Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167035
ИКТ 13021
Организации 10211
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24954
Персоны 71011
География 2723
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

СУБД Российские системы управления базами данных Отечественные СУБД импортонезависимые СУБД



03.06.2024 «Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor

в, госкорпораций, холдингов и других организаций. Безусловно, такие крупные игроки рынка как «Галактика» являются локомотивом этого процесса. Реализация совместимости флагманских продуктов компании с отечественной СУБД Tantor создает основу для обеспечения полноценной импортонезависимости в важнейших для бизнеса направлениях: системах управления предприятием, промышленными активами, надежно
01.02.2024 Подтверждена совместимость ПО «Пирамида 2.0» с отечественной СУБД Postgres Pro

14, 15), Certified (версии 11, 14, 15). Этот шаг расширил перечень СУБД, применимых в автоматизированных системах учёта энергоресурсов и диспетчеризации в энергетике (АИИС КУЭ, ИСУ, АСДУ). «Поддержка отечественной СУБД Postgres Pro добавлена в ПО «Пирамида 2.0» в 2020 г., и за прошедшее время уже построены несколько систем учета с данной СУБД. Теперь же в рамках технологического партнёрства
16.11.2023 Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

ской компании Oracle, от которой надо отказаться до 2025 года включительно. Сложность же заключается в том, что ключевые российские разработчики АБС не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД. Большинство компаний-разработчиков осуществляет от трех до шести таких проектов в год. Но по 50 проектов за год никто не реализует, так как тестируемых решений и штатных ресурс
10.04.2023 В облаке «Яндекса» появилась новая российская СУБД. Не PostgreSQL

бразом, «Енисей» не является конкурентом наиболее распространенным в России реляционными СУБД, включая Postgres Pro отечественной компании Postgres Professional. Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика Российская СУБД «Енисей» получила облачную версию и стала доступна в Yandex Cloud Напомним, 17 января 2023 г. CNews писал, что Equiron получила грант от Yandex Cloud на адаптацию своих продукто
29.01.2019 «Галактика» и Atos проведут совместные тестирования продуктов на отечественной СУБД

«Галактика» и Atos начали сотрудничество в области развития совместных проектов и программ. В ближайшее время состоятся тестирования продуктов и решений «Галактики» с поддержкой отечественной СУБД Postgres Pro на демо-стендах Atos. В будущем компании планируют рассмотреть возможности реализации совместных комплексных проектов. Тестирования позволят продемонстрировать в
02.12.2014 БФТ и «Ред Софт» начали сотрудничество в области применения отечественной СУБД в решениях АЦК

егиональный сегмент контрактной системы» (АЦК-РС КС) и СУБД «Ред База Данных». По результатам испытаний подтверждена полная совместимость продуктов, что обеспечивает полноценную работу «АЦК-РС КС» на отечественной СУБД. Одно из преимуществ информационных систем линейки АЦК – это возможность поддерживать работу с разными СУБД. На этот раз круг рекомендованных СУБД расширила СУБД «Ред База Да
19.11.2014 «Прогноз» интегрирует свое ПО с отечественной СУБД «Линтер»

tform компании «Прогноз» и системы управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» компании «Релэкс». Результатом этой интеграции станет создание отечественной BI-платформы, которая будет работать с отечественной СУБД. «Мы отмечаем рост количества запросов и повышение интереса к нашим продуктам в России, — прокомментировал подписание соглашения заместитель генерального директора по развити
30.06.2011 CNews TV. Какой должна быть национальная российская СУБД?

На круглом столе CNews «Свободное ПО: переход к реальным действиям» с докладом «Требования к Национальной СУБД» выступил научный сотрудник ГАИШ МГУ Олег Бартунов. смотреть на CNews.TV

Публикаций - 120, упоминаний - 124

СУБД и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 382 49
Oracle Corporation 6693 48
Microsoft Corporation 24636 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 19
8227 14
Ред Софт - Red Soft 708 12
Diasoft - Диасофт 872 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 10
VK - Mail.ru Group 3456 8
Галактика - Корпорация 1467 8
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 44 8
Yandex - Яндекс 7356 7
Газинформсервис - ГИС 275 7
IBM - International Business Machines Corp 9442 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 6
МегаФон 8835 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 5
Ростелеком 9709 4
SAP SE 5279 4
Apple Inc 12108 4
Intel Corporation 12200 4
Google LLC 11786 4
HP Inc. 5688 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Red Hat 1306 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 3
Базальт СПО - BaseALT 657 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 226 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 811 7
Альфа-Банк 1771 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 5
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Почта России ПАО 2115 4
Газпром ПАО 1342 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 3
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 653 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Газпром нефть 619 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 968 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Visa International 1949 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4099 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 13
Федеральное казначейство России 1775 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3141 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4519 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3278 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 276 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Linux Foundation 186 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 108
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 73
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7388 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25381 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10094 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 23
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7575 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12535 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6095 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10983 13
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6232 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24155 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4682 11
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1894 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10191 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3794 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9391 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2127 9
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11959 9
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 104 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9287 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11146 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 8
Нагрузочное тестирование - Load testing 526 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 689 63
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1254 61
Linux OS 9962 31
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 26
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 16
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 981 15
Microsoft Windows 15672 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 12
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 11
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 65 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2275 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 9
Газинформсервис - Jatoba СУБД 62 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 13 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5189 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 6
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 199 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 6
Новые облачные технологии - МойОфис 780 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 5
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 5
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 268 5
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1563 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 4
Microsoft Office 3737 4
Oracle Java - язык программирования 3076 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1053 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 4
Панченко Иван 139 19
Рустамов Рустам 414 8
Яценко Вадим 56 7
Глазков Александр 137 4
Бартунов Олег 47 4
Никифоров Николай 1136 3
Гацко Геннадий 15 3
Сигаев Федор 17 3
Путин Владимир 3174 2
Летунов Илья 49 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Осипов Александр 87 2
Мельникова Алиса 90 2
Бургардт Александр 13 2
Ларин Дмитрий 23 2
Ковалевский Сергей 19 2
Бабаян Борис 14 2
Шестаков Сергей 18 2
Пустарнаков Роман 45 2
Бычков Сергей 7 2
Лазуков Станислав 29 2
Гоц Роман 46 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Абакумов Евгений 206 1
Чемезов Сергей 142 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Ахмеров Тимур 87 1
Рубанов Владимир 75 1
Сергеев Сергей 138 1
Гонтарев Павел 94 1
Кузнецов Сергей 154 1
Путятинский Сергей 86 1
Мальков Антон 44 1
Солодухин Константин 119 1
Новодворский Алексей 109 1
Кудрявцева Юлия 17 1
Белокрылов Александр 27 1
Албычев Александр 150 1
Лашин Ренат 69 1
Арефьев Андрей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17049 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 6
Европа 21776 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 3
Казахстан - Республика 5530 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14196 2
Земля - планета Солнечной системы 10378 2
Южная Корея - Республика 6652 2
Азия - Азиатский регион 5533 2
Швеция - Королевство 3620 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3947 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 2
Германия - Федеративная Республика 12685 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1499 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2902 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 1
Япония 13290 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 1
Индия - Bharat 5451 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3527 1
Канада 4885 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1655 1
Франция - Французская Республика 7850 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1662 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1008 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 64
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 28
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6067 10
Аудит - аудиторский услуги 2664 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5767 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2167 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1203 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4668 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16311 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6135 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6952 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7493 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3152 6
Энергетика - Energy - Energetically 5089 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2188 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8665 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8643 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1249 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2922 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2478 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1952 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4150 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 3
Экономический эффект 1067 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11246 1
Ведомости 1002 1
РИА Новости 918 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
CNews TV 747 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 1
Gartner - Dataquest 347 1
IDC Financial Insights 10 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 28 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1049 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 377 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 139 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 78 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 24 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
ДГУНХ - Дагестанский государственный университет народного хозяйства 2 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 12 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
CeBIT 612 1
Docsvision Day 8 1
CNews AWARDS - награда 520 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще