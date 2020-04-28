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Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности

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Министерство промышленности и торговли России включило пять программных продуктов Naumen в витрину технических решений для организации процесса удаленной работы. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Naumen.

Апробированные продукты Naumen для управления клиентскими коммуникациями, рабочими сменами, активами и сервисными подразделениями доступны предприятиям на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Для управления рабочими сменами сотрудников на удаленной работе в витрину включен продукт Naumen Workforce Management (WFM), который позволяет сэкономить 80% времени и трудозатрат на планирование рабочего расписания персонала. Решение уже применяется в СОГАЗ, «Ингосстрахе», Ozon.ru, «ОТП банке», Мосэнергосбыте и других компаниях.

В перечень технических решений для организации удаленной работы вошла платформа Naumen Contact Center, которая позволяет операторам контакт-центров взаимодействовать с клиентами и партнерами предприятий, безопасно подключаясь к внутренним бизнес-системам с домашних компьютеров. На базе платформы реализовано более 100 проектов, в том числе в «Ростелекоме», «Почте России», Федеральном казначействе РФ, группе «Интер РАО».

Среди рекомендованных решений также платформа Naumen Service Desk, которая предназначена для автоматизации процессов управления ИТ и сервисным обслуживанием на предприятиях. На базе продукта реализовано свыше 350 проектов, в том числе, обеспечено качественное управление 500 объектами разветвленной ИТ-инфраструктуры «Объединенной двигателестроительной корпорации» («ОДК»). Решение также внедрено в «Полюсе», AB InBev Efes, на Копейском машиностроительном заводе. Для автоматизации и управления деятельностью других сервисных подразделений компаний, таких как АХО, HR, логистика, маркетинг или юридическая служба, в витрину Минпромторга включено решение Naumen Enterprise Service Management, которое используется в группе «Акрон», «Фольксваген груп рус», «Новапорте», «Бицерба рус» и других организациях.

Апробацию также получил продукт Naumen Inventory – система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, логических и физических) ресурсов (Network Resource Inventory) предприятий.

«Российские ИТ-разработчики готовы предоставлять технические решения для промышленности и помогать оперативно наладить процессы дистанционного доступа не только к программам, информационным ресурсам, но и оборудованию. Мы сконцентрировались на продуктах и сервисах, которые могут быть внедрены предприятиями достаточно оперативно в условиях перевода части персонала на удаленные формы работы», — отметил представитель Минпромторга.

Отбор решений проводился Министерством совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив, АНО «Цифровая экономика». На сегодняшний день отобрано 52 технических решения, доступных предприятиям на портале ГИСП.



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