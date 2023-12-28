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Латвия Латвийская Республика
СОБЫТИЯ
|28.12.2023
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Латвия блокирует «Музыку» и другие сервисы «Яндекса» по всей стране
ятся под санкциями, а также «иной похожий контент». Публикация Аболиныша Пока неясно, собирается ли Латвия блокировать все существующие сервисы «Яндекса», работающие на территории страны. Также
|29.10.2020
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«Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией
кцию автомобильного пункта пропуска Бурачки в Псковской области на государственной границе России и Латвии. В результате модернизации пропускная способность увеличится на 20% и составит 2400 тр
|14.02.2017
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Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»
лицам и подготовили сопроводительную документацию для решения на базе JBoss Drools. Реализация проекта заняла около двух месяцев. «Это первый проект, который мы реализовали для банковского сектора в Латвии. Citadele — крупный игрок местного финансового сектора, представленный на международном рынке, поэтому тем более ценно, что банк доверил именно нам выполнение работ. В настоящее время со
|27.01.2017
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«Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве
анках и сетях федеральных ритейлеров, начинает сотрудничество с финансовой компанией Money Express (Латвия). Как рассказали CNews в «Золотой Короне», благодаря подписанному соглашению клиентам
|08.04.2016
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Deiteriy сертифицировала латвийский платежный шлюз Bilderlings Pay по стандарту PCI DSS
оритетным для интернет-магазинов в доменной зоне LV. Несмотря на то, что локальное законодательство Латвии не требует от участников сектора электронной коммерции немедленного внедрения этого ст
|10.12.2015
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Электронный кошелек Qiwi Wallet Europe стал доступен жителям Латвии
ие своих сервисов в ЕС с выпуска первой версии электронного кошелька Qiwi Wallet Europe для жителей Латвии. Онлайн-сервис содержит расширенный список провайдеров для совершения платежей и включ
|13.10.2015
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Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в латвийском Norvik Banka
и в компании Navicon. Norvik Banka — часть финансовой группы Norvik Group со штаб-квартирой в Риге (Латвия). Norvik Banka обладает обширной сетью филиалов и расчетных групп в стране — она досту
|29.06.2015
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Латвийский банк Rietumu запустил мобильный банк для Android
Частный банк Латвии Rietumu запустил новое приложение интернет-банка iRietumu для устройств на платформе Android — как мобильных телефонов, так и планшетов. Об этом CNews сообщили в банке Rietumu. Таким обр
|10.06.2015
|Латвийский банк Rietumu запустил мобильный дигипасс для Windows Phone
|24.02.2015
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Латвийские разработчики выпустили бесплатный сервис для локализаций веб-сайтов, игр и приложений
едлагает услуги профессионального перевода на 72 языка. На данный момент разработчики сотрудничает с крупной международной сетью бюро переводов, которая специализируется на ИТ-сфере. Авторы сервиса – латвийские ИТ-предприниматели Ник Устинов (cоздатель крупнейшего в странах Балтии email-сервиса Inbox.lv) и Петр Антропов (Odnoklassniki.ru и Megogo.net). Ныне они являются соучредителями лоу-к
|09.09.2014
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Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт
и Европейской ассоциации свободной торговли, а также стран НАТО. Кроме того, в круг стран, которым Латвия разрешает двойное гражданство, входят Бразилия, Австралия и Новая Зеландия. Подданные
|21.08.2014
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Латвийский банк Rietumu внедрил систему виртуальной идентификации
Частный банк Латвии Rietumu внедрил систему идентификации для клиентов, работающих с банком с мобильных устройств. Уже с августа клиенты Rietumu могут пользоваться новой системой при работе с банком с планш
|15.07.2014
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Латвия разрешила голосовать владельцам электронных ID
Согласно поправкам к Закону о выборах Латвии, граждане, не имеющие действительного паспорта, но оформившие электронную идентификационную карту, смогут этой осенью проголосовать на выборах в Сейм. Для этого гражданину необходимо буд
|21.02.2014
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К системе Contact подключился новый участник в Латвии
враля 2014 г. сервисы денежных переводов системы Contact стали доступны в офисах нового участника в Латвии — финансовой компании «Квинто Финанс». Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операт
|13.02.2014
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В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии
В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обеспечива
|22.01.2014
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Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро
аря 2014 г., говорится в заявлении Tieto, поступившем в редакцию CNews. Присоединившись к Еврозоне, Латвия сменила национальную валюту — Латвийские латы (LVL) на евро (EUR). В рамках проекта ко
|15.01.2014
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АФК «Система» ведет переговоры о покупке крупнейшего оператора Латвии
переговоры о приобретении госпакета акций Lattelecom — крупнейшего оператора фиксированной связи в Латвии. Соответствующее письмо от советника председателя совета директоров АФК «Система» Влад
|09.04.2013
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В Латвии завершен проект по внедрению ID-карт
ализации и обслуживания платежных и идентификационных карт, завершила проект по внедрению ID-карт в Латвии, заказанный государственным Управлением по делам гражданства и миграции (The Office of
|14.09.2012
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Клиенты «ПриватБанка» в Латвии смогут пополнять свои счета и карты через терминалы Qiwi
Банк») внедрил для своих клиентов возможность пополнения счета или банковской карты наличными через терминалы Qiwi Baltic. Внести наличные на счет теперь можно практически круглосуточно в любой точке Латвии — сегодня как в Риге, так и других городах работает более 140 терминалов, и сеть расширяется ежемесячно. «Благодаря сотрудничеству с Qiwi Baltic пополнить свой счет теперь можно вне зави
|04.06.2012
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«Т-Платформы», Elko Grupa AS и Nvidia совместно развивают HPC-индустрию Латвии
а решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, ИТ-дистрибутор Elko Grupa AS, работающий в Латвии и странах Восточной Европы, совместно с корпорацией Nvidia объявили об открытии первог
|01.06.2012
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Онлайн-кинотеатр Megogo.net открыл представительства в Белоруссии и Латвии
30 мая, в среду, состоялось открытие представительств онлайн-кинотеатра Megogo.net сразу в двух странах - Латвии и Белоруссии. Открытие связано с ростом популярности онлайн-кинотеатра в этих странах и дальнейшим развитием сети. Так, согласно требованиям главного офиса Megogo.net, основными задачами
|28.05.2012
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МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве
ой и международной связи, объявил о том, что к сети YouMagic присоединились три балтийских страны - Латвия, Литва и Эстония. Теперь любой житель или гость балтийского побережья может подключить
|26.04.2012
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Россия и Латвия будут снижать тарифы на роуминг
писан в ходе встречи министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щёголева с министром сообщения Латвии Айвисом Ронисом. Подписи под протоколом поставили также представители компаний-операто
|26.03.2012
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SearchInform вышла на североевропейский рынок: открыт офис в Латвии
вийский рынок — это только начало движения нашей компании в Северную Европу. Нам уже тесно в СНГ, а Латвия — наиболее близкая к нам прибалтийская страна, где наши продукты успешно используются
|12.07.2011
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Латвийский венчурный фонд BaltCap вложил 1,5 млн евро в стартап AGroup
фондом BaltCap Latvia Venture Capital Fund, который входит в холдинг JEREMIE Holding, соинвестируемый европейским фондом EU Structural Fund и управляемый европейским фондом European Investment Fund в Латвии. AGroup, основанная в 2008 г., является разработчиком HRB – системы по управлению персоналом, которую используют более 500 клиентов в 24 странах мира. Решение HRB – функционально полный,
|29.04.2011
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TechNet стал новым представителем Altium в Латвии
для автоматизированного проектирования электронных устройств, сообщила о назначении компании SIA TechNet, поставщика решений и услуг в области информационных технологий, своим новым представителем в Латвии. TechNet обеспечит пред- и послепродажное сопровождение решений для проектирования электроники Altium — программного обеспечения и аппаратных средств, которые объединяют все процессы про
|26.05.2010
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Самый быстрый интернет в Южной Корее, Латвии и Молдавии
быстрее средней скорости в Судане, который занял последнее место в рейтинге по этому показателю – там скорость подключения к Сети составила 340 килобит в секунду. На втором месте, после Южной Кореи, Латвия – там скорость подключения к Сети превысила 24 мегабита в секунду. Далее идут Молдавия (21,37 мегабит), Япония (20,29 мегабит) и Швеция (19,78 мегабит).
