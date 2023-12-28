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Латвия Латвийская Республика

Латвия - Латвийская Республика

СОБЫТИЯ


28.12.2023 Латвия блокирует «Музыку» и другие сервисы «Яндекса» по всей стране

ятся под санкциями, а также «иной похожий контент». Публикация Аболиныша Пока неясно, собирается ли Латвия блокировать все существующие сервисы «Яндекса», работающие на территории страны. Также
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией

кцию автомобильного пункта пропуска Бурачки в Псковской области на государственной границе России и Латвии. В результате модернизации пропускная способность увеличится на 20% и составит 2400 тр
14.02.2017 Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»

лицам и подготовили сопроводительную документацию для решения на базе JBoss Drools. Реализация проекта заняла около двух месяцев. «Это первый проект, который мы реализовали для банковского сектора в Латвии. Citadele — крупный игрок местного финансового сектора, представленный на международном рынке, поэтому тем более ценно, что банк доверил именно нам выполнение работ. В настоящее время со
27.01.2017 «Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве

анках и сетях федеральных ритейлеров, начинает сотрудничество с финансовой компанией Money Express (Латвия). Как рассказали CNews в «Золотой Короне», благодаря подписанному соглашению клиентам

08.04.2016 Deiteriy сертифицировала латвийский платежный шлюз Bilderlings Pay по стандарту PCI DSS

оритетным для интернет-магазинов в доменной зоне LV. Несмотря на то, что локальное законодательство Латвии не требует от участников сектора электронной коммерции немедленного внедрения этого ст
10.12.2015 Электронный кошелек Qiwi Wallet Europe стал доступен жителям Латвии

ие своих сервисов в ЕС с выпуска первой версии электронного кошелька Qiwi Wallet Europe для жителей Латвии. Онлайн-сервис содержит расширенный список провайдеров для совершения платежей и включ
13.10.2015 Navicon внедрил Microsoft Dynamics CRM 2015 в латвийском Norvik Banka

и в компании Navicon. Norvik Banka — часть финансовой группы Norvik Group со штаб-квартирой в Риге (Латвия). Norvik Banka обладает обширной сетью филиалов и расчетных групп в стране — она досту
29.06.2015 Латвийский банк Rietumu запустил мобильный банк для Android

Частный банк Латвии Rietumu запустил новое приложение интернет-банка iRietumu для устройств на платформе Android — как мобильных телефонов, так и планшетов. Об этом CNews сообщили в банке Rietumu. Таким обр
10.06.2015 Латвийский банк Rietumu запустил мобильный дигипасс для Windows Phone
24.02.2015 Латвийские разработчики выпустили бесплатный сервис для локализаций веб-сайтов, игр и приложений

едлагает услуги профессионального перевода на 72 языка. На данный момент разработчики сотрудничает с крупной международной сетью бюро переводов, которая специализируется на ИТ-сфере. Авторы сервиса – латвийские ИТ-предприниматели Ник Устинов (cоздатель крупнейшего в странах Балтии email-сервиса Inbox.lv) и Петр Антропов (Odnoklassniki.ru и Megogo.net). Ныне они являются соучредителями лоу-к
09.09.2014 Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт

и Европейской ассоциации свободной торговли, а также стран НАТО. Кроме того, в круг стран, которым Латвия разрешает двойное гражданство, входят Бразилия, Австралия и Новая Зеландия. Подданные

21.08.2014 Латвийский банк Rietumu внедрил систему виртуальной идентификации

Частный банк Латвии Rietumu внедрил систему идентификации для клиентов, работающих с банком с мобильных устройств. Уже с августа клиенты Rietumu могут пользоваться новой системой при работе с банком с планш
15.07.2014 Латвия разрешила голосовать владельцам электронных ID

Согласно поправкам к Закону о выборах Латвии, граждане, не имеющие действительного паспорта, но оформившие электронную идентификационную карту, смогут этой осенью проголосовать на выборах в Сейм. Для этого гражданину необходимо буд
21.02.2014 К системе Contact подключился новый участник в Латвии

враля 2014 г. сервисы денежных переводов системы Contact стали доступны в офисах нового участника в Латвии — финансовой компании «Квинто Финанс». Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операт
13.02.2014 В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии

В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обеспечива
22.01.2014 Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро

аря 2014 г., говорится в заявлении Tieto, поступившем в редакцию CNews. Присоединившись к Еврозоне, Латвия сменила национальную валюту — Латвийские латы (LVL) на евро (EUR). В рамках проекта ко
15.01.2014 АФК «Система» ведет переговоры о покупке крупнейшего оператора Латвии

переговоры о приобретении госпакета акций Lattelecom — крупнейшего оператора фиксированной связи в Латвии. Соответствующее письмо от советника председателя совета директоров АФК «Система» Влад
09.04.2013 В Латвии завершен проект по внедрению ID-карт

ализации и обслуживания платежных и идентификационных карт, завершила проект по внедрению ID-карт в Латвии, заказанный государственным Управлением по делам гражданства и миграции (The Office of
14.09.2012 Клиенты «ПриватБанка» в Латвии смогут пополнять свои счета и карты через терминалы Qiwi

Банк») внедрил для своих клиентов возможность пополнения счета или банковской карты наличными через терминалы Qiwi Baltic. Внести наличные на счет теперь можно практически круглосуточно в любой точке Латвии — сегодня как в Риге, так и других городах работает более 140 терминалов, и сеть расширяется ежемесячно. «Благодаря сотрудничеству с Qiwi Baltic пополнить свой счет теперь можно вне зави
04.06.2012 «Т-Платформы», Elko Grupa AS и Nvidia совместно развивают HPC-индустрию Латвии

а решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, ИТ-дистрибутор Elko Grupa AS, работающий в Латвии и странах Восточной Европы, совместно с корпорацией Nvidia объявили об открытии первог
01.06.2012 Онлайн-кинотеатр Megogo.net открыл представительства в Белоруссии и Латвии

30 мая, в среду, состоялось открытие представительств онлайн-кинотеатра Megogo.net сразу в двух странах - Латвии и Белоруссии. Открытие связано с ростом популярности онлайн-кинотеатра в этих странах и дальнейшим развитием сети. Так, согласно требованиям главного офиса Megogo.net, основными задачами
28.05.2012 МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве

ой и международной связи, объявил о том, что к сети YouMagic присоединились три балтийских страны - Латвия, Литва и Эстония. Теперь любой житель или гость балтийского побережья может подключить
26.04.2012 Россия и Латвия будут снижать тарифы на роуминг

писан в ходе встречи министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щёголева с министром сообщения Латвии Айвисом Ронисом. Подписи под протоколом поставили также представители компаний-операто
26.03.2012 SearchInform вышла на североевропейский рынок: открыт офис в Латвии

вийский рынок — это только начало движения нашей компании в Северную Европу. Нам уже тесно в СНГ, а Латвия — наиболее близкая к нам прибалтийская страна, где наши продукты успешно используются

12.07.2011 Латвийский венчурный фонд BaltCap вложил 1,5 млн евро в стартап AGroup

фондом BaltCap Latvia Venture Capital Fund, который входит в холдинг JEREMIE Holding, соинвестируемый европейским фондом EU Structural Fund и управляемый европейским фондом European Investment Fund в Латвии. AGroup, основанная в 2008 г., является разработчиком HRB – системы по управлению персоналом, которую используют более 500 клиентов в 24 странах мира. Решение HRB – функционально полный,
29.04.2011 TechNet стал новым представителем Altium в Латвии

для автоматизированного проектирования электронных устройств, сообщила о назначении компании SIA TechNet, поставщика решений и услуг в области информационных технологий, своим новым представителем в Латвии. TechNet обеспечит пред- и послепродажное сопровождение решений для проектирования электроники Altium — программного обеспечения и аппаратных средств, которые объединяют все процессы про
26.05.2010 Самый быстрый интернет в Южной Корее, Латвии и Молдавии

быстрее средней скорости в Судане, который занял последнее место в рейтинге по этому показателю – там скорость подключения к Сети составила 340 килобит в секунду. На втором месте, после Южной Кореи, Латвия – там скорость подключения к Сети превысила 24 мегабита в секунду. Далее идут Молдавия (21,37 мегабит), Япония (20,29 мегабит) и Швеция (19,78 мегабит).
25.05.2010 «ВымпелКом» и Lattelecom подписали соглашение об увеличении магистральной емкости между Россией и Латвией

Группа компаний «ВымпелКом» и телекоммуникационный оператор Латвии Lattelecom подписали соглашение об увеличении емкости международного телекоммуникацион
16.04.2010 СЭД DocsVision поможет координировать работу страховых компаний Латвии

rtlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), Рига. Проект выполнялся специалистами партнера DocsVision в Латвии – компании E-Pasaule. LTAB осуществляет координацию всех страховых компаний, предлагаю
17.02.2010 Mail.Ru будет продавать рекламу в Прибалтике

адачи агентства Progression в качестве эксклюзивного рекламного представителя Mail.Ru на территории Латвии – предоставлять локальным рекламодателям (крупным банкам, автодилерам, туристическим к
13.11.2009 «Синтерра Медиа» и Lattelecom наладят обмен видео-контентом между Россией и Латвией

В вещания, входящий в Группу компаний «Синтерра», и Lattelecom, провайдер услуг электронной связи в Латвии, подписали базовое соглашение о сотрудничестве. Как ожидается, реализация данного согл
27.10.2009 Странная акция Tele2: итоги дела с метеоритом

Министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце заявила, что ее ведомство расторгнет договор с оператором мобильной свя
26.10.2009 СМИ Латвии: возможно, сообщение о метеорите – шутка

Сообщение о метеорите, который якобы упал на востоке страны - не более чем шутка, утверждают Латвийские СМИ. Об этом свидетельствуют ученые, которые увидели образовавшуюся воронку, пишет РБК. По мнению геологов, никакого метеорита не было. Кто-то просто вырыл яму глубиной около 3 метро
26.10.2009 На Латвию упал космический объект неизвестного происхождения

Как сообщает РБК, в Валмиерской волости Латвии, вблизи городка Мазсалаца 25 октября 2009 года произошло падение, вероятно, космического объекта неизвестного происхождения. В результате образовался кратер (вероятно, ударный) глубиной

09.10.2009 «Синтерра» запустила магистральную линию Россия – Латвия – Литва – Калининград

скому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, объявила о введении магистральной линии Россия – Латвия – Литва – Калининград в коммерческую эксплуатацию. Магистральная линия Россия – Лат
30.07.2009 «Синтерра» и Lattelecom подписали соглашение о пиринге

интерра», российский национальный оператор связи, и Lattelecom, провайдер услуг электронной связи в Латвии, объявили о подписании соглашения о приринге. Соглашение о пиринге сетей «Синтерры» и

29.04.2009 «Синтерра» и Lattelecom открыли трансграничный оптоволоконный переход между Латвией и Россией

Российский национальный оператор связи «Синтерра» и провайдер услуг электронной связи в Латвии Lattelecom объявили об открытии первого коммерческого трансграничного оптоволоконного

21.07.2008 Латвийский референдум обслужит круглосуточная «горячая» линия

Центральная избирательная комиссия Латвии перед референдумом, который пройдет 2 августа, запустила круглосуточную информационную телефонную линию сообщает ИА Regnum. По телефону будет предоставляться исчерпывающая информация о р
03.07.2008 «Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии

«Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике д
16.05.2008 В Латвии назначен новый министр по делам e-управления

Cейм Латвии утвердил на посту министра по делам электронного управления Сигне Балиню, сообщает ИА Regnum. За утверждение Балини проголосовали 54 депутата, 13 были против, восемь воздержались. Предыд

Публикаций - 836, упоминаний - 1005

Латвия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 68
Microsoft Corporation 25775 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 39
Ростелеком 10948 37
Yandex - Яндекс 9215 31
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 28
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 26
Tet - Lattelecom - Латтелеком 36 25
VK - Mail.ru Group 3602 25
Apple Inc 13154 20
Google LLC 12688 19
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Meta Platforms - Facebook 4621 17
9594 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 15
SAP SE 5601 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Oracle Corporation 7074 14
ЦФТ - Золотая Корона 362 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Docsvision - ДоксВижн 1060 11
Softline - Софтлайн 3743 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 9
Intel Corporation 12811 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 8
Питерская группа связистов 441 8
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 8
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 8
Samsung Electronics 11064 8
X Corp - Twitter 2938 8
HP Inc. 5883 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
NanduQ - Qiwi 1013 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
Visa International 1993 20
Альфа-Групп 745 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Евросеть 1421 13
ПриватБанк - PrivatBank 197 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
Альфа-Банк 1979 12
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Почта России ПАО 2370 10
Rietumu Banka 19 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 7
Газпром ПАО 1493 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 39
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 6
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
Verdi 4 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 118
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 94
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 79
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 60
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 53
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 44
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 41
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 27
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 27
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 27
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 25
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 25
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 24
Google Android 15243 43
Microsoft Windows 16882 29
Apple iOS 8583 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Microsoft Windows 2000 8678 20
Apple iPhone 6 4861 18
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 15
Linux OS 11533 14
Apple - App Store 3109 13
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Apple iPad 4011 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Rakuten Viber 665 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
ПриватБанк - Приват24 116 7
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
MasterCard Maestro 159 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Microsoft Windows XP 2431 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 4
Путин Владимир 3454 16
Рейман Леонид 1065 13
Рожецкин Леонид 48 10
Медведев Дмитрий 1665 8
Пальчун Кирилл 84 7
Никифоров Николай 1138 6
Усманов Алишер 311 5
Белова Наталья 7 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Каримова Гульнара 95 4
Каримов Ислам 97 4
Брюквин Юрий 300 4
Гайлитис Андрис 17 4
Фридман Михаил 146 4
Витязь Александр 43 4
Авен Петр 67 4
Боровиков Игорь 137 4
Федорова Олеся 63 4
Sperga Maris - Сперга Марис 8 4
Дюгаев Евгений 13 4
Чуйкин Алексей 27 4
Антропов Петр 4 4
Рожецкина Эльвира 4 4
Щеголев Игорь 699 4
Шадаев Максут 1210 4
Урьяс Вадим 98 3
Макаров Валентин 251 3
Воробьев Андрей 199 3
Худавердян Тигран 94 3
Спиридонов Дмитрий 28 3
Массух Илья 239 3
Солдатов Алексей 104 3
Слизень Виталий 244 3
Николаев Вячеслав 104 3
Ян Константин 24 3
Малахов Дмитрий 7 3
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Рыстенко Михаил 62 3
Наумов Виктор 126 3
Иванов Юрий 33 3
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
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ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Comparitech 5 1
The Network 8 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Net Applications 127 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
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Gartner - AMR Research 48 1
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Multimedia Research Institute 3 1
Fortune Business Insights 32 1
РАН - Российская академия наук 2122 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
Riga Technical University - Рижский Технический университет 3 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 4 2
University of Oxford - Said Business School 6 2
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 2
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 2
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 2
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Oracle Academy 8 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
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