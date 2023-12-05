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Индексная книга CNews*
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Контактный центр Колл-центр Call-center Центр обработки вызовов ЦОВ

Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ


05.12.2023 Современные контакт-центры 2023
13.12.2022 Sigurd-IT и CraftTalk создали объединенное импортонезависимое решение для контакт-центров
08.12.2022 BSS обеспечила контакт-центр компании Teleperformance сервисом речевой аналитики
08.12.2022 Банк «Долинск» ускорил работу с клиентами благодаря Dynamika call-центр
06.12.2022 CNews Analytics: обзор российских альтернатив иностранным платформам для контакт-центров
05.12.2022 «Инфосистемы джет» внедрила омниканальную платформу для крупнейшего сотового оператора Beeline в Кыргызстане
28.11.2022 «Т1 интеграция» будет продвигать речевые решения BSS
23.11.2022 «Ростелеком контакт-центр» получил сертификат TUV Austrian Standards & Compliance
15.11.2022 «Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management
26.10.2022 Группа компаний ЦРТ представила экспертизу в области ИИ-решений для контактных центров и тренд онлайн речевой аналитики
13.10.2022 CTI и BSS заключили партнерское соглашение
19.09.2022 Naumen Contact Center в два раза сократил долю потерянных входящих звонков в контакт-центре Home Shopping Russia
05.09.2022 «Ростелеком контакт-центр»: 80% новых сотрудников хотят работать удаленно
16.08.2022 Белагропромбанк внедрил искусственный интеллект от CraftTalk
16.08.2022 «Атомэнергосбыт» и Naumen расширяют применение искусственного интеллекта в клиентском сервисе
08.08.2022 Tele2 запустила контактный центр для MVNO
08.08.2022 Технари или гуманитарии: «Ростелеком контакт-центр» составил рейтинг по запросам абитуриентов на суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
02.08.2022 Исследование: 75% контакт-центров готовы перейти на отечественное ПО
26.07.2022 CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме
13.07.2022 Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
07.07.2022 Современные контакт-центры 2022
06.07.2022 Компания «СВЕТЕЦ» примет участие в онлайн-конференции CNews «Современные контакт-центры 2022»
23.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля
22.06.2022 «Голосовой помощник 122» – искусственный интеллект для контакт-центров здравоохранения
09.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля
03.06.2022 «Сбермаркет» ускорил работу контакт-центра с помощью экосистемы продуктов Naumen
24.05.2022 Омниканальность в действии. Как создавали систему «одно окно» для 1,5 тыс. сотрудников клиентского сервиса в крупной сети гипермаркетов
16.05.2022 Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра
16.05.2022 Газпромбанк и «АМТ-груп» реализовали проект по модернизации контакт-центра для омниканального обслуживания клиентов
12.05.2022 В контакт-центре Казначейства России заработал чат-бот Naumen
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров
25.04.2022 «БФТ-Холдинг» реализовал проект по внедрению голосового робота в МФЦ Воронежской области
28.03.2022 Голосовой помощник общегородского контакт-центра принял почти 75 млн звонков
04.03.2022 ВТБ в полтора раза увеличил число сотрудников контакт-центра
21.02.2022 Технологии #CloudMTS и Naumen обеспечат быстрый запуск контакт-центров для российского бизнеса
15.02.2022 Creditcall перешла на облачный контакт-центр Naumen для поддержки клиентов международной логистической компании
01.02.2022 Тренды контакт-центров в 2022 году. Как подготовиться к эффективной миграции большого КЦ на примере ИКЕА
17.01.2022 Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит»
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya
11.01.2022 CTI и «ЭР-телеком» развивают систему самообслуживания на базе диалогового бота

