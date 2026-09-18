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АПМ НТЦ Автоматизированное Проектирование Машин Научно-технический центр

НТЦ «АПМ» – российский разработчик линейки программных продуктов APM для выполнения расчетов в области машиностроения и строительства. С 1992 года занимается разработкой программного обеспечения для инженерного анализа конструкций. Коллективом созданы алгоритмы решения линейных и нелинейных задач прочности, устойчивости, динамики, основанные на методе конечных элементов и методах численного моделирования.

СОБЫТИЯ

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18.09.2026 Российские ИТ-разработчики воссоздали в «цифре» экраноплан «Спасатель» 1
12.09.2024 К релизу готова мощнейшая свободная САПР FreeCAD. Разработка длилась 21 год 1
17.02.2023 Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1
31.10.2022 ЦИАМ и РГАТУ имени П.А. Соловьева разработают учебный демонстратор «цифрового двойника» с использованием отечественного ПО 2
16.05.2022 Softline стала партнёром НТЦ «АПМ» 3
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18» 1
30.10.2017 ИТ-разработку резидента «Сколково» можно использовать в аэрокосмической отрасли 1
26.08.2015 Российские разработчики покажут сквозное PLM-решение на форуме «РазвИТие» 23 сентября в Москве 1
26.07.2012 Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для 2013 версий продуктов Autodesk 1
09.08.2006 Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

АПМ НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 485 8
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 36 4
Эремекс - Eremex 16 4
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 20 3
Microsoft Corporation 25846 3
Autodesk 639 3
Компас 20 2
ANSYS 97 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 2
Dassault Systemes 235 2
CIMdata 8 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 56 1
Kribrum - Крибрум 35 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 1
SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 31 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 610 1
Graitec - ПСС Грайтек - Петростройсистем 5 1
Нанософт разработка 23 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 1
ИнформЭлектроСофт 1 1
Эсти 5 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 1
Морской Экспресс - SeaProject - Си Проект 3 1
Ростелеком 11023 1
SAP SE 5625 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
InfoWatch - Инфовотч 1196 1
Softline - Софтлайн 3785 1
Ред Софт - Red Soft 1256 1
Oracle Corporation 7099 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 125 1
Новые облачные технологии (НОТ) 493 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Газпромнефть Терминал 2 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Юнисервис ГК 8 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова ФКП - Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К.Сафронова Федеральное казенное предприятие 2 1
ТПС Недвижимость 3 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Почта России ПАО 2387 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 124 1
Royal Dutch Shell - Шелл 235 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 121 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1700 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 222 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3454 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 147 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4447 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2119 6
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 526 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5066 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14093 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1057 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 655 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1776 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8736 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7801 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 398 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1080 1
Repository - Репозиторий 1195 1
CALS - Continuous Acquisition and Life cycle Support - Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий - Автоматизированная поддержка принятия решений по приобретению и материально-техническому обеспечению 23 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6571 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2610 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10287 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1403 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1728 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3753 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2394 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 592 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 215 1
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 126 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1203 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13250 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 612 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8422 1
Оцифровка - Digitization 5234 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 854 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 255 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10283 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 609 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 271 5
Linux OS 11622 4
Microsoft Windows 16975 4
Dassault Systemes - SolidWorks 133 3
Autodesk Inventor 76 3
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 2
Dassault Systemes - Delmia 31 2
FreeCAD 10 2
Autodesk AutoCAD 377 2
Аскон - Лоцман:PLM 101 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3718 2
Dassault Systemes - Catia 84 2
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 8 2
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 33 1
Аскон KompasFlow 5 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 13 1
Autodesk Vault 19 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 1
ТЕСИС FlowVision 13 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
Dassault Systemes - ENOVIA 33 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
FreePik 1876 1
Autodesk AutoCAD Map 3D 23 1
Autodesk AutoCAD Electrical 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 677 1
Dassault Systemes - SIMULIA 23 1
Аскон Компас-Электрик 8 1
Аскон Компас-ТХ - Аскон Компас система проектирования технологических установок 1 1
Top Systems - T-Flex ЧПУ 3 1
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 1
Autodesk Exchange Apps 3 1
Аскон - Цифровая платформа судостроения 5 1
CMake 4 1
СИГМА Технология - IOSO - программная платформа для автоматизации инженерных расчётов 4 1
Морской Экспресс - SeaProject - Seamatica 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1308 1
Поликарпова Наталья 7 1
Гарринчев Сергей 5 1
Русин Дмитрий 2 1
Розинский Сергей 1 1
Летов Никита 1 1
Селиванов Евгений 5 1
Архипов Николай 3 1
Костюков Валентин 3 1
Кирьянова Дарья 5 1
Riegel Jürgen - Ригель Юрген 2 1
Mayer Werner - Майер Вернер 2 1
Шадаев Максут 1223 1
Греф Герман 489 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Богданов Максим 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 2
Франция - Французская Республика 8195 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
Украина 7947 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 259 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 17 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 54 1
Казахстан - Республика 6089 1
Южная Корея - Республика 7088 1
Азия - Азиатский регион 5946 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8649 1
Индия - Bharat 5898 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4524 1
Ближний Восток 3166 1
Россия - СФО - Новосибирск 4918 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3607 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1826 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 982 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11894 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 4
Энергетика - Energy - Energetically 5934 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11738 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16265 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 2
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 2
Образование в России 2947 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5543 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3022 2
СССР и США - Холодная война 214 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Физика - Physics - область естествознания 2962 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2776 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8943 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18319 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4072 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5674 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9157 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7520 1
Паспорт - Паспортные данные 2879 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3328 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1576 1
Reference - Референс 226 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2572 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 877 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 136 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10488 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5830 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 1
Ведомости 1508 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
DaraTech 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 1
Gartner - Гартнер 3669 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 754 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 51 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 7 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1254 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 501 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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