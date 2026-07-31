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Ростех ОДК Объединённая двигателестроительная корпорация

Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

 

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 ОДК начала оценивать качество порошков для 3D-печати с помощью ИИ

Центр аддитивных технологий (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) внедряет искусственный интеллект (ИИ) для оценки металлических порошков, используемых в

08.07.2026 ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) представила решения для создания гибкой энергосистемы питания центров обработки данных.

10.06.2026 ОДК внедрила ИИ для контроля лопаток двигателя ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала промышленную эксплуатацию систем контроля качества лопаток авиационных двигателей
19.05.2026 ОДК планирует внедрить «Навигатор BI» от Сбербанка для управления финансовой аналитикой

новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики. Совместная работа ОДК и Сбербанка включает разработку отраслевых решений, внедрение и развитие ИТ-систем, в том
14.04.2026 Центр аддитивных технологий ОДК запустил курс по созданию облегченных деталей на отечественном ПО

Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) завершил обучение первой группы по программе «Топологическая оптимизация в Компас-3D». В
03.04.2026 ОДК созданы решения для развития сети центров обработки данных и локальных энергообъектов

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) представляет газотурбинные установки для снабжения сети центров обработки данных. В эпох
20.03.2026 ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) перешла к финальному этапу внедрения российских программных продуктов для проектирования
18.03.2026 TData и Объединенная двигателестроительная корпорация запустили проект по созданию единой платформы управления данными

, внедряет российскую платформу управления данными в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Проект станет основой для цифровой трансформации одного из ключевых холдингов отечестве
29.12.2025 Двигатели ОДК вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные «ОДК-Кузнецов» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию»), обеспечили успешный
12.09.2025 ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) применяет отечественное программное обеспечение (ПО) для разработки и производства авиац
05.03.2025 ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech

ессами. Для повышения эффективности обучения и взаимодействия сотрудников при реализации проектов в ОДК внедрена система управления знаниями на базе отечественной ИТ-платформы VK People Hub. Ед
06.06.2024 «Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет

ка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов. Стороны дог
04.06.2024 В России создан цифровой двойник авиационного двигателя АИ-222-25. Это позволит сократить число испытаний

ние цифрового двойника для серийного двигателя АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» («ОДК») завершила разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для самолетов

03.06.2024 «Ростех» завершил разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25

ля. «Использование технологии цифрового двойника стало неотъемлемой частью конструкторской работы в ОДК. Математическое моделирование позволяет нам снизить временные и материальные затраты на м
07.05.2024 Сертификацию авиадвигателя ПД-8 ускорят с помощью «цифровых двойников»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет кон
18.04.2024 ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году

тыс. единиц промышленного оборудования, а к 2026 г. планируется увеличить ее до 4 тыс. IIoT-проект ОДК реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер» компании «Ци
01.02.2024 «Кибер Бэкап» сохраняет важные данные лидера двигателестроения для авиации — ПАО «ОДК-Кузнецов»

е авиационного и космического двигателестроения, которое входит в госкорпорацию «Ростех» и выполняет разработку, производство, сопровождение и ремонт авиационных, наземных и ракетных двигателей, ПАО «ОДК-Кузнецов» впервые внедрило систему резервного копирования и восстановления данных — защиту доверили решению «Киберпротекта». Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта». В ПАО «
13.10.2023 ОДК подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков

о внедрению технологий промышленного интернета вещей в России. Об этом CNews сообщили представители ОДК, Внедрение промышленного интернета вещей на предприятиях ОДК реализуется на базе р
12.10.2023 «Цифра» подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков ОДК

ть число подключенного к IIoT оборудования. Внедрение промышленного интернета вещей на предприятиях ОДК реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер», разработанн
12.10.2023 «Ростех» создает более 20 «умных» цехов по производству авиадвигателей для гражданской авиации

игателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») создает на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» систему управления производством «Умный цех» на основе Big Data и промышленного и
12.10.2023 «Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей

азработчиков и обеспечить технологический суверенитет отечественной промышленности. На предприятии «ОДК-Авиадвигатель» начато тестирование разработанных систем, по его итогам будут внесены необ
12.10.2023 ОДК завершает работу над созданием цифрового двойника морского газотурбинного двигателя

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» госкорпорации «Ростех»)
12.09.2023 «ОДК-Сатурн» внедрил новую цифровую платформу для поддержки заказчиков своей продукции

В «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедрена в э
23.08.2023 На предприятии «ОДК-сервис» в Гатчине модернизированы 2 производственных участка

а производственных участка введены в эксплуатацию после реконструкции на авиаремонтном предприятии «ОДК-сервис» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») в Гатчине Ле
21.08.2023 Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D»

им Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный директор ОДК подчеркнул, что реализация всех поставленных задач невозможна без современного программно
20.04.2023 ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра»

я техники. До конца года опыт эксплуатации комплекса «Диспетчер» будет внедрен на всех предприятиях ОДК. Созданная ГК «Цифра» система мониторинга позволяет оценить текущую загрузку оборудования
14.04.2023 Предприятие ОДК импортозаместит ИТ-продукты для конструкторов

Пермское предприятие «ОДК-авиадвигатель» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») по ит
12.04.2023 ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) «Ростеха» разработала и ввела в эксплуатацию новые цифровые решения для автоматизации би
24.01.2023 Цифровой суверенитет – главная тема промышленной практической конференции «Эффективное производство 4.0»

«Цифра» Сергей Емельченков. В этом году одна из студий Конференции будет располагаться на площадке «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), где активно вед
20.01.2023 ОДК разработала основные компоненты технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя

а при работе над модернизированной версией силовой установки. Разработанные рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» цифровые модели и подходы проверены на натурных испытаниях существующего морского
15.12.2022 ОДК-Авиадвигатель модернизирует функцию технического обслуживания и ремонта на продуктах Factory5

АО «ОДК-Авиадвигатель» завершило первый этап проекта по реализации единой системы управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом изделий наземной тематики — газотурбинных установок

17.11.2022 ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») с помощью «И
07.11.2022 «ОДК-Сатурн» завершил второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») завершило вт
31.08.2022 «Ростех» наращивает долю отечественного энергетического оборудования на внутреннем рынке ТЭК

ром нефть» и ПАО «Востсибнефтегаз». На российском рынке энергетических газотурбинных агрегатов доля ОДК сегодня составляет порядка 30%. С уходом западных компаний корпорация планирует существен
27.06.2022 Стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений

кого федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край посетил завод «ОДК-Пермские моторы». Вице-премьер провел стратегическую сессию по разработке и применению ро
01.06.2022 «Ред софт» и ОДК подписали соглашение о сотрудничестве

ый разработчик программного обеспечения «Ред софт» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») договорились о сотрудничестве. Компании будут совместно
01.03.2022 ОДК завершила интеграцию своей MDM-системы с Единым номенклатурным справочником «Ростеха»

закупочными данными и значительно повысить эффективность управления ресурсами на всех предприятиях ОДК. Об этом CNews сообщили представители ОДК. Master Data Management (MDM) – комплекс
13.01.2020 «ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq

«ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью внедрения электронной очереди системы Neuroniq. «ОДК – Сатурн» – российское авиастроительное предприятие, занимающееся разраб
09.12.2019 В «ОДК-Авиадвигатель» завершился пилот по внедрению Directum Smart Search
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) завершен первый этап проекта построения процессов управле

Публикаций - 175, упоминаний - 321

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 96
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 27
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 16
SAP SE 5601 13
Ростелеком 10948 12
9594 12
Directum - Директум 1268 11
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 10
Цифра ГК 162 10
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 8
Ростех - РТ-Информ 149 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 7
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 7
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 7
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - Моторостроитель 13 7
Microsoft Corporation 25775 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
TerraLink - ТерраЛинк 292 6
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 6
Крок - Croc 1964 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Corporation 7074 5
Autodesk 639 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 6 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Huawei 4676 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Dassault Systemes 235 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 42
Ростех - Вертолеты России 180 38
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 32
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 30
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 26
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 26
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 26
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 20
Газпром ПАО 1493 13
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 12
Газпром нефть 725 8
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 5
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 4
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 4
Почта России ПАО 2370 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 3
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Siemens Teamcenter 73 5
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Apple iPhone 6 4861 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Autodesk AutoCAD 376 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Siemens FiberSIM 6 3
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ЦК НСИ ОДК - центр компетенции по нормативно-справочной информации 3 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Terrasoft Creatio 109 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 10 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Христолюбов Вячеслав 17 17
Мишустин Михаил 787 12
Емельченков Сергей 141 9
Алексеев Евгений 17 9
Моторко Андрей 73 7
Газизов Камиль 68 5
Храмцовская Наталья 48 5
Евтушенко Олег 145 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Сердюков Анатолий 84 4
Курьянов Сергей 162 4
Сахненко Сергей 91 3
Воробьев Андрей 199 3
Богачев Игорь 183 3
Истомин Константин 58 3
Беспалов Виктор 8 3
Селиванов Сергей 3 3
Тятюшев Максим 215 3
Лукоянов Владимир 8 3
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Бадеха Вадим 4 3
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Шадаев Максут 1210 2
Чемезов Сергей 147 2
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Солодухин Константин 119 2
Семенов Александр 166 2
Вексельберг Виктор 155 2
Бойко Андрей 56 2
Касимов Денис 23 2
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Андриченко Андрей 8 2
Артяков Владимир 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
Европа 24964 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 8
Украина 7928 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Ближний Восток 3154 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Ведомости 1466 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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АиФ - Аргументы и факты 52 1
РБК Daily 91 1
PLMpedia 1 1
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
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ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
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ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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