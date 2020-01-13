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Ростех
ОДК
Объединённая двигателестроительная корпорация



13.01.2020 «ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq
09.12.2019 В «ОДК-Авиадвигатель» завершился пилот по внедрению Directum Smart Search
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk
26.02.2019 ОДК упростила работу канцелярии с помощью Directum Ario
16.01.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила инфраструктуру VDI для ОДК
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации»
05.10.2017 КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн»
13.07.2017 «ОДК-Газовые турбины» автоматизировали делопроизводство с Directum
25.05.2017 Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро»
14.04.2016 Comparex помог «ОДК-Газовые турбины» защититься от утечек данных
06.08.2015 «Объединенная двигателестроительная корпорация» перешла на ECM-систему Directum
29.08.2013 «Сименс» и «Объединенная Двигателестроительная Корпорация» договорились о стратегическом партнерстве
29.08.2013 Немецкое ПО укрепилось в российском авиастроении
02.03.2010 ОДК разработает новый двигатель для истребителя 5-го поколения

Публикаций - 61, упоминаний - 108

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2355 28
SAP SE 4379 10
Directum - Директум 810 8
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 71 7
РТ-Информ 113 6
Siemens AG - Сименс Россия 2223 5
Цифра ГК 144 5
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 16 5
Ростех - Автоматика Концерн 419 4
Oracle Corporation 5813 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 525 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 4
5035 4
Крок 1563 4
TerraLink - ТерраЛинк 249 4
Ростех - Швабе Холдинг 155 4
Docsvision - ДоксВижн 946 4
Ростех - Технодинамика 26 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7838 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 723 3
Инфосистемы Джет 843 3
Аскон - Ascon 274 3
Dassault Systemes 182 3
B2B-Center - Центр развития экономики 142 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 82 3
Yandex - Яндекс 4620 2
IBM - International Business Machines Corp 8706 2
InfoWatch - Инфовотч 824 2
Microsoft Corporation 21029 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 130 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7526 2
Naumen - Наумен 439 2
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
Октава - Тульский завод 9 2
InterTrust - ИнтерТраст 291 2
Nvidia Corp 3029 2
Theta Data Solutions 3 2
Pure Storage 46 1
Cisco Systems 4642 1
Вертолеты России 126 14
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 9
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 6
Ростех - ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 4 3
Калашников ГК 10 3
Газпром нефть 401 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 3
Интер РАО ПАО 267 3
Северсталь ПАО 277 2
Почта России ПАО 1801 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 159 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 2
АвтоВАЗ 161 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 90 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 67 2
Техмаш - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 15 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 2
Ингосстрах СПАО 279 2
Газпром ПАО 778 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 232 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 2
Альфа-Банк 1337 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 252 2
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 42 1
Россети Ленэнерго 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1333 1
Химпром 9 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Туполев ПАО 22 1
Ростех - Камов Конструкторское бюро 18 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Global CIO 35 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
Башнефть ПАО АНК 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1181 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 1
Рособоронэкспорт 65 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Федеральное казначейство России 869 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 1
Президент Российской Федерации 1733 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1142 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 201 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 11
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1924 5
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 63 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 686 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 547 3
Проверка контрагентов 57 3
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НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2464 2
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REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 2
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 463 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 303 2
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 2 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1430 1
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 170 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 148 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 94 1
3D печать 272 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 100 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 704 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 5 1
Directum Ario 14 3
МиГ - серия фронтовых истребителей 99 3
Naumen Service Desk 125 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 19 2
Autodesk AutoCAD 264 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 550 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 2
Siemens Teamcenter 51 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 2
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 14 1
Naumen Inventory 6 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 6 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 85 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Autodesk Fusion 360 9 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 1
iDecide Documents 19 1
Autodesk Product Design Collection IC 1 1
Autodesk Product Design Suite 3 1
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 8 1
Инталев Корпоративный менеджмент 46 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 20 1
Directum Capture & Transformation Services - DCTS 12 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 27 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
Microsoft Windows 10 10137 1
Apple iPad 3543 1
Apple - App Store 2359 1
Google YouTube - Видеохостинг 2181 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 548 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 1
Газизов Камиль 64 4
Сердюков Анатолий 78 4
Храмцовская Наталья 45 3
Беспалов Виктор 8 3
Курьянов Сергей 161 3
Богачев Игорь 172 3
Бойко Андрей 37 2
Вексельберг Виктор 143 2
Баласанян Владимир 41 2
Ипатов Вадим 84 2
Солодухин Константин 113 2
Горохов Сергей 11 2
Андриченко Андрей 8 2
Яшин Андрей 8 2
Путин Владимир 2445 2
Евтушенко Олег 125 2
Трещук Андрей 22 1
Горянский Павел 19 1
Артяков Владимир 4 1
Спиридонов Александр 35 1
Злобин Виталий 12 1
Завьялов Алексей 2 1
Сухецкий Денис 2 1
Демидов Михаил 132 1
Конончук Денис 8 1
Семочкин Александр 5 1
Чижиков Михаил 7 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
Булатов Кирилл 18 1
Мацук Игорь 3 1
Краснов Федор 8 1
Днепровский Платон 5 1
Миронов Андрей 7 1
Бормалев Сергей 10 1
Кадощук Игорь 16 1
Стаханов Евгений 20 1
Зеленков Юрий 19 1
Чеглаков Сергей 2 1
Погосян Михаил 19 1
Марьин Сергей 4 1
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Европа 7254 3
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1856 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 71 2
Япония 7916 2
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Сатурн - планета Солнечной системы 60 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1019 1
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Румыния 581 1
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Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область 588 1
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ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 1
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ПроеКТОриЯ - форум 2 1
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