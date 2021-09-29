Mango Cloud Systems

Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 1

Речевая аналитика Mango Office стала доступна для пользователей любых телефонных платформ 2

МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1

Сквозная аналитика Mango Office стала более удобной для крупных рекламодателей 2

Mango Office заработает в гибридном облаке 3

В MANGO OFFICE появились новые инструменты для руководителей 2

В Mango Office появился центр управления интеграциями 3

Mango Office заработал в четырех новых городах 3

Mango Office нацелил речевую аналитику на продажи 4

В Mango Office добавлена функция автоответа при отсутствии на рабочем месте 3

Mango Office интегрирована в Zoho CRM 2

CRM будут получать из Mango Office речевой анализ 2

Телефония Mango Office интегрирована с Saleforce 1