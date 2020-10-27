«Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом

Оператор коммуникационных решений для бизнеса «Манго Телеком» предложил сервис коллтрекинга компаниям, ведущим международную деятельность и обслуживающим клиентов за рубежом.

Платформа маркетинговой аналитики MANGO OFFICE получила возможность использовать телефонные номера более чем 50 стран, ранее на ней были доступны только номера российских городов.

Системы коллтрекинга используются для оценки эффективности рекламы. Коллтрекинг сопоставляет телефонные звонки по определенным номерам с конкретными рекламными размещениями и позволяет в точности установить, с какой рекламой контактировал потребитель, прежде чем обратиться к продавцу товаров или услуг.

Коллтрекинг одинаково применим для рекламы в прессе, на телевидении и по радио, наружной рекламы и рекламы в интернете. Цифровые каналы отслеживаются с помощью технологии динамической подмены телефонных номеров на сайте рекламодателя. В блоке «Контакты» каждому посетителю демонстрируется свой телефонный номер, звонок по такому номеру однозначно идентифицирует пользователя и дает возможность восстановить историю его взаимодействий с рекламой до визита на сайт.

Если коллтрекинг интегрирован с CRM-системой предприятия, то аналитика сможет показать не только объем обращений из того или иного рекламного источника, но и процент успешных сделок, а также их параметры — вплоть до величины чеков и количества повторных покупок, что позволит соотносить между собой уже не рекламу и обращения, а рекламу и полученную в результате ее размещения выручку.

Оператор уточняет, что в коллтрекинге появились телефонные номера Австралии, Австрии, Аргентины, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Гватемалы, Германии, Гонконга, Греции, Грузии, Дании, Доминиканской республики, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кении, Кипра, КНР, Колумбии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Панамы, Перу, Польши, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадора, Сингапура, Словакии, Словении, США, Таиланда, Уганды, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии, ЮАР и Японии.