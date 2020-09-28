Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
POI
points of interest
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 89
POI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Navitel - Навител Навигатор 254 26
|Samsung Electronics 5714 3
|Huawei 2733 2
|Комплит 30 1
|Navteq 110 1
|Google LLC 7168 1
|Dbrain 10 1
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
|Vodafone Group 386 1
|HPE Aruba Networks 68 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|IBM 3554 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
|Microsoft Corporation 11143 1
|Cisco Systems 2054 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
|NetApp 486 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
|Каткевич Алексей 1 1
|Воронцов Константин 9 1
|Зацаринный Михаил 1 1
|Князев Николай 4 1
|Бугайченко Дмитрий 2 1
|Бурнаев Евгений 3 1
|Драль Алексей 2 1
|Shim David - Шим Дэвид 1 1
|Crowley Dennis - Кроули Деннис 3 1
|Кантор Виктор 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru