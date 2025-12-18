Разделы

Координационный центр Правительства Российской Федерации — постоянно действующий орган при Правительстве Российской Федерации, образованный в феврале 2021 года для оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач Правительства Российской Федерации и выполнения выделенных проектов. Организационно-техническую поддержку деятельности Координационного центра обеспечивает Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

18.12.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство становится ключевой площадкой для проработки вопроса о регулировании ИИ 1
08.04.2025 Дмитрий Григоренко открыл международную ИТ-Олимпиаду для школьников 1
17.07.2024 Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии 1
14.11.2023 Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
20.03.2023 Дмитрий Чернышенко: Разработка Стратегии отрасли связи на базе современных и надежных решений позволит России обеспечить свой технологический суверенитет 1
23.05.2022 На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи 1
28.03.2022 Минцифры в несколько раз увеличивает объем грантов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» 1
14.01.2022 Вице-премьер Чернышенко: единая служба колл-центров 122 по COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России 1
25.10.2021 «Гостех» станет обязательным с 2024 года 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 1

Ростелеком 10322 4
9015 2
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 39 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 1
Microsoft Corporation 25251 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
Softline - Софтлайн 3277 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
Yandex - Яндекс 8462 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
Т8 НТЦ 104 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
Норси-Транс - НТ 124 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 624 1
ICL ГК 447 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 102 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 276 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 63 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
Информационные системы и сервисы 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 5
РЖД - Российские железные дороги 2006 2
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
Volkswagen Audi Group 224 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 1
Газпром ПАО 1418 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Почта России ПАО 2250 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 354 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 215 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 254 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2476 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 120 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10339 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1662 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1609 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
Стресс-тестирование - Stress testing 70 1
Маршрутизация - Routing 556 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1165 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3062 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Softline Подписки - Softline Market 3 1
Базальт СПО - libdomain 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 614 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1531 1
Linux OS 10929 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Microsoft Azure 1462 1
Яндекс.Практикум 71 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 12 1
Microsoft Windows 16349 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 44 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 471 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 256 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 227 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 99 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 243 1
Samba 154 1
Актив - Рутокен Плагин 19 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
DEPO Computers - Depo Storm 71 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 15 1
FreePik 1452 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 81 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 101 1
Чернышенко Дмитрий 575 8
Шадаев Максут 1150 5
Мишустин Михаил 737 2
Кремлев Умар 5 1
Путин Владимир 3354 1
Паршин Максим 321 1
Осеевский Михаил 333 1
Смирнов Алексей 254 1
Трандин Сергей 104 1
Ляхманов Кирилл 8 1
Григоренко Дмитрий 185 1
Греф Герман 466 1
Володин Вячеслав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 2
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 180 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 206 1
Донбасс 61 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - УФО - Челябинская область 1392 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 1
Канада 4986 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 1
Армения - Республика 2373 1
Куба - Республика 395 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Образование в России 2562 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3145 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - Омикрон-штамм 10 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 55 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 275 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Налогообложение - Налог на прибыль 216 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 232 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Ведомости 1246 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НМГ - Медиалогия 34 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 32 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