Публикаций - 3172, упоминаний - 5596

Контактный центр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 274
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10142 243
Microsoft Corporation 23584 205
Naumen - Наумен 524 180
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8097 180
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9591 164
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7021 160
Genesys 201 149
Cisco Systems 4892 146
Oracle Corporation 6334 138
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 112
SAP SE 4905 103
IBM - International Business Machines Corp 9215 98
Крок - Croc 1715 98
7064 92
1С-ИжТиСи 6379 87
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 241 78
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 380 77
Telegram Group 1095 70
Yandex - Яндекс 5762 68
Meta Platforms - Facebook 4346 64
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2728 62
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2528 61
Oracle Siebel Systems 502 59
Nortel Networks 1295 58
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1359 58
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 57
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 53
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 52
Google LLC 10997 52
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 50
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 49
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1819 48
HP Inc. 5567 45
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 43
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 959 43
Цифра ГК 2164 42
VMware 2150 42
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 42
Orange S.A. - Orange Group 1028 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 193
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 84
Альфа-Банк 1607 70
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 62
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 899 54
Почта России ПАО 2009 51
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 51
РЖД - Российские железные дороги 1638 40
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 38
Связной ГК 1342 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 38
ВТБ - ВТБ24 660 37
ПСБ - Промсвязьбанк 740 36
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 32
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 394 32
Россети Ленэнерго 2360 27
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 26
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 180 26
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 25
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 27 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 25
ГПБ - Газпромбанк 947 25
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 24
X5 Group 829 23
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 93 22
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 20
Лента - Сеть розничной торговли 1722 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1774 20
Интер РАО ЕЭС ПАО 306 20
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 19
Visa International 1877 19
Открытие ФК - Росгосстрах 296 18
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 17
МКБ - Московский кредитный банк 428 17
Русский стандарт Банк 384 17
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 15
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 93 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 265
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 122
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 96
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 62
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1413 53
Правительство Москвы 2008 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 49
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 48
Президент Российской Федерации 3744 45
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1208 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2436 30
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1048 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3010 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 20
Федеральное казначейство России 1558 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2366 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2034 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 14
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 400 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 10
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 139 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 9
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 201 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 332 9
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 44 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 46
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1365 18
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 6
АРБ - Ассоциация российских банков 207 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 2
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Электрокабель 8 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 1
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
BRASCOM - Бразильская ассоциаци компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
Verdi 4 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53901 1219
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79623 1083
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22420 853
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26186 780
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5557 769
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39537 605
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17646 561
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7389 551
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10135 448
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11470 435
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13219 405
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11712 404
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17447 403
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8055 392
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26067 384
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3795 355
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2884 349
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7596 341
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25283 337
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17420 323
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2300 319
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8368 312
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9596 304
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 578 304
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8289 302
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11021 298
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9026 288
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12218 277
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13627 273
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6198 254
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8318 250
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7848 245
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2515 242
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4525 240
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3568 236
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5539 233
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15093 225
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2211 223
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10083 211
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9263 206
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4161 128
Microsoft Windows 2000 12715 128
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 132 112
Google Android 12656 101
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6591 97
Apple iOS 6867 91
Microsoft Dynamics CRM 531 75
Apple iPhone 6 6204 72
Microsoft Windows 14518 71
Linux OS 8334 61
Microsoft Dynamics 1171 60
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1066 56
WhatsApp Messenger 873 51
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 50
Microsoft Skype 1982 48
Rakuten Viber 536 46
Microsoft Office 3461 46
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 43
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 735 39
Apple - App Store 2623 36
Mango Cloud Systems - Mango Office 176 35
Google Play - Google Store - Android Market 2964 35
Avaya IP Office Cloud Platform 81 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6656 33
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1084 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2928 31
VK - Mail.ru Одноклассники 1492 31
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 596 30
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 332 30
Microsoft SQL Server 1481 28
Oracle Java - язык программирования 2783 27
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4815 26
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 470 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4368 24
Avaya Definity УАТС 103 24
Age of Kings 3450 24
ВГТРК Смотрим 521 23
Телефонные Системы IP ATC Oktell 33 22
Зайцев Андрей 44 35
Путин Владимир 2752 29
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Кацоев Алексей 17 16
Гольцов Александр 69 16
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Слизень Виталий 242 15
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Genesys University 4 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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