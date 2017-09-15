Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин див и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным поиском, улично-дорожн

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенных пункта, из которых 8052 — с адресным поиском, улично-дорожной

Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин див и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов и населенных пунктов, из которых 7 370 — с адресным поиском, улично-доро

Shturmann обновил базу объектов POI Очередное обновление коснулось базы объектов POI в навигации Shturmann. К началу летнего сезона каталог точек интереса (POI) снова расширился и дополнился актуальной информацией о местах, где можно отдохнуть, не выезжая за пределы

Навигация Shturmann расширила базу POI Навигация Shturmann расширила базу «точек интереса» (POI). C наступлением весны актуализирован раздел «Авто»: он дополнен полезной информацией о том, где можно подготовить автомобиль к весне. Как отмечают разработчики навигации, в межсезонье у ав

Бесплатное приложение My.POI от Shturmann теперь доступно на iOS (ГК «М2М телематика», производитель навигационного ПО, контент-сервисов, навигаторов, видеорегистраторов и аксессуаров торговой марки Shturmann) объявила о выходе бесплатного мобильного приложения My.POI для iOS. Приложение по поиску городских объектов уже доступно в iTunes. Всего в базе My.POI содержится более 3 млн объектов. Для того чтобы найти необходимый объект достаточно ввести

«Контент Мастер» выпустил бесплатное приложение My.POI для устройств на платформе Android Компания «Контент Мастер» (ГК «М2М телематика»), производитель навигационного ПО, контент-сервисов и навигаторов торговой марки Shturmann, анонсировала выход бесплатного мобильного приложения My.POI по поиску городских объектов для устройств на платформе Android. У владельцев Android-устройств теперь есть возможность быстро получить доступ к базе объектов, содержащейся в навигации Shtu