|25.05.2010
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«ВымпелКом» и Lattelecom подписали соглашение об увеличении магистральной емкости между Россией и Латвией
Группа компаний «ВымпелКом» и телекоммуникационный оператор Латвии Lattelecom подписали соглашение об увеличении емкости международного телекоммуникацион
|16.04.2010
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СЭД DocsVision поможет координировать работу страховых компаний Латвии
rtlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), Рига. Проект выполнялся специалистами партнера DocsVision в Латвии – компании E-Pasaule. LTAB осуществляет координацию всех страховых компаний, предлагаю
|17.02.2010
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Mail.Ru будет продавать рекламу в Прибалтике
адачи агентства Progression в качестве эксклюзивного рекламного представителя Mail.Ru на территории Латвии – предоставлять локальным рекламодателям (крупным банкам, автодилерам, туристическим к
|13.11.2009
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«Синтерра Медиа» и Lattelecom наладят обмен видео-контентом между Россией и Латвией
В вещания, входящий в Группу компаний «Синтерра», и Lattelecom, провайдер услуг электронной связи в Латвии, подписали базовое соглашение о сотрудничестве. Как ожидается, реализация данного согл
|27.10.2009
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Странная акция Tele2: итоги дела с метеоритом
Министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце заявила, что ее ведомство расторгнет договор с оператором мобильной свя
|26.10.2009
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СМИ Латвии: возможно, сообщение о метеорите – шутка
Сообщение о метеорите, который якобы упал на востоке страны - не более чем шутка, утверждают Латвийские СМИ. Об этом свидетельствуют ученые, которые увидели образовавшуюся воронку, пишет РБК. По мнению геологов, никакого метеорита не было. Кто-то просто вырыл яму глубиной около 3 метро
|26.10.2009
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На Латвию упал космический объект неизвестного происхождения
Как сообщает РБК, в Валмиерской волости Латвии, вблизи городка Мазсалаца 25 октября 2009 года произошло падение, вероятно, космического объекта неизвестного происхождения. В результате образовался кратер (вероятно, ударный) глубиной
|09.10.2009
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«Синтерра» запустила магистральную линию Россия – Латвия – Литва – Калининград
скому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, объявила о введении магистральной линии Россия – Латвия – Литва – Калининград в коммерческую эксплуатацию. Магистральная линия Россия – Лат
|30.07.2009
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«Синтерра» и Lattelecom подписали соглашение о пиринге
интерра», российский национальный оператор связи, и Lattelecom, провайдер услуг электронной связи в Латвии, объявили о подписании соглашения о приринге. Соглашение о пиринге сетей «Синтерры» и
|29.04.2009
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«Синтерра» и Lattelecom открыли трансграничный оптоволоконный переход между Латвией и Россией
Российский национальный оператор связи «Синтерра» и провайдер услуг электронной связи в Латвии Lattelecom объявили об открытии первого коммерческого трансграничного оптоволоконного
|21.07.2008
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Латвийский референдум обслужит круглосуточная «горячая» линия
Центральная избирательная комиссия Латвии перед референдумом, который пройдет 2 августа, запустила круглосуточную информационную телефонную линию сообщает ИА Regnum. По телефону будет предоставляться исчерпывающая информация о р
|03.07.2008
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«Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии
«Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике д
|16.05.2008
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В Латвии назначен новый министр по делам e-управления
Cейм Латвии утвердил на посту министра по делам электронного управления Сигне Балиню, сообщает ИА Regnum. За утверждение Балини проголосовали 54 депутата, 13 были против, восемь воздержались. Предыд
Латвия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Рейман Леонид 1065 13
|Рожецкин Леонид 48 10
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Пальчун Кирилл 84 7
|Никифоров Николай 1138 6
|Усманов Алишер 311 5
|Белова Наталья 7 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Каримова Гульнара 95 4
|Каримов Ислам 97 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Гайлитис Андрис 17 4
|Фридман Михаил 146 4
|Витязь Александр 43 4
|Авен Петр 67 4
|Боровиков Игорь 137 4
|Федорова Олеся 63 4
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 4
|Дюгаев Евгений 13 4
|Чуйкин Алексей 27 4
|Антропов Петр 4 4
|Рожецкина Эльвира 4 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Урьяс Вадим 98 3
|Макаров Валентин 251 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Худавердян Тигран 94 3
|Спиридонов Дмитрий 28 3
|Массух Илья 239 3
|Солдатов Алексей 104 3
|Слизень Виталий 244 3
|Николаев Вячеслав 104 3
|Ян Константин 24 3
|Малахов Дмитрий 7 3
|Зотов Алексей 69 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Наумов Виктор 126 3
|Иванов Юрий 33 3
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