Вице-премьер Чернышенко: единая служба колл-центров 122 по COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание в Координационном центре Правительства России по вопросу работы единой службы 122, обеспечивающей маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19. В совещании приняли участие представители Минцифры, Минздрава и всех регионов России.

Вице-премьер отметил важность усиленного контроля работы колл-центров службы 122, обеспечивающей маршрутизацию звонков граждан в медучреждения и службы скорой помощи, в связи с увеличением распространения нового штамма «Омикрон» в мире.

«Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. По поручению Президента России в ноябре 2020 г. в регионах развернуты колл-центры единого федерального номера 122, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров. Ресурс у субъектов есть, субсидии общим объемом 700 млн руб. доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что аналитические службы Координационного центра Правительства совместно с Минцифры обеспечивают регулярный мониторинг работоспособности службы 122. По итогам совещания было поручено провести стресс-тестирование готовности колл-центров к пиковым нагрузкам и обеспечить максимальную эффективность работы службы 122.

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Дмитрий Чернышенко поблагодарил глав субъектов, кто продолжает держать ситуацию с дозвонами на контроле и обеспечивать качественную работу службы в интересах жителей региона. Он отметил, что со следующей недели будут названы регионы с худшей ситуацией по длительности ожидания ответа и по количеству неотвеченных вызовов в службе 122.