Базальт СПО BaseALT ALT Linux Server Альт Сервер


«Альт Сервер»позволяет развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.08.2025 ОС «Альт Сервер 11» совместима с серверами «Гравитон»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «Гравитон», российский производитель вычислительной техники, подтвердили совместимость ОС «Альт Сервер» на 11 платформе с серверами серий «И», «А», «ИО», «ИВ», «ИУ». Серверы «Гравитон» С1хххИ, С2хххИ, С2хххА, С2хххИО, С2хххИВ и С2хххИУ прошли тестирование на корректность совместной р
11.07.2025 Серверы OpenYard совместимы с операционной системой «Альт Сервер»

Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик операционных систем (ОС) «Базальт СПО» провели тестирование ОС «Альт Сервер» на серверах компании OpenYard. В ходе испытаний была выполнена проверка режимов загрузки системы, ее установки и обновления, сбора информации об ОС и оборудовании, работа CPU под н
09.06.2025 «Базальт СПО» выпустила «Альт Сервер 11.0»

серверную операционную систему на одиннадцатой платформе. В ней впервые доступны две редакции ОС — «Альт Сервер» и «Альт Домен», а также автоматизирована установка дополнительных инструментов.

30.05.2025 Подтверждена совместимость платформы «Планета.» от IBS с операционной системой «Альт Сервер 10»

Об этом CNews сообщили представители IBS. Результаты тестирования подтвердили корректную работу ОС «Альт Сервер 10» с продуктами экосистемы «Планета.»: «Планета.Платформа», «Планета.НСИ», «План
08.04.2025 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и ОС «Альт Сервер» 10

нных и виртуализации, и «Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», подтвердили совместимость СХД Engine AQ440, Engine AQ450, «Engine AQ Лайт» и «Восток» с операционной системой «Альт Сервер» 10. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск». Специалисты обеих компаний проверили и подтвердили корректность функционирования систем хранения данных «Аэродиск» под
10.02.2025 Обновленный «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов, улучшенный «Альт Домен»

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Сервер» с программным комплексом «Альт Домен» 10.4. Существенно дополнены инструменты «А
25.10.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с операционной системой «Альт Сервер»

«Базальт СПО» и «Система Безопасных Коммуникаций» подтвердили совместимость платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и операционной системы «Альт Сервер» 10 на платформе x86_64. По итогам тестирования оформлен сертификат. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «Альт Сервер» предназначен для построения корпоративн
05.09.2024 Платформа R-Vision ЦКИБ совместима с ОС «Альт Сервер» 10

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила о совместимости своей платформы R-Vision ЦКИБ и операционной системы «Альт Сервер» 10. Это стало возможным благодаря успешному прохождению тестирования, по итогам которого был подписан сертификат, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64.

01.08.2024 Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10

«РДВ Технолоджи» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость серверной материнской платы RDW MBS-C621P с операционной системой «Альт Сервер» 10. Созданный программно-аппаратный комплекс отвечает требованиям регуляторов к построению ИТ-инфраструктур на основе российских решений. Об этом CNews сообщили представители «РДВ

25.07.2024 Мониторинг и управление конфигурациями устройств — ОС «Альт Сервер» 10 совместима с системой ECCM

«Базальт СПО» подтвердила совместимость ОС «Альт Сервер» 10 с облачным сервисом мониторинга и управления конфигурациями устройств ECCM от компании «Элтекс». По результатам тестирования «Базальт СПО» и «Элтекс» подписали сертификат, подтв
05.06.2024 Операционные системы «Альт» появились в облаке «Росукреп»

Операционные системы «Альт Сервер» и сертифицированная ФСТЭК «Альт СП Сервер» от «Базальт СПО» теперь доступны в об
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое

«Базальт СПО» выпустила обновления операционных систем «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2 на платформе p10. Эти программные продукты компания рекомендует в качестве основы для построения ИТ-инфраструктуры любого масштаба и уровня сложн
21.02.2024 Операционные системы семейства «Альт» доступны на облачной платформе RCloud by 3data

Две операционные системы от компании-разработчика «Базальт СПО» — «Альт Сервер» и «Альт СП Сервер» стали доступны пользователям облачной платформы RCloud by 3da
02.02.2024 Специалисты «Аквариус» протестировали работу СХД Wareus с ОС «Альт Сервер»

ректность работы высокопроизводительной системы хранения данных собственной разработки Wareus с ОС «Альт Сервер 10» от российского разработчика «Базальт СПО». Результат тестирования подтвержден
12.10.2023 SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили совместимость решений

нией SL Soft (входит в ГК Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная работа ОС «Альт Сервер 10» и «Альт Рабочая станция 10» с программным продуктом «Цитрос ЮЗ ЭДО», и ОС «

06.07.2023 ОС «Альт Сервер 10» прошла испытания на совместимость с почтовыми серверами Tegu FreeWare, Tegu Professional и Tegu Enterprise

Операционная система «Альт Сервер 10» компании «Базальт СПО» успешно прошла испытания на совместимость с почтовыми

07.06.2023 «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» с комплексной платформой кибербезопасности промыш
24.05.2023 На платформе VK Cloud стала доступна ОС «Альт Сервер»

Пользователи платформы VK Cloud получили доступ к операционным системам «Альт Сервер» и «Альт СП Сервер», предназначенным для работы с инфраструктурами любого масштаб
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционной системы «Альт сервер 10» на платформе х86-64 с веб-сервером Angie PRO, разработанным ООО «Веб-сервер».
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер 10» с серверами Qtech серии QSRV

явила об успешном завершении испытаний на совместимость и корректность работы операционной системы «Альт Сервер 10» с реестровыми серверными платформами серии QSRV (компания Qtech). «Базальт СП
27.03.2023 «Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей

Компании «Базальт СПО» и Spirit протестировали совместимость программного сервера видеоконференций VideoMost 9.0 с операционными системами «Альт рабочая станция» 10 и «Альт сервер» 10. Об этом CNews сообщили представители Spirit. Заказчики смогут внедрить надежную, производительную систему унифицированных коммуникаций под управлением российской операционной с
21.02.2023 Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика

Компания «Базальт СПО» вывела операционную систему «Альт сервер» на качественно новый уровень надежности и безопасности. Разработчики версии «Альт сервер» 10.1 провели большую работу по выявлению и устранению ошибок предыдущей версии, а т
15.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации»

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации» 10.1. Она предназначена для создания виртуальных и облачных сред, от одиночного сервера до инфраструктуры ЦОДов, и повышает надежность критичных сервисов. Операционна
22.12.2022 Блокчейн-платформа «Мастерчейн» совместима с российской операционной системой «Альт сервер»

Российские компании «Мастерчейн» и «Базальт СПО» сообщают об успешном завершении испытаний совместимости одноименной блокчейн-платформы с операционной системой «Альт сервер» 10. Специалисты компаний провели серию тестов и удостоверились в корректности работы блокчейн-платформы Мастерчейн в среде ОС «Альт сервер» 10 на архитектуре х86_64. Совмест
27.10.2022 Подтверждена совместимость платформы для управления бизнес-процессами Comindware и российской ОС «Альт сервер 10»

для моделирования и управления бизнес-процессами, совместима с отечественной операционной системой «Альт сервер 10». Это дает организациям и предприятиям двойное преимущество. ИТ-инфраструктура
06.10.2022 ОС «Альт» обеспечивает безопасность дорожного движения в Татарстане

Проект интеграции защищенной операционной системы «Альт СП сервер» в систему мониторинга дорожно-транспортной обстановки Республики Татарстан вышел на финишную стадию, завершен второй этап. Проектные работы на площадке заказчика выполняет госуд
10.08.2022 «Базальт СПО» и «Яндекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов

Альт». Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность работы ОС «Альт Рабочая станция 10», «Альт Сервер 10», «Альт Образование 10» и «Альт СП» и новой версии «Яндекс браузера. Совместим
08.04.2022 В России создан полностью отечественный сервер на «Эльбрусах», которому нипочем санкции

mputers сообщила CNews о разработке полностью отечественного программно-аппаратного комплекса Depo Storm 3450E3RU. Это полноразмерный сервер, полностью совместимый с российской операционной системой «Альт Сервер» версии 10. Сам он базируется на отечественных процессорах семейства «Эльбрус», а его производство, как сообщили CNews в Depo Computers, налажено в подмосковном Красногорске. По зав
28.03.2022 «Базальт СПО» и Pragmatic Tools обеспечили совместимость ПО Pragmatic Tools Migrator и ОС «Альт Сервер»

«Базальт СПО» и Pragmatic Tools обеспечили совместимость программного комплекса Pragmatic Tools Migrator и операционной системы «Альт Сервер» 10 на платформе х86_64. Созданный программный стек будет полезен организациям, которые переводят свою цифровую инфраструктуру на российское ПО. Он дает возможность бесшовно интегри
17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт»

Компания «Базальт СПО» выпустила новые версии российских операционных систем «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) — ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Особое внимание разработчи
16.12.2021 «Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы

«Базальт СПО» выпустила новые версии российских операционных систем «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) – ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Особое внимание разработчи
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт»

«Базальт СПО» сообщила о выходе версий 9.2 российских операционных систем «Альт рабочая станция», «Альт сервер» и «Альт сервер виртуализации». Это заключительные версии ОС, основанные на «Девятой платформе» «Альт» (p9) – стабильной ветке российского независимого репозитория «Сизиф». Д
24.02.2021 IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9»

правами доступа сотрудников к информационным ресурсам (IGA) Solar inRights с операционной системой «Альт Сервер 9». Тестовые испытания показали корректность совместной работы программных продук
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9»

«Базальт СПО» и «Лаборатория МБК» обеспечили совместимость операционной системы «Альт Сервер 9» и почтового сервера Tegu. Программный комплекс будет полезен всем организациям
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1

«Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», объявила о выпуске новой версии дистрибутива «Альт Сервер Виртуализации 9.1». В составе дистрибутива – операционная система и приложения для работы с серверными ресурсами. Программный продукт предназначен для создания виртуальных и облачны
15.04.2020 ОС «Альт сервер виртуализации» внесена в Единый реестр российского ПО

«Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», объявил о включении операционной системы «Альт сервер виртуализации» в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Эта ОС предназначена для построения виртуальных и облачных сред любого масштаба и может использоваться в орг
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации»

«Базальт СПО» объявила о выпуске нового продукта «Альт сервер виртуализации». Он предназначен для создания виртуальных и облачных сред различного масштаба и сложности: от одиночного сервера до масштабной инфраструктуры уровня ЦОД. Это решение

28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ

рех продуктов версии 9.0 на основе девятой платформы ALT (p9 Vaccinium): «Альт Рабочая станция 9», «Альт Сервер 9», «Альт Образование 9». При создании дистрибутивов ОС «Альт» версии 9.0 для шир

