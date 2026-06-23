Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ

«СберМобайл» внедрил в аутсорсинговый контактный центр ИИ-агента Аутсорсинговый контактный центр мобильного виртуального оператора «СберМобайла» внедрил в работу ИИ-супервай

Контакт-центр Inventive Retail Group на платформе Naumen генерирует до 14% выручки в онлайне ail Group рост конверсии звонков в продажи с 1,5-2% до 15-25%. Работая на облачной платформе Naumen Contact Center, 120 операторов Inventive Retail Group обрабатывают до 100 тыс. звонков и чато

Анна Ивлева, BSS: Как ИИ выявляет в речи скрытые закономерности, незаметные человеку и стандартным алгоритмам ние дни в компании, позволяет себе условно «расслабиться», находясь на линии, очень даже вероятна в контакт-центре, а в мире, где уровень клиентского сервиса является одной из важнейших метрик,

50 тыс. часов в запасе: клиенты ВТБ стали быстрее получать помощь в контакт-центре благодаря ИИ конференции ЦИПР рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ. В контакт-центре ВТБ генеративный ИИ выполняет функцию суммаризации запросов клиента по телефон

targetai представил омниканальное CX-решение targetspace для совместной работы людей-операторов и ИИ-агентов клиентского сервиса, где рынок долгое время развивался вокруг legacy-инфраструктуры и классических call-центров, — сказал генеральный директор targetai Андрей Зименков. — Наша задача с targets

Экосистема Naumen и собственные разработки «Ситидрайва» ускорили работу контакт-центра на 62% при росте нагрузки но с собственными интеграциями и инструментами «Ситидрайва» позволила повысить эффективность работы контакт-центра сервиса каршеринга. Благодаря внедрению единого рабочего окна, автоматизации и

Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру контакт центра российского банка ricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры контакт центра крупного российского банка. Заказчик в сжатые сроки получил масштабируемое отк

Гатчинская больница внедрила MANGO OFFICE и в 3 раза увеличила доступность записи для пациентов Внедрение Виртуальной АТС, Контакт-центра и Голосовых роботов позволило создать единое UcaaS-пространство для коммуникац

«Ростелеком Контакт-центр» удвоил точность распознавания речи «Ростелеком Контакт-центр» в 2025 г. внедрил комплекс решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), ч

«Авантелеком» интегрировал национальный мессенджер Max в свою омниканальную платформу для контакт-центров рамках «одного окна» традиционные звонки, чаты и современные мессенджеры. Благодаря этому операторы контакт-центров могут принимать и обрабатывать сообщения из национального мессенджера в том ж

AutoFAQ представил ИИ-ассистента для операторов голосовых контактных центров просто удобство, это устранение двух конкретных источников потерь, которые есть в каждом голосовом контакт-центре. Оператор больше не тратит время на поиск информации во время звонка и не трат

Цифровой помощник Социального фонда теперь считывает эмоции и подсказывает, что говорить общили представители BSS. Социальный фонд России расширил возможности консультирования через единый контакт-центр, как сообщается на сайте организации. Теперь достаточно произвольно сформулиров

«Обит» помогает автоматизировать контакт-центр СТД «Петрович» с помощью ИИ х услуг, развивает дистанционные и розничные продажи. В этих условиях СТД «Петрович» запланировал в контакт-центре трансформацию модели обслуживания клиентов с переходом от универсальности спец

В Омниканальный контакт-центр MANGO OFFICE добавили интеграцию с мессенджером MAX х подключила интеграцию с MAX и уже успешно принимает обращения клиентов. Интеграция Омниканального контакт-центра MANGO OFFICE с мессенджером MAX поможет компаниям: Быть на связи с клиентами 2

Контакт-центры на платформе Naumen смогут обслуживать клиентов в мессенджере Max В Naumen Contact Center расширен перечень поддерживаемых цифровых каналов: теперь пользователи платфор

«Телфин» повышает точность оценки звонков с помощью чек-листов жности анализа телефонных звонков с помощью новой опции — чек-листов. Теперь пользователям решения «Контакт-центр» доступна оценка звонков посредством ИИ-помощника или контролера. Об этом CNews

Почему самым популярным запросом к боту остается «Позови оператора» актуре, а 15% — лишь в незначительной. В среднем, благодаря ему время обработки запросов клиентов в контакт-центре сокращается на 15%. Эффект от внедрения подсказок оператору для стандартного к

«Светец» представила Svetets RQM — платформу для комплексного контроля качества и эффективности работы операторов контакт-центров и каналами, что позволяет комплексно анализировать кейсы обслуживания и оценивать работу операторов контакт-центра. Модульная архитектура Svetets RQM дает возможность оптимизировать стоимость в

