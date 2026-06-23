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Контактный центр Колл-центр Call-center Центр обработки вызовов ЦОВ

Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ

 

 

 

Светлана Бери, Директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами, Росгосстрах «Каким был рынок кц в 2024»  Конференция CNews 25.03.2025 | Москва "Современные контакт-центры 2025"


 

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23.06.2026 «СберМобайл» внедрил в аутсорсинговый контактный центр ИИ-агента

Аутсорсинговый контактный центр мобильного виртуального оператора «СберМобайла» внедрил в работу ИИ-супервай
25.05.2026 Контакт-центр Inventive Retail Group на платформе Naumen генерирует до 14% выручки в онлайне

ail Group рост конверсии звонков в продажи с 1,5-2% до 15-25%. Работая на облачной платформе Naumen Contact Center, 120 операторов Inventive Retail Group обрабатывают до 100 тыс. звонков и чато
Анна Ивлева, BSS: Как ИИ выявляет в речи скрытые закономерности, незаметные человеку и стандартным алгоритмам

ние дни в компании, позволяет себе условно «расслабиться», находясь на линии, очень даже вероятна в контакт-центре, а в мире, где уровень клиентского сервиса является одной из важнейших метрик,
20.05.2026 50 тыс. часов в запасе: клиенты ВТБ стали быстрее получать помощь в контакт-центре благодаря ИИ

конференции ЦИПР рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ. В контакт-центре ВТБ генеративный ИИ выполняет функцию суммаризации запросов клиента по телефон
19.05.2026 targetai представил омниканальное CX-решение targetspace для совместной работы людей-операторов и ИИ-агентов

клиентского сервиса, где рынок долгое время развивался вокруг legacy-инфраструктуры и классических call-центров, — сказал генеральный директор targetai Андрей Зименков. — Наша задача с targets
28.04.2026 Экосистема Naumen и собственные разработки «Ситидрайва» ускорили работу контакт-центра на 62% при росте нагрузки

но с собственными интеграциями и инструментами «Ситидрайва» позволила повысить эффективность работы контакт-центра сервиса каршеринга. Благодаря внедрению единого рабочего окна, автоматизации и
08.04.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру контакт центра российского банка

ricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры контакт центра крупного российского банка. Заказчик в сжатые сроки получил масштабируемое отк
06.04.2026 Гатчинская больница внедрила MANGO OFFICE и в 3 раза увеличила доступность записи для пациентов

Внедрение Виртуальной АТС, Контакт-центра и Голосовых роботов позволило создать единое UcaaS-пространство для коммуникац
06.04.2026 «Ростелеком Контакт-центр» удвоил точность распознавания речи

«Ростелеком Контакт-центр» в 2025 г. внедрил комплекс решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), ч
27.03.2026 «Авантелеком» интегрировал национальный мессенджер Max в свою омниканальную платформу для контакт-центров

рамках «одного окна» традиционные звонки, чаты и современные мессенджеры. Благодаря этому операторы контакт-центров могут принимать и обрабатывать сообщения из национального мессенджера в том ж
24.03.2026 AutoFAQ представил ИИ-ассистента для операторов голосовых контактных центров

просто удобство, это устранение двух конкретных источников потерь, которые есть в каждом голосовом контакт-центре. Оператор больше не тратит время на поиск информации во время звонка и не трат
23.03.2026 Цифровой помощник Социального фонда теперь считывает эмоции и подсказывает, что говорить

общили представители BSS. Социальный фонд России расширил возможности консультирования через единый контакт-центр, как сообщается на сайте организации. Теперь достаточно произвольно сформулиров
05.03.2026 «Обит» помогает автоматизировать контакт-центр СТД «Петрович» с помощью ИИ

х услуг, развивает дистанционные и розничные продажи. В этих условиях СТД «Петрович» запланировал в контакт-центре трансформацию модели обслуживания клиентов с переходом от универсальности спец
02.03.2026 В Омниканальный контакт-центр MANGO OFFICE добавили интеграцию с мессенджером MAX

х подключила интеграцию с MAX и уже успешно принимает обращения клиентов. Интеграция Омниканального контакт-центра MANGO OFFICE с мессенджером MAX поможет компаниям: Быть на связи с клиентами 2
18.02.2026 Контакт-центры на платформе Naumen смогут обслуживать клиентов в мессенджере Max

В Naumen Contact Center расширен перечень поддерживаемых цифровых каналов: теперь пользователи платфор
20.01.2026 «Телфин» повышает точность оценки звонков с помощью чек-листов

жности анализа телефонных звонков с помощью новой опции — чек-листов. Теперь пользователям решения «Контакт-центр» доступна оценка звонков посредством ИИ-помощника или контролера. Об этом CNews
23.12.2025 Почему самым популярным запросом к боту остается «Позови оператора»

актуре, а 15% — лишь в незначительной. В среднем, благодаря ему время обработки запросов клиентов в контакт-центре сокращается на 15%. Эффект от внедрения подсказок оператору для стандартного к
12.12.2025 «Светец» представила Svetets RQM — платформу для комплексного контроля качества и эффективности работы операторов контакт-центров

и каналами, что позволяет комплексно анализировать кейсы обслуживания и оценивать работу операторов контакт-центра. Модульная архитектура Svetets RQM дает возможность оптимизировать стоимость в
04.12.2025 Современные контакт-центры 2025
25.11.2025 «Авантелеком» внедрил ИИ-помощника в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края

«Авантелеком» разработал комплексную платформу с голосовым ассистентом и чат-ботом для внедрения в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края. Компания «Авантелеком» разрабо
20.11.2025 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

говый контакт-центр? Технологии для контакт-центров Платформа для контакт-центра. Омниканальность в контакт-центре. Автоматизация работы операторов. Удаленная работа операторов. Системы управле
13.11.2025 «Честный знак» автоматизирует контакт-центр с помощью ИИ: речевая аналитика и голосовой робот BSS при участии ITFB Group

ивы по повышению эффективности клиентского сервиса. Об этом CNews сообщил представитель ITFB Group. Контактный центр «Честного знака» ежедневно обрабатывает до 7,5 тыс. обращений от участников

06.11.2025 «Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen

ции с CRM и другими системами. В рамках проекта специалисты «Обит» внедрили целый комплекс решений. Контактный центр был интегрирован с сайтом компании, CRM-системами Bitrix24 и Simple One, соб
24.10.2025 Новая архитектура банковского сервиса — исследование и рейтинг Naumen

ожно объединить безопасность, персонализацию и скорость. Методология Аналитики Naumen при поддержке контакт-центра Гран совершили более 3350 звонков в контакт-центры и направили свыше 1500 обра
17.10.2025 МТС Exolve обновил решение для виртуальных контакт-центров

тил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve. – Новая версия нашего сервиса — это не просто колл-центр, а центр управления клиентским опытом для бизнеса». Услуга ориентирована на компан
16.10.2025 ITFB Group внедрила базу знаний BSS для контакт-центра «Уральских авиалиний»

ов. Для «Уральских авиалиний» ключевым приоритетом является скорость и точность ответов пассажирам. Контакт-центр ежедневно обрабатывает тысячи обращений по каналам связи, особенно в периоды ма
13.10.2025 Закон не писан. Колл-центры тайно названивают россиянам, ставя под угрозу своих же сотрудников. Опрос

Маркировка? Какая маркировка? Отечественные колл-центры придумали новый способ, как отвлекать россиян от работы и личных дел своими звонками на фоне нового закона о маркировке подобных вызовов. Как пишут «Ведомости», чтобы избавиться от

08.10.2025 СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind

олее семи млн обращений в год и выдерживать пиковые нагрузки свыше 700 одновременных звонков. Новый контакт-центр развернут на базе двух центров обработки данных, что обеспечило географическую

29.09.2025 Российские колл-центры под угрозой закрытия из-за цен на звонки и новых правил маркировки

-центрам в России грозит закрытие из-за удорожания звонков в связи с новыми правилами их маркировки Колл-центры — это компания (или подразделение компании), принимающая и осуществляющая звонки

23.09.2025 Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center

ператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по замене решения Cisco на отечественную платформу Naumen Contact Center для одного из крупнейших российских девелоперов «Гранель». С переходом на нову
Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов»

