Яндекс.Плюс Букмейт
Букмейт — это подписной книжный сервис Яндекс Плюса. В его каталоге более 250 тысяч электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно в приложении Букмейт, на Яндекс Музыке и на устройствах с Алисой. Сервис доступен по подписке Яндекс Плюс с опцией Букмейт.
Яндекс.Плюс и организации, системы, технологии, персоны:
|КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
|АПЭАП - Всероссийское общество слепых 11 1
|Михайлов Александр 40 3
|Гевак Андрей 14 2
|Пелевин Виктор 13 2
|Чачава Александр 101 1
|Водолазкин Евгений 6 1
|По Эдгар Аллан 7 1
|King Stephen - Кинг Стивен 48 1
|Умряева Татьяна 19 1
|Филиппов Денис 54 1
|Мошков Максим 14 1
|Быков Дмитрий 7 1
|Булгаков Михаил 10 1
|Пепперштейн Павел 1 1
|Золотухина Дарья 7 1
|Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
|Петров Денис 4 1
|Грачева Наталья 2 1
|Herbert Frank - Герберт Фрэнк 3 1
|Боткина Светлана 1 1
|Прасс Павел 13 1
|Рязанцев Александр 1 1
|Григораш Виталий 2 1
|Примаченко Ольга 2 1
|Воропаева Наталья 1 1
|Кармрян Георгий 1 1
|Подшибякин Андрей 2 1
|Алекперов Вагит 28 1
|Рубина Дина 3 1
|Кузнецов Глеб 1 1
|Сандалов Феликс 2 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
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