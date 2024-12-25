Яценко Вадим
Яценко Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Виктор 21 7
|Сивцев Илья 140 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Трандин Сергей 91 2
|Евсеев Артем 14 2
|Железнов Николай 3 2
|Завалишин Дмитрий 20 2
|Карасев Антон 19 2
|Члек Сергей 25 2
|Скида Максим 8 2
|Ларин Дмитрий 23 1
|Сударкин Евгений 25 1
|Яценко Карина 1 1
|Аксенов Михаил 5 1
|Архипкина Светлана 10 1
|Атанжиев Константин 1 1
|Ващенков Константин 5 1
|Шипилов Игорь 7 1
|Кукушкин Егор 4 1
|Степанов Владимир 76 1
|Петров Дмитрий 60 1
|Клименков Александр 3 1
|Самерханов Айдар 1 1
|Савлюк Вячеслав 13 1
|Шмаков Антон 45 1
|Белей Ольга 1 1
|Иванов Андрей 55 1
|Касперская Наталья 291 1
|Никитин Игорь 12 1
|Макаров Валентин 220 1
|Мальков Антон 44 1
|Егоров Александр 85 1
|Белостоцкий Сергей 8 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Сажин Олег 9 1
|Ефремов Максим 9 1
|Захваткин Александр 5 1
|Семенкин Максим 8 1
|Галкин Николай 104 1
|Bloomberg 1286 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Ведомости 996 1
|DB-Engines 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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