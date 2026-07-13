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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Сергей

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Naumen ускоряет переход контакт-центров к применению ИИ-агентов 1
07.07.2026 «Самокат» запустил доставку робокурьерами в Москве 1
25.05.2026 «МегаФон» обеспечил связью якутских горняков 1
25.05.2026 Контакт-центр Inventive Retail Group на платформе Naumen генерирует до 14% выручки в онлайне 1
28.04.2026 Экосистема Naumen и собственные разработки «Ситидрайва» ускорили работу контакт-центра на 62% при росте нагрузки 1
07.04.2026 «Вжух» — и оплата с расчетного счета прошла 1
30.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
26.03.2026 «Айтеко» расширяет партнерство с Yandex B2B Tech в области ИИ 1
24.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
23.03.2026 Банк «Санкт-Петербург» на 21% ускорил работу клиентского сервиса и продаж за счет миграции базы знаний на Naumen KMS 1
19.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
12.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
02.03.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
18.02.2026 Контакт-центры на платформе Naumen смогут обслуживать клиентов в мессенджере Max 1
10.02.2026 HR-платформа Skillaz автоматизирует первичный отбор кандидатов при массовом найме 1
03.02.2026 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля 1
06.11.2025 «Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen 1
24.10.2025 Новая архитектура банковского сервиса — исследование и рейтинг Naumen 1
08.10.2025 SDI360 и Naumen объявили о партнерстве и запускают исследования зрелости клиентского опыта в банках 1
23.09.2025 Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center 1
19.09.2025 ИП смогут управлять своими счетами в «СберБанк Онлайн» 1
14.08.2025 От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке 1
07.08.2025 «Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen 1
06.08.2025 «Обит» и Naumen расширили партнерство в области интеграционных решений для клиентского сервиса 1
06.06.2025 ЦУМ перевел базу знаний для 400 сотрудников на Naumen KMS 1
03.06.2025 «Ренессанс Жизнь» внедрила решение российского вендера Naumen 1
28.05.2025 Teleperformance в России («ТР Россия») переведет более 3,5 тысяч операторов на Naumen Contact Center 1
23.04.2025 ГК «Самолет» усилила клиентский сервис благодаря интеллектуальной системе управления знаниями на Naumen 1
02.04.2025 Сбербанк и «СберСтрахование» объявили о втором выпуске ЦФА на космические запуски 1
31.01.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
17.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
09.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
14.11.2024 Аудиторские компании и их клиенты смогут безопасно обмениваться документами на блокчейн-платформе Сбербанка 1
20.09.2024 Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen 1
02.08.2024 Контакт-центр ФАСП повысил валовую прибыль и пропускную способность с помощью технологий Naumen 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
18.07.2024 «Петрович» ускорил обслуживание на 9,9% после внедрения Naumen KMS 1
25.06.2024 Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года» 1
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1

Публикаций - 166, упоминаний - 173

Попов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 752 48
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 22
Ростелеком 10948 14
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
9594 8
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 8
Yandex - Яндекс 9215 7
Microsoft Corporation 25775 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Telegram Group 2940 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Крок - Croc 1964 6
ОБИТ 127 5
ССТ - Специальные системы и технологии 27 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ланит - Норбит - Norbit 431 5
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 5
Ланит Интеграция 219 4
Mankiewicz 7 4
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 4
Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 19 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
Ramax - Рамакс 138 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 35 3
CraftTalk - Крафт-Толк 81 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Бинго-Софт - Акцент 11 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 3
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 12
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 10
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Фора Банк 86 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Лента - Утконос 180 7
Почта России ПАО 2370 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 5
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 5
Arlift - Арлифт 22 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
eBay Inc 1640 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
Новард УК - Novard 73 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
Федеральное казначейство России 1949 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 11
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 11
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 56
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 54
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 43
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 34
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 29
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 18
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 16
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 12
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 11
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 29
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 40 16
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 22 9
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 8
Apple iOS 8583 7
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 5
Google Android 15243 5
Microsoft Windows 16882 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
НТР - Новые телеком-решения 37 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartBM 5 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Atlassian - Confluence 183 3
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 3
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 3
NASA Mars Odyssey orbiter 59 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 3
Т1 Сервионика - Айтеко SmartBM СКУД 3 3
Naumen Project Ruler 23 3
Naumen Speech AI - система автоматического синтеза и распознавания речи 4 3
МТС Exolve 150 3
Naumen CI - Naumen Conversation Intelligence - Naumen Conversational Intelligence 5 3
Unlimited Production - eXpress.ms 40 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartSel 7 3
Сбер - Sbercoin 2 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Цифровой алфавит - Digital Alphabet 7 2
Naumen LMS - Naumen Learning Management System 4 2
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA - Vmx Dequs - Vmx MarkerID - Vmx Qualex - Vmx Dequs 14 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 93 2
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 2
Новиков Павел 113 14
Селиванов Дмитрий 52 14
Шадаев Максут 1210 14
Матвеева Татьяна 110 14
Бутенко Юрий 65 13
Пенетова Татьяна 17 12
Нурутдинов Султан 22 12
Носков Константин 241 12
Левин Леонид 134 12
Бойко Елена 152 11
Иванов Алексей 163 11
Солодовников Денис 108 11
Раков Ярослав 51 11
Албычев Александр 168 11
Чернякова Елена 30 11
Калина Роман 62 11
Комар Евгений 20 11
Приданкин Андрей 30 11
Песчанских Георгий 39 11
Козлов Александр 71 11
Ермолаев Артем 379 11
Евстигнеев Сергей 21 11
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