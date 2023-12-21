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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Ready for Astra программа технологического партнерства APS-партнер Astra Professional Services


УПОМИНАНИЯ


21.12.2023 «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra

ая экспертиза», корректно работает в среде ОС Astra Linux. Работоспособность совместного решения официально подтверждена выданным вендором сертификатом в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. «Финансовый сектор экономики уже второй год подряд является фокусным для адаптации решений «Группы Астра» с продуктами сторонних разработчиков ПО. В данном случае возможности б
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов

В результате серии тестовых испытаний в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux было подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4 под управлением ОС Astra Linux Special Edition

20.09.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux

рвичное заключение о совместимости Deckhouse с операционной системой. Инженеры обеих компаний продолжили работу по всесторонней комплексной проверке совместимости решений для прохождения сертификации Ready for Astra Linux. В июне 2022 г. были продолжены совместные испытания. Результаты тестов подтвердили корректность совместного функционирования Deckhouse и ОС Astra Linux Special Edition (с
14.04.2022 ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций

ibution, российский поставщик проектных решений и ритейл-продуктов, сообщают о сертификации рабочих станций Nerpa Ladoga и Nerpa Baltic в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Специалисты разработчиков провели серию двусторонних проверок и убедились, что программно-аппаратные стеки полностью рабо
02.08.2021 Astra Linux и «Катюша» заключили соглашение о технологическом партнерстве

ийский разработчик комплекса программных и аппаратных средств для корпоративной печати, сообщили о подписании меморандума о партнерстве в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Цель сотрудничества — обеспечить заказчиков надежными и удобными технологическими стеками, корректность работы которых проконтролировали оба вендора на ранних стадиях жиз
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux

пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux

пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл

Публикаций - 218, упоминаний - 248

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2047 210
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 73
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 242 70
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 252 62
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 243 60
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 217 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 34
Ростелеком 9901 6
8449 6
Нанософт 103 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5023 4
Intel Corporation 12304 4
Oracle Corporation 6757 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 406 4
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 4
Ростех - Автоматика Концерн 1665 3
Microsoft Corporation 24836 3
Huawei 4016 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 3
VisionLabs - ВижнЛабс 226 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 147 3
InfoWatch - Инфовотч 1041 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 997 3
Softline - Софтлайн 2964 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 307 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 349 3
Docsvision - ДоксВижн 1014 3
Код Безопасности 644 3
Luxms 86 3
Yandex - Яндекс 7685 2
Lenovo Group 2306 2
Ред Софт - Red Soft 788 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 427 2
SAS Institute 989 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 4
Газпром ПАО 1363 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 516 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1068 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 1
Альфа-Банк 1796 1
Ингосстрах СПАО 433 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 317 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 1
ФосАгро 127 1
Альфа-Капитал УК 113 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
КонсультантПлюс 138 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 34 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 42 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 44 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3210 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 8
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 2
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 347 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1266 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
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Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 111 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 46
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4230 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11207 6
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1265 5
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