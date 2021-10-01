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Латвия
Латвийская Республика


01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 3
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
25.05.2021 Популярное интернет-СМИ разгромили за использование «российской цифровой платформы» 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
11.03.2021 К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
18.02.2021 В 2020 году резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличил экспорт литий-ионных батарей в полтора раза 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 1
09.11.2020 «1С-Рарус» автоматизировала учет в «Биофудлабе» с помощью «1С:ERP» 1
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 3
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 4
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
14.10.2020 «Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей 1
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
09.07.2020 TMT Investments проинвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов в цифровой банк 3S Money 1
02.06.2020 Как сделать новое решение драйвером цифровой трансформации 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
17.04.2020 ВТБ запустил международные онлайн-переводы с карты на карту 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
17.01.2020 Латвийская школа закупила оборудование «Роббо» для открытия класса робототехники 3
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1

Публикаций - 450, упоминаний - 584

Латвия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
Navitel - Навител Навигатор 252 16
Microsoft Corporation 10997 15
VK - Mail.ru Group 2482 14
Золотая Корона 280 12
Yandex - Яндекс 4098 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
Синтерра - Synterra 562 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
IBM 3524 4
Google LLC 7124 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Telegram Group 702 3
Facebook 3764 3
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 3
СКБ Контур 416 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
SAP SE 3207 3
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 19 2
Новый диск 509 2
АФК Система ПАО 990 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
Vodafone Group 374 2
Orange S.A. 447 2
Telia Company 346 2
3726 2
CUBOT Mobile 3 2
Huawei 2723 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
VK - Mail.ru Group - My.com 14 2
Yandex Go - Yango 10 2
Питерская группа связистов 113 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Intel Corporation 4143 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 1
E-Style Software House 4 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 12
Юнистрим - Unistream 166 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Почта России ПАО 1570 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 4
ТрансКонтейнер 25 3
РЖД Логистика 12 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 5 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Яндекс.Такси 271 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Аэрофлот 492 3
Траско - Trasko 27 3
Альфа-Банк 1122 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
РусславБанк - РСБ 147 2
Net Element - NETE 49 2
Алроса АК 81 2
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 2
X5 Group 599 2
ВТБ24 583 2
Rietumu Banka 17 2
ПриватБанк 177 2
Hyundai Motor 144 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 18 1
Wetherspoons 1 1
Sheremetyevo Duty Free Heinemann 1 1
Gotech Innovation 8 1
Global CIO 28 1
Robert Bosch GmbH 9 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Europcar 6 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 4 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Правительство Москвы 649 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
Совет Европы 27 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 1
OpenStack 347 1
TQM - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества 4 1
Flash 471 1
Google Android 10750 31
Apple iOS 5741 17
VK - Mail.ru Одноклассники 848 9
WhatsApp Messenger 654 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Microsoft Windows 10 6602 5
Rakuten Viber 429 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
ПриватБанк Приват24 113 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Java - Язык программирования 1166 3
Apple macOS 921 3
Apple iPhone 6 547 3
SQL - Язык программирования 432 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Яндекс.Маркет 439 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Qiwi Терминалы 100 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
МТТ YouMagic 33 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Pegasus 23 1
Microsoft Power BI 113 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple Pay 385 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 152 1
AlterOffice 16 1
Урьяс Вадим 76 3
Чичваркин Евгений 82 3
Малахов Дмитрий 3 3
Зотов Алексей 24 3
Рыстенко Михаил 57 3
Головатый Артём 3 3
Захаров Максим 3 3
Головин Леонид 25 3
Веселов Роман 5 3
Воробьев Андрей 125 2
Решетин Олег 38 2
Каримова Гульнара 89 2
Худавердян Тигран 66 2
Каримов Ислам 85 2
Петрова Екатерина 16 2
Николаев Вячеслав 56 2
Филатов Евгений 13 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Амелькин Дмитрий 2 2
Васильев Алекс 7 2
Галушкин Олег 168 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 201 1
Греф Герман 204 1
Чугунов Никита 53 1
Никифоров Николай 1126 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Осеевский Михаил 221 1
Назаров Александр 35 1
Бойко Елена 151 1
Ожгихин Иван 30 1
Волин Алексей 113 1
Дворкович Аркадий 169 1
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Уфаев Дмитрий 12 1
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Егоров Даниил 15 1
Новиков Павел 67 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 287
Украина 3344 165
Казахстан - Республика 2618 144
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 63
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Литва - Литовская Республика 328 32
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Индия - Республика 2156 25
Япония 2752 24
Израиль 716 19
Австрия - Австрийская Республика 523 18
Италия - Итальянская Республика 1363 18
Швеция - Королевство 747 18
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Россия - УФО - Екатеринбург 2054 16
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Турция - Турецкая республика 950 15
Восточная Европа 1667 15
Польша - Республика 824 15
Чехия - Чешская Республика 492 14
Молдавия - Республика Молдова 427 14
Нидерланды 969 14
Грузия 687 14
Дания - Королевство 370 13
Хорватия - Республика 118 13
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
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