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АПМ НТЦ Автоматизированное Проектирование Машин Научно-технический центр
НТЦ «АПМ» – российский разработчик линейки программных продуктов APM для выполнения расчетов в области машиностроения и строительства. С 1992 года занимается разработкой программного обеспечения для инженерного анализа конструкций. Коллективом созданы алгоритмы решения линейных и нелинейных задач прочности, устойчивости, динамики, основанные на методе конечных элементов и методах численного моделирования.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
АПМ НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Поликарпова Наталья 7 1
|Гарринчев Сергей 5 1
|Русин Дмитрий 2 1
|Розинский Сергей 1 1
|Летов Никита 1 1
|Селиванов Евгений 5 1
|Архипов Николай 3 1
|Костюков Валентин 3 1
|Кирьянова Дарья 5 1
|Riegel Jürgen - Ригель Юрген 2 1
|Mayer Werner - Майер Вернер 2 1
|Шадаев Максут 1223 1
|Греф Герман 489 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Богданов Максим 40 1
|Ведомости 1508 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
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