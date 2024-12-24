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МакЦентр MacCentre

СОБЫТИЯ

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24.12.2024 Новогодняя премьера: сразу три новинки «Оникс Букс» – «Дарвин 11», «Галилео 2» и «Вольта 6»

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении локальной продуктовой линейки тремя новыми ридерами, выпущенными под маркой Оникс Букс. Это модели В
27.06.2024 Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go 10.3. Устройство

14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении линейки цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Faraday. Устройство имеет 7,8-дюймовый экран E Ink
06.05.2024 Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку - модель Onyx Boox Bering 4. Ридер имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с регулируемой подсветкой и сенсорн
20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу второго поколения суперкомпактного ридера с экраном 6,13 дюйма. Onyx Boox Kant 2 имеет ди
26.12.2023 Onyx Boox Note Air 3 – последняя новинка уходящего года

Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой широкоформатной моделью - Onyx Boox Note Air 3. Ридер имеет экран 10,3 дюйма, дополненн
30.11.2023 Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении модельного ряда еще одним устройством - ридером Onyx Boox Volta 5. Модель продолжает популярную серию
03.11.2023 Представлены первые в России ридеры с экраном Carta 1300 - Onyx Boox Darwin X и Onyx Boox Livingstone 3

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о поступлении в продажу двух новых ридеров, выполненных в популярном компактном формате. Это модели Onyx Boox Dar
12.09.2023 Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветкой

26.07.2023 Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о расширении линейки ридеров суперкомпактной моделью Onyx Boox Kant. Устройство для чтения имеет 6,13-дюймовый эк
07.06.2023 Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветкой и сенс
15.05.2023 Onyx Boox Galileo пополнил ряд 7-дюймовых ридеров производителя

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новый ридер с экраном 7 дюймов. Модель Onyx Boox Galileo выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками лис
31.03.2023 Onyx Boox Kon-Tiki 3 – популярная электронная книга получила продолжение

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый ридер Onyx Boox Kon-Tiki 3. Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, она получила об
24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm

«МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самого популярного 6-дюймового формата. Это модели Onyx Bo
15.12.2022 Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E In
21.11.2022 ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным
20.10.2022 Ридер ONYX BOOX Livingstone 2 стал еще лучше

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новую модель ONYX BOOX Livingstone 2, выполненную в шестидюймовом форм-факторе. Устройство продолжает серию компак
25.08.2022 Onyx Boox Darwin 9 – популярная электронная книга на новой аппаратной платформе

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила в России электронную книгу Onyx Boox Darwin 9. Ридер продолжает самую популярную серию производителя, имея при это
14.07.2022 ONYX BOOX Poke 4 Lite – современный компактный ридер

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила о расширении продуктовой линейки новым компактным и недорогим ридером ONYX BOOX Poke 4 Lite. Модель имеет 6-дюймо
16.12.2021 TourBox NEO – настраиваемый контроллер для работы и творчества

Компания «МакЦентр» сообщает об открытии нового продуктового направления. В соответствии с соглашением,
19.03.2020 «Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена

«Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International на территории России, Украины, Белоруссии и США, представил новую модель Onyx Boox Darwin 7. Букридер вобрал в себя все преимущ
26.07.2018 МакЦентр "оседлал" велосипеды Twitter

Компании МакЦентр и Twitter подписали соглашение, сделавшее МакЦентр фициальным дистрибьютором

09.06.2017 «МакЦентр» начинает поставки 9,7-дюймового букридера ONYX BOOX Prometheus 2

«МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представила новую версию модели ONYX BOOX Prometheus 2, продолжающую «античную» серию устр
05.04.2017 МакЦентр готовится к лету вместе с AirWheel

В преддверии лета компания МакЦентр начинает поставку на российский рынок гироскутеров, электросамокатов и электровелоси
27.07.2011 «МакЦентр» представил на российском рынке навигаторы со встроенными радар-детекторами

Компания «МакЦентр» представила на российском рынке две новые многофункциональные модели навигаторов - Pocket Navigator RD-500 и Pocket Nature RD-500. Их особенностью является наличие встроенного радар-д
11.05.2011 МакЦентр показала специальную модель ридера ONYX BOOX A60 Pearl

Компания МакЦентр, являющаяся эксклюзивным дистрибьютором продукции ONYX International на территории Р
07.12.2007 «МакЦентр» представляет сеть магазинов iStyle

«МакЦентр» принял решение о выделении розничных продаж автомобильных GPS-навигаторов в отдельный проект и открытии специализированных магазинов под брендом iStyle. В настоящее время открыты два

14.09.2007 Многофункциональные GPS-навигаторы от «МакЦентр»

Компания «МакЦентр» анонсировала на российском рынке новые GPS-навигаторы: Pocket Navigator 3510 Basic с экраном 3,5 дюйма, Pocket Navigator 7000 Exclusive и 7010 Universal с экранами 7 дюймов. Все три у
27.06.2006 ABBYY и "МакЦентр" объявляют о начале сотрудничества

англо-русской версией электронного словаря ABBYY Lingvo 11. Уже сейчас в собственной сети компании «МакЦентр» — магазинах «Компьютер на ладони» — каждый коммуникатор E-Ten M600 и M600+ поставля
26.02.2004 "МакЦентр" русифицировал КПК Garmin iQue 3600

Компания ”МакЦентр” и компания "Навиком" объявили о создании комплексной русификации для карманного ком
26.11.2003 "МакЦентр" отзывает с рынка клавиатуры "Луч-803"

Компания “МакЦентр”, производитель инфракрасной клавиатуры "Луч-803", объявляет об отзыве с рынка прода
03.10.2003 "МакЦентр" усовершенствовал систему локализации КПК под управлением Palm OS

Компания "МакЦентр" объявила о выходе MacCentre PaPiRus 2003 v1.0 - нового поколения системы локализации КПК под управлением Palm OS. Обновленное ПО отличает полностью переработанное ядро и улучшенная фу
19.06.2003 "МакЦентр" вывел на рынок новую торговую марку

Компания ”МакЦентр” объявила о новом, производственном этапе в своей деятельности и начале продаж линей
11.03.2003 "МакЦентр" разработал гибкую клавиатуру для Palm Tungsten T

  Компания ”МакЦентр” разработала оригинальную клавиатуру для КПК Palm Tungsten T. Уникальность новой кла
11.09.2002 "МакЦентр" локализует Windows CE 4.0

Отдел разработок компании "МакЦентр" подготовил первый вариант русификатора RussKey NET 1.0 для новой операционной системы, используемой в карманных и планшетных ПК Microsoft Windows CE 4.0, известной также под торговой

22.03.2002 "МакЦентр" стала эксклюзивным поставщиком продуктов Pretec Electronics в России

Компания "МакЦентр" заявила, что на недавно прошедшей международной выставке CeBIT 2002 компании заключила официальное соглашения с корпорацией С-One Technology/Pretec Electronics и получила именной серт
12.02.2002 "МакЦентр" выпустил новый русифицированный драйвер внешних клавиатур для Pocket PC - UniBoard 2.10

Компания "МакЦентр" заявила о выходе новой версии русифицированного драйвера внешних клавиатур для Pock
11.02.2002 "МакЦентр" начал продажу разъемов для КПК в разобранном виде

Компания "МакЦентр" продолжает развивать производство аксессуаров для карманных персональных компьютеро
30.11.2001 "МакЦентр" выпустила новые аксессуары для КПК

Компания "МакЦентр" выпустила собственные разработки в области периферийного оборудования и аксессуаров для карманных персональных компьютеров. Выпущена первая серия кабелей синхронизации КПК Compaq iPaq
19.11.2001 "МакЦентр" выпустил новую версию русификатора "ЭльбРУС 9210" для Nokia 9210 Communicator

Компания "МакЦентр" представила программу "ЭльбРУС 9210" (версия 3.01), которая является полностью зако

Публикаций - 171, упоминаний - 231

МакЦентр и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 158 82
Apple Inc 13156 32
Qualcomm Technologies 1974 17
PalmStore 16 14
Motorola Solutions - Psion 127 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Casio 338 11
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 10
HP Inc. 5883 10
Wacom 143 10
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 6
E-Ten Information Systems 119 5
HTC Corporation 1512 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 5
Google LLC 12690 5
MiTAC 84 4
Garmin - Гармин 233 4
HP 3Com 681 3
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Rover - RoverComputers 423 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 3
MiTAC - Mio Technology 89 3
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 3
Киберсо 6 3
TomTom - Tele Atlas 46 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Intel Corporation 12811 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 3
SPB Software 60 2
Терем 67 2
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 32 2
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Белый Ветер 365 2
Эстра ФПК 2 2
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
Талан УК 8 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Barnes & Noble 171 1
Телефон.Ру 92 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
McCentre.ru - интернет-магазин 1 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Heidelberg 11 1
Grafimex - Графимэкс ТПК 1 1
Плеер.ру 10 1
Kickstarter 136 1
Hyundai Motor Company 436 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Marco Polo Hotel 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 85
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 80
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 79
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 72
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 69
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 67
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 62
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 60
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 60
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 59
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 57
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 48
Наушники - Headphones 4479 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 46
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 44
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 375 44
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 235 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 40
Аксессуары 4282 38
Аудиокнига - Audiobook 259 35
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 31
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
Application store - магазин приложений 1463 25
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 24
Онлайн-переводчик 53 22
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 109 21
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 244 21
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Голосовые заметки - Voice notes - Audio notes - Аудиозаметки 41 16
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
Joystick - Джойстик 1149 14
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 14
Контрастность 3042 13
WAV - Waveform Audio File Format 532 13
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 84
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 78
Google Android 15244 60
ONYX SNOW Field 56 45
ONYX MOON Light 52 44
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 31
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 25
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 25
ONYX Glass 25 21
Много приложений - RuStore - Рустор 628 15
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
StarDict - свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом 20 12
Microsoft Windows 16882 11
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 10
Навигационные системы - Автоспутник 35 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 10
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 8
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 7
МакЦентр - ЭльбРУС - русификатор 7 7
ФизТехСофт - PaPiRus PTS 14 7
Яндекс.Книги 32 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Nokia Symbian OS 1411 6
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 6
Send2Boox 6 4
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 4
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 4
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 4
E-Ten glofiish - джойстик 93 4
Linux OS 11533 4
Google Android 12 - Android Snow Cone 122 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
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Microsoft Windows Mobile 6 250 3
Microsoft Windows Mobile 2003 156 3
NNG iGO 48 3
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Европа 24964 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Украина 7928 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Япония 13807 7
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Нидерланды 3746 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 72 1
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