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POI points of interest

СОБЫТИЯ


15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

див и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным поиском, улично-дорожн
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенных пункта, из которых 8052 — с адресным поиском, улично-дорожной
09.07.2015 Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин

див и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов и населенных пунктов, из которых 7 370 — с адресным поиском, улично-доро
07.06.2013 Shturmann обновил базу объектов POI

Очередное обновление коснулось базы объектов POI в навигации Shturmann. К началу летнего сезона каталог точек интереса (POI) снова расширился и дополнился актуальной информацией о местах, где можно отдохнуть, не выезжая за пределы

24.04.2013 Навигация Shturmann расширила базу POI

Навигация Shturmann расширила базу «точек интереса» (POI). C наступлением весны актуализирован раздел «Авто»: он дополнен полезной информацией о том, где можно подготовить автомобиль к весне. Как отмечают разработчики навигации, в межсезонье у ав
27.02.2013 Бесплатное приложение My.POI от Shturmann теперь доступно на iOS

(ГК «М2М телематика», производитель навигационного ПО, контент-сервисов, навигаторов, видеорегистраторов и аксессуаров торговой марки Shturmann) объявила о выходе бесплатного мобильного приложения My.POI для iOS. Приложение по поиску городских объектов уже доступно в iTunes. Всего в базе My.POI содержится более 3 млн объектов. Для того чтобы найти необходимый объект достаточно ввести
09.04.2012 «Контент Мастер» выпустил бесплатное приложение My.POI для устройств на платформе Android

Компания «Контент Мастер» (ГК «М2М телематика»), производитель навигационного ПО, контент-сервисов и навигаторов торговой марки Shturmann, анонсировала выход бесплатного мобильного приложения My.POI по поиску городских объектов для устройств на платформе Android. У владельцев Android-устройств теперь есть возможность быстро получить доступ к базе объектов, содержащейся в навигации Shtu
10.02.2012 «Контент Мастер» проанализировал информацию о предпочтениях пользователей навигации Shturmann

кой Shturmann, представила аналитическую информацию о том, какие городские объекты из базы объектов POI пользователи навигации Shturmann ищут наиболее часто. Полученные данные позволяют оценить

Публикаций - 173, упоминаний - 221

POI и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 95
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 92
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 14
TomTom - Tele Atlas 46 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Google LLC 12690 10
Garmin - Гармин 233 9
MiTAC - Mio Technology 89 8
Samsung Electronics 11065 8
Fly - Explay - Эксплей 243 7
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 6
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 5
Microsoft Corporation 25775 5
Apple Inc 13156 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
МакЦентр - MacCentre 171 4
Treelogic 41 4
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
М2М телематика - НИС М2М 236 3
TomTom 54 3
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 3
Huawei 4677 3
Intel Corporation 12811 3
MediaTek - Ralink 595 3
HERE Technologies 113 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
Esri 176 2
Открытые технологии 732 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Сидиком Навигация 24 2
Carmani 4 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 2
Sygic 12 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
X Corp - Twitter 2938 2
Qualcomm Technologies 1974 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Россети Ленэнерго 1699 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Верный - торговая сеть 326 2
Uber 357 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Hyundai Motor Company 436 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Volkswagen Audi Group 232 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Europcar 7 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
Открытие Арена - стадион 21 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Wetherspoons 1 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 15 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
МосКино - сеть кинотеатров 12 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
TripAdvisor 41 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 52
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 45
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 32
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 29
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 20
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 19
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 15
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 15
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
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USB mini 338 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 11
Наушники - Headphones 4479 10
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 10
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Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 10
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Маслин Максим 3 1
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Сабайдаш Андрей 3 1
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Moissidis Yiannis - Моиссидис Яннис 4 1
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Ping’an Zhang - Пиньян Чжан 1 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
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Германия - Федеративная Республика 13221 17
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Латвия - Латвийская Республика 836 16
Литва - Литовская Республика 673 16
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Италия - Итальянская Республика 4508 14
Франция - Французская Республика 8177 14
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Лихтенштейн Княжество 102 13
Северная Македония - Республика 101 13
Ватикан - Государство-город 80 13
Албания - Республика 98 13
Сан-Марино - Республика 39 13
Монако Княжество 107 13
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Швеция - Королевство 3782 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
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Австрия - Австрийская Республика 1357 13
Люксембург Великое Герцогство 446 13
Португалия - Португальская Республика 956 13
Греция - Греческая Республика 1017 13
Сербия - Республика 375 13
Хорватия - Республика 287 13
Черногория 132 13
Мальта - Республика 137 13
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 88
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 42
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 34
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
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Английский язык 7030 7
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
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