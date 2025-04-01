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Naumen WFM Naumen Workforce Management
Naumen WFM Cloud заменяет ручное планирование рабочего времени в таблицах и позволяет быстро составить рабочий график, включая обучение, для пяти направлений клиентской поддержки. «Умный» алгоритм учитывает одновременно потребность в сотрудниках, их предпочтения, нормы трудового кодекса, отпуска, больничные и другие правила. Благодаря этому достигается эффективное распределение рабочих часов и равномерная загрузка специалистов.
Naumen WFM и организации, системы, технологии, персоны:
|Беляев Роман 10 8
|Зайцев Андрей 50 6
|Попов Сергей 136 3
|Калинкин Максим 3 2
|Батманов Владимир 2 2
|Садовский Алексей 12 1
|Зельдин Олег 6 1
|Кравченко Олег 11 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Мазур Артём 3 1
|Бекмансурова Наталия 1 1
|Галкина Наталья 1 1
|Тимофеева Татьяна 2 1
|Вельможина Светлана 5 1
|Кюрегян Сергей 1 1
|Голубинцева Анастасия 1 1
|Гречанник Екатерина 1 1
|Яремко Максим 13 1
|Попова Галина 1 1
|Швакова Юлия 1 1
|Метревели Ирма 3 1
|Хмелевская Любовь 1 1
|Бери Светлана 7 1
|Ананьев Николай 5 1
|Жирнов Алексей 7 1
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Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
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