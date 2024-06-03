СУБД Российские системы управления базами данных Отечественные СУБД импортонезависимые СУБД
|03.06.2024
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«Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor
в, госкорпораций, холдингов и других организаций. Безусловно, такие крупные игроки рынка как «Галактика» являются локомотивом этого процесса. Реализация совместимости флагманских продуктов компании с отечественной СУБД Tantor создает основу для обеспечения полноценной импортонезависимости в важнейших для бизнеса направлениях: системах управления предприятием, промышленными активами, надежно
|01.02.2024
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Подтверждена совместимость ПО «Пирамида 2.0» с отечественной СУБД Postgres Pro
14, 15), Certified (версии 11, 14, 15). Этот шаг расширил перечень СУБД, применимых в автоматизированных системах учёта энергоресурсов и диспетчеризации в энергетике (АИИС КУЭ, ИСУ, АСДУ). «Поддержка отечественной СУБД Postgres Pro добавлена в ПО «Пирамида 2.0» в 2020 г., и за прошедшее время уже построены несколько систем учета с данной СУБД. Теперь же в рамках технологического партнёрства
|16.11.2023
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Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД
ской компании Oracle, от которой надо отказаться до 2025 года включительно. Сложность же заключается в том, что ключевые российские разработчики АБС не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД. Большинство компаний-разработчиков осуществляет от трех до шести таких проектов в год. Но по 50 проектов за год никто не реализует, так как тестируемых решений и штатных ресурс
|10.04.2023
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В облаке «Яндекса» появилась новая российская СУБД. Не PostgreSQL
бразом, «Енисей» не является конкурентом наиболее распространенным в России реляционными СУБД, включая Postgres Pro отечественной компании Postgres Professional. Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика Российская СУБД «Енисей» получила облачную версию и стала доступна в Yandex Cloud Напомним, 17 января 2023 г. CNews писал, что Equiron получила грант от Yandex Cloud на адаптацию своих продукто
|29.01.2019
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«Галактика» и Atos проведут совместные тестирования продуктов на отечественной СУБД
«Галактика» и Atos начали сотрудничество в области развития совместных проектов и программ. В ближайшее время состоятся тестирования продуктов и решений «Галактики» с поддержкой отечественной СУБД Postgres Pro на демо-стендах Atos. В будущем компании планируют рассмотреть возможности реализации совместных комплексных проектов. Тестирования позволят продемонстрировать в
|02.12.2014
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БФТ и «Ред Софт» начали сотрудничество в области применения отечественной СУБД в решениях АЦК
егиональный сегмент контрактной системы» (АЦК-РС КС) и СУБД «Ред База Данных». По результатам испытаний подтверждена полная совместимость продуктов, что обеспечивает полноценную работу «АЦК-РС КС» на отечественной СУБД. Одно из преимуществ информационных систем линейки АЦК – это возможность поддерживать работу с разными СУБД. На этот раз круг рекомендованных СУБД расширила СУБД «Ред База Да
|19.11.2014
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«Прогноз» интегрирует свое ПО с отечественной СУБД «Линтер»
tform компании «Прогноз» и системы управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» компании «Релэкс». Результатом этой интеграции станет создание отечественной BI-платформы, которая будет работать с отечественной СУБД. «Мы отмечаем рост количества запросов и повышение интереса к нашим продуктам в России, — прокомментировал подписание соглашения заместитель генерального директора по развити
|30.06.2011
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CNews TV. Какой должна быть национальная российская СУБД?
На круглом столе CNews «Свободное ПО: переход к реальным действиям» с докладом «Требования к Национальной СУБД» выступил научный сотрудник ГАИШ МГУ Олег Бартунов. смотреть на CNews.TV
СУБД и организации, системы, технологии, персоны:
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