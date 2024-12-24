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МакЦентр MacCentre
СОБЫТИЯ
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|24.12.2024
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Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении локальной продуктовой линейки тремя новыми ридерами, выпущенными под маркой Оникс Букс. Это модели В
|27.06.2024
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Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go 10.3. Устройство
|14.05.2024
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Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Faraday. Устройство имеет 7,8-дюймовый экран E Ink
|06.05.2024
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Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с регулируемой подсветкой и сенсорн
|20.02.2024
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Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного ридера с экраном 6,13 дюйма. Onyx Boox Kant 2 имеет ди
|26.12.2023
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Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года
Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной моделью - Onyx Boox Note Air 3. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненн
|30.11.2023
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Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером Onyx Boox Volta 5. Модель продолжает популярную серию
|03.11.2023
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Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу двух новых ридеров, выполненных в популярном компактном формате. Это модели Onyx Boox Dar
|12.09.2023
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Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветкой
|26.07.2023
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Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Boox Kant. Устройство для чтения имеет 6,13-дюймовый эк
|07.06.2023
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Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветкой и сенс
|15.05.2023
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Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя
Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками лис
|31.03.2023
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Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, она получила об
|24.01.2023
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Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm
«МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самого популярного 6-дюймового формата. Это модели Onyx Bo
|15.12.2022
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Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E In
|21.11.2022
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ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами
Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным
|20.10.2022
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Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше
Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюймовом форм-факторе. Устройство продолжает серию компак
|25.08.2022
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Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе
Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила в России электронную книгу Onyx Boox Darwin 9. Ридер продолжает самую популярную серию производителя, имея при это
|14.07.2022
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ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер
Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недорогим ридером ONYX BOOX Poke 4 Lite. Модель имеет 6-дюймо
|16.12.2021
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TourBox NEO – настраиваемый контроллер для работы и творчества
Компания «МакЦентр» сообщает об открытии нового продуктового направления. В соответствии с соглашением,
|19.03.2020
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«Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена
«Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International на территории России, Украины, Белоруссии и США, представил новую модель Onyx Boox Darwin 7. Букридер вобрал в себя все преимущ
|26.07.2018
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МакЦентр "оседлал" велосипеды Twitter
Компании МакЦентр и Twitter подписали соглашение, сделавшее МакЦентр фициальным дистрибьютором
|09.06.2017
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«МакЦентр» начинает поставки 9,7-дюймового букридера ONYX BOOX Prometheus 2
«МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представила новую версию модели ONYX BOOX Prometheus 2, продолжающую «античную» серию устр
|05.04.2017
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МакЦентр готовится к лету вместе с AirWheel
В преддверии лета компания МакЦентр начинает поставку на российский рынок гироскутеров, электросамокатов и электровелоси
|27.07.2011
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«МакЦентр» представил на российском рынке навигаторы со встроенными радар-детекторами
Компания «МакЦентр» представила на российском рынке две новые многофункциональные модели навигаторов - Pocket Navigator RD-500 и Pocket Nature RD-500. Их особенностью является наличие встроенного радар-д
|11.05.2011
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МакЦентр показала специальную модель ридера ONYX BOOX A60 Pearl
Компания МакЦентр, являющаяся эксклюзивным дистрибьютором продукции ONYX International на территории Р
|07.12.2007
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«МакЦентр» представляет сеть магазинов iStyle
«МакЦентр» принял решение о выделении розничных продаж автомобильных GPS-навигаторов в отдельный проект и открытии специализированных магазинов под брендом iStyle. В настоящее время открыты два
|14.09.2007
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Многофункциональные GPS-навигаторы от «МакЦентр»
Компания «МакЦентр» анонсировала на российском рынке новые GPS-навигаторы: Pocket Navigator 3510 Basic с экраном 3,5 дюйма, Pocket Navigator 7000 Exclusive и 7010 Universal с экранами 7 дюймов. Все три у
|27.06.2006
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ABBYY и "МакЦентр" объявляют о начале сотрудничества
англо-русской версией электронного словаря ABBYY Lingvo 11. Уже сейчас в собственной сети компании «МакЦентр» — магазинах «Компьютер на ладони» — каждый коммуникатор E-Ten M600 и M600+ поставля
|26.02.2004
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"МакЦентр" русифицировал КПК Garmin iQue 3600
Компания ”МакЦентр” и компания "Навиком" объявили о создании комплексной русификации для карманного ком
|26.11.2003
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"МакЦентр" отзывает с рынка клавиатуры "Луч-803"
Компания “МакЦентр”, производитель инфракрасной клавиатуры "Луч-803", объявляет об отзыве с рынка прода
|03.10.2003
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"МакЦентр" усовершенствовал систему локализации КПК под управлением Palm OS
Компания "МакЦентр" объявила о выходе MacCentre PaPiRus 2003 v1.0 - нового поколения системы локализации КПК под управлением Palm OS. Обновленное ПО отличает полностью переработанное ядро и улучшенная фу
|19.06.2003
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"МакЦентр" вывел на рынок новую торговую марку
Компания ”МакЦентр” объявила о новом, производственном этапе в своей деятельности и начале продаж линей
|11.03.2003
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"МакЦентр" разработал гибкую клавиатуру для Palm Tungsten T
Компания ”МакЦентр” разработала оригинальную клавиатуру для КПК Palm Tungsten T. Уникальность новой кла
|11.09.2002
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"МакЦентр" локализует Windows CE 4.0
Отдел разработок компании "МакЦентр" подготовил первый вариант русификатора RussKey NET 1.0 для новой операционной системы, используемой в карманных и планшетных ПК Microsoft Windows CE 4.0, известной также под торговой
|22.03.2002
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"МакЦентр" стала эксклюзивным поставщиком продуктов Pretec Electronics в России
Компания "МакЦентр" заявила, что на недавно прошедшей международной выставке CeBIT 2002 компании заключила официальное соглашения с корпорацией С-One Technology/Pretec Electronics и получила именной серт
|12.02.2002
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"МакЦентр" выпустил новый русифицированный драйвер внешних клавиатур для Pocket PC - UniBoard 2.10
Компания "МакЦентр" заявила о выходе новой версии русифицированного драйвера внешних клавиатур для Pock
|11.02.2002
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"МакЦентр" начал продажу разъемов для КПК в разобранном виде
Компания "МакЦентр" продолжает развивать производство аксессуаров для карманных персональных компьютеро
|30.11.2001
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"МакЦентр" выпустила новые аксессуары для КПК
Компания "МакЦентр" выпустила собственные разработки в области периферийного оборудования и аксессуаров для карманных персональных компьютеров. Выпущена первая серия кабелей синхронизации КПК Compaq iPaq
|19.11.2001
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"МакЦентр" выпустил новую версию русификатора "ЭльбРУС 9210" для Nokia 9210 Communicator
Компания "МакЦентр" представила программу "ЭльбРУС 9210" (версия 3.01), которая является полностью зако
МакЦентр и организации, системы, технологии, персоны:
|Хавжа Дмитрий 8 7
|Ксенин Алекс 311 5
|Бутман Евгений 29 3
|Киппельман Игнатий 7 3
|Фадеев Михаил 57 2
|Филиппов Василий 18 2
|Бойко Алексей 138 1
|Казакова Александра 5 1
|Демидов Михаил 134 1
|Коротков Андрей 87 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Радаев Александр 44 1
|Константинов Константин 32 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Рябинин Дмитрий 5 1
|Миллер Сергей 43 1
|Рейтман Юрий 6 1
|Панков Алексей 12 1
|Патрацкий Дмитрий 1 1
|Побединов Сергей 1 1
|Симонова Елена 4 1
|Сабайдаш Андрей 3 1
|Ваньшин Дмитрий 1 1
|Исаев Анатолий 1 1
|Косолапов Кирилл 7 1
|Шарапов Владимир 1 1
|Кибе Виталий 2 1
|Суворов Евгений 2 1
|Жеглов Глеб 6 1
|Berger Craig - Бергер Крейг 8 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Андреев Андрей 33 1
|Клочков Алексей 35 1
|Манджиков Очир 56 1
|Кузнецова Марина 6 1
|Грин Александр 2 1
|Казаков Александр 72 1
|Павлов Максим 22 1
|Васильев Владимир 40 1
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