сультацией, клиенты хотят решить вопрос как можно быстрее и эффективнее. Именно поэтому современным контактным центрам так важно быть удобными для абонента и при этом омниканальными. Компания N
11.09.2025 «Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни»

«Ростелеком Контакт-центр» проведет цифровую модернизацию клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни». В
05.09.2025 Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

ом». Он работает более 30 лет, а его предшественником была популярная справочная служба 09. Сегодня контактный центр «Ростелекома» — одно из ключевых подразделений компании. Здесь трудятся окол
22.08.2025 ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Пресечение деятельности В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, использовавшаяся колл-центрами с Украины, об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) п
07.08.2025 «Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen

й «Обит» реализовал проект по комплексной модернизации клиентского сервиса на базе платформы Naumen Contact Center для группы «Самолет» и proptech-компании «Плюс». Проект включал интеграцию пла
29.07.2025 Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту качества обслуживания клиентов в бизнес-сегменте

анале составляет 92%, а в чатах и мессенджерах — 90%. Для быстрого решения всех запросов клиентов в контакт-центре используются современные цифровые решения, такие как системы приема и управлен
25.07.2025 Цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов

ользование технологий искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций в общегородском контакт-центре. На горячей линии московских городских судов заработал цифровой аудитор. Вирту
21.07.2025 Как автоматизация звонков меняет работу контактных центров в 2025 году?

работы операторов, оценка качества звонков и контроль пропущенных вызовов. «Мониторинг звонков» в «Контакт-центре» — это наглядная информация по работе каждого оператора или целой группы специ
15.07.2025 Как искусственный интеллект меняет работу контакт-центров

аппорт»? Yandex B2B Tech представила «Нейросаппорт», ИИ-ассистент, призванный оптимизировать работу контакт-центров, оперативно анализировать запросы клиентов, используя корпоративные базы знан
14.07.2025 «Телфин» представляет комплексное решение связи — «Контакт-центр»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» запускает «Контакт-центр» — комплексное решение связи для организации эффективной работы колл-центров, г

Публикаций - 4501, упоминаний - 8341

Контактный центр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 341
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 331
Naumen - Наумен 752 267
Microsoft Corporation 25775 264
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 263
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 248
МегаФон 10742 208
Cisco Systems 5372 202
Oracle Corporation 7074 186
Genesys 216 165
9594 157
Telegram Group 2940 135
IBM - International Business Machines Corp 9699 127
SAP SE 5601 125
Крок - Croc 1964 117
Yandex - Яндекс 9215 115
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 111
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 99
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 96
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 92
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 85
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 84
Meta Platforms - Facebook 4621 77
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 77
Google LLC 12688 76
Softline - Софтлайн 3743 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 73
Oracle Siebel Systems 519 73
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 72
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 69
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 61
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 60
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 60
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 59
HP Inc. 5883 54
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 54
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 54
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 53
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 283
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 133
Альфа-Банк 1979 93
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 86
Почта России ПАО 2370 76
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 65
ПСБ - Промсвязьбанк 963 59
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 58
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 55
РЖД - Российские железные дороги 2096 54
ГПБ - Газпромбанк 1273 49
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 44
ВТБ - ВТБ24 671 44
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 43
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 40
Связной ГК 1401 39
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 39
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 37
Ингосстрах СПАО 478 36
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 34
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 30
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 30
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 29
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 29
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 29
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 29
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 28
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 28
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 28
Русский стандарт Банк 509 27
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 26
МКБ - Московский кредитный банк 657 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 26
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 25
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 25
Газпром ПАО 1493 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 24
Visa International 1993 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 223
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 116
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 106
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 106
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 105
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 95
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 94
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 87
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 77
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 77
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 74
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 69
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 49
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 47
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 40
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 39
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 38
Федеральное казначейство России 1949 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 35
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 19
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 17
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 17
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 16
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 19 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 14
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 68
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 26
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 2
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1317
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1201
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1191
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1147
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 806
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 712
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 678
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 650
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 617
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 616
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 585
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 577
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 575
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 536
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 517
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 511
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 491
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 489
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 479
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 464
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 441
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 437
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 434
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 429
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 428
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 408
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 407
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 405
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 394
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 390
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 389
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 372
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 369
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 354
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 333
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 333
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 320
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 313
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 313
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 308
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 195
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 151
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 128
Google Android 15243 126
Apple iOS 8583 114
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 94
Microsoft Windows 16882 90
Linux OS 11533 89
Microsoft Dynamics CRM 564 88
Microsoft Windows 2000 8678 87
Microsoft Dynamics 1197 76
Microsoft Office 4170 69
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 66
Avaya Aura 124 63
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 60
Rakuten Viber 665 58
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 56
Apple iPhone 6 4861 51
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 48
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 48
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 46
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 45
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 45
Apple - App Store 3109 43
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 43
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 42
Oracle Java - язык программирования 3469 42
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 42
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 41
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 40
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 40
Avaya IP Office Cloud Platform 84 40
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 37
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 37
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 37
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 33
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 33
Avaya Definity УАТС 104 33
Попов Сергей 166 47
Дырмовский Дмитрий 149 41
Зайцев Андрей 50 39
Путин Владимир 3454 38
Вирясов Владислав 35 30
Савицкий Андрей 35 29
Саушкин Олег 31 28
Шадаев Максут 1210 28
Петухов Денис 50 27
Шишмарев Сергей 36 26
Бызов Дмитрий 38 24
Кириченко Игорь 58 21
Аниканов Вадим 21 21
Соколюк Валерий 31 18
Солонин Виталий 90 18
Слизень Виталий 244 18
Гольцов Александр 84 17
Шикинов Александр 28 17
Теплицкий Дмитрий 88 16
Кацоев Алексей 17 16
Ермаков Валерий 140 15
Медведев Дмитрий 1665 15
Лосев Сергей 46 15
Рыбинская Елизавета 15 15
Макаров Станислав 118 14
Биккужин Рамиль 70 14
Романов Роман 52 14
Глазков Александр 151 13
Кирьянова Александра 169 13
Ершова Элеонора 67 13
Сапельников Сергей 109 13
Попова Мария 141 12
Мишустин Михаил 787 12
Чернышенко Дмитрий 580 11
Лысенко Эдуард 317 11
Малиновский Сергей 14 11
Серова Елена 320 11
Перминов Леонид 12 11
Садовский Алексей 12 11
Мякишева Марина 84 11
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2731
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1040
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 399
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 350
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 348
Европа 24963 321
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 167
Украина 7928 137
Казахстан - Республика 6047 131
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 128
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 124
Германия - Федеративная Республика 13221 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 115
Россия - СФО - Новосибирск 4875 113
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 103
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 97
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 95
Франция - Французская Республика 8177 82
Беларусь - Белоруссия 6289 81
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 78
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 73
Индия - Bharat 5869 72
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 72
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 69
Азия - Азиатский регион 5920 68
Европа Восточная 3138 66
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 65
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 62
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 61
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 61
Испания - Королевство 3839 52
Япония 13807 49
Ближний Восток 3154 49
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 49
Африка - Африканский регион 3640 48
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 48
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 47
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 46
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 1397
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 982
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 666
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 433
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 406
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 319
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 243
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 206
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Bloomberg 1627 9
РИА Новости 1033 8
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CNews - ZOOM.CNews 1866 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
The Register - The Register Hardware 1784 5
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Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 4
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ZDnet 663 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
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TechSpot 188 3
Sputnik 59 3
Радио России - радиостанция 49 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Times 661 3
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Юность - радиостанция 52 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Автокод (портал) 40 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 247
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 148
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 107
Gartner - Гартнер 3658 106
IDC - International Data Corporation 4975 54
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 25
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 24
Forrester Research 834 24
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 18
Frost & Sullivan 207 13
Datamonitor 83 12
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 12
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 11
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 11
CNews Инновация года - награда 155 9
CNews Рынок ИТ-услуг 171 9
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 9
Synergy Research Group 48 7
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 6
BCG - Boston Consulting Group 117 6
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
Markets&Markets Research 113 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Рустелеком ТК 305 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
Gartner - Dataquest 353 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
Wainhouse Research 40 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 4
Aragon Research 5 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Агентство цифрового аудита SDI360 7 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
Fortune Global 500 295 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Dell'Oro Group 66 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 4
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 4
Genesys University 4 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 3
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