«Авантелеком» внедрил ИИ-помощника в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края «Авантелеком» разработал комплексную платформу с голосовым ассистентом и чат-ботом для внедрения в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края. Компания «Авантелеком» разрабо

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря говый контакт-центр? Технологии для контакт-центров Платформа для контакт-центра. Омниканальность в контакт-центре. Автоматизация работы операторов. Удаленная работа операторов. Системы управле

«Честный знак» автоматизирует контакт-центр с помощью ИИ: речевая аналитика и голосовой робот BSS при участии ITFB Group ивы по повышению эффективности клиентского сервиса. Об этом CNews сообщил представитель ITFB Group. Контактный центр «Честного знака» ежедневно обрабатывает до 7,5 тыс. обращений от участников

«Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen ции с CRM и другими системами. В рамках проекта специалисты «Обит» внедрили целый комплекс решений. Контактный центр был интегрирован с сайтом компании, CRM-системами Bitrix24 и Simple One, соб

Новая архитектура банковского сервиса — исследование и рейтинг Naumen ожно объединить безопасность, персонализацию и скорость. Методология Аналитики Naumen при поддержке контакт-центра Гран совершили более 3350 звонков в контакт-центры и направили свыше 1500 обра

МТС Exolve обновил решение для виртуальных контакт-центров тил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve. – Новая версия нашего сервиса — это не просто колл-центр, а центр управления клиентским опытом для бизнеса». Услуга ориентирована на компан

ITFB Group внедрила базу знаний BSS для контакт-центра «Уральских авиалиний» ов. Для «Уральских авиалиний» ключевым приоритетом является скорость и точность ответов пассажирам. Контакт-центр ежедневно обрабатывает тысячи обращений по каналам связи, особенно в периоды ма

Закон не писан. Колл-центры тайно названивают россиянам, ставя под угрозу своих же сотрудников. Опрос Маркировка? Какая маркировка? Отечественные колл-центры придумали новый способ, как отвлекать россиян от работы и личных дел своими звонками на фоне нового закона о маркировке подобных вызовов. Как пишут «Ведомости», чтобы избавиться от

СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind олее семи млн обращений в год и выдерживать пиковые нагрузки свыше 700 одновременных звонков. Новый контакт-центр развернут на базе двух центров обработки данных, что обеспечило географическую

Российские колл-центры под угрозой закрытия из-за цен на звонки и новых правил маркировки -центрам в России грозит закрытие из-за удорожания звонков в связи с новыми правилами их маркировки Колл-центры — это компания (или подразделение компании), принимающая и осуществляющая звонки

Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center ператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по замене решения Cisco на отечественную платформу Naumen Contact Center для одного из крупнейших российских девелоперов «Гранель». С переходом на нову

Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов» сультацией, клиенты хотят решить вопрос как можно быстрее и эффективнее. Именно поэтому современным контактным центрам так важно быть удобными для абонента и при этом омниканальными. Компания N

«Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни» «Ростелеком Контакт-центр» проведет цифровую модернизацию клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни». В

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM ом». Он работает более 30 лет, а его предшественником была популярная справочная служба 09. Сегодня контактный центр «Ростелекома» — одно из ключевых подразделений компании. Здесь трудятся окол

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров Пресечение деятельности В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, использовавшаяся колл-центрами с Украины, об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) п

«Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen й «Обит» реализовал проект по комплексной модернизации клиентского сервиса на базе платформы Naumen Contact Center для группы «Самолет» и proptech-компании «Плюс». Проект включал интеграцию пла

Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту качества обслуживания клиентов в бизнес-сегменте анале составляет 92%, а в чатах и мессенджерах — 90%. Для быстрого решения всех запросов клиентов в контакт-центре используются современные цифровые решения, такие как системы приема и управлен

Цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов ользование технологий искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций в общегородском контакт-центре. На горячей линии московских городских судов заработал цифровой аудитор. Вирту

Как автоматизация звонков меняет работу контактных центров в 2025 году? работы операторов, оценка качества звонков и контроль пропущенных вызовов. «Мониторинг звонков» в «Контакт-центре» — это наглядная информация по работе каждого оператора или целой группы специ

Как искусственный интеллект меняет работу контакт-центров аппорт»? Yandex B2B Tech представила «Нейросаппорт», ИИ-ассистент, призванный оптимизировать работу контакт-центров, оперативно анализировать запросы клиентов, используя корпоративные базы знан