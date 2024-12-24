Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6» Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении локальной продуктовой линейки тремя новыми ридерами, выпущенными под маркой Оникс Букс. Это модели В

Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go 10.3. Устройство

Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Faraday. Устройство имеет 7,8-дюймовый экран E Ink

Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с регулируемой подсветкой и сенсорн

Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного ридера с экраном 6,13 дюйма. Onyx Boox Kant 2 имеет ди

Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной моделью - Onyx Boox Note Air 3. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненн

Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200 Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером Onyx Boox Volta 5. Модель продолжает популярную серию

Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3 Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу двух новых ридеров, выполненных в популярном компактном формате. Это модели Onyx Boox Dar

Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветкой

Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Boox Kant. Устройство для чтения имеет 6,13-дюймовый эк

Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветкой и сенс

Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками лис

Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, она получила об

Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самого популярного 6-дюймового формата. Это модели Onyx Bo

Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E In

ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным

Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюймовом форм-факторе. Устройство продолжает серию компак

Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила в России электронную книгу Onyx Boox Darwin 9. Ридер продолжает самую популярную серию производителя, имея при это

ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недорогим ридером ONYX BOOX Poke 4 Lite. Модель имеет 6-дюймо

TourBox NEO – настраиваемый контроллер для работы и творчества Компания «МакЦентр» сообщает об открытии нового продуктового направления. В соответствии с соглашением,

«Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International на территории России, Украины, Белоруссии и США, представил новую модель Onyx Boox Darwin 7. Букридер вобрал в себя все преимущ

МакЦентр "оседлал" велосипеды Twitter Компании МакЦентр и Twitter подписали соглашение, сделавшее МакЦентр фициальным дистрибьютором

«МакЦентр» начинает поставки 9,7-дюймового букридера ONYX BOOX Prometheus 2 «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представила новую версию модели ONYX BOOX Prometheus 2, продолжающую «античную» серию устр

МакЦентр готовится к лету вместе с AirWheel В преддверии лета компания МакЦентр начинает поставку на российский рынок гироскутеров, электросамокатов и электровелоси

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МакЦентр показала специальную модель ридера ONYX BOOX A60 Pearl Компания МакЦентр, являющаяся эксклюзивным дистрибьютором продукции ONYX International на территории Р

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Многофункциональные GPS-навигаторы от «МакЦентр» Компания «МакЦентр» анонсировала на российском рынке новые GPS-навигаторы: Pocket Navigator 3510 Basic с экраном 3,5 дюйма, Pocket Navigator 7000 Exclusive и 7010 Universal с экранами 7 дюймов. Все три у

ABBYY и "МакЦентр" объявляют о начале сотрудничества англо-русской версией электронного словаря ABBYY Lingvo 11. Уже сейчас в собственной сети компании «МакЦентр» — магазинах «Компьютер на ладони» — каждый коммуникатор E-Ten M600 и M600+ поставля

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