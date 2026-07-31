Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация

ОДК начала оценивать качество порошков для 3D-печати с помощью ИИ Центр аддитивных технологий (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) внедряет искусственный интеллект (ИИ) для оценки металлических порошков, используемых в

ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) представила решения для создания гибкой энергосистемы питания центров обработки данных.

ОДК внедрила ИИ для контроля лопаток двигателя ПД-8 Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала промышленную эксплуатацию систем контроля качества лопаток авиационных двигателей

ОДК планирует внедрить «Навигатор BI» от Сбербанка для управления финансовой аналитикой новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики. Совместная работа ОДК и Сбербанка включает разработку отраслевых решений, внедрение и развитие ИТ-систем, в том

Центр аддитивных технологий ОДК запустил курс по созданию облегченных деталей на отечественном ПО Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) завершил обучение первой группы по программе «Топологическая оптимизация в Компас-3D». В

ОДК созданы решения для развития сети центров обработки данных и локальных энергообъектов «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) представляет газотурбинные установки для снабжения сети центров обработки данных. В эпох

ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8 «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) перешла к финальному этапу внедрения российских программных продуктов для проектирования

TData и Объединенная двигателестроительная корпорация запустили проект по созданию единой платформы управления данными , внедряет российскую платформу управления данными в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Проект станет основой для цифровой трансформации одного из ключевых холдингов отечестве

Двигатели ОДК вывели на орбиту спутники «Аист-2Т» Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные «ОДК-Кузнецов» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию»), обеспечили успешный

ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) применяет отечественное программное обеспечение (ПО) для разработки и производства авиац

ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech ессами. Для повышения эффективности обучения и взаимодействия сотрудников при реализации проектов в ОДК внедрена система управления знаниями на базе отечественной ИТ-платформы VK People Hub. Ед

«Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет ка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов. Стороны дог

В России создан цифровой двойник авиационного двигателя АИ-222-25. Это позволит сократить число испытаний ние цифрового двойника для серийного двигателя АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» («ОДК») завершила разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для самолетов

«Ростех» завершил разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 ля. «Использование технологии цифрового двойника стало неотъемлемой частью конструкторской работы в ОДК. Математическое моделирование позволяет нам снизить временные и материальные затраты на м

Сертификацию авиадвигателя ПД-8 ускорят с помощью «цифровых двойников» Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет кон

ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году тыс. единиц промышленного оборудования, а к 2026 г. планируется увеличить ее до 4 тыс. IIoT-проект ОДК реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер» компании «Ци

«Кибер Бэкап» сохраняет важные данные лидера двигателестроения для авиации — ПАО «ОДК-Кузнецов» е авиационного и космического двигателестроения, которое входит в госкорпорацию «Ростех» и выполняет разработку, производство, сопровождение и ремонт авиационных, наземных и ракетных двигателей, ПАО «ОДК-Кузнецов» впервые внедрило систему резервного копирования и восстановления данных — защиту доверили решению «Киберпротекта». Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта». В ПАО «

ОДК подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков о внедрению технологий промышленного интернета вещей в России. Об этом CNews сообщили представители ОДК, Внедрение промышленного интернета вещей на предприятиях ОДК реализуется на базе р

«Цифра» подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков ОДК ть число подключенного к IIoT оборудования. Внедрение промышленного интернета вещей на предприятиях ОДК реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер», разработанн

«Ростех» создает более 20 «умных» цехов по производству авиадвигателей для гражданской авиации игателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») создает на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» систему управления производством «Умный цех» на основе Big Data и промышленного и

«Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей азработчиков и обеспечить технологический суверенитет отечественной промышленности. На предприятии «ОДК-Авиадвигатель» начато тестирование разработанных систем, по его итогам будут внесены необ

ОДК завершает работу над созданием цифрового двойника морского газотурбинного двигателя Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» госкорпорации «Ростех»)

«ОДК-Сатурн» внедрил новую цифровую платформу для поддержки заказчиков своей продукции В «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедрена в э

На предприятии «ОДК-сервис» в Гатчине модернизированы 2 производственных участка а производственных участка введены в эксплуатацию после реконструкции на авиаремонтном предприятии «ОДК-сервис» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») в Гатчине Ле

Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D» им Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный директор ОДК подчеркнул, что реализация всех поставленных задач невозможна без современного программно

ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра» я техники. До конца года опыт эксплуатации комплекса «Диспетчер» будет внедрен на всех предприятиях ОДК. Созданная ГК «Цифра» система мониторинга позволяет оценить текущую загрузку оборудования

Предприятие ОДК импортозаместит ИТ-продукты для конструкторов Пермское предприятие «ОДК-авиадвигатель» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») по ит

ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) «Ростеха» разработала и ввела в эксплуатацию новые цифровые решения для автоматизации би

Цифровой суверенитет – главная тема промышленной практической конференции «Эффективное производство 4.0» «Цифра» Сергей Емельченков. В этом году одна из студий Конференции будет располагаться на площадке «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), где активно вед

ОДК разработала основные компоненты технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя а при работе над модернизированной версией силовой установки. Разработанные рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» цифровые модели и подходы проверены на натурных испытаниях существующего морского

ОДК-Авиадвигатель модернизирует функцию технического обслуживания и ремонта на продуктах Factory5 АО «ОДК-Авиадвигатель» завершило первый этап проекта по реализации единой системы управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом изделий наземной тематики — газотурбинных установок

ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона» Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») с помощью «И

«ОДК-Сатурн» завершил второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех» Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») завершило вт

«Ростех» наращивает долю отечественного энергетического оборудования на внутреннем рынке ТЭК ром нефть» и ПАО «Востсибнефтегаз». На российском рынке энергетических газотурбинных агрегатов доля ОДК сегодня составляет порядка 30%. С уходом западных компаний корпорация планирует существен

Стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений кого федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край посетил завод «ОДК-Пермские моторы». Вице-премьер провел стратегическую сессию по разработке и применению ро

«Ред софт» и ОДК подписали соглашение о сотрудничестве ый разработчик программного обеспечения «Ред софт» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») договорились о сотрудничестве. Компании будут совместно

ОДК завершила интеграцию своей MDM-системы с Единым номенклатурным справочником «Ростеха» закупочными данными и значительно повысить эффективность управления ресурсами на всех предприятиях ОДК. Об этом CNews сообщили представители ОДК. Master Data Management (MDM) – комплекс

«ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq «ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью внедрения электронной очереди системы Neuroniq. «ОДК – Сатурн» – российское авиастроительное предприятие, занимающееся разраб