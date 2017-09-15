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POI points of interest
СОБЫТИЯ
|15.09.2017
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Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
див и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным поиском, улично-дорожн
|14.04.2017
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Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенных пункта, из которых 8052 — с адресным поиском, улично-дорожной
|09.07.2015
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Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин
див и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов и населенных пунктов, из которых 7 370 — с адресным поиском, улично-доро
|07.06.2013
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Shturmann обновил базу объектов POI
Очередное обновление коснулось базы объектов POI в навигации Shturmann. К началу летнего сезона каталог точек интереса (POI) снова расширился и дополнился актуальной информацией о местах, где можно отдохнуть, не выезжая за пределы
|24.04.2013
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Навигация Shturmann расширила базу POI
Навигация Shturmann расширила базу «точек интереса» (POI). C наступлением весны актуализирован раздел «Авто»: он дополнен полезной информацией о том, где можно подготовить автомобиль к весне. Как отмечают разработчики навигации, в межсезонье у ав
|27.02.2013
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Бесплатное приложение My.POI от Shturmann теперь доступно на iOS
(ГК «М2М телематика», производитель навигационного ПО, контент-сервисов, навигаторов, видеорегистраторов и аксессуаров торговой марки Shturmann) объявила о выходе бесплатного мобильного приложения My.POI для iOS. Приложение по поиску городских объектов уже доступно в iTunes. Всего в базе My.POI содержится более 3 млн объектов. Для того чтобы найти необходимый объект достаточно ввести
|09.04.2012
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«Контент Мастер» выпустил бесплатное приложение My.POI для устройств на платформе Android
Компания «Контент Мастер» (ГК «М2М телематика»), производитель навигационного ПО, контент-сервисов и навигаторов торговой марки Shturmann, анонсировала выход бесплатного мобильного приложения My.POI по поиску городских объектов для устройств на платформе Android. У владельцев Android-устройств теперь есть возможность быстро получить доступ к базе объектов, содержащейся в навигации Shtu
|10.02.2012
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«Контент Мастер» проанализировал информацию о предпочтениях пользователей навигации Shturmann
кой Shturmann, представила аналитическую информацию о том, какие городские объекты из базы объектов POI пользователи навигации Shturmann ищут наиболее часто. Полученные данные позволяют оценить
POI и организации, системы, технологии, персоны:
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|Nature 832 1
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