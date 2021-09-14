Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Попов Сергей


14.09.2021 «Пятерочка» автоматизирует управление доступностью товаров 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
07.09.2021 «Сбер» запустил переводы с бизнес-карт на обычные по номеру телефона 1
19.08.2021 «Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко» 1
04.02.2021 МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения 1
22.01.2021 Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 1
29.12.2020 «Сбер» подключил к своей блокчейн-платформе распределенный реестр от Waves Enterprise 1
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 1
29.10.2020 «Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи 1
06.08.2020 В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк 2
03.08.2020 Сергей Попов, «АйТеко»: Рынок ищет возможность стабилизации за счет ИТ 4
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 5
19.05.2020 «Айтеко» подготовила комплекс ИТ-решений для стабилизации компаний в новых рыночных условиях 1
23.04.2020 X5 Retail Group разработала «умные весы» 1
02.03.2020 Сбербанк представил бизнес-карту для деловых поездок 1
25.02.2020 «Айтеко» предложит клиентам RPA-решения Kryon 1
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 6
26.11.2019 «Швабе» повышает точность систем навигации кораблей и самолетов 1
26.11.2019 «Ай-теко» внедрит защищенный мессенджер Express в комплексных проектах 2
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 2
05.11.2019 Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 2
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
17.07.2019 Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн 1
28.06.2019 Директором по технологиям «Сбербанк страхование жизни» назначен Сергей Попов 2
26.06.2019 Сбербанк запустил программу «Бизнес-кешбэк» для юрлиц и ИП 1
29.05.2019 Экс-зампред правительства Сахалинской области Попов назначен на должность замгендиректора ГК «Ай-теко» 5
30.04.2019 Ростех создал новый облакомер для российских аэропортов 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 2
22.02.2019 Сбербанк запустил онлайн-сервис «Сбербанк Инкассация» 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 2
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 2
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 72, упоминаний - 116

Попов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

iTeco - Ай-Теко 718 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ростех Швабе Холдинг 150 6
Крок 1221 5
Ланит ГК 1158 5
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 4
Ланит Интеграция 101 4
ICL Services 51 4
Mankiewicz 7 4
Naumen - Наумен 342 4
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 4
Аплана Преферентум 8 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 3
АйТи 752 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
SAP SE 3216 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Microsoft Corporation 11110 3
Бинго-Софт - Акцент 10 3
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 2
Онланта 75 2
Программный продукт ГК 92 2
Ай-Теко АРБИТЕК 3 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Код Безопасности 365 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Softline - Софтлайн 1474 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Oracle Corporation 3355 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Витте Консалтинг 24 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Ай-Теко Центр когнитивных технологий 3 1
Leica Camera 156 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 15
Почта России ПАО 1574 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Уралсиб Банк 390 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Уралкалий ПАО 62 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Мосэнерго ПАО 49 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Росгосстрах 182 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ 11 2
Утконос 99 2
X5 Group 599 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Газпром ПАО 523 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Сбербанк страхование 47 1
Альфа-Банк 1126 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Аэрофлот 493 1
Банк Зенит 131 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Транснефть 159 1
Visa International 1346 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Газпром нефть 382 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 13
Правительство РФ 2206 12
Федеральное казначейство России 766 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Правительство Москвы 653 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Счётная палата РФ 460 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Президент Российской Федерации 1440 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
Руссофт - Russoft 250 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
Kubernetes 307 1
Гироскоп 8 1
Microsoft Windows приложения 105 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
Умные весы - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 7 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
НТР - Новые телеком-решения 5 4
Apple iOS 5742 4
iTeco SmartBM 4 3
iTeco SmartSel 6 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
Google Android 10751 3
Витте Консалтинг Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 2
iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 2
Сбербанк Sbercoin 2 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
OpenText Documentum 191 1
Zenit M 3 1
Ай-Теко Remote Advisor 1 1
Ростех Швабе SWIR 5 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
ЦРТ Визирь 17 1
Microsoft Excel 436 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
Орион НПО - Orion-Drone - российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 2 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Ростех Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 4 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Сбербанк Инкассация - Сбербанк Службы инкассации - Кассово-инкассаторские услуги 2 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 1
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
Naumen Erudite 12 1
Amazon Alexa 138 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Четвернин Алексей 651 17
Новиков Павел 67 14
Бутенко Юрий 64 13
Носков Константин 201 12
Левин Леонид 83 12
Чернякова Елена 26 11
Иванов Алексей 76 11
Городилов Михаил 17 11
Абаев Даурен 12 11
Петрушин Андрей 64 11
Шайхутдинов Роман 107 11
Опенышева Светлана 54 11
Лопаткин Герман 102 11
Ермолаев Артем 340 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Комар Евгений 20 11
Раков Ярослав 48 11
Цариковский Федор 31 11
Власов Сергей 76 11
Албычев Александр 74 11
Крюков Сергей 26 11
Звягина Наталья 64 11
Стрельцов Андрей 53 11
Приданкин Андрей 30 11
Калина Роман 60 11
Алексеев Владимир 16 11
Ковнир Евгений 71 11
Ляшенко Сергей 29 11
Акимов Максим 167 11
Распопин Николай 12 11
Герасимюк Максим 20 11
Песчанских Георгий 37 11
Рудзевич Мария 34 11
Палюх Юрий 15 11
Матвеева Татьяна 83 11
Чамара Денис 57 11
Салбиев Алан 30 11
Бойко Елена 151 11
Селиванов Дмитрий 48 11
Козлов Александр 54 11
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 24
Россия - Сахалинская область 434 13
Казахстан - Республика 2637 12
Россия - Ростовская область 863 11
Россия - Республика Алтай 686 11
Россия - Республика Мордовия 388 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - Калужская область 574 11
Россия - Ульяновская область 350 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 11
Россия - Тульская область 752 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - Архангельская область 342 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Индия - Республика 2175 2
Сингапур - Республика 808 2
Земля - планета Солнечной системы 868 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Новая Зеландия 292 1
Европа Западная 615 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - Иркутск 467 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Европа 3766 1
Россия - Тольятти 237 1
Россия - Магаданская область 228 1
Япония 2792 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - Южно-Сахалинск 159 1
Германия - Кельн 48 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Коворкинг - Coworking - Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды 3 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
Ведомости 259 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 5
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2723 2
Gartner 2193 2
CNews Fast рейтинг 30 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИИ Полюс - Научно-исследовательский институт Полюс имени М. Ф. Стельмаха 9 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763923, в очереди разбора - 667610.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще