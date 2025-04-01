Naumen WFM Cloud заменяет ручное планирование рабочего времени в таблицах и позволяет быстро составить рабочий график, включая обучение, для пяти направлений клиентской поддержки. «Умный» алгоритм учитывает одновременно потребность в сотрудниках, их предпочтения, нормы трудового кодекса, отпуска, больничные и другие правила. Благодаря этому достигается эффективное распределение рабочих часов и равномерная загрузка специалистов.