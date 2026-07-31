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Ростех ОДК Объединённая двигателестроительная корпорация
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
СОБЫТИЯ
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|31.07.2026
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ОДК начала оценивать качество порошков для 3D-печати с помощью ИИ
Центр аддитивных технологий (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) внедряет искусственный интеллект (ИИ) для оценки металлических порошков, используемых в
|08.07.2026
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ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) представила решения для создания гибкой энергосистемы питания центров обработки данных.
|10.06.2026
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ОДК внедрила ИИ для контроля лопаток двигателя ПД-8
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала промышленную эксплуатацию систем контроля качества лопаток авиационных двигателей
|19.05.2026
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ОДК планирует внедрить «Навигатор BI» от Сбербанка для управления финансовой аналитикой
новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики. Совместная работа ОДК и Сбербанка включает разработку отраслевых решений, внедрение и развитие ИТ-систем, в том
|14.04.2026
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Центр аддитивных технологий ОДК запустил курс по созданию облегченных деталей на отечественном ПО
Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) завершил обучение первой группы по программе «Топологическая оптимизация в Компас-3D». В
|03.04.2026
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ОДК созданы решения для развития сети центров обработки данных и локальных энергообъектов
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) представляет газотурбинные установки для снабжения сети центров обработки данных. В эпох
|20.03.2026
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ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) перешла к финальному этапу внедрения российских программных продуктов для проектирования
|18.03.2026
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TData и Объединенная двигателестроительная корпорация запустили проект по созданию единой платформы управления данными
, внедряет российскую платформу управления данными в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Проект станет основой для цифровой трансформации одного из ключевых холдингов отечестве
|29.12.2025
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Двигатели ОДК вывели на орбиту спутники «Аист-2Т»
Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные «ОДК-Кузнецов» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию»), обеспечили успешный
|12.09.2025
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ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) применяет отечественное программное обеспечение (ПО) для разработки и производства авиац
|05.03.2025
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ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech
ессами. Для повышения эффективности обучения и взаимодействия сотрудников при реализации проектов в ОДК внедрена система управления знаниями на базе отечественной ИТ-платформы VK People Hub. Ед
|06.06.2024
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«Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет
ка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов. Стороны дог
|04.06.2024
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В России создан цифровой двойник авиационного двигателя АИ-222-25. Это позволит сократить число испытаний
ние цифрового двойника для серийного двигателя АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» («ОДК») завершила разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для самолетов
|03.06.2024
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«Ростех» завершил разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25
ля. «Использование технологии цифрового двойника стало неотъемлемой частью конструкторской работы в ОДК. Математическое моделирование позволяет нам снизить временные и материальные затраты на м
|07.05.2024
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Сертификацию авиадвигателя ПД-8 ускорят с помощью «цифровых двойников»
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет кон
|18.04.2024
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ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году
тыс. единиц промышленного оборудования, а к 2026 г. планируется увеличить ее до 4 тыс. IIoT-проект ОДК реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер» компании «Ци
|01.02.2024
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«Кибер Бэкап» сохраняет важные данные лидера двигателестроения для авиации — ПАО «ОДК-Кузнецов»
е авиационного и космического двигателестроения, которое входит в госкорпорацию «Ростех» и выполняет разработку, производство, сопровождение и ремонт авиационных, наземных и ракетных двигателей, ПАО «ОДК-Кузнецов» впервые внедрило систему резервного копирования и восстановления данных — защиту доверили решению «Киберпротекта». Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта». В ПАО «
|13.10.2023
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ОДК подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков
о внедрению технологий промышленного интернета вещей в России. Об этом CNews сообщили представители ОДК, Внедрение промышленного интернета вещей на предприятиях ОДК реализуется на базе р
|12.10.2023
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«Цифра» подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков ОДК
ть число подключенного к IIoT оборудования. Внедрение промышленного интернета вещей на предприятиях ОДК реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер», разработанн
|12.10.2023
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«Ростех» создает более 20 «умных» цехов по производству авиадвигателей для гражданской авиации
игателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») создает на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» систему управления производством «Умный цех» на основе Big Data и промышленного и
|12.10.2023
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«Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей
