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Yandex SDG Yandex Self-Driving Group Avride
УПОМИНАНИЯ
Yandex SDG и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 254 3
|Полищук Дмитрий 14 3
|Чачава Александр 105 3
|Прасс Павел 16 3
|Рязанов Александр 18 3
|Худавердян Тигран 91 2
|Потанин Владимир 65 2
|Савиновский Артем 9 2
|Алекперов Вагит 30 2
|Рязанов Антон 12 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Сковородников Олег 3 1
|Арлазаров Владимир 240 1
|Захарченко Антон 10 1
|Минкин Юрий 14 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Мордашов Алексей 56 1
|Абрамович Роман 46 1
|Власов Павел 8 1
|Демяшкевич Светлана 6 1
|Марчук Вадим 4 1
|Arbor Ann - Эрбор Энн 4 1
|Рашников Виктор 12 1
|Корнева Марина 1 1
|Путин Владимир 3237 1
|Ендачев Денис 1 1
|Шапошников Алексей 4 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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