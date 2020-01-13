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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
ОДК
Объединённая двигателестроительная корпорация
Публикаций - 61, упоминаний - 108
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газизов Камиль 64 4
|Сердюков Анатолий 78 4
|Храмцовская Наталья 45 3
|Беспалов Виктор 8 3
|Курьянов Сергей 161 3
|Богачев Игорь 172 3
|Бойко Андрей 37 2
|Вексельберг Виктор 143 2
|Баласанян Владимир 41 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Солодухин Константин 113 2
|Горохов Сергей 11 2
|Андриченко Андрей 8 2
|Яшин Андрей 8 2
|Путин Владимир 2445 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Трещук Андрей 22 1
|Горянский Павел 19 1
|Артяков Владимир 4 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Злобин Виталий 12 1
|Завьялов Алексей 2 1
|Сухецкий Денис 2 1
|Демидов Михаил 132 1
|Конончук Денис 8 1
|Семочкин Александр 5 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Мацук Игорь 3 1
|Краснов Федор 8 1
|Днепровский Платон 5 1
|Миронов Андрей 7 1
|Бормалев Сергей 10 1
|Кадощук Игорь 16 1
|Стаханов Евгений 20 1
|Зеленков Юрий 19 1
|Чеглаков Сергей 2 1
|Погосян Михаил 19 1
|Марьин Сергей 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10333 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|Ведомости 275 1
|РБК Daily 80 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 2
|Gartner 3198 1
|Forrester Research 784 1
|IoT Analytics 4 1
|Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru