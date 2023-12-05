Индексная книга CNews*
Контактный центр Колл-центр Call-center Центр обработки вызовов ЦОВ
Публикаций - 3172, упоминаний - 5596
Контактный центр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Андрей 44 35
|Путин Владимир 2752 29
|Саушкин Олег 31 28
|Дырмовский Дмитрий 97 26
|Аниканов Вадим 21 21
|Соколюк Валерий 31 18
|Кацоев Алексей 17 16
|Гольцов Александр 69 16
|Солонин Виталий 89 16
|Лосев Сергей 46 15
|Слизень Виталий 242 15
|Рыбинская Елизавета 15 14
|Сапельников Сергей 109 13
|Медведев Дмитрий 1632 13
|Петухов Денис 19 12
|Макаров Станислав 117 12
|Попова Мария 140 11
|Ершова Элеонора 67 11
|Малиновский Сергей 14 11
|Теплицкий Дмитрий 39 11
|Серова Елена 319 11
|Мякишева Марина 84 11
|Перминов Леонид 11 10
|Поповский Александр 90 10
|Кириченко Игорь 45 10
|Садовский Алексей 11 10
|Черешнев Михаил 10 9
|Савицкий Андрей 15 9
|Морозов Вячеслав 17 9
|Попов Сергей 111 9
|Чернышенко Дмитрий 445 9
|Школьников Николай 26 9
|Хитров Михаил 25 9
|Лысенко Эдуард 272 9
|Войтова Елена 9 9
|Бызов Дмитрий 39 9
|Баукова Наталья 10 9
|Зенкин Денис 262 9
|Бакутеев Владимир 18 8
|Буланкин Сергей 12 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.