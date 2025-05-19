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Индексная книга (каталог) CNews*
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Yandex SDG Yandex Self-Driving Group Avride


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера 1
14.06.2024 «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей 3
17.05.2024 МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы «Яндекса» 1
26.04.2024 МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года 1
12.04.2024 В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор 1
04.04.2024 «Яндекс.Такси» заплатило государству 1,7 миллиарда налога на сверхприбыль 2
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1
15.11.2023 General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей 1
08.09.2023 «Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США 4
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль 3
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 2
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 2
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 2
04.09.2020 «Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию 2
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США 2

Публикаций - 20, упоминаний - 33

Yandex SDG и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7685 20
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 46 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 2
Меридиан-Сервис 5 2
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 55 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Microsoft Corporation 24836 1
GitHub 870 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 386 1
Google LLC 11938 1
Alphabet 139 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
МегаФон 9236 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 1
Ростелеком 9901 1
Exponent 5 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 18 1
Яндекс.Технологии 5 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 6
Uber 333 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 258 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 257 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 156 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 71 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 3
Инфинитум - Специализированный депозитарий 43 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 2
GrubHub 11 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 67 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 2
Яндекс.Доставка 79 2
Foodfox 16 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 1
Evocargo - Эвокарго 26 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Capital Research Global Investors 14 1
Альфа-Банк 1796 1
Hyundai Motor Company 400 1
Северсталь ПАО - Severstal 496 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1068 1
Альфа-Групп 716 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 993 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Invesco 12 1
Hyundai Mobis 11 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
FMR - Fidelity Managment & Research 29 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 17 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 679 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1088 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3031 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13706 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 269 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1823 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 3
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5665 3
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HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 94 3
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1855 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4617 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5870 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3095 1
Google Android устройства-девайсы 745 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2985 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
Логистика - Курьерские услуги - Роботы-курьеры 20 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16343 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3507 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2468 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 74 1
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси 18 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 612 11
Яндекс.Маркет 1012 5
Яндекс.Лавка 244 5
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 33 5
VK - Яндекс.Дзен 203 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 504 3
Yandex N.V. - TripleTen 16 3
Nebius AI 13 3
Google Android 14241 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 849 2
Яндекс.Плюс 203 2
Яндекс.Радар 29 2
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 42 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 687 2
Nebius N.V. - Nebius Group 19 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 77 1
Uber Eats - UberEATs 36 1
Яндекс.Услуги 22 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Яндекс.Едадил 21 1
Яндекс.Студия 6 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 262 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
КамАЗ 5490 - Kamaz Neo - седельный тягач 3 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 171 1
VK - My.Games 71 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 21 1
Toyota Prius 49 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 87 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 176 1
Apple iOS 7952 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 276 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 74 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 24 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 86 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 22 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 57 1
Волож Аркадий 254 3
Полищук Дмитрий 14 3
Чачава Александр 105 3
Прасс Павел 16 3
Рязанов Александр 18 3
Худавердян Тигран 91 2
Потанин Владимир 65 2
Савиновский Артем 9 2
Алекперов Вагит 30 2
Рязанов Антон 12 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Богданов Кирилл 112 1
Сковородников Олег 3 1
Арлазаров Владимир 240 1
Захарченко Антон 10 1
Минкин Юрий 14 1
Кудрин Алексей 124 1
Мордашов Алексей 56 1
Абрамович Роман 46 1
Власов Павел 8 1
Демяшкевич Светлана 6 1
Марчук Вадим 4 1
Arbor Ann - Эрбор Энн 4 1
Рашников Виктор 12 1
Корнева Марина 1 1
Путин Владимир 3237 1
Ендачев Денис 1 1
Шапошников Алексей 4 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 9
Финляндия - Финляндская Республика 3623 6
Израиль 2752 6
Европа 24370 6
Нидерланды 3559 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3000 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3077 3
Ближний Восток 2981 3
США - Мичиган 267 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1337 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1605 2
Сербия - Республика 344 2
Казахстан - Республика 5636 2
Беларусь - Белоруссия 5818 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17430 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 2
Азия - Азиатский регион 5609 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 2
Гана - Республика 68 1
Кот-д’Ивуар - Республика - Берег Слоновой Кости 15 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
Африка - Африканский регион 3517 1
Узбекистан - Республика 1775 1
Украина 7661 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 37 1
США - Техас 994 1
США - Техас - Остин 173 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
США - Нью-Йорк 3104 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 8
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 902 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2287 6
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 136 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7631 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7309 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3362 4
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 318 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4767 4
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 406 4
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 111 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 172 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5305 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8207 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1640 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1999 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5158 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 260 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2761 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6281 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11207 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2334 1
Аренда 2481 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1593 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4126 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4991 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2796 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1964 3
Forbes - Форбс 854 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1009 2
Bloomberg 1319 1
FT - Financial Times 1236 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5951 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 97 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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