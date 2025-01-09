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Индексная книга (каталог) CNews*
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Степанюк Михаил



09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
06.11.2024 Merlion расширяет портфель решений по защите данных 1
28.10.2024 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором «КасКАД» 1
05.09.2024 Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 1
28.08.2024 Merlion – официальный дистрибьютор VALO Сloud 1
29.07.2024 «БФТ-Холдинг» и компания Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.07.2024 Merlion стал официальным дистрибьютором ПО для нефтегазовой отрасли и экологии 1
10.06.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «МД Информационные Системы» 1
20.05.2024 Merlion и Identity Blitz объявляют о стратегическом партнерстве 1
14.05.2024 IVA Technologies и Merlion подписали соглашение о дистрибуции 1
02.05.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI 1
06.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с «Астра Консалтинг» 1
05.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг» 1
18.09.2023 Merlion – официальный дистрибьютор Initi 1
Рынок IDM 2023 1
24.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис» 1
24.08.2023 Merlion и ИВК подписали дистрибьюторское соглашение 1
21.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором программных продуктов «Базис» 1
16.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором платформы «Супер» 1
03.08.2023 Merlion и российский разработчик HRTech-решений «Поток» заключили соглашение о партнерстве 1
10.07.2023 Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции 1
04.07.2023 Merlion и Webinar Group объявляют о начале стратегического партнерства 1
04.07.2023 Merlion и Webinar Group объявляют о начале стратегического партнерства 1
22.06.2023 Merlion стал первым дистрибьютором программных решений Quadrium 1
20.06.2023 Merlion и Netams подписали дистрибьюторское соглашение 1
29.05.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором RuDesktop 1
25.05.2023 Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве 1
21.04.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором ПО Zodiaс.ITM 1
13.04.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology 1
23.03.2023 Merlion и TrueConf заключили партнерское соглашение 1
16.03.2023 Merlion займётся дистрибуцией платформы Sellty компании «Корус консалтинг» 1
14.02.2023 Merlion и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
09.02.2023 Merlion объявила о начале сотрудничества с Orion soft 1
22.12.2022 Merlion стала дистрибьютором Multifactor 1
20.12.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором ИБ-продуктов Spacebit 1
19.12.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором ПО для корпоративных коммуникаций VideoMost 1
16.12.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Lanit Document Management 1
08.12.2022 Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС 1
23.11.2022 Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций 1
27.10.2022 Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM 1

Публикаций - 68, упоминаний - 68

Степанюк Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 793 68
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 7
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 3
Merlion Engineering 11 2
Cisco Systems 5114 2
Merlion System Solutions 11 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
HPE Networking - HPE ProCurve 80 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
Softline - Софтлайн 2810 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Крок - Croc 1777 1
Энстрим - Instream 19 1
Zextras 11 1
Zimbra - LiquidSys 40 1
Velvica - Велвика 7 1
Google LLC 11775 1
SoftwareONE Group 105 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 58 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Oracle Corporation 6688 1
HP Inc. 5685 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Foxconn - Linksys 105 1
HP 3Com 677 1
Хост ГК - HostVM 46 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
МегаФон 8805 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Ростелеком 9700 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Газпром ПАО 1342 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 10
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 3
Linux OS 9936 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 7
Microsoft Windows 15656 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
Apple macOS 2059 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Merlion - MerliOnCloud 39 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Web SSO 24 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 2
ALMI AlterOS 94 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 2
Google Android 13994 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Automation 15 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Office 365 940 1
Zextras Suite 3 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Zimbra OSE - Zimbra Open Source Edition - Zimbra Collaboration Suite - ZCS 8 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 1
BellSoft - LiberCat 46 1
Расколов Сергей 43 6
Виноградов Дмитрий 74 5
Покровская Елизавета 10 2
Дворцов Дмитрий 9 2
Султангалиев Тимурбулат 10 2
Рустамов Рустам 412 1
Бургов Владимир 16 1
Сорокин Святослав 27 1
Куренев Алексей 6 1
Салов Антон 38 1
Агаев Сергей 24 1
Благоразумов Андрей 17 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Волченсков Иван 6 1
Орлов Виталий 19 1
Печникова Юлия 15 1
Белокрылов Александр 27 1
Панченко Иван 138 1
Тришина Кристина 1 1
Петрунина Кристина 1 1
Климов Иван 24 1
Благов Арсен 26 1
Бакланов Михаил 7 1
Титаренко Ксения 5 1
Врацкий Андрей 135 1
Хмельницкий Алексей 10 1
Санин Александр 30 1
Подкопаев Роман 6 1
Клочков Алексей 34 1
Николаева Анастасия 3 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Новиков Алексей 59 1
Мартынов Антон 20 1
Романов Роман 30 1
Ткаченко Владимир 10 1
Башкатов Роман 9 1
Бар-Бирюкова Мария 94 1
Лихницкий Павел 55 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Порецкий Олег 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 15
Россия - СФО - Новосибирск 4291 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 1
Япония 13282 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 40
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 17
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 11
VAD - Value Added Distribution 98 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Английский язык 6634 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Merlion Academy 4 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
CNews AWARDS - награда 519 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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