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Яндекс.Плюс Букмейт

Яндекс.Плюс - Букмейт

Букмейт — это подписной книжный сервис Яндекс Плюса. В его каталоге более 250 тысяч электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно в приложении Букмейт, на Яндекс Музыке и на устройствах с Алисой. Сервис доступен по подписке Яндекс Плюс с опцией Букмейт.


13.01.2025 Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом 1
21.10.2024 Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM 1
03.10.2024 Осеннее обновление «Плюс Сити»: в мобильную игру добавлены новые объекты и задания 1
22.07.2024 «Алиса» стала лучше понимать пользователей с особенностями речи 1
04.07.2024 Onyx Boox Lomonosov 2 – доступный 10,3-дюймовый ридер с широким набором функций 1
26.06.2024 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2023 год 1
10.06.2024 «Букмейт» запустил виртуального рассказчика 3
04.06.2024 Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера 1
14.05.2024 Ридер c цветным экраном Onyx Boox Faraday 1
06.05.2024 Onyx Boox Bering 4 – доступный ридер с базовым набором функций 1
26.04.2024 МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года 1
25.04.2024 Исследование: кешбэк помогает россиянам путешествовать чаще 1
05.04.2024 В «Букмейте» синхронизировали текстовые и аудиокниги 3
05.03.2024 «Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой» 1
20.02.2024 Onyx Boox Kant 2 – суперкомпактный ридер стал лучше 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
08.02.2024 «Кинопоиск» адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам 1
07.02.2024 Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 миллионов 2
25.12.2023 Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска» 2
30.11.2023 Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200 1
08.11.2023 «Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников 2
18.10.2023 «Букмейт» синхронизировался с «Алисой» 3
14.09.2023 Исследование «Яндекс плюса»: Каждый второй дошкольник в возрасте 5-7 лет, использующий гаджеты, владеет собственным телефоном или планшетом 1
12.09.2023 Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе 1
26.07.2023 Onyx Boox Kant – суперкомпактный ридер 1
24.07.2023 Приложение «Букмейта» адаптировали для незрячих пользователей 3
24.07.2023 Приложение «Букмейта» адаптировали для незрячих пользователей 3
19.12.2022 «Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса» 3
24.05.2022 Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1

Публикаций - 30, упоминаний - 45

Яндекс.Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 20
ONYX International 143 8
МакЦентр - MacCentre 157 8
Apple Inc 12100 6
Qualcomm Technologies 1822 2
Bookmate 27 2
Яндекс - Сказбука 4 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Прометей - Prometey 46 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
PalmStore 15 1
Telegram Group 1983 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 11
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
Яндекс.Доставка 70 2
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 2
Boeing 1009 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
О2О Холдинг 56 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 11 1
Аудиокнига - Audiobook 201 13
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 8
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 7
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 188 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
Наушники - Headphones 3999 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1079 6
Онлайн-переводчик 39 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 4
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 103 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
Голосовые заметки - Voice notes - Audio notes - Аудиозаметки 35 4
Application store - магазин приложений 1195 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 3
Аксессуары 3881 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 3
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 233 3
Google Android 13994 17
Яндекс.Плюс 191 17
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 16
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 11
Apple iOS 7809 10
Яндекс.Лавка 231 9
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 115 8
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 7
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 7
ONYX MOON Light 42 7
ONYX SNOW Field 45 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 5
Yandex Pay - Яндекс Пэй 62 5
VK RuStore 327 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Яндекс.Маркет 937 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 3
Apple - App Store 2890 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Яндекс.Учебник 48 2
Яндекс.Заправки 28 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 2
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 14 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Яндекс.Радар 29 1
Яндекс.Едадил 20 1
Apple macOS VoiceOver 31 1
ЛитРес Читай! 9 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Яндекс.Взгляд 21 1
Nvidia Volta GV 31 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Михайлов Александр 40 3
Гевак Андрей 14 2
Пелевин Виктор 13 2
Чачава Александр 101 1
Водолазкин Евгений 6 1
По Эдгар Аллан 7 1
King Stephen - Кинг Стивен 48 1
Умряева Татьяна 19 1
Филиппов Денис 54 1
Мошков Максим 14 1
Быков Дмитрий 7 1
Булгаков Михаил 10 1
Пепперштейн Павел 1 1
Золотухина Дарья 7 1
Freud Sigmund - Фрейд Зигмунд 8 1
Петров Денис 4 1
Грачева Наталья 2 1
Herbert Frank - Герберт Фрэнк 3 1
Боткина Светлана 1 1
Прасс Павел 13 1
Рязанцев Александр 1 1
Григораш Виталий 2 1
Примаченко Ольга 2 1
Воропаева Наталья 1 1
Кармрян Георгий 1 1
Подшибякин Андрей 2 1
Алекперов Вагит 28 1
Рубина Дина 3 1
Кузнецов Глеб 1 1
Сандалов Феликс 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Израиль 2730 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Чехия - Прага 197 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Английский язык 6634 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Образование в России 2190 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 44 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 1
Universal University 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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