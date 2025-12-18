Координационный центр Правительства Российской Федерации — постоянно действующий орган при Правительстве Российской Федерации, образованный в феврале 2021 года для оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач Правительства Российской Федерации и выполнения выделенных проектов. Организационно-техническую поддержку деятельности Координационного центра обеспечивает Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.