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Mango Cloud Systems
Mango Office
Манго Телеком


29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 1
01.09.2021 Речевая аналитика Mango Office стала доступна для пользователей любых телефонных платформ 2
05.07.2021 «Манго телеком» анонсировала запуск маркетинговой BI-платформы 1
23.06.2021 «Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций 4
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
27.05.2021 «Манго телеком» открыла пользователям доступ к самостоятельному обучению речевой аналитики 2
21.05.2021 Сквозная аналитика Mango Office стала более удобной для крупных рекламодателей 2
19.04.2021 «Манго телеком» расширяет интеграционные возможности своих коммуникационных решений 1
18.02.2021 Mango Office заработает в гибридном облаке 3
28.01.2021 В MANGO OFFICE появились новые инструменты для руководителей 2
21.01.2021 «Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС 1
16.12.2020 Контакт-центр Mango Office помогает оценить навыки операторов на линии 1
10.11.2020 В Mango Office появился центр управления интеграциями 3
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
22.10.2020 «Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio 1
19.10.2020 «Манго телеком» запустил голосовых ботов 2
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 6
26.08.2020 «Манго телеком» интегрировала email-трекинг в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса 3
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 3
04.08.2020 CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 3
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
31.07.2020 «Гемотест» модернизировала контакт-центр 2
21.07.2020 Mango Office нацелил речевую аналитику на продажи 4
07.07.2020 В Mango Office добавлена функция автоответа при отсутствии на рабочем месте 3
23.06.2020 «Манго телеком» представила новую систему контроля качества работы операторов колл-центров 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 4
28.04.2020 «Манго телеком» представил новые инструменты автоматизации маркетинга 2
09.04.2020 Годовая выручка «Манго телекома» выросла на 21% до 3,28 млрд рублей 7
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов 2
19.03.2020 «Манго телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы 2
03.03.2020 Mango Office интегрирована в Zoho CRM 2
05.02.2020 «Президент-отель» перешел на коллтрекинг Mango Office 3
22.01.2020 CRM будут получать из Mango Office речевой анализ 2
15.01.2020 Телефония Mango Office интегрирована с Saleforce 1
10.12.2019 Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления 1
04.12.2019 Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS 1
20.11.2019 «Манго Телеком» запустила сервис Wallboard 3
13.11.2019 «Манго телеком» создала сервис виртуальных номеров для сайтов с объявлениями 1
29.10.2019 В Mango Office появилась возможность управления продажами 3

Публикаций - 225, упоминаний - 711

Mango Cloud Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 13
Microsoft Corporation 11039 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 11
Google LLC 7135 8
Softline - Софтлайн 1474 8
Крок 1219 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
Yandex - Яндекс 4100 6
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 6
СКБ Контур 416 6
SAP SE 3208 4
B2B-Center - Центр развития экономики 136 4
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 4
VK - Mail.ru Group 2482 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
RetailCRM 21 3
Selectel - Селектел 137 3
ЛайфТелеком - Телфин 97 2
1С-Битрикс 344 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Forus - Форус 8 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
Mindbox 11 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Тензор 44 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
АТОЛ ГК 168 2
Facebook 3765 2
Ланит ГК 1155 1
Онланта 75 1
3728 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Модуль – Торговое оборудование 5 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Форус Банк 4 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
Aspring Capital 1 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
TripAdvisor 33 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
АвтоВАЗ 118 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 1
Инвитро - Invitro 35 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Роснефть НК 367 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Аэрофлот 492 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Чувашской Республики - Министерство здравоохранения Чувашской Республики 1 1
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 50
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 33
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 18
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 8
Web Interface - Веб-интерфейс 177 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 67 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 91
Google Android 10750 7
amoCRM 39 7
Apple iOS 5741 6
Microsoft Windows 10 6622 4
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 4
Apple macOS 922 3
Microsoft Office 365 769 3
Salesforce CRM 18 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Caravan Aero 9 2
Mango Talker 5 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
СП.АРМ 18 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Symbian OS 767 2
Rakuten Viber 429 2
Google Gmail 602 2
Microsoft Azure 1171 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Microsoft SQL Server 790 1
Alfresco 114 1
Oracle NetSuite 20 1
SAP SaaS 1 1
Яндекс.Телефония 5 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 12 1
Naumen ITSM365 9 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Softline Cloud 10 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 1
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 1
1С-Рарус iCRM 2 1
SugarCRM 28 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Козловский Андрей 10 8
Шикинов Александр 9 8
Федорович Юлия 11 5
Белинский Антон 5 4
Солодкин Дмитрий 6 3
Бойко Андрей 37 3
Бессарабский Алексей 29 3
Родионов Александр 30 2
Мельников Александр 63 2
Самойлов Юрий 55 2
Качмазов Георгий 6 2
Аниканова Мария 3 2
Лебедев Георгий 39 2
Новиков Юрий 6 2
Нефедов Владислав 8 2
Бухтояров Артем 2 2
Константинов Леонид 2 2
Кондратенко Дмитрий 4 2
Анкудинов Николай 5 2
Бызов Дмитрий 31 2
Шадеркин Игорь 4 2
Жук Вадим 2 2
Фишер Андрей 54 2
Лебеденко Степан 10 2
Заединов Руслан 40 2
Швырев Сергей 4 2
Полторацкий Артем 1 1
Другалев Станислав 8 1
Тюрина Мария 39 1
Булдыменко Павел 3 1
Кожин Вадим 5 1
Боровиков Иван 2 1
Адеев Николай 5 1
Костерева Катерина 10 1
Свиридов Михаил 1 1
Иванов Егор 17 1
Ерин Сергей 14 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Мельничук Мария 1 1
Ефанова Мария 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 29
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 12
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Германия - Федеративная Республика 3618 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 7
Россия - СФО - Новосибирск 1959 6
Европа 3736 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Казахстан - Республика 2622 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Украина 3353 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Япония 2771 2
Россия - Свердловская область 805 2
Венгрия 292 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Австрия - Австрийская Республика 525 2
Словакия - Словацкая Республика 212 2
Россия - Нижневартовск 106 2
Ирландия - Республика 362 1
Дания - Королевство 370 1
Словения - Республика 109 1
Швеция - Королевство 750 1
Финляндия - Финляндская Республика 815 1
Польша - Республика 824 1
Сингапур - Республика 808 1
Австралия - Австралийский Союз 1121 1
Канада 1295 1
Израиль 717 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 8
Gartner 2189 4
CNews SaaS рейтинг 15 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Discovery Research Group 14 1
Current Analysis 9 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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