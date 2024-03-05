Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг»

Российский ИТ-дистрибьютор Merlion получил статус Astra Professional Services (APS) в рамках партнерской программы «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра»). Это подтверждает высокий уровень квалификации VAD (Value Added Distribution) команды дистрибьютора в области работы с продуктами вендора, а также позволяет реализовывать с партнерами-системными интеграторами сложные проекты по внедрению решений «Группы Астра» и оказывать дополнительные услуги «Астра Консалтинг» профильным компаниям. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Статус Astra Professional Services предоставляет экспертам Merlion ряд преимуществ: доступ к базе знаний «Астра Консалтинг» и инструментам автоматизации Astra Automation, специальные коммерческие условия, маркетинговую поддержку и содействие сотрудников «Астра Консалтинг» в рамках существующих и новых совместных проектов любой степени сложности. Клиенты APS-партнера смогут получить оценку ИТ-инфраструктуры на предмет готовности к цифровой трансформации с использованием российских решений, дорожную карту перехода ИТ-систем на ОС Astra Linux и другие программные продукты «Группы Астра», сопровождение проекта миграции на отечественное ПО и поддержку в ходе его дальнейшей эксплуатации.

В качестве технологических партнеров Merlion и «Группа Астра» продолжат совместную работу, направленную на продвижение отечественных решений: ОС Astra Linux, программного комплекса «Средства виртуализации «Брест», системы резервного копирования RuBackup, VDI-решения Termidesk, инструментария для управления доменом ALD Pro, корпоративной почты RuPost, СУБД и платформы Tantor, защищенных мобильных рабочих мест WorksPad, а также инфраструктурных платформ BILLmanager, DCImanager и VMmanager.

«Merlion — стратегически важный для нас партнер. Наше сотрудничество позволяет российским компаниям приобретать ПО, помогающее максимально эффективно осуществлять цифровые преобразования в процессе миграции ИТ-инфраструктур на отечественные программные продукты. Мы рады были поддержать инициативу Merlion расширить свои компетенции по использованию решений «Группы Астра», присвоив компании статус Astra Professional Services, доступный только авторизованным партнерам вендора. Это усилит наше сотрудничество и предоставит новые возможности в реализации совместных бизнес-интересов», — сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».

«Расширение сотрудничества с «Группой Астра» подразумевает и расширение сотрудничества с нашими действующими партнерами, а также привлечение новых. В кооперации с вендором мы будем оказывать поддержку в их проектной деятельности, подбирать оптимальные решения под конкретные задачи заказчиков, консультировать и заниматься обучением специалистов. Уверен, что наши услуги и сервисы как APS-партнера будут востребованы в отрасли», - отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. Основная cфера деятельности Merlion — дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильной дистрибуцией, проектной ИТ-дистрибуцией, собственными торговыми марками. Компания развивает ряд проектов и по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.