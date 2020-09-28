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POI
points of interest


28.09.2020 Huawei внедряет новые цифровые решения при помощи Huawei Mobile Services 1
07.04.2020 Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1
06.11.2018 Говорит и показывает: что умеет indoor-навигация 1
30.10.2018 В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 3
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018 6
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 2
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 3
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 2
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин 3
10.07.2017 Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России 2
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин 2
12.04.2017 Обзор гексакоптера Yuneec Typhoon H с модулем Intel RealSense 2
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
05.04.2017 «Навител Навигатор» научился прокладывать три альтернативных маршрута 1
22.03.2017 Navitel обновила ПО и карты для своих автонавигаторов 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 2
07.06.2016 Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин 2
30.12.2014 Обзор автомобильного навигатора Garmin nuvi 2689LMT 3
18.08.2014 Как ГИС могут ликвидировать пробки на дорогах 3
12.08.2014 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q2 2014 1
24.03.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Phone 1
07.02.2014 Navitel обновил карты 2
09.12.2013 Navitel выпустил навигационную карту Армении 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
13.09.2013 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для iPhone и iPad 1
22.08.2013 Вышел «Навител Навигатор» 8 для Android 1
10.06.2013 Вышел «Навител Навигатор» для Windows Phone 8 1
06.05.2013 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Windows Phone 7.5 1
17.04.2013 Telenav анонсировала новую встраиваемую платформу для автомобилей 1
27.02.2013 Бесплатное приложение My.POI от Shturmann теперь доступно на iOS 1
17.12.2012 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android 1
29.05.2012 Цифрокомпакт-навигатор Samsung WB850F: обзор первой камеры с картами и Wi-Fi 1
09.04.2012 «Контент Мастер» выпустил бесплатное приложение My.POI для устройств на платформе Android 2
10.02.2012 «Контент Мастер» проанализировал информацию о предпочтениях пользователей навигации Shturmann 2
24.10.2011 Treelogic анонсировала GPS-навигатор с видеорегистратором 5012BGF AV HD DVR 2 Гб 1
17.10.2011 Обновленная навигация Shturmann получила новые карты от Navteq и данные проекта «РосЯма» 1

Публикаций - 60, упоминаний - 89

POI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 254 26
Samsung Electronics 5714 3
Huawei 2733 2
Комплит 30 1
Navteq 110 1
Google LLC 7168 1
Dbrain 10 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
Vodafone Group 386 1
HPE Aruba Networks 68 1
Инфосистемы Джет 675 1
IBM 3554 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Microsoft Corporation 11143 1
Cisco Systems 2054 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
NetApp 486 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Uber 257 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Wetherspoons 1 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Pizza Hut - Пицца Хат 9 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
Bershka 4 1
H&M 12 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Утконос 99 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Uber Technologies 258 1
Carrefour 14 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Русский стандарт Банк 302 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Europcar 6 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 47 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 80 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Big Data - Большие данные 1136 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 46 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Google Android 10751 12
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 5
Shturmann Navigation 44 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Symbian OS 781 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 77 1
Samsung WB - цифровая компактная камера 3 1
Samsung Wave 31 1
Navitel E - серия автомобильных навигаторов 4 1
Foursquare City Guide 1 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Factual 4 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Samsung Kies 9 1
HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 6 1
HPE Aruba Meridian 2 1
Swarm 5 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Комплит ЦОД 2 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 54 1
Huawei ID 4 1
Microsoft Bing 320 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Каткевич Алексей 1 1
Воронцов Константин 9 1
Зацаринный Михаил 1 1
Князев Николай 4 1
Бугайченко Дмитрий 2 1
Бурнаев Евгений 3 1
Драль Алексей 2 1
Shim David - Шим Дэвид 1 1
Crowley Dennis - Кроули Деннис 3 1
Кантор Виктор 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 11
Беларусь - Белоруссия 2096 11
Казахстан - Республика 2646 9
Украина 3389 8
Европа 3781 7
Казахстан - Алматы 265 5
Россия - Забайкальский край 356 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Бразилия - Федеративная Республика 1131 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Россия - Новгородская область 287 4
Казахстан - Алматинская область 6 3
Россия - Краснодарский край 917 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 3
Россия - Красноярский край 668 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Россия - Республика Карелия 304 3
Эстония - Эстонская Республика 419 3
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 3
Россия - Иркутская область 548 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Дания - Королевство 371 2
Словения - Республика 112 2
Норвегия - Королевство 434 2
Швеция - Королевство 762 2
Россия - Владивосток 866 2
Чехия - Чешская Республика 499 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Испания - Королевство 1258 2
Польша - Республика 834 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
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