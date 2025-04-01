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Naumen WFM Naumen Workforce Management

Naumen WFM Cloud заменяет ручное планирование рабочего времени в таблицах и позволяет быстро составить рабочий график, включая обучение, для пяти направлений клиентской поддержки. «Умный» алгоритм учитывает одновременно потребность в сотрудниках, их предпочтения, нормы трудового кодекса, отпуска, больничные и другие правила. Благодаря этому достигается эффективное распределение рабочих часов и равномерная загрузка специалистов.


01.04.2025 Cеть клиник «Тонус» сократила пропущенные звонки с Naumen WFM Cloud 2
20.09.2024 Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen 1
22.03.2024 Свое решение или бесплатный движок: разбираемся с BPM-системами 2
20.12.2023 Smartway вдвое ускорил построение графиков службы поддержки с помощью Naumen WFM Cloud 2
14.09.2023 «Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM 2
29.08.2023 Сеть ресторанов «Додо пицца» ускорила работу горячей линии после перехода на Naumen Contact Center SaaS 1
06.04.2023 Lamoda автоматизировала построение рабочих графиков операторов колл-центра с помощью платформы Naumen WFM 1
24.01.2023 «Глория джинс» сократила время на построение графиков операторов с помощью Naumen WFM Cloud 2
15.11.2022 «Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management 2
26.07.2022 «Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM 1
03.06.2022 «Сбермаркет» ускорил работу контакт-центра с помощью экосистемы продуктов Naumen 1
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра 2
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
30.07.2020 Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen 2
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
24.09.2019 «Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM 2
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта» 2
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра 1
25.05.2017 Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM 2
25.05.2017 Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM 2
19.12.2016 Naumen заняла 1 место по количеству внедрений в российском сегменте аутсорсинговых контакт-центров 1
21.09.2016 «Крок» внедрил Naumen Contact Center в банке «Нейва» 1
16.06.2016 Платформа Naumen Contact Center снова включена в «магический квадрант» решений для инфраструктуры контакт-центров 1
26.05.2016 Максим Калинкин -

Речевые технологии радикально изменят ландшафт рынка колл-центров

 1
11.03.2016 Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management 2

Публикаций - 25, упоминаний - 38

Naumen WFM и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 636 24
Genesys 208 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 2
Ростелеком 9824 1
Крок - Croc 1780 1
Cisco Systems 5136 1
Астра Пейдж - Astra Page 5 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 42 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 1
Infotell - Инфотелл 5 1
IQLine 1 1
City Call - Аутсорсинговый контактный центр 3 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 5 1
8354 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 47 1
AMT Group - АМТ-Груп 357 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 3
Ингосстрах СПАО 425 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
Почта России ПАО 2136 1
ГПБ - Газпромбанк 1097 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 243 1
Акрон ГК - Acron 51 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 1
КМЗ - Копейский машзавод - Копейский машиностроительный завод 2 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
РЕСО-Гарантия СК 45 1
БыстроБанк 2 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
GFG - Lamoda - Купишуз 168 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 1
Спортмастер - Sportmaster 178 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Федеральное казначейство России 1794 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 876 24
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4067 22
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 4
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1246 3
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2045 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 558 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 355 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 901 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1085 1
WFO - Workforce Optimization - пакет оптимизации рабочей силы 21 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 10
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 167 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 1
Naumen Inventory 6 1
Apple iOS 7899 1
Google Android 14151 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 28 1
Naumen Omni-Channel 8 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1443 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
Naumen QM - Naumen Quality Monitoring 2 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Asterisk 78 1
ELMA 365 Low-code BPM 115 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 120 1
IBM - OS/2 - Operating System/2 10 1
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Зайцев Андрей 50 6
Попов Сергей 136 3
Калинкин Максим 3 2
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