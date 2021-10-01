Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Латвия
Латвийская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 450, упоминаний - 584
Латвия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Урьяс Вадим 76 3
|Чичваркин Евгений 82 3
|Малахов Дмитрий 3 3
|Зотов Алексей 24 3
|Рыстенко Михаил 57 3
|Головатый Артём 3 3
|Захаров Максим 3 3
|Головин Леонид 25 3
|Веселов Роман 5 3
|Воробьев Андрей 125 2
|Решетин Олег 38 2
|Каримова Гульнара 89 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Каримов Ислам 85 2
|Петрова Екатерина 16 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Филатов Евгений 13 2
|Сплат-Косметика - Splat 12 2
|Амелькин Дмитрий 2 2
|Васильев Алекс 7 2
|Галушкин Олег 168 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 201 1
|Греф Герман 204 1
|Чугунов Никита 53 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Назаров Александр 35 1
|Бойко Елена 151 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Волин Алексей 113 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Авакян Гаянэ 50 1
|Колесников Андрей 78 1
|Уфаев Дмитрий 12 1
|Ахмедов Бекзод 32 1
|Егоров Даниил 15 1
|Новиков Павел 67 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754806, в очереди разбора - 658496.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754806, в очереди разбора - 658496.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru