«Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra ая экспертиза», корректно работает в среде ОС Astra Linux. Работоспособность совместного решения официально подтверждена выданным вендором сертификатом в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. «Финансовый сектор экономики уже второй год подряд является фокусным для адаптации решений «Группы Астра» с продуктами сторонних разработчиков ПО. В данном случае возможности б

«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов В результате серии тестовых испытаний в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux было подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4 под управлением ОС Astra Linux Special Edition

Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux рвичное заключение о совместимости Deckhouse с операционной системой. Инженеры обеих компаний продолжили работу по всесторонней комплексной проверке совместимости решений для прохождения сертификации Ready for Astra Linux. В июне 2022 г. были продолжены совместные испытания. Результаты тестов подтвердили корректность совместного функционирования Deckhouse и ОС Astra Linux Special Edition (с

ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций ibution, российский поставщик проектных решений и ритейл-продуктов, сообщают о сертификации рабочих станций Nerpa Ladoga и Nerpa Baltic в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Специалисты разработчиков провели серию двусторонних проверок и убедились, что программно-аппаратные стеки полностью рабо

Astra Linux и «Катюша» заключили соглашение о технологическом партнерстве ийский разработчик комплекса программных и аппаратных средств для корпоративной печати, сообщили о подписании меморандума о партнерстве в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Цель сотрудничества — обеспечить заказчиков надежными и удобными технологическими стеками, корректность работы которых проконтролировали оба вендора на ранних стадиях жиз

Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл