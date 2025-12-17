Разделы

SDI Solution ЭсДиАй Солюшен

АО «ЭСДИАЙ СОЛЮШЕН» — участник проекта ИЦ «Сколково», занимается разработкой информационных систем централизованного управления нормативно-справочной информацией

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 9 100 709 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 9 100 709 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 9 100 709 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.12.2025 ГК «УльтимаТек» и «Эсдиай Солюшен» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 3
14.03.2024 IBS стала официальным дистрибьютором Semantic MDM 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 3
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии 1
31.05.2019 Павел Поляков -

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

 1
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 1
02.10.2017 Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке 1
21.06.2016 В России создан консорциум «Современные технологии управления корпоративными мастер-данными» 1
29.01.2015 Высокая планка: кто получает гранты «Сколково» 1
26.07.2012 Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для 2013 версий продуктов Autodesk 1
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 1
12.04.2012 26 апреля пройдет научно-практическая конференция «Инновации в САПР» - Сколково 2012 1
25.10.2011 Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault 1
04.10.2011 «Астерос» и SDI Solution предложат совместные решения по управлению производственными процессами 1
05.07.2011 «Аскон» и его бывшие сотрудники хотят закончить войну 1
17.06.2011 «Аскон» обвиняет бывших сотрудников в краже кода 2
14.06.2011 Softline займется поставкой решений SDI Solution в области технологической подготовки производства 1
22.04.2011 Решения SDI Solution в области технологической подготовки производства интегрируют в продукты Autodesk 1
10.03.2011 Разработчики САПР «Вертикаль» покинули «Аскон» в полном составе 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

SDI Solution и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 622 9
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 436 5
SAP SE 5436 3
Oracle Corporation 6873 3
9014 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Парус Корпорация 199 2
Softline - Софтлайн 3275 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 5 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 1
Graitec - ПСС Грайтек - Петростройсистем 4 1
Баррикады ИЦ - Инновационный центр 1 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 17 1
ИнформЭлектроСофт 1 1
Directum - Директум 1169 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 187 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Datadvance - Датадванс 21 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
Dassault Systemes 223 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 11 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 6
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 18 2
SDI Research - ЭсДиАй Рисеч 2 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 19 1
Ростех - ОДК Климова 7 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 27 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Юнисервис ГК 8 1
ТОР Холдинг - Тулаточмаш 1 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3450 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Станкоинструмент 3 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 15
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 594 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 31 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4833 2
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1134 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 1
Семантическая коммуникация - Semantic communication - Семантическая сеть - Semantic Network - Семантическая паутина - Semantic Web - Семантический интернет - Семантический веб 47 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 403 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 174 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 895 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3101 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 5
SDI Solution - Semantic MDM 7 4
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 3
Autodesk Vault 19 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 2
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1520 1
Аскон Компас-автопроект 16 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 20 1
Autodesk AutoCAD Map 3D 20 1
Autodesk AutoCAD Electrical 18 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ЦК НСИ ОДК - центр компетенции по нормативно-справочной информации 3 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Autodesk Exchange Apps 3 1
Apple - App Store 3010 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2360 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Google YouTube - Видеохостинг 2893 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Autodesk Inventor 75 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Андриченко Андрей 8 8
Горохов Сергей 11 4
Поликарпова Наталья 7 3
Богданов Максим 37 3
Карпачев Александр 25 2
Калягина Ольга 4 2
Спиридонов Александр 46 2
Поляков Павел 3 1
Тимохов Александр 1 1
Суетин Николай 8 1
Супрун Дмитрий 2 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Абрамов Владимир 13 1
Кирсанов Владимир 2 1
Мягков Артем 2 1
Батов Владимир 1 1
Богачев Игорь 182 1
Булатов Кирилл 18 1
Сидоров Алексей 19 1
Колесников Евгений 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 4
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 111 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1597 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 125 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1335 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Европа 24649 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 430 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 1
Экономический эффект 1219 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
МТР - Материально-технические ресурсы 67 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 56 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий.

