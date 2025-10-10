BI-платформа Insight получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и разработчик Goodt (входит в ИТ-холдинг Lansoft) завершили тестирование и подтвердили совместимость BI-платформы Insight с СУБД Tantor Postgres Special Edition. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Решение Insight официально сертифицировано в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. В ходе испытаний специалисты убедились, что импортонезависимый программный стек работает стабильно и безошибочно.

BI-платформа Insight предназначена для создания многофункциональных цифровых порталов и бизнес-приложений с интегрированными цифровыми рабочими местами. Она уже включает в себя набор готовых инструментов, продуктов и шаблонов, которые разрешают конструировать любые высокопроизводительные корпоративные решения со встроенной аналитикой.

Совместная работа СУБД Tantor Postgres и BI-платформы Insight позволяет выстраивать системы для управления бизнесом, повышает эффективность аналитики, оптимизирует работу с данными и сокращает время на обработку запросов.

СУБД Tantor Postgres поставляется со встроенной системой управления и мониторинга, работает в задачах транзакционной и смешанной нагрузки, позволяет осуществлять полноценную миграцию с решений иностранных вендоров и содержит многочисленные улучшения и оптимизации ядра, дополнительные модули и расширения. Система включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, защиты данных, а также инструментарий для обнаружения узких мест и предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

«Наше решение уверенно и надежно работает в одном контуре с СУБД Tantor PostgresSE, сохраняя максимальные показатели производительности и безопасности. Совместное использование двух продуктов в различных ИТ-ландшафтах обеспечит технологическую независимость компании и свободу выбора решений, исключит риски, связанные с прекращением обновления и поддержки импортного ПО», — отметил Константин Саратцев, директор направления Insight компании Goodt.

«Мы убедились, что СУБД Tantor Postgres демонстрирует высочайшую стабильность и производительность под интенсивной нагрузкой BI-платформы Insight Возможность такой комбинации – прямой путь для бизнеса к повышению эффективности аналитики, оптимизации работы с данными и сокращению времени на обработку запросов. Мы гордимся тем, что наша СУБД отвечает ключевым требованиям бизнес-приложений, и продолжим выводить хранение и управление данных на новый уровень», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».