил возможности работы с цифровыми правами Компания «Диасофт» расширила функционал продуктов «Депозитарный учет» (входит в состав решения «Депозитарий») и «Клиентские операции с ЦФА» (входит в состав решения «Брокерское обслуживание»). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Продукт «Депозитарный учет» предназначен для автоматизации деятельности депозитария по

Сбербанк и «СберСтрахование» объявили о втором выпуске ЦФА на космические запуски «СберСтрахование» во второй раз выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА) с целью хеджирования своих рисков, связанных с космическими запусками, на платформе цифровых активов Сбербанка. Приобрести ЦФА в этот раз смогут не только юридические, но и физическ

Сбербанк запускает ЦФА на золото с фиксированным процентом Сбербанк впервые предлагает клиентам инвестировать в золото через цифровые финансовые активы (ЦФА) с процентами. Стоимость 1 ЦФА привязана к цене 1 грамма золота с учетом мировых котировок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Поскольку золото торгуется в долларах, а р

«Нацпроектстрой» завершил размещение цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка «Нацпроектстрой», российский холдинг в сфере инфраструктурного строительства, завершил размещение дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) – «НПС Купон» на платформе «Цифровые активы» Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». Два выпуска «НПС Купон» объемом 1 млрд руб. каждый были предложены к приоб

Сбербанк вывел на рынок цифровой финансовый актив на индекс битума На платформе цифровых активов Сбербанка стартовал пилотный выпуск цифрового финансового актива (ЦФА) на индекс битума. Это первый в России токен, открывающий доступ к инвестициям в сырьевой актив для дорожного строительства через инструменты финансового рынка. Цена одного ЦФА привя

«Нацпроектстрой» запустил «НПС Купон» — программу размещения цифровых финансовых активов на платформе Сбербанка Р российский холдинг в сфере инфраструктурного строительства «Нацпроектстрой» приступил к размещению дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) — «НПС Купон» на платформе «Цифровые активы» Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». Одновременно размещается два выпуска «НПС Купон» объемом один млрд руб. ка

«Сбер» впервые предложил цифровой актив в секторе агрокультуры — ЦФА на индекс какао «Сбер» представил первый цифровой финансовый актив, ЦФА, привязанный к международной цене какао через расчётный фьючерс на Мосбирже. Инвестировать в этот инструмент могут квалифицированные инвесторы — как частные лица, так и компании. Такой Ц

«Диасофт» расширил возможности бэк-офисного учета выпущенных и приобретенных ЦФА Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России продолжает развиваться, интерес к нему со стороны финансовых организаций, выступающих в роли эмитентов и инвесторов ЦФА, также растет. Вместе с этим компания «Диасофт» прод

БКС получил лицензию оператора информационных систем ЦФА Компания БКС включена Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск и обращение ЦФА. Компании это позволит расширить продуктовое предложение, эмитентам – выпускать с помощью БКС цифровые финансовые активы (ЦФА), а инвесторам – участвовать в таких выпусках и заключат

Инвесторы впервые могут приобрести ЦФА на топливо на платформе «Цифровые активы» Сбербанка Сбербанк предоставил клиентам возможность инвестировать в дизельное топливо и бензин в формате ЦФА. Котировки ЦФА определяются с учетом торгов на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (АО «СПбМТСБ»). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Цена одного

«Диасофт» расширил возможности продукта для выпуска и учета ЦФА Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) с 2022 г. развивается и набирает обороты. Его общий объем по итогам августа 2024 г. превысил 370 млрд руб., а количество выпущенных ЦФА – более 540 шт. Количество участников рынка т

Банк «Хлынов» разместил цифровые финансовые активы Завершилось размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) банка «Хлынов» на площадке «Атомайз». Российские кредитные организации стали чаще пользоваться аналогом инструментов традиционного финансового рынка, которые являются хорошей альтернативой

На платформе «Токеон» состоялся выпуск ЦФА с доходом 25%, обеспеченный жилой недвижимостью На платформе «Токеон» состоялся выпуск ЦФА объемом 100 млн руб., обеспеченный жилой недвижимостью. В рамках сделки «Токеон» впервые выступает в роли управляющего залогом: платформа занимается регистрацией договора залога в Росреестр

ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 млрд рублей По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 млрд рублей. Об этом в рамках ВЭФ-2024 в эфире телеканала РБК ТВ заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. «Объем рынка ЦФА в 2024 году уже превысил 20

Сбербанк и «СберСтрахование» выпускают ЦФА на космические запуски На платформе цифровых активов Сбербанка компания «СберСтрахование» первой на рынке выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА), хеджирующие риски, связанные с космическими запусками. Их смогут приобретать юридические лица — квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА. Об этом CNews сообщили представители Сб

В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу (криптовалют). Первый из них представляет из себя поправки в Закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), принятый в 2020 г. Закон определяет понятия майнинга, майнинг-пула, лицо, организующее

На платформе «Токеон» тестируют ЦФА с залогом как инструмент для коллективных инвестиций На платформе «Токеон» состоялась эмиссия ЦФА с залогом от компании «Грин Реал», которая занимается инвестициями в недвижимость. Цель выпуска – оценить удобство цифровых активов как инструмента для коллективных инвестиций. Об этом CNew

На платформе «Токеон» состоялся прецедентный выпуск ЦФА с обеспечением На платформе «Токеон» состоялся выпуск с залоговым обеспечением, в рамках которого впервые на рынке будет отработано вторичное обращение ЦФА с залогом, ведение учета реестра залогодержателей управляющим залогом, а также процедура контролируемого дефолта эмитента с судебным обращением по взысканию залога в пользу залогодержателей

ЦФА: защитить нельзя взломать сийские организации выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Безопасность становится приоритетом при защите финансовых транзакций и данных клиентов. Цифровые финансовые активы (ЦФА) могут стать решением для обеспечения безопасности на финансовом рынке. Финансовые институты являются приоритетными целями для киберпреступников из-за хранения значительных объемов чувствит

Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение Клиенты Росбанка смогут купить цифровые финансовые активы (ЦФА), не покидая привычного им банковского приложения. Для этого достаточно нажать несколько

«Сравни» первым среди финтех-компаний запустил сервис по подбору цифровых финансовых активов плейс «Сравни» запустил новый ИТ-продукт — информационную витрину с цифровыми финансовыми активами (ЦФА, новые финансовые инструменты, основанные на технологии блокчейна; цифровые аналоги уже с

«Ростелеком» успешно разместил ЦФА на 1 млрд руб. на платформе цифровых активов Сбербанка и проданы в полном объеме широкому кругу инвесторов. Сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска ЦФА «Ростелекома» проходил с 20 по 22 мая 2024 г. включительно на платформе цифровых активов

Первый маркетплейс разместил ЦФА на платформе Сбербанка На платформе цифровых активов Сбербанка международная платформа в сфере электронной коммерции и логистики Wildberries опубликовала решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 1 млрд руб. Цена 1 ЦФА при выпуске — 1000 руб. Выпуск предусматривает ежемесячную выплату процентного дохода, который будет равняться размеру ключевой ставки Банка России +

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Денум», управляющей активами в сфере финтеха На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании ООО «Денум» – головной компании группы Denum. Объем эмиссии составил 11 млн руб. Номинальная стоимость одного ЦФА – 10 тыс. руб. Срок обращения – шесть месяцев. На протяжени

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании из сферы флиппинга На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Мистер Флип», общий объем составил 10 млн руб. Номинальная стоимость одного ЦФА — 100 тыс. руб. Срок обращения — три месяца. В дату погашения инвесторы получат 100% номинал

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании из сферы флиппинга На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Мистер Флип», общий объем составил 10 млн руб. Номинальная стоимость одного ЦФА — 100 тыс. руб. Срок обращения — три месяца. В дату погашения инвесторы получат 100% номинал

Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие ужающую среду. Компания является крупнейшим производителем стеклотары и утилизатором стекольных отходов в Восточной части России: потребность завода составляет до 200 тыс. тонн стеклобоя в год. Новый ЦФА – инновационный финансовый инструмент, предназначенный для инвесторов, стремящихся получать стабильный доход по фиксированной ставке. Он представляет собой привлекательную возможность для т

Спецдепозитарий «Инфинитум» стал первым в России номинальным держателем ЦФА Передача активов состоялась на платформе «ЦФА Хаб» 18 марта 2024 г. Новая практика может открыть безбарьерный доступ на рынок ЦФА миллионам клиентов российских депозитариев. Об этом CNews сообщили представители «Инфинитум». УК «

СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА кая Валютная Биржа (СПВБ) и «Атомайз» реализовали пилотную сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Это первое в истории партнерство классической биржевой и новой блокчейн-инфраструктуры.

Сбербанк предоставил возможность регистрации на платформе цифровых активов всем физическим лицам Сбербанк открыл доступ к своей платформе цифровых активов всем частным инвесторам, а инвесторы, получившие статус квалифицированного инвестора в отношении ЦФА, уже совершают на ней первые операции. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «В первый месяц после запуска ЦФА

Платформа «ЦФА.Система» включена в реестр Российского ПО Компания Smart technologies представляет платформу оператора информационной системы ЦФА - «ЦФА.Система». Продукт включен в реестр Российского программного обеспечения (запись от 26.12.2023 №20762). Об этом CNews сообщили представители Smart technologies. Цифровые финанс

Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз» На платформе «Атомайз» выпущен новый вид ЦФА — их стоимость привязана к индексу Мосбиржи за 2024 г. Квалифицированные инвесторы могут заработать до 25% годовых, если индекс будет расти, а в случае падения индекса не потеряют деньги. П

МТС выпустила цифровые финансовые активы, дебютные для собственной платформы «ЦФА хаб» ПАО «МТС», цифровая экосистема, осуществила очередной выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 240 млн руб. — дебютного для блокчейн-платформы «ЦФА хаб», разработчиком и создателем которой является дочерняя компания МТС — ООО «Блокчейн хаб». Об этом CNews сообщили представ

Физлица смогут совершать операции на платформе цифровых активов Сбербанка ости зачисления и вывода денежных средств для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Пока этот функционал тестируется на огр

Олег Кот - Олег Кот, SMART technologies — об импортозамещении в банках и ЦФА-платформах строки, но и с графического интерфейса. Конечно же, и «СТ.Монитор», и «Боцман Клик» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. CNews: Поговорим о ЦФА. Какова позиция SMART technologies в этом направлении? Олег Кот: Цифровые финансовые активы — это цифровой программируемый финансовый инструмент, реализуемый средствами ИТ. ЦФА никои

Платформа «Мастерчейн» первой реализовала размещение ЦФА с привлечением инвестплощадки На платформе «Мастерчейн» прошел выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) энергосервисной компании «Инко-энерго» с привлечением инвестиционной площадки «ВДело». Впервые широкий круг инвесторов получил возможность забронировать свое участие в будущем выпуске Ц