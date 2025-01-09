Степанюк Михаил
Степанюк Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Расколов Сергей 43 6
|Виноградов Дмитрий 74 5
|Покровская Елизавета 10 2
|Дворцов Дмитрий 9 2
|Султангалиев Тимурбулат 10 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Бургов Владимир 16 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Куренев Алексей 6 1
|Салов Антон 38 1
|Агаев Сергей 24 1
|Благоразумов Андрей 17 1
|Триандафилиди Екатерина 5 1
|Волченсков Иван 6 1
|Орлов Виталий 19 1
|Печникова Юлия 15 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Панченко Иван 138 1
|Тришина Кристина 1 1
|Петрунина Кристина 1 1
|Климов Иван 24 1
|Благов Арсен 26 1
|Бакланов Михаил 7 1
|Титаренко Ксения 5 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Хмельницкий Алексей 10 1
|Санин Александр 30 1
|Подкопаев Роман 6 1
|Клочков Алексей 34 1
|Николаева Анастасия 3 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Новиков Алексей 59 1
|Мартынов Антон 20 1
|Романов Роман 30 1
|Ткаченко Владимир 10 1
|Башкатов Роман 9 1
|Бар-Бирюкова Мария 94 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Порецкий Олег 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.