Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МакЦентр
MacCentre


07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 2
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 2
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России 2
02.06.2021 Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы 3
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе 1
19.03.2020 «Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена 1
09.12.2019 В России стартовали продажи букридера Onyx Boox Livingstone с подсветкой без мерцания. Цена 1
28.11.2019 В России представлен букридер ONYX BOOX Note 2 с 10,3-дюймовым экраном 1
08.11.2019 В России стартовали продажи полноформатного букридера Onyx Boox Max 3. Цена 1
09.06.2017 «МакЦентр» начинает поставки 9,7-дюймового букридера ONYX BOOX Prometheus 2 1
12.10.2016 13,3-дюймовый букридер Onyx Boox Max представлен в России 1
06.10.2016 В России начались продажи 9,7-дюймового букридера Onyx Boox Prometheus 1
20.09.2013 Культура чтения: обзор E-Ink ридера Onyx Boox i63ML Maxwell. ZOOM.CNews рекомендует 1
24.09.2012 Словари Abbyy Lingvo появились в ридерах Onyx Boox 2
28.09.2011 Onyx выпустила ридер Boox M90 с 9.7-дюймовым экраном 1
28.07.2011 Club.CNews: В России появились первые навигаторы со встроенными радар-детекторами 1
27.07.2011 «МакЦентр» представил на российском рынке навигаторы со встроенными радар-детекторами 1
21.06.2011 Onyx создала первую электронную книгу с 9,7-дюймовым экраном E-Ink Pearl 1
07.06.2011 В России появился недорогой букридер с 7-дюймовым цветным экраном 1
11.05.2011 МакЦентр показала специальную модель ридера ONYX BOOX A60 Pearl 1
11.04.2011 Pocket Nature GS-500: 5-дюймовый GPS-навигатор с GSM-модулем 1
07.04.2011 Onyx показала второй ридер на базе E-Ink Pearl 1
04.04.2011 Pocket Nature NP-025: 5-дюймовый навигатор с поддержкой пробок 1
09.03.2011 Навигация «Автоспутник 5» стала доступна для всех моделей Pocket Navigator 1
02.03.2011 Ридер Onyx Boox стал первым российским устройством с экраном E-Ink Pearl 1
03.08.2010 Российская "читалка" Mr.Book Clever – первый блин не комом? 1
02.06.2010 Onyx Boox 60: электронная книга с доступом в Интернет 1
13.05.2010 Сервисные центры: Acer отказывается оплачивать ремонт коммуникаторов 1
27.03.2010 Pocket Navigator PN-K70 Видеорегистратор: GPS, телефон и "черный ящик" для авто 1
11.02.2010 GPS-навигатор Pocket Navigator MC-430 R2 с мультимедийными функциями 1
05.11.2008 iPhone в России: вся правда о продажах 1
13.10.2008 Юный хакер обрушил продажи российскому разработчику 1
17.09.2008 Электронные карты в России: кто делает деньги на GPS 1
08.08.2008 В E-TEN назначен новый менеджер по развитию 1
25.01.2008 GPS-навигатор PN-3560 с «Автоспутником» расскажет о пробках 1
01.11.2007 Flash-ринг: выбираем самый быстрый USB-накопитель 1
07.03.2007 Apple MacBook — новый взгляд на «яблочный» ноутбук 1
23.01.2007 Коммуникатор E-Ten Glofiish M700 – конвергенция во всей красе 2

Публикаций - 38, упоминаний - 45

МакЦентр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ONYX International 16 4
Qualcomm Technologies 1007 2
Wacom 69 2
E-Ten Information Systems 77 2
Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
Asahi Glass 17 1
Телефон.Ру 62 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 16
USB OTG - On-The-Go 93 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 3
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 2
Split View 14 2
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 77 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 365 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 107 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Flash 480 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 18 1
WAV - Waveform Audio File Format 202 1
MP3 692 1
Google Android 10752 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ONYX MOON Light 7 3
ONYX SNOW Field 14 3
StarDict - свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом 11 2
Send2Boox 3 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
ONYX BOOX Note - электронная книга 2 1
Microsoft Excel 440 1
Java - Язык программирования 1185 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
Symbian OS 782 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
ONYX BOOX Max - электронная книга 1 1
Google Android 10 172 1
ONYX Store 2 1
ONYX BOOX Darwin - электронная книга 1 1
ONYX BOOX Livingstone - электронная книга 1 1
Грин Александр 1 1
Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Украина 3417 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Африка 1506 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771177, в очереди разбора - 674859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще