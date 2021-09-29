Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mango Cloud Systems
Mango Office
Манго Телеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 225, упоминаний - 711
Mango Cloud Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козловский Андрей 10 8
|Шикинов Александр 9 8
|Федорович Юлия 11 5
|Белинский Антон 5 4
|Солодкин Дмитрий 6 3
|Бойко Андрей 37 3
|Бессарабский Алексей 29 3
|Родионов Александр 30 2
|Мельников Александр 63 2
|Самойлов Юрий 55 2
|Качмазов Георгий 6 2
|Аниканова Мария 3 2
|Лебедев Георгий 39 2
|Новиков Юрий 6 2
|Нефедов Владислав 8 2
|Бухтояров Артем 2 2
|Константинов Леонид 2 2
|Кондратенко Дмитрий 4 2
|Анкудинов Николай 5 2
|Бызов Дмитрий 31 2
|Шадеркин Игорь 4 2
|Жук Вадим 2 2
|Фишер Андрей 54 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Заединов Руслан 40 2
|Швырев Сергей 4 2
|Полторацкий Артем 1 1
|Другалев Станислав 8 1
|Тюрина Мария 39 1
|Булдыменко Павел 3 1
|Кожин Вадим 5 1
|Боровиков Иван 2 1
|Адеев Николай 5 1
|Костерева Катерина 10 1
|Свиридов Михаил 1 1
|Иванов Егор 17 1
|Ерин Сергей 14 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Мельничук Мария 1 1
|Ефанова Мария 1 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757693, в очереди разбора - 661383.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757693, в очереди разбора - 661383.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru