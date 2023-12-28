Латвия - Латвийская Республика

Латвия блокирует «Музыку» и другие сервисы «Яндекса» по всей стране ятся под санкциями, а также «иной похожий контент». Публикация Аболиныша Пока неясно, собирается ли Латвия блокировать все существующие сервисы «Яндекса», работающие на территории страны. Также

«Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией кцию автомобильного пункта пропуска Бурачки в Псковской области на государственной границе России и Латвии. В результате модернизации пропускная способность увеличится на 20% и составит 2400 тр

Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс» лицам и подготовили сопроводительную документацию для решения на базе JBoss Drools. Реализация проекта заняла около двух месяцев. «Это первый проект, который мы реализовали для банковского сектора в Латвии. Citadele — крупный игрок местного финансового сектора, представленный на международном рынке, поэтому тем более ценно, что банк доверил именно нам выполнение работ. В настоящее время со

«Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве анках и сетях федеральных ритейлеров, начинает сотрудничество с финансовой компанией Money Express (Латвия). Как рассказали CNews в «Золотой Короне», благодаря подписанному соглашению клиентам

Deiteriy сертифицировала латвийский платежный шлюз Bilderlings Pay по стандарту PCI DSS оритетным для интернет-магазинов в доменной зоне LV. Несмотря на то, что локальное законодательство Латвии не требует от участников сектора электронной коммерции немедленного внедрения этого ст

Электронный кошелек Qiwi Wallet Europe стал доступен жителям Латвии ие своих сервисов в ЕС с выпуска первой версии электронного кошелька Qiwi Wallet Europe для жителей Латвии. Онлайн-сервис содержит расширенный список провайдеров для совершения платежей и включ

Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в латвийском Norvik Banka и в компании Navicon. Norvik Banka — часть финансовой группы Norvik Group со штаб-квартирой в Риге (Латвия). Norvik Banka обладает обширной сетью филиалов и расчетных групп в стране — она досту

Латвийский банк Rietumu запустил мобильный банк для Android Частный банк Латвии Rietumu запустил новое приложение интернет-банка iRietumu для устройств на платформе Android — как мобильных телефонов, так и планшетов. Об этом CNews сообщили в банке Rietumu. Таким обр

Латвийские разработчики выпустили бесплатный сервис для локализаций веб-сайтов, игр и приложений едлагает услуги профессионального перевода на 72 языка. На данный момент разработчики сотрудничает с крупной международной сетью бюро переводов, которая специализируется на ИТ-сфере. Авторы сервиса – латвийские ИТ-предприниматели Ник Устинов (cоздатель крупнейшего в странах Балтии email-сервиса Inbox.lv) и Петр Антропов (Odnoklassniki.ru и Megogo.net). Ныне они являются соучредителями лоу-к

Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт и Европейской ассоциации свободной торговли, а также стран НАТО. Кроме того, в круг стран, которым Латвия разрешает двойное гражданство, входят Бразилия, Австралия и Новая Зеландия. Подданные

Латвийский банк Rietumu внедрил систему виртуальной идентификации Частный банк Латвии Rietumu внедрил систему идентификации для клиентов, работающих с банком с мобильных устройств. Уже с августа клиенты Rietumu могут пользоваться новой системой при работе с банком с планш

Латвия разрешила голосовать владельцам электронных ID Согласно поправкам к Закону о выборах Латвии, граждане, не имеющие действительного паспорта, но оформившие электронную идентификационную карту, смогут этой осенью проголосовать на выборах в Сейм. Для этого гражданину необходимо буд

К системе Contact подключился новый участник в Латвии враля 2014 г. сервисы денежных переводов системы Contact стали доступны в офисах нового участника в Латвии — финансовой компании «Квинто Финанс». Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операт

В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обеспечива

Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро аря 2014 г., говорится в заявлении Tieto, поступившем в редакцию CNews. Присоединившись к Еврозоне, Латвия сменила национальную валюту — Латвийские латы (LVL) на евро (EUR). В рамках проекта ко

АФК «Система» ведет переговоры о покупке крупнейшего оператора Латвии переговоры о приобретении госпакета акций Lattelecom — крупнейшего оператора фиксированной связи в Латвии. Соответствующее письмо от советника председателя совета директоров АФК «Система» Влад

В Латвии завершен проект по внедрению ID-карт ализации и обслуживания платежных и идентификационных карт, завершила проект по внедрению ID-карт в Латвии, заказанный государственным Управлением по делам гражданства и миграции (The Office of

Клиенты «ПриватБанка» в Латвии смогут пополнять свои счета и карты через терминалы Qiwi Банк») внедрил для своих клиентов возможность пополнения счета или банковской карты наличными через терминалы Qiwi Baltic. Внести наличные на счет теперь можно практически круглосуточно в любой точке Латвии — сегодня как в Риге, так и других городах работает более 140 терминалов, и сеть расширяется ежемесячно. «Благодаря сотрудничеству с Qiwi Baltic пополнить свой счет теперь можно вне зави

«Т-Платформы», Elko Grupa AS и Nvidia совместно развивают HPC-индустрию Латвии а решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, ИТ-дистрибутор Elko Grupa AS, работающий в Латвии и странах Восточной Европы, совместно с корпорацией Nvidia объявили об открытии первог

Онлайн-кинотеатр Megogo.net открыл представительства в Белоруссии и Латвии 30 мая, в среду, состоялось открытие представительств онлайн-кинотеатра Megogo.net сразу в двух странах - Латвии и Белоруссии. Открытие связано с ростом популярности онлайн-кинотеатра в этих странах и дальнейшим развитием сети. Так, согласно требованиям главного офиса Megogo.net, основными задачами

МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве ой и международной связи, объявил о том, что к сети YouMagic присоединились три балтийских страны - Латвия, Литва и Эстония. Теперь любой житель или гость балтийского побережья может подключить

Россия и Латвия будут снижать тарифы на роуминг писан в ходе встречи министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щёголева с министром сообщения Латвии Айвисом Ронисом. Подписи под протоколом поставили также представители компаний-операто

SearchInform вышла на североевропейский рынок: открыт офис в Латвии вийский рынок — это только начало движения нашей компании в Северную Европу. Нам уже тесно в СНГ, а Латвия — наиболее близкая к нам прибалтийская страна, где наши продукты успешно используются

Латвийский венчурный фонд BaltCap вложил 1,5 млн евро в стартап AGroup фондом BaltCap Latvia Venture Capital Fund, который входит в холдинг JEREMIE Holding, соинвестируемый европейским фондом EU Structural Fund и управляемый европейским фондом European Investment Fund в Латвии. AGroup, основанная в 2008 г., является разработчиком HRB – системы по управлению персоналом, которую используют более 500 клиентов в 24 странах мира. Решение HRB – функционально полный,

TechNet стал новым представителем Altium в Латвии для автоматизированного проектирования электронных устройств, сообщила о назначении компании SIA TechNet, поставщика решений и услуг в области информационных технологий, своим новым представителем в Латвии. TechNet обеспечит пред- и послепродажное сопровождение решений для проектирования электроники Altium — программного обеспечения и аппаратных средств, которые объединяют все процессы про

Самый быстрый интернет в Южной Корее, Латвии и Молдавии быстрее средней скорости в Судане, который занял последнее место в рейтинге по этому показателю – там скорость подключения к Сети составила 340 килобит в секунду. На втором месте, после Южной Кореи, Латвия – там скорость подключения к Сети превысила 24 мегабита в секунду. Далее идут Молдавия (21,37 мегабит), Япония (20,29 мегабит) и Швеция (19,78 мегабит).

«ВымпелКом» и Lattelecom подписали соглашение об увеличении магистральной емкости между Россией и Латвией Группа компаний «ВымпелКом» и телекоммуникационный оператор Латвии Lattelecom подписали соглашение об увеличении емкости международного телекоммуникацион

СЭД DocsVision поможет координировать работу страховых компаний Латвии rtlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), Рига. Проект выполнялся специалистами партнера DocsVision в Латвии – компании E-Pasaule. LTAB осуществляет координацию всех страховых компаний, предлагаю

Mail.Ru будет продавать рекламу в Прибалтике адачи агентства Progression в качестве эксклюзивного рекламного представителя Mail.Ru на территории Латвии – предоставлять локальным рекламодателям (крупным банкам, автодилерам, туристическим к

«Синтерра Медиа» и Lattelecom наладят обмен видео-контентом между Россией и Латвией В вещания, входящий в Группу компаний «Синтерра», и Lattelecom, провайдер услуг электронной связи в Латвии, подписали базовое соглашение о сотрудничестве. Как ожидается, реализация данного согл

Странная акция Tele2: итоги дела с метеоритом Министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце заявила, что ее ведомство расторгнет договор с оператором мобильной свя

СМИ Латвии: возможно, сообщение о метеорите – шутка Сообщение о метеорите, который якобы упал на востоке страны - не более чем шутка, утверждают Латвийские СМИ. Об этом свидетельствуют ученые, которые увидели образовавшуюся воронку, пишет РБК. По мнению геологов, никакого метеорита не было. Кто-то просто вырыл яму глубиной около 3 метро

На Латвию упал космический объект неизвестного происхождения Как сообщает РБК, в Валмиерской волости Латвии, вблизи городка Мазсалаца 25 октября 2009 года произошло падение, вероятно, космического объекта неизвестного происхождения. В результате образовался кратер (вероятно, ударный) глубиной

«Синтерра» запустила магистральную линию Россия – Латвия – Литва – Калининград скому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, объявила о введении магистральной линии Россия – Латвия – Литва – Калининград в коммерческую эксплуатацию. Магистральная линия Россия – Лат

«Синтерра» и Lattelecom подписали соглашение о пиринге интерра», российский национальный оператор связи, и Lattelecom, провайдер услуг электронной связи в Латвии, объявили о подписании соглашения о приринге. Соглашение о пиринге сетей «Синтерры» и

«Синтерра» и Lattelecom открыли трансграничный оптоволоконный переход между Латвией и Россией Российский национальный оператор связи «Синтерра» и провайдер услуг электронной связи в Латвии Lattelecom объявили об открытии первого коммерческого трансграничного оптоволоконного

Латвийский референдум обслужит круглосуточная «горячая» линия Центральная избирательная комиссия Латвии перед референдумом, который пройдет 2 августа, запустила круглосуточную информационную телефонную линию сообщает ИА Regnum. По телефону будет предоставляться исчерпывающая информация о р

«Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии «Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике д