Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МакЦентр
MacCentre
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 45
МакЦентр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ONYX International 16 4
|Qualcomm Technologies 1007 2
|Wacom 69 2
|E-Ten Information Systems 77 2
|Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
|Asahi Glass 17 1
|Телефон.Ру 62 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771177, в очереди разбора - 674859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771177, в очереди разбора - 674859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru