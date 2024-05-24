Первый маркетплейс разместил ЦФА на платформе Сбербанка

На платформе цифровых активов Сбербанка международная платформа в сфере электронной коммерции и логистики Wildberries опубликовала решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 1 млрд руб. Цена 1 ЦФА при выпуске — 1000 руб. Выпуск предусматривает ежемесячную выплату процентного дохода, который будет равняться размеру ключевой ставки Банка России + 1,15% годовых. Об этом CNews сообщили предсатвители Сбербанка.

Текущий выпуск Wildberries могут приобретать юридические и физические лица — квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА.

Размещение ЦФА продлится до 18:00 мск 31 мая 2024 г. Предъявление к погашению с 3 по 30 июня 2025 г.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Все больше российских компаний различных отраслей используют цифровые финансовые активы в своих бизнес-процессах. Wildberries — первый крупный маркетплейс, который разместил ЦФА на нашей платформе. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в цифровой сфере с коллегами из Wildberries.

Владимир Бакин, финансовый директор Wildberries: «Для нашей компании, активно развивающейся в цифровой сфере, использование высокотехнологичных инструментов для привлечения инвестиций является логичным шагом. Рост, который мы демонстрируем на протяжении последних лет, и те планы, которые хотим осуществить в ближайшем будущем, требуют от компании стабильного финансового тонуса. Мы благодарны Сберу за сотрудничество по выпуску ЦФА и рассчитываем на положительный отклик от инвесторов».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.

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