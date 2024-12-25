Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Яценко Вадим



25.12.2024 Платформа «Триафлай» совместима с СУБД Tantor 1
19.12.2024 За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль 1
18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
17.12.2024 ПАК Tantor XData включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
16.12.2024 Международные эксперты отметили вклад российских программистов в развитие PostgreSQL 1
13.12.2024 Новая версия ПАК Tantor XData 2.0: выше производительность, шире функциональность 1
12.12.2024 Ставка на данные: о чем рассказала «Тантор Лабс» на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» 1
12.12.2024 Tantor XData в деталях — «Тантор Лабс» представит машину баз данных на конференции CNews по ПАКам 1
11.12.2024 СУБД Tantor 16.6: новые функции для аналитических задач и оптимизации трассировки 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
19.11.2024 Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards 2
24.10.2024 «Тантор Лабс» выпустила новую версию ПО Tantor для администрирования СУБД на базе PostgreSQL 1
09.10.2024 Подтверждена совместимость СЭД «Тезис» и СУБД Tantor SE 1
01.10.2024 Компания «Тантор Лабс» вдохнула новую жизнь в проект PipelineDB 1
01.10.2024 Платформа автоматизации бизнес-процессов ELMA365 совместима с СУБД Tantor SE 1
26.09.2024 СУБД Tantor получила сертификат ФСТЭК России 1
13.09.2024 Подтверждена совместимость СУБД Tantor и цифровой платформы «Каскад Цифра» 1
02.09.2024 Платформа Tantor 4.2 получила поддержку Astra Linux 1.8 и ряд UX-улучшений 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
23.08.2024 ПАК Tantor ХData вошел в реестр российского ПО Минцифры России 1
22.08.2024 Эра Oracle заканчивается? Российские разработчики выпустили высокопроизводительную машину баз данных 1
17.07.2024 Подтверждена совместимость СУБД Tantor и программного комплекса ИБ «Сакура» 1
04.07.2024 Платформа Tantor 4.1 поддерживает мультитенантность 1
28.06.2024 Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor 1
24.06.2024 «Тантор Лабс» представляет бесплатный инструмент для настройки баз данных 1
07.06.2024 В экосистеме ПО «Группы Астра» появилась платформа для управления данными 1
04.06.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
03.06.2024 «Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor 1
23.05.2024 «Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData 2
17.05.2024 Выпущена новая версия платформы Tantor 1
19.04.2024 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor 1
19.04.2024 Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК 2
12.04.2024 СУБД Tantor совместима с платформой CK-11 1
12.04.2024 Новая услуга в мире баз данных: Центр компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor 1
15.03.2024 Подтверждена совместимость платформы бизнес-аналитики «Навигатор» и СУБД Tantor 1
17.01.2024 Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей 1
18.12.2023 Фирма «1С» стала эксклюзивным дистрибьютором Tantor 1
04.12.2023 XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor 1
25.10.2023 В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni 1

Публикаций - 56, упоминаний - 60

Яценко Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 56
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 22
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 20
8213 11
Oracle Corporation 6688 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 10
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Microsoft Corporation 24625 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Intel Corporation 12197 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Росплатформа - Р-Платформа 83 2
DZ Systems - ДЗ Системс 15 2
Apple Inc 12100 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Telegram Group 1983 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
UIPath 101 1
Blue Prism 28 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
ХИ-квадрат 6 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Savina Legal - Савина Лигал 15 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 10 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Astana Hub 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Почта России ПАО 2112 1
Кофемания 51 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Газпром нефть 618 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
ФосАгро 126 1
LEGO 244 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
РЖД Логистика 18 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 26
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 23
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 23
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 21
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 21
Программный стек 213 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 7
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 119 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 5
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
Командная строка - Command Line 370 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 52
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 37
Linux OS 9936 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 23
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 142 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Red Hat Ansible 103 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - PipelineDB 2 2
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 25 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 35 1
EA Origin 178 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 1
Яценко Виктор 21 7
Сивцев Илья 140 2
Шадаев Максут 1008 2
Мишустин Михаил 676 2
Трандин Сергей 91 2
Евсеев Артем 14 2
Железнов Николай 3 2
Завалишин Дмитрий 20 2
Карасев Антон 19 2
Члек Сергей 25 2
Скида Максим 8 2
Ларин Дмитрий 23 1
Сударкин Евгений 25 1
Яценко Карина 1 1
Аксенов Михаил 5 1
Архипкина Светлана 10 1
Атанжиев Константин 1 1
Ващенков Константин 5 1
Шипилов Игорь 7 1
Кукушкин Егор 4 1
Степанов Владимир 76 1
Петров Дмитрий 60 1
Клименков Александр 3 1
Самерханов Айдар 1 1
Савлюк Вячеслав 13 1
Шмаков Антон 45 1
Белей Ольга 1 1
Иванов Андрей 55 1
Касперская Наталья 291 1
Никитин Игорь 12 1
Макаров Валентин 220 1
Мальков Антон 44 1
Егоров Александр 85 1
Белостоцкий Сергей 8 1
Булгаков Кирилл 104 1
Сажин Олег 9 1
Ефремов Максим 9 1
Захваткин Александр 5 1
Семенкин Максим 8 1
Галкин Николай 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Израиль 2730 3
Европа 21767 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Америка Южная 850 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Индия - Bharat 5432 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Греция - Афины 121 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 36
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 31
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Английский язык 6634 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Bloomberg 1286 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ведомости 996 1
DB-Engines 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews AWARDS - награда 519 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще