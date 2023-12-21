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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Ready for Astra программа технологического партнерства APS-партнер Astra Professional Services
УПОМИНАНИЯ
|21.12.2023
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«Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra
ая экспертиза», корректно работает в среде ОС Astra Linux. Работоспособность совместного решения официально подтверждена выданным вендором сертификатом в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. «Финансовый сектор экономики уже второй год подряд является фокусным для адаптации решений «Группы Астра» с продуктами сторонних разработчиков ПО. В данном случае возможности б
|22.02.2023
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«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов
В результате серии тестовых испытаний в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux было подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4 под управлением ОС Astra Linux Special Edition
|20.09.2022
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Kubernetes-платформа Deckhouse сертифицирована по программе Ready For Astra Linux
рвичное заключение о совместимости Deckhouse с операционной системой. Инженеры обеих компаний продолжили работу по всесторонней комплексной проверке совместимости решений для прохождения сертификации Ready for Astra Linux. В июне 2022 г. были продолжены совместные испытания. Результаты тестов подтвердили корректность совместного функционирования Deckhouse и ОС Astra Linux Special Edition (с
|14.04.2022
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ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций
ibution, российский поставщик проектных решений и ритейл-продуктов, сообщают о сертификации рабочих станций Nerpa Ladoga и Nerpa Baltic в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Специалисты разработчиков провели серию двусторонних проверок и убедились, что программно-аппаратные стеки полностью рабо
|02.08.2021
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Astra Linux и «Катюша» заключили соглашение о технологическом партнерстве
ийский разработчик комплекса программных и аппаратных средств для корпоративной печати, сообщили о подписании меморандума о партнерстве в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Цель сотрудничества — обеспечить заказчиков надежными и удобными технологическими стеками, корректность работы которых проконтролировали оба вендора на ранних стадиях жиз
|30.07.2021
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Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux
пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл
|30.07.2021
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Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux
пытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux. Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения дл
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Тараканов Дмитрий 51 41
|Синьков Кирилл 49 29
|Трубочев Алексей 33 26
|Мылицын Роман 111 25
|Рудевский Антон 39 15
|Яценко Вадим 64 10
|Сивцев Илья 151 8
|Паутов Евгений 20 7
|Климов Андрей 78 5
|Анфимов Павел 50 4
|Векшин Евгений 12 4
|Донской Дмитрий 39 3
|Марков Дмитрий 57 2
|Одинцов Дмитрий 115 2
|Панченко Иван 151 2
|Арефьев Андрей 54 2
|Петров Дмитрий 63 2
|Кузнецов Андрей 73 2
|Коростелев Павел 31 2
|Воробьев Александр 34 2
|Ларин Дмитрий 27 2
|Орловский Михаил 12 2
|Борисов Роман 23 2
|Мершков Иван 6 2
|Спирин Сергей 5 2
|Аношко Юрий 5 2
|Дергачева Светлана 45 2
|Дякив Денис 5 2
|Тютюнник Александр 41 2
|Шевкунов Сергей 2 2
|Гришковский Артем 10 2
|Путин Владимир 3237 1
|Касперская Наталья 297 1
|Рустамов Рустам 438 1
|Носков Константин 237 1
|Каримов Ринат 35 1
|Волож Аркадий 254 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Касперский Евгений 325 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Forbes - Форбс 854 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11301 1
|Bloomberg 1319 1
|Ведомости 1070 1
|DB-Engines 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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