азработчиков и обеспечить технологический суверенитет отечественной промышленности. На предприятии «ОДК-Авиадвигатель» начато тестирование разработанных систем, по его итогам будут внесены необ
|12.10.2023
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ОДК завершает работу над созданием цифрового двойника морского газотурбинного двигателя
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» госкорпорации «Ростех»)
|12.09.2023
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«ОДК-Сатурн» внедрил новую цифровую платформу для поддержки заказчиков своей продукции
В «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедрена в э
|23.08.2023
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На предприятии «ОДК-сервис» в Гатчине модернизированы 2 производственных участка
а производственных участка введены в эксплуатацию после реконструкции на авиаремонтном предприятии «ОДК-сервис» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») в Гатчине Ле
|21.08.2023
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Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D»
им Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Генеральный директор ОДК подчеркнул, что реализация всех поставленных задач невозможна без современного программно
|20.04.2023
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ОДК увеличила загрузку станков на 40% благодаря «Диспетчеру» ГК «Цифра»
я техники. До конца года опыт эксплуатации комплекса «Диспетчер» будет внедрен на всех предприятиях ОДК. Созданная ГК «Цифра» система мониторинга позволяет оценить текущую загрузку оборудования
|14.04.2023
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Предприятие ОДК импортозаместит ИТ-продукты для конструкторов
Пермское предприятие «ОДК-авиадвигатель» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») по ит
|12.04.2023
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ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) «Ростеха» разработала и ввела в эксплуатацию новые цифровые решения для автоматизации би
|24.01.2023
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Цифровой суверенитет – главная тема промышленной практической конференции «Эффективное производство 4.0»
«Цифра» Сергей Емельченков. В этом году одна из студий Конференции будет располагаться на площадке «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), где активно вед
|20.01.2023
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ОДК разработала основные компоненты технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя
а при работе над модернизированной версией силовой установки. Разработанные рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» цифровые модели и подходы проверены на натурных испытаниях существующего морского
|15.12.2022
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ОДК-Авиадвигатель модернизирует функцию технического обслуживания и ремонта на продуктах Factory5
АО «ОДК-Авиадвигатель» завершило первый этап проекта по реализации единой системы управления эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом изделий наземной тематики — газотурбинных установок
|17.11.2022
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ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона»
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») с помощью «И
|07.11.2022
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«ОДК-Сатурн» завершил второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех»
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») завершило вт
|31.08.2022
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«Ростех» наращивает долю отечественного энергетического оборудования на внутреннем рынке ТЭК
ром нефть» и ПАО «Востсибнефтегаз». На российском рынке энергетических газотурбинных агрегатов доля ОДК сегодня составляет порядка 30%. С уходом западных компаний корпорация планирует существен
|27.06.2022
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Стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений
кого федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край посетил завод «ОДК-Пермские моторы». Вице-премьер провел стратегическую сессию по разработке и применению ро
|01.06.2022
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«Ред софт» и ОДК подписали соглашение о сотрудничестве
ый разработчик программного обеспечения «Ред софт» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») договорились о сотрудничестве. Компании будут совместно
|01.03.2022
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ОДК завершила интеграцию своей MDM-системы с Единым номенклатурным справочником «Ростеха»
закупочными данными и значительно повысить эффективность управления ресурсами на всех предприятиях ОДК. Об этом CNews сообщили представители ОДК. Master Data Management (MDM) – комплекс
|13.01.2020
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«ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq
«ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью внедрения электронной очереди системы Neuroniq. «ОДК – Сатурн» – российское авиастроительное предприятие, занимающееся разраб
|09.12.2019
|В «ОДК-Авиадвигатель» завершился пилот по внедрению Directum Smart Search
|14.06.2019
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ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk
В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) завершен первый этап проекта построения процессов управле
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Христолюбов Вячеслав 17 17
|Мишустин Михаил 787 12
|Емельченков Сергей 141 9
|Алексеев Евгений 17 9
|Моторко Андрей 73 7
|Газизов Камиль 68 5
|Храмцовская Наталья 48 5
|Евтушенко Олег 145 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Сердюков Анатолий 84 4
|Курьянов Сергей 162 4
|Сахненко Сергей 91 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Богачев Игорь 183 3
|Истомин Константин 58 3
|Беспалов Виктор 8 3
|Селиванов Сергей 3 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Лукоянов Владимир 8 3
|Пименов Кирилл 3 3
|Бадеха Вадим 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Шадаев Максут 1210 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Паршин Максим 323 2
|Солодухин Константин 119 2
|Семенов Александр 166 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Бойко Андрей 56 2
|Касимов Денис 23 2
|Громов Алексей 13 2
|Яшин Андрей 12 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Смирнов Павел 48 2
|Серова Елена 320 2
|Орлов Аркадий 4 2
|Спиридонов Александр 49 2
|Трещук Андрей 22 2
|Андриченко Андрей 8 2
|Артяков Владимир 8 2
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